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Расшифровка номерных знаков в Польше

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Дата обновления: 04.01.2024

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В автомобильных номерах разных стран всегда содержится много полезной информации. Не исключение в данном случае и Польша, чьи автомобильные регистрационные знаки выполнены в общей для ЕС стилистике, однако содержат много и уникальной для РП информации.

Что означают польские автомобильные номера? Как понять из какого региона машина? Как найти повят по коду на номере или наоборот? Ответы читайте в этой статье «Польского консультанта».

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Основные параметры польских номеров авто

Автомобильный регистрационный знак в Польше – это уникальный идентификатор транспортного средства, состоящий из буквенно-цифрового кода и унифицированный в общеевропейском формате.

Номер присваивается транспортному средству, а не его водителю, и не может быть свободно перенесен на другую машину (мотоцикл и пр.). За выдачу регистрационного знака отвечает повят и, соответственно, номер отражает регион выдачи (воеводство, повят – см. Административное деление Польши).

Схожие по формату номера появились в Польше с 2000 года, но конкретно сегодняшний вид они обрели в 2006 году. Главное отличие в государственной символике в левой части знака – с 2000 по 2006 году это был польский флаг, с мая 2006 году – звезды Европейского Союза:

Расшифровка номерных знаков в Польше 1

Что означают буквы и цифры? Расшифровка номерных знаков

Очевидно, что «PL» под еврозвездами – это обозначение страны. Далее, в белом поле (черные символы):

  1. Первая буква обозначает воеводство.
  2. Первые две или три символа (вместе с 1й буквой воеводства) – это уникальный номер повята.
  3. Далее идут 4 (при трех буквенном обозначении повята) или 5 (при двухбуквенном) символов, которые могут состоять как из одних только цифр, так быть и буквенно-цифровым.

Последние символы необходимы для того, чтобы номер авто в Польше был уникальным. Используются буквы польского алфавита, которые имеют аналоги во всех латинских алфавитах (кроме Q), то есть уникальные польские литеры (например, ą, ę или ł) не применяются.

Расшифровка номерных знаков в Польше 2

Консультант
Дмитрий Константинович
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Обратите внимание, что некоторая последовательность цифр и букв в настоящее время не используется. При трехбуквенном коде повята не применяется последующие номера, состоящие из одних цифр или трех цифр и четвертой буквы (например, «XYZ 1234» или «XYZ 123J»), а при двухбуквенном не используется последующий номер, состоящий из первой буквы и четырех последующих цифр (к примеру, «XY J1234»). Это связано с возможностью повтора номеров, выданных в предыдущем формате. Также номер у трехзначного повята не может начинаться с нуля.

Специальные номера машин в Польше

Речь пойдет не только о регистрационных знаках машин специальных служб, но и о других примерах, когда номер отличается от вышеуказанного стандарта.

Мотоциклы и мопеды имеют другой формат номера – его прямоугольник выше, а длина, соответственно, меньше. После кода повята (и двух-, и трехсимвольных) идет всегда 4 знака цифрового или буквенно-цифрового кода.Расшифровка номерных знаков в Польше 3
Свои номера есть у ретро авто. Их номера с желтым фоном и изображением старой машины справа. Буквенно-цифровой код состоит из 2 или 3 символов. Что означают желтые номера в Польше? Это значит, что автомобиль старше 25 лет и/или снят с производства более 15 лет назад.Расшифровка номерных знаков в Польше 4
Индивидуальные автономера (их еще часто называют именные номера). В Польше допустимо заказывать номера по своему желанию. Однако и тут есть строгие правила, в частности, буква воеводства обязана соответствовать. За ней обязательно идет цифра и пробел.Расшифровка номерных знаков в Польше 5

Что касается специальных служб, то:

  • Дипломатические номера – это синий фон и белые символы.
  • Номера МВДиА, а также МИД, начинаются с литеры «H», а вторая буква обозначает ведомство (например, «P» — это полиция, то есть номер полиции начинается с «HP»).
  • У военного транспорта вместо воеводства указана буква «U». Вторая буква – сфера применения ТС (к примеру, «А» – это мотоцикл, «C» – грузовик, а «Т» – гусеничная техника).

