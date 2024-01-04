Основные параметры польских номеров авто

Автомобильный регистрационный знак в Польше – это уникальный идентификатор транспортного средства, состоящий из буквенно-цифрового кода и унифицированный в общеевропейском формате.

Номер присваивается транспортному средству, а не его водителю, и не может быть свободно перенесен на другую машину (мотоцикл и пр.). За выдачу регистрационного знака отвечает повят и, соответственно, номер отражает регион выдачи (воеводство, повят – см. Административное деление Польши).

Схожие по формату номера появились в Польше с 2000 года, но конкретно сегодняшний вид они обрели в 2006 году. Главное отличие в государственной символике в левой части знака – с 2000 по 2006 году это был польский флаг, с мая 2006 году – звезды Европейского Союза:

Что означают буквы и цифры? Расшифровка номерных знаков

Очевидно, что «PL» под еврозвездами – это обозначение страны. Далее, в белом поле (черные символы):

Первая буква обозначает воеводство. Первые две или три символа (вместе с 1й буквой воеводства) – это уникальный номер повята. Далее идут 4 (при трех буквенном обозначении повята) или 5 (при двухбуквенном) символов, которые могут состоять как из одних только цифр, так быть и буквенно-цифровым.

Последние символы необходимы для того, чтобы номер авто в Польше был уникальным. Используются буквы польского алфавита, которые имеют аналоги во всех латинских алфавитах (кроме Q), то есть уникальные польские литеры (например, ą, ę или ł) не применяются.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание, что некоторая последовательность цифр и букв в настоящее время не используется. При трехбуквенном коде повята не применяется последующие номера, состоящие из одних цифр или трех цифр и четвертой буквы (например, «XYZ 1234» или «XYZ 123J»), а при двухбуквенном не используется последующий номер, состоящий из первой буквы и четырех последующих цифр (к примеру, «XY J1234»). Это связано с возможностью повтора номеров, выданных в предыдущем формате. Также номер у трехзначного повята не может начинаться с нуля.

Специальные номера машин в Польше

Речь пойдет не только о регистрационных знаках машин специальных служб, но и о других примерах, когда номер отличается от вышеуказанного стандарта.

Мотоциклы и мопеды имеют другой формат номера – его прямоугольник выше, а длина, соответственно, меньше. После кода повята (и двух-, и трехсимвольных) идет всегда 4 знака цифрового или буквенно-цифрового кода. Свои номера есть у ретро авто. Их номера с желтым фоном и изображением старой машины справа. Буквенно-цифровой код состоит из 2 или 3 символов. Что означают желтые номера в Польше? Это значит, что автомобиль старше 25 лет и/или снят с производства более 15 лет назад. Индивидуальные автономера (их еще часто называют именные номера). В Польше допустимо заказывать номера по своему желанию. Однако и тут есть строгие правила, в частности, буква воеводства обязана соответствовать. За ней обязательно идет цифра и пробел.

Что касается специальных служб, то:

Дипломатические номера – это синий фон и белые символы.

Номера МВДиА , а также МИД , начинаются с литеры «H», а вторая буква обозначает ведомство (например, «P» — это полиция, то есть номер полиции начинается с «HP»).

, а также , начинаются с литеры «H», а вторая буква обозначает ведомство (например, «P» — это полиция, то есть номер полиции начинается с «HP»). У военного транспорта вместо воеводства указана буква «U». Вторая буква – сфера применения ТС (к примеру, «А» – это мотоцикл, «C» – грузовик, а «Т» – гусеничная техника).

В последнем случае номер на авто необязательно должен быть обычного стандарта – он может быть и нарисованным краской на борту.

Зеленые номера в Польше

Отдельного внимания заслуживают зеленые номерные знаки. Такие номера в Польше у автотранспорта с электрическим или водородным двигателем.

Такие знаки появились в 2020 году и, кроме прочего, дают транспорту с ними дополнительные привилегии. В частности, машины с зелеными номерами могут ездить по выделенным полосам для общественного транспорта.

В остальном зеленые автомобильные номера в Польше не отличаются от обычных.

Красные регистрационные знаки

Еще один интересный случай – т.н. красные знаки. Фактически фон у них белый, но красными являются символы.

