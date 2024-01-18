Что такое налоговое правонарушение и налоговое преступление? В чем отличие

Определения этим явлениям даны в §2 и §3 art.53 Налогово-уголовного кодекса (Kodeks karny skarbowy – далее k.k.s.):

Налоговые правонарушения (Wykroczenie skarbowe — §3, art.53 k.k.s.) – это противоправные деяния, связанные с неуплатой налогов, в том числе с неполной их уплатой или заведомым введением властей в заблуждение с той же целью, стоимость по которым (уменьшенная сумма или подлежащая погашению публично-правовая задолженности, или стоимость предмета деяния) не превышает пятикратного размера минимальной заработной платы на момент совершения противоправного деяния. Налоговое преступление (Przestępstwo skarbowe — §3, art.53 k.k.s.) – это деяния, аналогичные налоговому правонарушению, общая сумма по которым превышает пять минимальных зарплат.

В зависимости от квалификации дела, как правонарушение или преступление, назначаются и виды наказания – от штрафа до ограничения и даже лишения свободы. При этом отдельные ситуации могут квалифицироваться как правонарушение, а не как преступление, если это предполагается отдельными положениями законодательства, даже, в том числе, если они не соответствуют параметрам, указанным в §3, art.53 k.k.s.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Здесь и далее, при упоминании минимального размера оплаты труда, подразумевается величина брутто, т.е. размер, указанный непосредственно в законодательстве, без каких-либо вычетов по налогам и сборам.

Суммы в 2024 году, отделяющие налоговое правонарушение от преступления

Здесь все достаточно очевидно и зависит от установленного законом зарплатного минимума. С 01.01.2024 минимальный размер оплаты труда составляет 4242 злотых, т.е. к преступлениям будет относиться дело выше суммы 4242 х 5 = 121210 злотых.

Еще раз подчеркнем, что учитывается сумма по «минималке» на момент совершения противоправного деяния (на момент образования задолженности), т.е. если неуплата выявлена в 2024 году, но образовалась за 2023ом, считать будут по параметрам 2023 года.

Штраф за налоговое правонарушение

Штраф за налоговое правонарушение указывается в размерах минимальной оплаты труда, определенных art.48 k.k.s., и может составлять от одной десятой до двадцати минимальных зарплат, если отдельными положениями Кодекса не предусмотрено иное.

При этом есть дополнительные ограничения:

Чиновники не могут накладывать штраф более пятикратного размера «минималки».

Суды вправе определять санкции до десятикратного размера минимальной заработной платы.

Кто может установить двадцатикратный? Только суд и только в отдельных случаях рецидива правонарушения. Однако есть и еще один момент, для чего требуется максимальный размер штрафа:

§5, art.48 Kodeks karny skarbowy В случае задержания лица, подозреваемого в совершении налогового правонарушения, в соответствии со статьями 244-248 Уголовно-процессуального кодекса РП, суд засчитывает срок фактического лишения свободы в счет погашения штрафа с округлением до полных суток, с расчетом, что один день фактического лишения свободы приравнивается к штрафу в размере от одной пятисотой до одной пятидесятой верхнего предела установленного законом риска штрафа.

Кроме прочего, из данного параграфа вытекает и сама возможность задержания за налоговое правонарушение.

При наложении штрафа или расчета погашения суммы днями задержания учитываются также имущественные и семейные отношения виновного, а также его доход и трудоспособность.

Лимиты штрафов за налоговое правонарушение в 2024 году

В натуральном измерении за налоговое правонарушение в 2024 году (после очередного повышения размера минимальной оплаты труда с 01.01.2024 до 4242 злотых) штрафы могут быть следующими:

Максимум: до 84840 злотых.

Чиновники: от 424 до 21210 злотых.

Суды: от 424 до 42420 злотых.

Очевидно, что разброс значений огромный – в некоторых случаях в 200 раз. Однако в Кодексе существуют и другие параметры.

Фактические размеры штрафов за налоговое правонарушение

Здесь стоит сразу обратиться к нормам Кодекса:

Art.56 Kodeks karny skarbowy. Предоставление ложных сведений или сокрытие истины либо неуведомление об изменении сведений §1. Налогоплательщик, который не представил декларацию в налоговый орган, иной уполномоченный орган или плательщику, сообщил ложные сведения или утаивает правду, либо не выполнил обязанность по уведомлению об изменении ней сведений, подлежит штрафу в размере до 720 дневных ставок или тюремному заключению, или тому и другому.

или тюремному заключению, или тому и другому. §2. Если сумма налога, подлежащая вычету, является малой , на виновного в совершении правонарушения, указанного в §1, налагается штраф в размере до 720 дневных ставок (без тюремного заключения – прим. ПК).

, на виновного в совершении правонарушения, указанного в §1, налагается штраф в размере до 720 дневных ставок (без тюремного заключения – прим. ПК). §3. Если сумма подлежащего списанию налога не превышает установленного законом порога, лицо, совершившее правонарушение, указанное в §1, подлежит наказанию штрафом за налоговое правонарушение.

§4. Штрафу, указанному в §3, подлежит также налогоплательщик, который, несмотря на раскрытие предмета или налоговой базы, не представляет вовремя декларацию в налоговый орган или плательщику, либо вопреки обязанности не представляет их с помощью средств электронной связи или представляет их несоответствующими образцу электронного документа.