В последнем случае номер на авто необязательно должен быть обычного стандарта – он может быть и нарисованным краской на борту.

Зеленые номера в Польше

Отдельного внимания заслуживают зеленые номерные знаки. Такие номера в Польше у автотранспорта с электрическим или водородным двигателем.

Такие знаки появились в 2020 году и, кроме прочего, дают транспорту с ними дополнительные привилегии. В частности, машины с зелеными номерами могут ездить по выделенным полосам для общественного транспорта.

В остальном зеленые автомобильные номера в Польше не отличаются от обычных.

Расшифровка номерных знаков в Польше 6

Красные регистрационные знаки

Еще один интересный случай – т.н. красные знаки. Фактически фон у них белый, но красными являются символы.

Это временные регистрационные знаки, применяемые в случаях, когда регистрация изначально осуществляется на короткий период. Такое бывает необходимым, например, для вывоза транспортного средства за границу (с последующей регистрацией там), или для поездок до автосервиса или пункта техобслуживания на автомобиле, пока не имеющем постоянной регистрации. Можно их использовать и для поездки от места приобретения машину до места ее постоянной регистрации (если они находятся на отдалении друг от друга). То есть эти знаки могут выполнять роль транзитных номеров.

Максимальный срок красных номеров – 30 дней. За это время необходимо решить все имеющиеся задачи по получению постоянной регистрации (или вывозу авто из РП).

Расшифровка номерных знаков в Польше 7

Коды воеводств на польских номерах машин

Вернемся к обычным, стандартным польским номерам машин. Напомним, первая буква номера – это воеводство:

Буквы воеводств на автомобильных номерах
Первая букваВоеводство
BПодляское воеводство
CКуявско-Поморское воеводство
D и VНижнесилезское воеводство
EЛодзинское воеводство
FЛюбуское воеводство
G и XПоморское воеводство
K и JМалопольское воеводство
LЛюблинское воеводство
NВарминско-Мазурское воеводство
OОпольское воеводство
P и MВеликопольское воеводство
R и YПодкарпатское воеводство
S и IСилезское воеводство
TСвентокшиское воеводство
W и AМазовецкое воеводство
ZЗападно-Поморское воеводство

коды польских воеводств на номерных знаках

Еще раз обратим внимание, что в двух и трехзначный код повята первой буквой входит этот символ, обозначающий воеводства.

Как определить повят по номерному знаку?

В заключении материала предлагаем систему определения повята по коду или наоборот. Чтобы отфильтровать данные в таблице ниже (ограничить поиск необходимыми параметрами) можно:

  • Ввести код повята (латиница) и посмотреть его наименование, или
  • Начать вводить наименование воеводства (кириллица) и увидеть все повяты и коды данного региона, или
  • Начать вводить наименование конкретного повята (кириллица) и увидеть его код.

Важно понимать, что кириллические обозначения должны точно соответствовать указанным в таблице. Для написания воеводств можно копировать их из предыдущего раздела. Кроме этого, применяется буква «ё», и, например, «Зеленогурский повят» найден не будет, а «Зелёногурский» будет.

Введите информацию в поле ниже:

VB, DB — ВалбжихНижнесилезское воеводство
VBA, DBA — Валбжихский повятНижнесилезское воеводство
VBz, DBz — Болеславецкий повятНижнесилезское воеводство
VDZ, DDZ — Дзержонювский повятНижнесилезское воеводство
VGL, DGL — Глогувский повятНижнесилезское воеводство
VGR, DGR — Гурувский повятНижнесилезское воеводство
VJ, DJ — Еленя-ГураНижнесилезское воеводство
VJA, DJA — Яворский повятНижнесилезское воеводство
VJE, DJE — Еленегурский повятНижнесилезское воеводство
VKA, DKA — Каменногурский повятНижнесилезское воеводство
VKL, DKL — Клодзкий повятНижнесилезское воеводство
VL, DL — ЛегницаНижнесилезское воеводство
VLB, DLB — Любаньский повятНижнесилезское воеводство
VLE, DLE — Легницкий повятНижнесилезское воеводство
VLU, DLU — Любинский повятНижнесилезское воеводство
VLW, DLW — Львувецкий повятНижнесилезское воеводство
VMI, DMI — Миличский повятНижнесилезское воеводство
VOA, DOA — Олавский повятНижнесилезское воеводство
VOL, DOL — Олесницкий повятНижнесилезское воеводство
VPL, DPL — Польковицкий повятНижнесилезское воеводство
VSR, DSR — Сьродский повятНижнесилезское воеводство
VST, DST — Стшелинский повятНижнесилезское воеводство
VSW, DSW — Свидницкий повятНижнесилезское воеводство
VTR, DTR — Тшебницкий повятНижнесилезское воеводство
VW, DW — ВроцлавНижнесилезское воеводство
VWL, DWL — Волувский повятНижнесилезское воеводство
VWR, DWR — Вроцлавский повятНижнесилезское воеводство
VZA, DZA — Зомбковицкий повятНижнесилезское воеводство
VZG, DZG — Згожелецкий повятНижнесилезское воеводство
VZL, DZL — Злоторыйский повятНижнесилезское воеводство
CAL — Александрувский повятКуявско-Поморское воеводство
CB — БыдгощКуявско-Поморское воеводство
CBR — Бродницкий повятКуявско-Поморское воеводство
CBY — Быдгощский повятКуявско-Поморское воеводство
CCH — Хелмненский повятКуявско-Поморское воеводство
CG — ГрудзёндзКуявско-Поморское воеводство
CGD — Голюбско-добжинский повятКуявско-Поморское воеводство
CGR — Грудзёндзский повятКуявско-Поморское воеводство
CIN — Иновроцлавский повятКуявско-Поморское воеводство
CLI — Липновский повятКуявско-Поморское воеводство
CMG — Могиленский повятКуявско-Поморское воеводство
CNA — Накловский повятКуявско-Поморское воеводство
CRA — Радзеювский повятКуявско-Поморское воеводство
CRY — Рыпинский повятКуявско-Поморское воеводство
CSE — Семпульненский повятКуявско-Поморское воеводство
CSW — Свецкий повятКуявско-Поморское воеводство
CT — ТоруньКуявско-Поморское воеводство
CTR — Торуньский повятКуявско-Поморское воеводство
CTU — Тухольский повятКуявско-Поморское воеводство
CW — ВлоцлавекКуявско-Поморское воеводство
CWA — Вомбжезненский повятКуявско-Поморское воеводство
CWL — Влоцлавский повятКуявско-Поморское воеводство
CZN — Жнинский повятКуявско-Поморское воеводство
EBE — Белхатувский повятЛодзинское воеводство
EBR — Бжезинский повятЛодзинское воеводство
EKU — Кутновский повятЛодзинское воеводство
EL — ЛодзьЛодзинское воеводство
ELA — Ласкский повятЛодзинское воеводство
ELC — Ловичский повятЛодзинское воеводство
ELE — Ленчицкий повятЛодзинское воеводство
ELW — Восточно-Лодзинский повятЛодзинское воеводство
EOP — Опочненский повятЛодзинское воеводство
EP — Пётркув-ТрыбунальскиЛодзинское воеводство
EPA — Пабяницкий повятЛодзинское воеводство
EPD — Поддембицкий повятЛодзинское воеводство