Это временные регистрационные знаки, применяемые в случаях, когда регистрация изначально осуществляется на короткий период. Такое бывает необходимым, например, для вывоза транспортного средства за границу (с последующей регистрацией там), или для поездок до автосервиса или пункта техобслуживания на автомобиле, пока не имеющем постоянной регистрации. Можно их использовать и для поездки от места приобретения машину до места ее постоянной регистрации (если они находятся на отдалении друг от друга). То есть эти знаки могут выполнять роль транзитных номеров.

Максимальный срок красных номеров – 30 дней. За это время необходимо решить все имеющиеся задачи по получению постоянной регистрации (или вывозу авто из РП).

Коды воеводств на польских номерах машин

Вернемся к обычным, стандартным польским номерам машин. Напомним, первая буква номера – это воеводство:

Буквы воеводств на автомобильных номерах Первая буква Воеводство B Подляское воеводство C Куявско-Поморское воеводство D и V Нижнесилезское воеводство E Лодзинское воеводство F Любуское воеводство G и X Поморское воеводство K и J Малопольское воеводство L Люблинское воеводство N Варминско-Мазурское воеводство O Опольское воеводство P и M Великопольское воеводство R и Y Подкарпатское воеводство S и I Силезское воеводство T Свентокшиское воеводство W и A Мазовецкое воеводство Z Западно-Поморское воеводство

Еще раз обратим внимание, что в двух и трехзначный код повята первой буквой входит этот символ, обозначающий воеводства.

Как определить повят по номерному знаку?

В заключении материала предлагаем систему определения повята по коду или наоборот. Чтобы отфильтровать данные в таблице ниже (ограничить поиск необходимыми параметрами) можно:

Ввести код повята (латиница) и посмотреть его наименование, или

Начать вводить наименование воеводства (кириллица) и увидеть все повяты и коды данного региона, или

Начать вводить наименование конкретного повята (кириллица) и увидеть его код.

Важно понимать, что кириллические обозначения должны точно соответствовать указанным в таблице. Для написания воеводств можно копировать их из предыдущего раздела. Кроме этого, применяется буква «ё», и, например, «Зеленогурский повят» найден не будет, а «Зелёногурский» будет.

Введите информацию в поле ниже:

