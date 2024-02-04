Новые обязанности работодателей Польши перед водителями-международниками
Ранее мы уже сообщали об корректировках польского трудового законодательства, связанных, в том числе, с обязанностями информирования сотрудников по ряду важных аспектов и их изменений. Для водителей-международников (равно как и для других сотрудников, отправляемых выполнять обязанности за границу РП) появились отдельные положения, соблюдать которые должен каждый работодатель.
Что обязан сообщить работодатель дальнобойщику перед выездом? Какой информацией водитель должен обладать перед началом работы, и как его обязаны уведомить о произошедших изменениях? Ответы читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- К каким типам договоров относится данная информация?
- О чем работодатель обязан информировать всех работников?
- Обязанности по информированию дальнобойщиков
- Что делать, если указанные условия изменились в процессе работы (после выезда водителя за границу)?
- Какой штраф за невыполнение работодателем обязанностей по информированию водителя?
- Заключение
К каким типам договоров относится данная информация?
Сразу вынуждены исключить гражданско-правовые контракты (умовы злецения и умовы о дзело), так как описанные далее права работников установлены нормами Трудового кодекса РП, и в данном случае распространяются только на умовы о праце.
На гражданско-правовые договоры, заменяющие собой трудовые, эти или схожие положения могут распространяться только в случае, ели они прямо прописаны в тексте самого контракта.
О чем работодатель обязан информировать всех работников?
В соответствии с §3, art.29 Kodeksu pracy (далее – k.p.), следующие аспекты трудовых отношений обязаны быть доведены до работника не позднее чем в течение 7 дней со дня приема работника на работу:
- дата, место, время и периодичность выплаты зарплаты, оплата ночной работы и принятый данным работодателем способ подтверждения работниками своего прихода и присутствия на работе и обоснования отсутствия на работе;
- ежедневное и еженедельное рабочее время;
- коллективный договор, действие которого распространяется на работника, а в случае заключения коллективного договора вне места работы совместными органами или учреждениями — наименование таких органов или учреждений;
- компоненты оплаты труда и льготы в денежной или натуральной форме, отличные от оговоренных в трудовом договоре;
- перерывы в работе, на которые работник имеет право;
- правила передвижения между местами работы, если их несколько;
- правила перехода из смены в смену, если речь идет о сменной работе;
- правила прекращения трудовых отношений, включая формальные требования, продолжительность периода уведомления и срок обращения в суд по трудовым спорам или, если невозможно определить продолжительность периода уведомления на день предоставления работнику этой информации, метод определения таких сроков уведомления;
- право работника на обучение, если работодатель его предоставляет;
- работник имеет право на ежедневный и еженедельный отдых;
- размер оплачиваемого отпуска, на который имеет право работник, о принципах его определения и предоставления;
- суточная и еженедельная норма рабочего времени (здесь и далее – информация относится к параметрам выполнения обязанностей работником);
- условия сверхурочной работы и компенсации за нее.
При этом не позднее 30 дней со дня трудоустройства работодатель сообщает работнику наименование учреждения социального обеспечения (ZUS), в которое уплачиваются страховые взносы, связанные с трудовыми отношениями, и сведения о защите, связанной с социальным обеспечением, о гарантиях, предоставляемых работодателем.
Еще раз подчеркнем, вышеперечисленны обязанности работодателя перед всеми работниками, включая дальнобойщиков, но не ограничиваясь ими.
Обязанности по информированию дальнобойщиков
Теперь перейдем непосредственно к водителям-международникам. Интересующие нас положения прописаны в art.291 k.p., в соответствии с параграфом 2 которой:Перед выездом работника на работу или для выполнения служебного задания (далее – во всех случаях будем указывать «работа» — прим. ПК) за пределы страны на срок, превышающий 4 недели подряд, работодатель предоставляет работнику кроме сведений, указанных в §3, art.29 k.p., следующую информацию в бумажном или электронном виде:
- страна или страны, в которых должна выполняться работа за пределами РП;
- предполагаемая продолжительность работы за пределами РП;
- валюта, в которой будет выплачиваться вознаграждение работнику при выполнении работы за пределами РП;
- льготы в денежной или натуральной форме, связанные с выполнением работы за пределами страны, если такие льготы предусмотрены нормами трудового законодательства или вытекают из трудового договора;
- обеспечение или необеспечение возвращения работника в страну;
- условия возвращения работника в страну — если такое возвращение обеспечено.
Первое, на что надо обратить внимание – данные обязанности возникают при выезде из Польши (по работе) на срок не менее 4 недель подряд. Второе – нет прямого упоминания водителей-международников, а значит эти параметры относятся ко всем случаям работы за границей Польши.
Что делать, если указанные условия изменились в процессе работы (после выезда водителя за границу)?
Об изменении вышеуказанных условий работодатель обязан в бумажной или электронной форме проинформировать работника немедленно, но не позднее дня, в который такое изменение коснется работника.
Это не касается случая, когда изменение условий труда обусловлено изменением положений трудового законодательства, если эти положения были указаны в предоставленной работнику информации.КонсультантДмитрий КонстантиновичЗдесь возникает вопрос о способе электронного уведомления. Будет ли законно отправить водителю, отсутствующему в Польше, например, email с изменениями? Такой вариант возможен, однако о способах передачи информации работодатель так же обязан предупредить заранее, иначе это не будет считаться уведомлением.
Какой штраф за невыполнение работодателем обязанностей по информированию водителя?
В соответствии с p.2a, §1, art.281 k.p., если работодатель или лицо, действующее от его имени, несвоевременно информирует работника об условиях его найма, грубо нарушая, в том числе, положения art.291 k.p., он наказывается штрафом от 1000 до 30000 злотых.
Заключение
Введение в Кодекс праци расширенных положений об информировании работников, с отдельными нормами для работы за границей, призвано улучшить правовое положения сотрудников. Предоставление им знаний о важных условиях труда, должно облегчить их адаптацию на рабочем месте и повысить предсказуемость хода трудоустройства.
Невыполнение этих обязанностей может привести к крупному штрафу.
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