EPI — Пётркувский повятЛодзинское воеводство
EPJ — Пайенченский повятЛодзинское воеводство
ERA — Радомщанский повятЛодзинское воеводство
ERW — Равский повятЛодзинское воеводство
ES — СкерневицеЛодзинское воеводство
ESI — Серадзкий повятЛодзинское воеводство
ESK — Скерневицкий повятЛодзинское воеводство
ETM — Томашувский повятЛодзинское воеводство
EWE — Верушувский повятЛодзинское воеводство
EWI — Велюньский повятЛодзинское воеводство
EZD — Здуньсковольский повятЛодзинское воеводство
EZG — Згежский повятЛодзинское воеводство
LBI — Бяла-ПодляскаЛюблинское воеводство
LBL — Билгорайский повятЛюблинское воеводство
LC — ХелмЛюблинское воеводство
LCH — Хелмский повятЛюблинское воеводство
LHR — Хрубешувский повятЛюблинское воеводство
LJA — Яновский повятЛюблинское воеводство
LKR — Красницкий повятЛюблинское воеводство
LKS — Красноставский повятЛюблинское воеводство
LLB — Любартувский повятЛюблинское воеводство
LLE — Ленчинский повятЛюблинское воеводство
LLU — Лукувский повятЛюблинское воеводство
LOP — Опольский повятЛюблинское воеводство
LPA — Парчевский повятЛюблинское воеводство
LPU — Пулавский повятЛюблинское воеводство
LRA — Радзыньский повятЛюблинское воеводство
LRY — Рыцкий повятЛюблинское воеводство
LSW — Свидникский повятЛюблинское воеводство
LTM — Томашувский повятЛюблинское воеводство
LU — ЛюблинЛюблинское воеводство
LUB — Люблинский повятЛюблинское воеводство
LWL — Влодавский повятЛюблинское воеводство
LZ — ЗамосцьЛюблинское воеводство
LZA — Замойский повятЛюблинское воеводство
IB, SB — Бельско-БялаСилезское воеводство
IBE, SBE — Бендзинский повятСилезское воеводство
IBI, SBI — Бельский повятСилезское воеводство
IBL, SBL — Беруньско-Лендзинский повятСилезское воеводство
IC, SC — ЧенстоховаСилезское воеводство
ICI, SCI — Цешинский повятСилезское воеводство
ICZ, SCZ — Ченстоховский повятСилезское воеводство
ID, SD — Домброва-ГурничаСилезское воеводство
IG, SG — ГливицеСилезское воеводство
IGL, SGL — Гливицкий повятСилезское воеводство
IH, SH — ХожувСилезское воеводство
II, SI — Семяновице-СлёнскеСилезское воеводство
IJ, SJ — ЯвожноСилезское воеводство
IJZ, SJZ — Ястшембе-ЗдруйСилезское воеводство
IK, SK — КатовицеСилезское воеводство
IKL, SKL — Клобуцкий повятСилезское воеводство
IL, SL — Руда-СлёнскаСилезское воеводство
ILU, SLU — Люблинецкий повятСилезское воеводство
IM, SM — МысловицеСилезское воеводство
IMI, SMI — Миколувский повятСилезское воеводство
IMY, SMY — Мышкувский повятСилезское воеводство
IO, SO — СосновецСилезское воеводство
IPI, SPI — Пекары-СлёнскеСилезское воеводство
IPS, SPS — Пщинский повятСилезское воеводство
IR, SR — РыбникСилезское воеводство
IRB, SRB — Рыбницкий повятСилезское воеводство
IRC, SRC — Рацибужский повятСилезское воеводство
IRS, SRS — Руда-Слёнска SLСилезское воеводство
IT, ST — ТыхыСилезское воеводство
ITY, STY — Тыхы (округ) SBLСилезское воеводство
ITA, STA — Тарногурский повятСилезское воеводство
IW, SW — СвентохловицеСилезское воеводство
IWD, SWD — Водзиславский повятСилезское воеводство
IY, SY — БытомСилезское воеводство
IZ, SZ — ЗабжеСилезское воеводство
IZA, SZA — Заверценский повятСилезское воеводство
IZO, SZO — ЖорыСилезское воеводство
IZY, SZY — Живецкий повятСилезское воеводство
OB — Бжегский повятОпольское воеводство