VB, DB — Валбжих Нижнесилезское воеводство VBA, DBA — Валбжихский повят Нижнесилезское воеводство VBz, DBz — Болеславецкий повят Нижнесилезское воеводство VDZ, DDZ — Дзержонювский повят Нижнесилезское воеводство VGL, DGL — Глогувский повят Нижнесилезское воеводство VGR, DGR — Гурувский повят Нижнесилезское воеводство VJ, DJ — Еленя-Гура Нижнесилезское воеводство VJA, DJA — Яворский повят Нижнесилезское воеводство VJE, DJE — Еленегурский повят Нижнесилезское воеводство VKA, DKA — Каменногурский повят Нижнесилезское воеводство VKL, DKL — Клодзкий повят Нижнесилезское воеводство VL, DL — Легница Нижнесилезское воеводство VLB, DLB — Любаньский повят Нижнесилезское воеводство VLE, DLE — Легницкий повят Нижнесилезское воеводство VLU, DLU — Любинский повят Нижнесилезское воеводство VLW, DLW — Львувецкий повят Нижнесилезское воеводство VMI, DMI — Миличский повят Нижнесилезское воеводство VOA, DOA — Олавский повят Нижнесилезское воеводство VOL, DOL — Олесницкий повят Нижнесилезское воеводство VPL, DPL — Польковицкий повят Нижнесилезское воеводство VSR, DSR — Сьродский повят Нижнесилезское воеводство VST, DST — Стшелинский повят Нижнесилезское воеводство VSW, DSW — Свидницкий повят Нижнесилезское воеводство VTR, DTR — Тшебницкий повят Нижнесилезское воеводство VW, DW — Вроцлав Нижнесилезское воеводство VWL, DWL — Волувский повят Нижнесилезское воеводство VWR, DWR — Вроцлавский повят Нижнесилезское воеводство VZA, DZA — Зомбковицкий повят Нижнесилезское воеводство VZG, DZG — Згожелецкий повят Нижнесилезское воеводство VZL, DZL — Злоторыйский повят Нижнесилезское воеводство CAL — Александрувский повят Куявско-Поморское воеводство CB — Быдгощ Куявско-Поморское воеводство CBR — Бродницкий повят Куявско-Поморское воеводство CBY — Быдгощский повят Куявско-Поморское воеводство CCH — Хелмненский повят Куявско-Поморское воеводство CG — Грудзёндз Куявско-Поморское воеводство CGD — Голюбско-добжинский повят Куявско-Поморское воеводство CGR — Грудзёндзский повят Куявско-Поморское воеводство CIN — Иновроцлавский повят Куявско-Поморское воеводство CLI — Липновский повят Куявско-Поморское воеводство CMG — Могиленский повят Куявско-Поморское воеводство CNA — Накловский повят Куявско-Поморское воеводство CRA — Радзеювский повят Куявско-Поморское воеводство CRY — Рыпинский повят Куявско-Поморское воеводство CSE — Семпульненский повят Куявско-Поморское воеводство CSW — Свецкий повят Куявско-Поморское воеводство CT — Торунь Куявско-Поморское воеводство CTR — Торуньский повят Куявско-Поморское воеводство CTU — Тухольский повят Куявско-Поморское воеводство CW — Влоцлавек Куявско-Поморское воеводство CWA — Вомбжезненский повят Куявско-Поморское воеводство CWL — Влоцлавский повят Куявско-Поморское воеводство CZN — Жнинский повят Куявско-Поморское воеводство EBE — Белхатувский повят Лодзинское воеводство EBR — Бжезинский повят Лодзинское воеводство EKU — Кутновский повят Лодзинское воеводство EL — Лодзь Лодзинское воеводство ELA — Ласкский повят Лодзинское воеводство ELC — Ловичский повят Лодзинское воеводство ELE — Ленчицкий повят Лодзинское воеводство ELW — Восточно-Лодзинский повят Лодзинское воеводство EOP — Опочненский повят Лодзинское воеводство EP — Пётркув-Трыбунальски Лодзинское воеводство EPA — Пабяницкий повят Лодзинское воеводство EPD — Поддембицкий повят Лодзинское воеводство EPI — Пётркувский повят Лодзинское воеводство EPJ — Пайенченский повят Лодзинское воеводство ERA — Радомщанский повят Лодзинское воеводство ERW — Равский повят Лодзинское воеводство ES — Скерневице Лодзинское воеводство ESI — Серадзкий повят Лодзинское воеводство ESK — Скерневицкий повят Лодзинское воеводство ETM — Томашувский повят Лодзинское воеводство EWE — Верушувский повят Лодзинское воеводство EWI — Велюньский повят Лодзинское воеводство EZD — Здуньсковольский повят Лодзинское воеводство EZG — Згежский повят Лодзинское воеводство LBI — Бяла-Подляска Люблинское воеводство LBL — Билгорайский повят Люблинское воеводство LC — Хелм Люблинское