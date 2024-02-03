Значение знака с белым ромбом

За последнее время на европейских дорогах можно заметить значительное увеличение количества транспортных средств, что зачастую выливается в неудобства для участников движения. Как это ни парадоксально, но в большинстве транспортных средств обычно находится только водитель, а это свидетельствует о наличии неиспользованных мест в машинах.

Если бы те же автомобили могли не ездить вхолостую, а перевозить больше пассажиров, то это могло бы существенно облегчить дорожное движение и уменьшить его интенсивность. Кроме того, такой шаг позволит автомобилям занимать меньше места на дороге, а также снизить выбросы выхлопных газов.

Этой концепции способствует практика совместного использования автомобилей. Такую идею можно применить по-разному, например, организовавшись с коллегами по офису для общей поездки на работу или разделив обязанности по доставке детей в школу или детский сад с соседями, живущими поблизости.

Чтобы стимулировать водителей к совместному использованию машин, на автомагистралях и скоростных автомагистралях во Франции были введены специальные полосы для транспортных средств, перевозящих не менее двух человек.

Различные типы знаков, на которых может использоваться символ белый ромб

В настоящее время дорожный знак с белым ромбом введен на дорогах вблизи таких городов, как Париж, Лион, Нант, Ренн, Гренобль и Страсбург. По прогнозам этот символ вскоре станет обязательным на всех скоростных автомагистралях по стране.

Вводя новый знак, французские власти стремятся всячески способствовать развитию культуры совместных поездок. Ведь по данным сайта Le Figaro, только 3% французов путешествуют на машине с пассажирами. Правительство же хочет утроить количество совместных поездок на автомобилях уже к 2027 году, что позволит:

Снизить выбросы выхлопных газов. Уменьшить заторы на дорогах.

Кто может двигать по полосе со специальным знаком?

Помимо автомобилей, имеющих в салоне как минимум водителя и одного пассажира, такси, автобусы и другие виды общественного транспорта также могут пользоваться такими выделенными полосами.

Интересно, что электромобили тоже будут иметь доступ к этим полосам движения (даже, если нет пассажира). Однако для этих автомобилей водителям потребуется специальная наклейка Crit’Air, подтверждающая нулевой уровень выбросов.

А вот в случае с мотоциклами (с двигателем внутреннего сгорания) обязательным условием является присутствие пассажира, сидящего позади водителя.

Штраф за несоблюдение знака белый ромб на синем фоне

Выписать штраф может только офицер полиции. Однако правительство планирует обеспечить соблюдение знаков полосы для совместного использования автомобилей с помощью системы мониторинга и систематических проверок местной полиции. Штраф за нарушение может достигать 135 евро (~600 злотых).

Подытожим. Незнание знака или объяснение того, что такого типа маркировки не существует в его родной стране, не освобождает водителя от обязанности оплатить штраф. И тут весьма кстати звучит замечание о том, что было бы полезно, если бы французы решили добавить пиктограмму или хотя бы табличку с информацией на английском языке, поскольку некоторым людям может быть сложно понять сам знак.