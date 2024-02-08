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Премьер-министр Польши заявил, что снижение VAT на услуги косметической отрасли было его обещанием во время предвыборной кампании, внесенное Гражданской коалицией в 100 главных дел на первые 100 дней правления (под номером 38).

«Как вы знаете, в Польше эта отрасль получила большое развитие. Люди почувствовали некоторую дискриминацию, потому что их обременили НДС выше, чем в относительно аналогичной парикмахерской отрасли», — подчеркнул Туск.

Он напомнил, что в индустрии красоты занято около 30 тысяч предпринимательских единиц, в которых работает около 100 тысяч человек.

Подтвердил данную информацию и министр финансов Польши, сообщив, что предложено снизить текущую ставку в секторе красоты до 8%.

Что относится к индустрии красоты?

Обычно под термином «индустрия красоты (в РП используется термин branża beauty)» подразумеваются все услуги, направленные на улучшение внешнего вида. В первую очередь это касается:

косметических услуг;

маникюра;

педикюра;

эпиляции;

коррекции бровей;

макияжа;

эстетической медицины;

СПА-услуг;

парикмахерских услуг.

При этом парикмахерам ставку НДС до 8% уже снизили ранее, поэтому здесь они указаны для наглядности.

На что будут понижены ставки VAT?

Точный перечень услуг, на которые распространяется пониженная 8% ставка, будет известен после опубликования проект новых положений.

В настоящее время, согласно приложению № 3 к Ustawe o podatku od towarów i usług (Закону РП о НДС), ставка 8% применяется только к парикмахерским услугам с кодами PKWiU:

02.11.0 — Женские парикмахерские услуги.

02.12.0 — Мужские парикмахерские услуги.

02.14.0 – Парикмахерские услуги, косметические услуги, маникюр и педикюр, оказываемые на дому.

Другие услуги в этой отрасли облагаются базовой ставкой НДС в 23%.

Предположительно снижение ставки произойдет для услуг с PKWiU 96.02.13.0 — Косметические услуги, маникюр и педикюр. В данную группу входят:

уход за лицом и услуги по улучшению, в том числе косметические услуги;

услуги маникюра и педикюра;

консультации по красоте и макияжу.

Однако в эту группировку не включаются:

услуги здравоохранения по подтяжке лица (86.10.11.0);

прочие косметические услуги (96.02.19.0), к которым относятся услуги в области личной гигиены, ухода за телом, депиляции, ультрафиолетового и инфракрасного излучения и пр.

С большой долей вероятности ставка VAT, сниженная до 8%, будет охватывать указанные выше услуги. Однако точное подтверждение можно будет получить только после появления текста законопроекта.