воеводство LCH — Хелмский повят Люблинское воеводство LHR — Хрубешувский повят Люблинское воеводство LJA — Яновский повят Люблинское воеводство LKR — Красницкий повят Люблинское воеводство LKS — Красноставский повят Люблинское воеводство LLB — Любартувский повят Люблинское воеводство LLE — Ленчинский повят Люблинское воеводство LLU — Лукувский повят Люблинское воеводство LOP — Опольский повят Люблинское воеводство LPA — Парчевский повят Люблинское воеводство LPU — Пулавский повят Люблинское воеводство LRA — Радзыньский повят Люблинское воеводство LRY — Рыцкий повят Люблинское воеводство LSW — Свидникский повят Люблинское воеводство LTM — Томашувский повят Люблинское воеводство LU — Люблин Люблинское воеводство LUB — Люблинский повят Люблинское воеводство LWL — Влодавский повят Люблинское воеводство LZ — Замосць Люблинское воеводство LZA — Замойский повят Люблинское воеводство IB, SB — Бельско-Бяла Силезское воеводство IBE, SBE — Бендзинский повят Силезское воеводство IBI, SBI — Бельский повят Силезское воеводство IBL, SBL — Беруньско-Лендзинский повят Силезское воеводство IC, SC — Ченстохова Силезское воеводство ICI, SCI — Цешинский повят Силезское воеводство ICZ, SCZ — Ченстоховский повят Силезское воеводство ID, SD — Домброва-Гурнича Силезское воеводство IG, SG — Гливице Силезское воеводство IGL, SGL — Гливицкий повят Силезское воеводство IH, SH — Хожув Силезское воеводство II, SI — Семяновице-Слёнске Силезское воеводство IJ, SJ — Явожно Силезское воеводство IJZ, SJZ — Ястшембе-Здруй Силезское воеводство IK, SK — Катовице Силезское воеводство IKL, SKL — Клобуцкий повят Силезское воеводство IL, SL — Руда-Слёнска Силезское воеводство ILU, SLU — Люблинецкий повят Силезское воеводство IM, SM — Мысловице Силезское воеводство IMI, SMI — Миколувский повят Силезское воеводство IMY, SMY — Мышкувский повят Силезское воеводство IO, SO — Сосновец Силезское воеводство IPI, SPI — Пекары-Слёнске Силезское воеводство IPS, SPS — Пщинский повят Силезское воеводство IR, SR — Рыбник Силезское воеводство IRB, SRB — Рыбницкий повят Силезское воеводство IRC, SRC — Рацибужский повят Силезское воеводство IRS, SRS — Руда-Слёнска SL Силезское воеводство IT, ST — Тыхы Силезское воеводство ITY, STY — Тыхы (округ) SBL Силезское воеводство ITA, STA — Тарногурский повят Силезское воеводство IW, SW — Свентохловице Силезское воеводство IWD, SWD — Водзиславский повят Силезское воеводство IY, SY — Бытом Силезское воеводство IZ, SZ — Забже Силезское воеводство IZA, SZA — Заверценский повят Силезское воеводство IZO, SZO — Жоры Силезское воеводство IZY, SZY — Живецкий повят Силезское воеводство OB — Бжегский повят Опольское воеводство OGL — Глубчицкий повят Опольское воеводство OK — Кендзежинско-козельский повят Опольское воеводство OKL — Ключборкский повят Опольское воеводство OKR — Крапковицкий повят Опольское воеводство ONA — Намыслувский повят Опольское воеводство ONY — Нысский повят Опольское воеводство OOL — Олесненский повят Опольское воеводство OP — Ополе Опольское воеводство OPO — Опольский повят Опольское воеводство OPR — Прудницкий повят Опольское воеводство OST — Стшелецкий повят Опольское воеводство ZBI — Бялогардский повят Западно-Поморское воеводство ZCH — Хощненский повят Западно-Поморское воеводство ZDR — Дравский повят Западно-Поморское воеводство ZGL — Голенювский повят Западно-Поморское воеводство ZGR — Грыфинский повят Западно-Поморское воеводство ZGY — Грыфицкий повят Западно-Поморское воеводство ZK — Кошалин Западно-Поморское воеводство ZKA — Каменьский повят Западно-Поморское воеводство ZKL — Колобжегский повят Западно-Поморское воеводство ZKO — Кошалинский повят Западно-Поморское воеводство ZLO — Лобезский повят Западно-Поморское воеводство ZMY — Мыслибуржский повят Западно-Поморское воеводство ZPL — Полицкий повят Западно-Поморское воеводство ZPY — Пыжицкий повят Западно-Поморское воеводство ZS — Щецин Западно-Поморское воеводство ZSD — Свидвинский повят Западно-Поморское воеводство ZSL — Славенский