OGL — Глубчицкий повятОпольское воеводство
OK — Кендзежинско-козельский повятОпольское воеводство
OKL — Ключборкский повятОпольское воеводство
OKR — Крапковицкий повятОпольское воеводство
ONA — Намыслувский повятОпольское воеводство
ONY — Нысский повятОпольское воеводство
OOL — Олесненский повятОпольское воеводство
OP — ОполеОпольское воеводство
OPO — Опольский повятОпольское воеводство
OPR — Прудницкий повятОпольское воеводство
OST — Стшелецкий повятОпольское воеводство
ZBI — Бялогардский повятЗападно-Поморское воеводство
ZCH — Хощненский повятЗападно-Поморское воеводство
ZDR — Дравский повятЗападно-Поморское воеводство
ZGL — Голенювский повятЗападно-Поморское воеводство
ZGR — Грыфинский повятЗападно-Поморское воеводство
ZGY — Грыфицкий повятЗападно-Поморское воеводство
ZK — КошалинЗападно-Поморское воеводство
ZKA — Каменьский повятЗападно-Поморское воеводство
ZKL — Колобжегский повятЗападно-Поморское воеводство
ZKO — Кошалинский повятЗападно-Поморское воеводство
ZLO — Лобезский повятЗападно-Поморское воеводство
ZMY — Мыслибуржский повятЗападно-Поморское воеводство
ZPL — Полицкий повятЗападно-Поморское воеводство
ZPY — Пыжицкий повятЗападно-Поморское воеводство
ZS — ЩецинЗападно-Поморское воеводство
ZSD — Свидвинский повятЗападно-Поморское воеводство
ZSL — Славенский повятЗападно-Поморское воеводство
ZST — Старгардский повятЗападно-Поморское воеводство
ZSW — СвиноуйсьцеЗападно-Поморское воеводство
ZSZ — Щецинецкий повятЗападно-Поморское воеводство
ZWA — Валецкий повятЗападно-Поморское воеводство
MCH, PCH — Ходзеский повятВеликопольское воеводство
MCT, PCT — Чарнковско-Тшчанецкий повятВеликопольское воеводство
MGN, PGN — Гнезненский повятВеликопольское воеводство
MGO, PGO — Гродзиский повятВеликопольское воеводство
MGS, PGS — Гостыньский повятВеликопольское воеводство
MJA, PJA — Яроцинский повятВеликопольское воеводство
MK, PK — КалишВеликопольское воеводство
MKA, PKA — Калишский повятВеликопольское воеводство
MKE, PKE — Кемпненский повятВеликопольское воеводство
MKL, PKL — Кольский повятВеликопольское воеводство
MKN, PKN — Конинский повятВеликопольское воеводство
MKO, PKO — Конинский повят PNВеликопольское воеводство
MKR, PKR — Кротошинский повятВеликопольское воеводство
MKS, PKS — Косьцянский повятВеликопольское воеводство
ML, PL — ЛешноВеликопольское воеводство
MLE, PLE — Лешненский повятВеликопольское воеводство
MMI, PMI — Мендзыхудский повятВеликопольское воеводство
MN, PN — КонинВеликопольское воеводство
MNT, PNT — Новотомыский повятВеликопольское воеводство
MO, PO — ПознаньВеликопольское воеводство
MY, PY — ПознаньВеликопольское воеводство
MOB, POB — Оборницкий повятВеликопольское воеводство
MOS, POS — Острувский повятВеликопольское воеводство
MOT, POT — Остшешувский повятВеликопольское воеводство
MOZ, POZ — Познанский повят PZВеликопольское воеводство
MP, PP — ПилаВеликопольское воеводство
MPL, PPL — Плешевский повятВеликопольское воеводство
MRA, PRA — Равичский повятВеликопольское воеводство
MSE, PSE — Сьремский повятВеликопольское воеводство
MSL, PSL — Слупецкий повятВеликопольское воеводство
MSR, PSR — Сьрёдский повятВеликопольское воеводство
MSZ, PSZ — Шамотульский повятВеликопольское воеводство
MTU, PTU — Турекский повятВеликопольское воеводство
MWA, PWA — Вонгровецкий повятВеликопольское воеводство
