К каким типам договоров относится данная информация?

Сразу вынуждены исключить гражданско-правовые контракты (умовы злецения и умовы о дзело), так как описанные далее права работников установлены нормами Трудового кодекса РП, и в данном случае распространяются только на умовы о праце.

На гражданско-правовые договоры, заменяющие собой трудовые, эти или схожие положения могут распространяться только в случае, ели они прямо прописаны в тексте самого контракта.

О чем работодатель обязан информировать всех работников?

В соответствии с §3, art.29 Kodeksu pracy (далее – k.p.), следующие аспекты трудовых отношений обязаны быть доведены до работника не позднее чем в течение 7 дней со дня приема работника на работу:

При этом не позднее 30 дней со дня трудоустройства работодатель сообщает работнику наименование учреждения социального обеспечения (ZUS), в которое уплачиваются страховые взносы, связанные с трудовыми отношениями, и сведения о защите, связанной с социальным обеспечением, о гарантиях, предоставляемых работодателем.

Еще раз подчеркнем, вышеперечисленны обязанности работодателя перед всеми работниками, включая дальнобойщиков, но не ограничиваясь ими.

Обязанности по информированию дальнобойщиков

Теперь перейдем непосредственно к водителям-международникам. Интересующие нас положения прописаны в art.291 k.p., в соответствии с параграфом 2 которой:

на срок, превышающий 4 недели подряд, работодатель предоставляет работнику кроме сведений, указанных в §3, art.29 k.p., следующую информацию в бумажном или электронном виде: страна или страны, в которых должна выполняться работа за пределами РП;

предполагаемая продолжительность работы за пределами РП;

валюта, в которой будет выплачиваться вознаграждение работнику при выполнении работы за пределами РП;

льготы в денежной или натуральной форме, связанные с выполнением работы за пределами страны, если такие льготы предусмотрены нормами трудового законодательства или вытекают из трудового договора;

обеспечение или необеспечение возвращения работника в страну;

условия возвращения работника в страну — если такое возвращение обеспечено. Перед выездом работника на работу или для выполнения служебного задания (далее – во всех случаях будем указывать «работа» — прим. ПК) за пределы страны, работодатель предоставляет работнику кроме сведений, указанных в §3, art.29 k.p., следующую информацию в бумажном или электронном виде:

Первое, на что надо обратить внимание – данные обязанности возникают при выезде из Польши (по работе) на срок не менее 4 недель подряд. Второе – нет прямого упоминания водителей-международников, а значит эти параметры относятся ко всем случаям работы за границей Польши.

Что делать, если указанные условия изменились в процессе работы (после выезда водителя за границу)?

Об изменении вышеуказанных условий работодатель обязан в бумажной или электронной форме проинформировать работника немедленно, но не позднее дня, в который такое изменение коснется работника.

Это не касается случая, когда изменение условий труда обусловлено изменением положений трудового законодательства, если эти положения были указаны в предоставленной работнику информации.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Здесь возникает вопрос о способе электронного уведомления. Будет ли законно отправить водителю, отсутствующему в Польше, например, email с изменениями? Такой вариант возможен, однако о способах передачи информации работодатель так же обязан предупредить заранее, иначе это не будет считаться уведомлением.

Какой штраф за невыполнение работодателем обязанностей по информированию водителя?

В соответствии с p.2a, §1, art.281 k.p., если работодатель или лицо, действующее от его имени, несвоевременно информирует работника об условиях его найма, грубо нарушая, в том числе, положения art.291 k.p., он наказывается штрафом от 1000 до 30000 злотых.

Заключение

Введение в Кодекс праци расширенных положений об информировании работников, с отдельными нормами для работы за границей, призвано улучшить правовое положения сотрудников. Предоставление им знаний о важных условиях труда, должно облегчить их адаптацию на рабочем месте и повысить предсказуемость хода трудоустройства.

Невыполнение этих обязанностей может привести к крупному штрафу.