повят Западно-Поморское воеводство ZST — Старгардский повят Западно-Поморское воеводство ZSW — Свиноуйсьце Западно-Поморское воеводство ZSZ — Щецинецкий повят Западно-Поморское воеводство ZWA — Валецкий повят Западно-Поморское воеводство MCH, PCH — Ходзеский повят Великопольское воеводство MCT, PCT — Чарнковско-Тшчанецкий повят Великопольское воеводство MGN, PGN — Гнезненский повят Великопольское воеводство MGO, PGO — Гродзиский повят Великопольское воеводство MGS, PGS — Гостыньский повят Великопольское воеводство MJA, PJA — Яроцинский повят Великопольское воеводство MK, PK — Калиш Великопольское воеводство MKA, PKA — Калишский повят Великопольское воеводство MKE, PKE — Кемпненский повят Великопольское воеводство MKL, PKL — Кольский повят Великопольское воеводство MKN, PKN — Конинский повят Великопольское воеводство MKO, PKO — Конинский повят PN Великопольское воеводство MKR, PKR — Кротошинский повят Великопольское воеводство MKS, PKS — Косьцянский повят Великопольское воеводство ML, PL — Лешно Великопольское воеводство MLE, PLE — Лешненский повят Великопольское воеводство MMI, PMI — Мендзыхудский повят Великопольское воеводство MN, PN — Конин Великопольское воеводство MNT, PNT — Новотомыский повят Великопольское воеводство MO, PO — Познань Великопольское воеводство MY, PY — Познань Великопольское воеводство MOB, POB — Оборницкий повят Великопольское воеводство MOS, POS — Острувский повят Великопольское воеводство MOT, POT — Остшешувский повят Великопольское воеводство MOZ, POZ — Познанский повят PZ Великопольское воеводство MP, PP — Пила Великопольское воеводство MPL, PPL — Плешевский повят Великопольское воеводство MRA, PRA — Равичский повят Великопольское воеводство MSE, PSE — Сьремский повят Великопольское воеводство MSL, PSL — Слупецкий повят Великопольское воеводство MSR, PSR — Сьрёдский повят Великопольское воеводство MSZ, PSZ — Шамотульский повят Великопольское воеводство MTU, PTU — Турекский повят Великопольское воеводство MWA, PWA — Вонгровецкий повят Великопольское воеводство MWL, PWL — Вольштынский повят Великопольское воеводство MWR, PWR — Вжесьнёвский повят Великопольское воеводство MZ, PZ — Познань Великопольское воеводство MZL, PZL — Злотувский повят Великопольское воеводство NBA — Бартошицкий повят Варминско-Мазурское воеводство NBR — Браневский повят Варминско-Мазурское воеводство NDZ — Дзялдовский повят Варминско-Мазурское воеводство NE — Эльблонг Варминско-Мазурское воеводство NEB — Эльблонгский повят Варминско-Мазурское воеводство NEL — Элкский повят Варминско-Мазурское воеводство NGI — Гижицкий повят Варминско-Мазурское воеводство NGO — Голдапский повят Варминско-Мазурское воеводство NIL — Илавский повят Варминско-Мазурское воеводство NKE — Кентшинский повят Варминско-Мазурское воеводство NLI — Лидзбаркский повят Варминско-Мазурское воеводство NMR — Мронговский повят Варминско-Мазурское воеводство NNI — Нидзицкий повят Варминско-Мазурское воеводство NNM — Новомястский повят Варминско-Мазурское воеводство NO — Ольштын Варминско-Мазурское воеводство NOE — Олецкий повят Варминско-Мазурское воеводство NOG — Олецкий повят — Голдапский повят — NOE+NGO Варминско-Мазурское воеводство NOL — Ольштынский повят Варминско-Мазурское воеводство NOS — Острудский повят Варминско-Мазурское воеводство NPI — Пишский повят Варминско-Мазурское воеводство NSZ — Щитненский повят Варминско-Мазурское воеводство NWE — Венгожевский повят Варминско-Мазурское воеводство TBU — Буский повят Свентокшиское воеводство TJE — Енджеювский повят Свентокшиское воеводство TK — Кельце Свентокшиское воеводство TKA — Казимежский повят Свентокшиское воеводство TKI — Келецкий повят Свентокшиское воеводство TKN — Коньский повят Свентокшиское воеводство TLW — Влощовский повят Свентокшиское воеводство TOP — Опатувский повят Свентокшиское воеводство TOS — Островецкий повят Свентокшиское воеводство TPI — Пиньчувский повят Свентокшиское воеводство TSA — Сандомирский повят Свентокшиское воеводство TSK — Скаржиский повят