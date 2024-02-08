VAT для индустрии красоты в Польше снизится с 23% до 8%
С 1 апреля 2024 года ставка VAT (НДС) для так называемой индустрии красоты снизится с 23% до 8%. Об этом решении объявил премьер-министр РП Дональд Туск.
К каким услугам будет применяться более низкая ставка НДС, читайте в данном материале «Польского консультанта».
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- Официальная информация
- Что относится к индустрии красоты?
- На что будут понижены ставки VAT?
Официальная информация
Премьер-министр Польши заявил, что снижение VAT на услуги косметической отрасли было его обещанием во время предвыборной кампании, внесенное Гражданской коалицией в 100 главных дел на первые 100 дней правления (под номером 38).
«Как вы знаете, в Польше эта отрасль получила большое развитие. Люди почувствовали некоторую дискриминацию, потому что их обременили НДС выше, чем в относительно аналогичной парикмахерской отрасли», — подчеркнул Туск.
Он напомнил, что в индустрии красоты занято около 30 тысяч предпринимательских единиц, в которых работает около 100 тысяч человек.
Подтвердил данную информацию и министр финансов Польши, сообщив, что предложено снизить текущую ставку в секторе красоты до 8%.
Что относится к индустрии красоты?
Обычно под термином «индустрия красоты (в РП используется термин branża beauty)» подразумеваются все услуги, направленные на улучшение внешнего вида. В первую очередь это касается:
- косметических услуг;
- маникюра;
- педикюра;
- эпиляции;
- коррекции бровей;
- макияжа;
- эстетической медицины;
- СПА-услуг;
- парикмахерских услуг.
При этом парикмахерам ставку НДС до 8% уже снизили ранее, поэтому здесь они указаны для наглядности.
На что будут понижены ставки VAT?
Точный перечень услуг, на которые распространяется пониженная 8% ставка, будет известен после опубликования проект новых положений.
В настоящее время, согласно приложению № 3 к Ustawe o podatku od towarów i usług (Закону РП о НДС), ставка 8% применяется только к парикмахерским услугам с кодами PKWiU:
- 02.11.0 — Женские парикмахерские услуги.
- 02.12.0 — Мужские парикмахерские услуги.
- 02.14.0 – Парикмахерские услуги, косметические услуги, маникюр и педикюр, оказываемые на дому.
Другие услуги в этой отрасли облагаются базовой ставкой НДС в 23%.
Предположительно снижение ставки произойдет для услуг с PKWiU 96.02.13.0 — Косметические услуги, маникюр и педикюр. В данную группу входят:
- уход за лицом и услуги по улучшению, в том числе косметические услуги;
- услуги маникюра и педикюра;
- консультации по красоте и макияжу.
Однако в эту группировку не включаются:
- услуги здравоохранения по подтяжке лица (86.10.11.0);
- прочие косметические услуги (96.02.19.0), к которым относятся услуги в области личной гигиены, ухода за телом, депиляции, ультрафиолетового и инфракрасного излучения и пр.
С большой долей вероятности ставка VAT, сниженная до 8%, будет охватывать указанные выше услуги. Однако точное подтверждение можно будет получить только после появления текста законопроекта.
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