MWL, PWL — Вольштынский повятВеликопольское воеводство
MWR, PWR — Вжесьнёвский повятВеликопольское воеводство
MZ, PZ — ПознаньВеликопольское воеводство
MZL, PZL — Злотувский повятВеликопольское воеводство
NBA — Бартошицкий повятВарминско-Мазурское воеводство
NBR — Браневский повятВарминско-Мазурское воеводство
NDZ — Дзялдовский повятВарминско-Мазурское воеводство
NE — ЭльблонгВарминско-Мазурское воеводство
NEB — Эльблонгский повятВарминско-Мазурское воеводство
NEL — Элкский повятВарминско-Мазурское воеводство
NGI — Гижицкий повятВарминско-Мазурское воеводство
NGO — Голдапский повятВарминско-Мазурское воеводство
NIL — Илавский повятВарминско-Мазурское воеводство
NKE — Кентшинский повятВарминско-Мазурское воеводство
NLI — Лидзбаркский повятВарминско-Мазурское воеводство
NMR — Мронговский повятВарминско-Мазурское воеводство
NNI — Нидзицкий повятВарминско-Мазурское воеводство
NNM — Новомястский повятВарминско-Мазурское воеводство
NO — ОльштынВарминско-Мазурское воеводство
NOE — Олецкий повятВарминско-Мазурское воеводство
NOG — Олецкий повят — Голдапский повят — NOE+NGOВарминско-Мазурское воеводство
NOL — Ольштынский повятВарминско-Мазурское воеводство
NOS — Острудский повятВарминско-Мазурское воеводство
NPI — Пишский повятВарминско-Мазурское воеводство
NSZ — Щитненский повятВарминско-Мазурское воеводство
NWE — Венгожевский повятВарминско-Мазурское воеводство
TBU — Буский повятСвентокшиское воеводство
TJE — Енджеювский повятСвентокшиское воеводство
TK — КельцеСвентокшиское воеводство
TKA — Казимежский повятСвентокшиское воеводство
TKI — Келецкий повятСвентокшиское воеводство
TKN — Коньский повятСвентокшиское воеводство
TLW — Влощовский повятСвентокшиское воеводство
TOP — Опатувский повятСвентокшиское воеводство
TOS — Островецкий повятСвентокшиское воеводство
TPI — Пиньчувский повятСвентокшиское воеводство
TSA — Сандомирский повятСвентокшиское воеводство
TSK — Скаржиский повятСвентокшиское воеводство
TST — Стараховицкий повятСвентокшиское воеводство
TSZ — Сташувский повятСвентокшиское воеводство
FG — Гожув-ВелькопольскиЛюбуское воеводство
FGW — Гожувский повятЛюбуское воеводство
FKR — Кросненский повятЛюбуское воеводство
FMI — Мендзыжечкий повятЛюбуское воеводство
FNW — Новосольский повятЛюбуское воеводство
FSD — Стшелецко-Дрезденецкий повятЛюбуское воеводство
FSL — Слубицкий повятЛюбуское воеводство
FSU — Суленцинский повятЛюбуское воеводство
FSW — Свебодзинский повятЛюбуское воеводство
FWS — Всховский повятЛюбуское воеводство
FZ — Зелёна-ГураЛюбуское воеводство
FZA — Жарский повятЛюбуское воеводство
FZG — Жаганьский повятЛюбуское воеводство
FZI — Зелёногурский повятЛюбуское воеводство
JBC, KBC — Бохнявский повятМалопольское воеводство
JBR, KBR — Бжеский повятМалопольское воеводство
JCH, KCH — Хшанувский повятМалопольское воеводство
JDA, KDA — Домбровский повятМалопольское воеводство
JGR, KGR — Горлицкий повятМалопольское воеводство
JK, KK — КраковМалопольское воеводство
JLI, KLI — Лимановский повятМалопольское воеводство
JMI, KMI — Мехувский повятМалопольское воеводство
JMY, KMY — Мысленицкий повятМалопольское воеводство
JN, KN — Новы-СончМалопольское воеводство
JNS, KNS — Новосонченский повятМалопольское воеводство
JNT, KNT — Новотаргский повятМалопольское воеводство