Свентокшиское воеводство TST — Стараховицкий повят Свентокшиское воеводство TSZ — Сташувский повят Свентокшиское воеводство FG — Гожув-Велькопольски Любуское воеводство FGW — Гожувский повят Любуское воеводство FKR — Кросненский повят Любуское воеводство FMI — Мендзыжечкий повят Любуское воеводство FNW — Новосольский повят Любуское воеводство FSD — Стшелецко-Дрезденецкий повят Любуское воеводство FSL — Слубицкий повят Любуское воеводство FSU — Суленцинский повят Любуское воеводство FSW — Свебодзинский повят Любуское воеводство FWS — Всховский повят Любуское воеводство FZ — Зелёна-Гура Любуское воеводство FZA — Жарский повят Любуское воеводство FZG — Жаганьский повят Любуское воеводство FZI — Зелёногурский повят Любуское воеводство JBC, KBC — Бохнявский повят Малопольское воеводство JBR, KBR — Бжеский повят Малопольское воеводство JCH, KCH — Хшанувский повят Малопольское воеводство JDA, KDA — Домбровский повят Малопольское воеводство JGR, KGR — Горлицкий повят Малопольское воеводство JK, KK — Краков Малопольское воеводство JLI, KLI — Лимановский повят Малопольское воеводство JMI, KMI — Мехувский повят Малопольское воеводство JMY, KMY — Мысленицкий повят Малопольское воеводство JN, KN — Новы-Сонч Малопольское воеводство JNS, KNS — Новосонченский повят Малопольское воеводство JNT, KNT — Новотаргский повят Малопольское воеводство JOL, KOL — Олькушский повят Малопольское воеводство JOS, KOS — Освенцимский повят Малопольское воеводство JPR, KPR — Прошовицкий повят Малопольское воеводство JR, KR — Краков Малопольское воеводство JRA, KRA — Краковский повят Малопольское воеводство JSU, KSU — Сухский повят Малопольское воеводство JT, KT — Тарнув Малопольское воеводство JTA, KTA — Тарнувский повят Малопольское воеводство JTT, KTT — Татровский повят Малопольское воеводство JWA, KWA — Вадовицкий повят Малопольское воеводство JWI, KWI — Величский повят Малопольское воеводство AA, WA — Варшава (Бялоленка) Мазовецкое воеводство AB, WB — Варшава (Бемово) Мазовецкое воеводство ABR, WBR — Бялобжегский повят Мазовецкое воеводство ACI, WCI — Цеханувский повят Мазовецкое воеводство AD, WD — Варшава (Беляны) Мазовецкое воеводство AE, WE — Варшава (Мокотув) Мазовецкое воеводство AF, WF — Варшава (Прага Полудне) Мазовецкое воеводство AG, WG — Гарволинский повят Мазовецкое воеводство AGM, WGM — Гродзиский повят Мазовецкое воеводство AGR, WGR — Груецкий повят Мазовецкое воеводство AGS, WGS — Гостынинский повят Мазовецкое воеводство AH, WH — Варшава (Прага Пулноц) Мазовецкое воеводство AI, WI — Варшава (Средместье) Мазовецкое воеводство AJ, WJ — Варшава (Таргувек) Мазовецкое воеводство AK, WK — Варшава (Урсус) Мазовецкое воеводство AKZ, WKZ — Козеницкий повят Мазовецкое воеводство AL, WL — Легионовский повят Мазовецкое воеводство ALI, WLI — Липский повят Мазовецкое воеводство ALS, WLS — Лосицкий повят Мазовецкое воеводство AM, WM — Миньский повят Мазовецкое воеводство AMA, WMA — Макувский повят Мазовецкое воеводство AML, WML — Млавский повят Мазовецкое воеводство AN, WN — Варшава (Урсынов) Мазовецкое воеводство AND, WND — Новодвурский повят Мазовецкое воеводство AO, WO — Остроленка Мазовецкое воеводство AOR, WOR — Острувский повят Мазовецкое воеводство AOS, WOS — Остроленкский повят Мазовецкое воеводство AOT, WOT — Отвоцкий повят Мазовецкое воеводство AP, WP — Плоцк Мазовецкое воеводство API, WPI — Пясечинский повят Мазовецкое воеводство APL, WPL — Плоцкий повят Мазовецкое воеводство APN, WPN — Плоньский повят Мазовецкое воеводство APR, WPR — Прушковский повят Мазовецкое воеводство APU, WPU — Пултуский повят Мазовецкое воеводство APY, WPY — Пшисухский повят Мазовецкое воеводство APZ, WPZ — Пшаснышский повят Мазовецкое воеводство AR, WR — Радом Мазовецкое воеводство ARA, WRA — Радомский повят Мазовецкое воеводство AS, WS — Седльце Мазовецкое воеводство ASC, WSC — Сохачевский повят Мазовецкое воеводство ASE, WSE — Серпецкий повят Мазовецкое воеводство ASI, WSI — Седлецкий повят Мазовецкое воеводство ASK, WSK — Соколувский