Важно, что статья определяет наказания за все типы налоговых проступков – и преступления, и правонарушения. Существенное отличие в том, что за правонарушение положен только штраф, а за преступление и штраф, и лишение свободы. К этому мы еще вернемся, а пока обратим внимание на другое – появляется понятие «дневной ставки» (stawka dzienna). Какой же размер у этого параметра?

Дневная ставка для расчета штрафа

Размер дневной ставки для расчета штрафа устанавливает суд. Пределы штрафов в ставках для налогового правонарушения установлены в §2, art.23 k.k.s. и составляют от 10 до 200 дневных ставок.

Параграф 3 той же статьи определяет, что дневная ставка не может быть менее одной тридцатой минимальной заработной платы и превышать ее четырехсоткратного размера (четырехкратного размера 1/30 «минималки»). При определении дневной ставки суд принимает во внимание доход, личное и семейное положение виновного, имущественные отношения и возможность заработка.

На примере 2024 года (после 01.01.2024):

Минимальная почасовая ставка (1/30 от 4242) = 141 злотых.

Минимальный штраф (10 х 141) = 1410 злотых (по нормам §2, art.23 k.k.s), но вспомним, что §1, art.48 k.k.s. устанавливает минимум в 10% от минимальной зарплаты, т.е. в 424 злотых.

Максимальный штраф (200 х 141) = 28200 злотых (по нормам §2, art.23 k.k.s), но §3, art.48 k.k.s устанавливает минимум в двадцатикратном размере минимальной зарплаты, т.е. в 84840 злотых.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Для чего законодателям потребовалась такая многоступенчатая и запутанная система определения размера штрафов – сказать сложно. Версии существуют разные: от некоторых юридических анахронизмов, образовавшихся вследствие постоянных корректировок кодекса, до почти конспирологической о поддержке таким образом необходимости в юристах и налоговых консультантах. Точный ответ неизвестен, но для простоты понимания, надо запомнить главное: дневная ставка, а, следовательно, и размер штрафа будет определен судом. При наложении штрафа без суда, чиновник будет использовать пределы от 0,1 до 5 минимальных зарплат.

Штраф и другие наказания за налоговое преступление

В соответствии с art.23 и art.56 k.k.s., за налоговое преступление минимальный размер штрафа тот же – 10 дневных ставок, а вот максимальный может достигать 720 stawok dzienna.

В цифрах января 2024 года штраф может составлять от 10 х 141 = 1410 злотых до 720 х 141 х 400 = 40608000 злотых (напомним, что ставка может составлять до четырехсоткратного значения минимальной дневной ставки). Разброс и здесь впечатляющий, но окончательное решение будет принимать суд.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Наличие штрафа, как за преступление, так и за правонарушение, не освобождает виновного от необходимости погасить задолженность по налогам.

Тюремное заключение за налоговое преступление

Назначения штрафа в качестве санкций не исключает и лишения свободы. Такое решение так же будет принимать суд, однако существует ряд ограничений. Вспомним, что тюремное заключение предполагается §1, art.56 k.k.s., как в качестве альтернативы штрафу, так и вместе с ним. Однако §2 той же статьи устанавливает, что в случае малой стоимости преступления лишение свободы не применяется.

Какая же стоимость является малой? Эти параметры определены в art.53 k.k.s.:

В соответствии с нормами §1, данной статьи k.k.s., малой стоимостью является стоимость, которая на момент совершения запрещенного деяния не превышает двухсоткратного размера минимальной заработной платы.

Еще раз подчеркнем, до указанных сумм лишение свободы не подразумевается. Однако это не исключает ареста на время разбирательства, с компенсацией части штрафа по вышеуказанным правилам.

Максимальный срок лишения свободы, предполагаемый art.27 k.k.s., составляет 5 лет. Минимальный – 5 дней. Кроме этого (и кроме вышеописанного штрафа) могут быть применены такие меры, как арест, общественные работы, конфискация имущества, лишение финансовой выгоды, запрет на определенную деятельность и т.п.

Что касается судебной практики, то она не особо «кровожадна». При нескольких десятках тысяч судебных рассмотрений налоговых дел в год, фактически применяются санкции, отличные от штрафов, к десяткам людей, а в тюрьму попадают единицы. В большинстве случаев признание своей вины, погашение задолженности и выплата штрафа засчитывается в качестве смягчающих обстоятельств, и лишение свободы не применяется.

Заключение

Уклонение от уплаты налогов в Польше – серьезное правонарушение / преступление. Но одно дело, если человек сознательно шел на такое деяние, и совсем иное, когда плохо подготовленное лицо оказывается в ситуации случайно. Например, если работодатель обманул иностранца, и со временем выяснилось, что за него не платились налоги.

Конечно, в тюрьму в таком случае не посадят, но и других проблем может возникнуть немало – это и огромный штраф, и депортация с запретом на въезд. Для таких случаев напомним, что иностранец, работающий неофициально и не знавший об этом, может воспользоваться одним специфическим инструментом, чтобы не только защитить свои права, но и получить карту побыту за нелегальную работу.