JOL, KOL — Олькушский повятМалопольское воеводство
JOS, KOS — Освенцимский повятМалопольское воеводство
JPR, KPR — Прошовицкий повятМалопольское воеводство
JR, KR — КраковМалопольское воеводство
JRA, KRA — Краковский повятМалопольское воеводство
JSU, KSU — Сухский повятМалопольское воеводство
JT, KT — ТарнувМалопольское воеводство
JTA, KTA — Тарнувский повятМалопольское воеводство
JTT, KTT — Татровский повятМалопольское воеводство
JWA, KWA — Вадовицкий повятМалопольское воеводство
JWI, KWI — Величский повятМалопольское воеводство
AA, WA — Варшава (Бялоленка)Мазовецкое воеводство
AB, WB — Варшава (Бемово)Мазовецкое воеводство
ABR, WBR — Бялобжегский повятМазовецкое воеводство
ACI, WCI — Цеханувский повятМазовецкое воеводство
AD, WD — Варшава (Беляны)Мазовецкое воеводство
AE, WE — Варшава (Мокотув)Мазовецкое воеводство
AF, WF — Варшава (Прага Полудне)Мазовецкое воеводство
AG, WG — Гарволинский повятМазовецкое воеводство
AGM, WGM — Гродзиский повятМазовецкое воеводство
AGR, WGR — Груецкий повятМазовецкое воеводство
AGS, WGS — Гостынинский повятМазовецкое воеводство
AH, WH — Варшава (Прага Пулноц)Мазовецкое воеводство
AI, WI — Варшава (Средместье)Мазовецкое воеводство
AJ, WJ — Варшава (Таргувек)Мазовецкое воеводство
AK, WK — Варшава (Урсус)Мазовецкое воеводство
AKZ, WKZ — Козеницкий повятМазовецкое воеводство
AL, WL — Легионовский повятМазовецкое воеводство
ALI, WLI — Липский повятМазовецкое воеводство
ALS, WLS — Лосицкий повятМазовецкое воеводство
AM, WM — Миньский повятМазовецкое воеводство
AMA, WMA — Макувский повятМазовецкое воеводство
AML, WML — Млавский повятМазовецкое воеводство
AN, WN — Варшава (Урсынов)Мазовецкое воеводство
AND, WND — Новодвурский повятМазовецкое воеводство
AO, WO — ОстроленкаМазовецкое воеводство
AOR, WOR — Острувский повятМазовецкое воеводство
AOS, WOS — Остроленкский повятМазовецкое воеводство
AOT, WOT — Отвоцкий повятМазовецкое воеводство
AP, WP — ПлоцкМазовецкое воеводство
API, WPI — Пясечинский повятМазовецкое воеводство
APL, WPL — Плоцкий повятМазовецкое воеводство
APN, WPN — Плоньский повятМазовецкое воеводство
APR, WPR — Прушковский повятМазовецкое воеводство
APU, WPU — Пултуский повятМазовецкое воеводство
APY, WPY — Пшисухский повятМазовецкое воеводство
APZ, WPZ — Пшаснышский повятМазовецкое воеводство
AR, WR — РадомМазовецкое воеводство
ARA, WRA — Радомский повятМазовецкое воеводство
AS, WS — СедльцеМазовецкое воеводство
ASC, WSC — Сохачевский повятМазовецкое воеводство
ASE, WSE — Серпецкий повятМазовецкое воеводство
ASI, WSI — Седлецкий повятМазовецкое воеводство
ASK, WSK — Соколувский повятМазовецкое воеводство
ASZ, WSZ — Шидловецкий повятМазовецкое воеводство
AT, WT — Варшава (Вавер)Мазовецкое воеводство
AU, WU — Варшава (Охота)Мазовецкое воеводство
AV, WV — Воломинский повят (ещё не выпущен)Мазовецкое воеводство
AW, WW ****(посл. K, L, M, N, V, R, S) — Варшава (Влохи)Мазовецкое воеводство
AW, WW ****(посл. F, G, H, J, W) — Варшава (Вилянув)Мазовецкое воеводство
AW, WW ****(посл. A, C, E, X, Y) — Варшава (Рембертув)Мазовецкое воеводство
AWE, WWE — Венгрувский повятМазовецкое воеводство
AWL, WWL — Воломинский повятМазовецкое воеводство
AWY, WWY — Вышкувский повятМазовецкое воеводство
AX, WX — Варшава (Жолибож)Мазовецкое воеводство
AX, WX ***Y# — Варшава (Весола)Мазовецкое воеводство
