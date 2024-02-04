Как действовала норма для психологов из Украины?

Разрешение работать без нострификации диплома было установлено в art.64a Specustawu:

Статья 64а. Оказание психологической помощи гражданами Украины своим соотечественникам, проживающим на территории Республики Польша С 24 февраля 2022 года сроком на 18 месяцев гражданин Украины, находящийся на территории Республики Польша в течение срока пребывания в соответствии с действующими правилами, в случаях, предусмотренных разделом 1 статьи 22, имея диплом, полученный в Украине: По единообразным исследованиям в области психологии, или Диплом первого или второго уровня по психологии — по окончании получения профессионального звания специалиста по психологии или магистра психологии, может оказывать психологические услуги гражданам Украины, проживающим на территории Республики Польша, в том числе медицинские услуги в сфере психиатрической помощи и лечения наркозависимости.

То есть льгота действовала только 18 месяцев, и распространялась только на оказание услуг украинцами украинцам.

Из-за чего возникла путаница?

Некоторое время назад Сейм РП принял поправки, продлевающие сроки разрешенной работы для психологов, медсестер и акушерок с 18 до 25 месяцев. Об этом писали многие СМИ, и большая часть практикующих психологов из Украины продолжила работать без нострификации.

Однако эти поправки не вступили в силу, так как Сенат Польши принял только продление для медсестер и акушерок, но заблокировал поправку, касающуюся психологов. В результате, возможность украинских психологов работать без нострификации завершилась 24 августа 2023 года.

Все, кто после этой даты оказывал услуги на условиях art.64a Specustawy, могли нарушить соответствующие нормы польского законодательства.

Что сказало Министерство здравоохранения РП?

Минздрав Польши видит необходимость продлить срок действия положений art.64а Specustawy. В случае внесения изменений в этот закон будут подготовлены соответствующие решения по министерству.

Однако на данный момент поправки не приняты, и украинские психологи лишились права заниматься данной деятельностью без нострификации.

Могут ли продлить возможность работать психологам из Украины?

Такой вариант не исключен, хотя из-за возникшего с августа перерыва и затруднен. Сейм был готов на продление. Минздрав инициативу поддерживает.

Кроме этого, в ситуацию вмешался и польский омбудсмен, предложив Минздраву РП в отсутствие поправок в законодательство, рассмотреть возможность принятия соответствующих мер на министерском уровне.

Больше информации на данный момент нет. Как только ситуация прояснится, мы обязательно оповестим об этом читателей.