повят Мазовецкое воеводство ASZ, WSZ — Шидловецкий повят Мазовецкое воеводство AT, WT — Варшава (Вавер) Мазовецкое воеводство AU, WU — Варшава (Охота) Мазовецкое воеводство AV, WV — Воломинский повят (ещё не выпущен) Мазовецкое воеводство AW, WW ****(посл. K, L, M, N, V, R, S) — Варшава (Влохи) Мазовецкое воеводство AW, WW ****(посл. F, G, H, J, W) — Варшава (Вилянув) Мазовецкое воеводство AW, WW ****(посл. A, C, E, X, Y) — Варшава (Рембертув) Мазовецкое воеводство AWE, WWE — Венгрувский повят Мазовецкое воеводство AWL, WWL — Воломинский повят Мазовецкое воеводство AWY, WWY — Вышкувский повят Мазовецкое воеводство AX, WX — Варшава (Жолибож) Мазовецкое воеводство AX, WX ***Y# — Варшава (Весола) Мазовецкое воеводство AY, WY — Варшава (Воля) Мазовецкое воеводство AZ, WZ — Западно-Варшавский повят (Ожарув-Мазовецки) Мазовецкое воеводство AZU, WZU — Журоминский повят Мазовецкое воеводство AZW, WZW — Зволенский повят Мазовецкое воеводство AZY, WZY — Жирардувский повят Мазовецкое воеводство YBI, RBI — Бещадский повят Подкарпатское воеводство YBR, RBR — Бжозувский повят Подкарпатское воеводство YDE, RDE — Дембицкий повят Подкарпатское воеводство YJA, RJA — Ярославский повят Подкарпатское воеводство YJS, RJS — Ясленский повят Подкарпатское воеводство YK, RK — Кросно Подкарпатское воеводство YKL, RKL — Кольбушовский повят Подкарпатское воеводство YKR, RKR — Кросненский повят Подкарпатское воеводство YLA, RLA — Ланьцутский повят Подкарпатское воеводство YLE, RLE — Лежайский повят Подкарпатское воеводство YLS, RLS — Лесковский повят Подкарпатское воеводство YLU, RLU — Любачувский повят Подкарпатское воеводство YMI, RMI — Мелецкий повят Подкарпатское воеводство YNI, RNI — Нисковский повят Подкарпатское воеводство YP, RP — Перемышль Подкарпатское воеводство YPR, RPR — Перемышльский повят Подкарпатское воеводство YPZ, RPZ — Пшеворский повят Подкарпатское воеводство YRS, RRS — Ропчицко-Сендзишувский повят Подкарпатское воеводство YSA, RSA — Санокский повят Подкарпатское воеводство YSR, RSR — Стшижувский повят Подкарпатское воеводство YST, RST — Сталёвовольский повят Подкарпатское воеводство YT, RT — Тарнобжег Подкарпатское воеводство YTA, RTA — Тарнобжегский повят Подкарпатское воеводство YZ, RZ — Жешув Подкарпатское воеводство YZE, RZE — Жешувский повят Подкарпатское воеводство XA, GA — Гдыня Поморское воеводство XBY, GBY — Бытувский повят Поморское воеводство XCH, GCH — Хойницкий повят Поморское воеводство XCZ, GCZ — Члухувский повят Поморское воеводство XD, GD — Гданьск Поморское воеводство XDA, GDA — Гданьский повят Поморское воеводство XKA, GKA — Картузский повят Поморское воеводство XKS, GKS — Косцежский повят Поморское воеводство XKW, GKW — Квидзынский повят Поморское воеводство XLE, GLE — Лемборкский повят Поморское воеводство XMB, GMB — Мальбурский повят Поморское воеводство XND, GND — Новодвурский повят Поморское воеводство XPU, GPU — Пуцкий повят Поморское воеводство XS, GS — Слупск Поморское воеводство XSL, GSL — Слупский повят Поморское воеводство XSP, GSP — Сопот Поморское воеводство XST, GST — Старогардский повят Поморское воеводство XSZ, GSZ — Штумский повят Поморское воеводство XTC, GTC — Тчевский повят Поморское воеводство XWE, GWE — Вейхеровский повят Поморское воеводство BAU — Аугустувский повят Подляское воеводство BBI — Бельский повят Подляское воеводство BGR — Граевский повят Подляское воеводство BHA — Хайнувский повят Подляское воеводство BI — Белосток Подляское воеводство BIA — Белостокский повят Подляское воеводство BKL — Кольненский повят Подляское воеводство BL — Ломжа Подляское воеводство BLM — Ломжинский повят Подляское воеводство BMN — Монькский повят Подляское воеводство BS — Сувалки Подляское воеводство BSE — Сейненский повят Подляское воеводство BSI — Семятыченский повят Подляское воеводство BSK — Сокульский повят Подляское воеводство BSU — Сувалкский повят Подляское воеводство BWM — Высокомазовецкий повят Подляское воеводство BZA — Замбрувский повят Подляское воеводство