AY, WY — Варшава (Воля)Мазовецкое воеводство
AZ, WZ — Западно-Варшавский повят (Ожарув-Мазовецки)Мазовецкое воеводство
AZU, WZU — Журоминский повятМазовецкое воеводство
AZW, WZW — Зволенский повятМазовецкое воеводство
AZY, WZY — Жирардувский повятМазовецкое воеводство
YBI, RBI — Бещадский повятПодкарпатское воеводство
YBR, RBR — Бжозувский повятПодкарпатское воеводство
YDE, RDE — Дембицкий повятПодкарпатское воеводство
YJA, RJA — Ярославский повятПодкарпатское воеводство
YJS, RJS — Ясленский повятПодкарпатское воеводство
YK, RK — КросноПодкарпатское воеводство
YKL, RKL — Кольбушовский повятПодкарпатское воеводство
YKR, RKR — Кросненский повятПодкарпатское воеводство
YLA, RLA — Ланьцутский повятПодкарпатское воеводство
YLE, RLE — Лежайский повятПодкарпатское воеводство
YLS, RLS — Лесковский повятПодкарпатское воеводство
YLU, RLU — Любачувский повятПодкарпатское воеводство
YMI, RMI — Мелецкий повятПодкарпатское воеводство
YNI, RNI — Нисковский повятПодкарпатское воеводство
YP, RP — ПеремышльПодкарпатское воеводство
YPR, RPR — Перемышльский повятПодкарпатское воеводство
YPZ, RPZ — Пшеворский повятПодкарпатское воеводство
YRS, RRS — Ропчицко-Сендзишувский повятПодкарпатское воеводство
YSA, RSA — Санокский повятПодкарпатское воеводство
YSR, RSR — Стшижувский повятПодкарпатское воеводство
YST, RST — Сталёвовольский повятПодкарпатское воеводство
YT, RT — ТарнобжегПодкарпатское воеводство
YTA, RTA — Тарнобжегский повятПодкарпатское воеводство
YZ, RZ — ЖешувПодкарпатское воеводство
YZE, RZE — Жешувский повятПодкарпатское воеводство
XA, GA — ГдыняПоморское воеводство
XBY, GBY — Бытувский повятПоморское воеводство
XCH, GCH — Хойницкий повятПоморское воеводство
XCZ, GCZ — Члухувский повятПоморское воеводство
XD, GD — ГданьскПоморское воеводство
XDA, GDA — Гданьский повятПоморское воеводство
XKA, GKA — Картузский повятПоморское воеводство
XKS, GKS — Косцежский повятПоморское воеводство
XKW, GKW — Квидзынский повятПоморское воеводство
XLE, GLE — Лемборкский повятПоморское воеводство
XMB, GMB — Мальбурский повятПоморское воеводство
XND, GND — Новодвурский повятПоморское воеводство
XPU, GPU — Пуцкий повятПоморское воеводство
XS, GS — СлупскПоморское воеводство
XSL, GSL — Слупский повятПоморское воеводство
XSP, GSP — СопотПоморское воеводство
XST, GST — Старогардский повятПоморское воеводство
XSZ, GSZ — Штумский повятПоморское воеводство
XTC, GTC — Тчевский повятПоморское воеводство
XWE, GWE — Вейхеровский повятПоморское воеводство
BAU — Аугустувский повятПодляское воеводство
BBI — Бельский повятПодляское воеводство
BGR — Граевский повятПодляское воеводство
BHA — Хайнувский повятПодляское воеводство
BI — БелостокПодляское воеводство
BIA — Белостокский повятПодляское воеводство
BKL — Кольненский повятПодляское воеводство
BL — ЛомжаПодляское воеводство
BLM — Ломжинский повятПодляское воеводство
BMN — Монькский повятПодляское воеводство
BS — СувалкиПодляское воеводство
BSE — Сейненский повятПодляское воеводство
BSI — Семятыченский повятПодляское воеводство
BSK — Сокульский повятПодляское воеводство
BSU — Сувалкский повятПодляское воеводство
BWM — Высокомазовецкий повятПодляское воеводство
BZA — Замбрувский повятПодляское воеводство

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