Консультант Ярослав Стецюн Новые тарифы mBank вступят в силу с 3 апреля 2024 года. Поэтому по закону банк обязан уведомить пользователей своих услуг за 2 месяца до момента, когда они начнут действовать.

Причины новых тарифов

В контексте анонсированных изменений в обслуживании клиентов mBank стоит упомянуть о том, что ограничения по использованию наличных расчетов являются частью общей финансовой политики Евросоюза. В рамках сообщества уже действуют правила, ограничивающие операции с наличкой, но в каждой стране существуют разные лимиты.

Например , в Польше сделки между предпринимателями на сумму выше 15 000 злотых должны быть безналичными, что значительно ниже порога, предложенного в рамках ЕС в целом. Но основная цель , в Польше сделки между предпринимателями на сумму выше 15 000 злотых должны быть безналичными, что значительно ниже порога, предложенного в рамках ЕС в целом. Но основная цель ограничения на расчет наличными — борьба с серой зоной и отмыванием денег.

Однако нормы и правила ЕС – это не единственный фронт «борьбы с наличными». Ведь банки в своем стремлении ограничить использование налички мотивированы несколько другими интересами. Все дело в том, что операции с наличными просто влекут за собой высокие издержки. На самом деле банки не являются врагами наличных денег, они просто заинтересованы, чтобы клиенты платили все больше и больше за операции с наличными: снятие наличных в банкоматах или депозитов либо снятие средств в отделениях.

Сколько клиенты будут платить за снятие денег?

В настоящее время цена операции зависит от суммы вывода наличных, а лимит бесплатного снятия средств составляет 100 злотых, однако с апреля этот порог увеличится до 300 злотых.

Давайте более подробно рассмотрим ситуацию для отдельных клиентов mBank. Если они снимут сумму менее 300 злотых в банкомате другой системы, они заплатят 5 злотых (сейчас 7 злотых), а если в своем банкомате – 2,5 злотых, т.е. столько же, сколько и сейчас.

В случае снятия средств на сумму свыше 300 злотых в другом банкомате комиссия составит 5 злотых (сейчас 7 злотых), а если в своем – 0 злотых, как сейчас.

Консультант Ярослав Стецюн Как видите, в некоторых случаях комиссия за снятие даже снизится, но изменением в ущерб клиентам является увеличение порога вывода средств со 100 до 300 злотых.

Клиентам из премиум-сегмента, то есть тем, кто использует mKonto Intensive , также необходимо подготовиться к изменениям. В настоящее время за снятие денег в банкоматах они вообще не платят — не важно, какую сумму выводят и в каком банкомате.

С 3 апреля снятие средств в собственных и сторонних банкоматах на сумму более 300 злотых останется бесплатным. При снятии средств на меньшую сумму (в собственных и сторонних банкоматах) комиссия составит 2,5 злотых.

Однако порог вывода средств в размере 100 злотых не изменится для «молодых пользователей» банка. Несовершеннолетние клиенты по-прежнему смогут бесплатно снимать деньги во всех банкоматах Польши, а клиенты в возрасте 18–24 лет будут платить 2,5 злотых за вывод средств в собственных и сторонних банкоматах на сумму менее 100 злотых (в настоящее время эта услуга бесплатна). Снятие наличных на сумму свыше 100 злотых останется бесплатным.

mBank предлагает услугу снятия средств во всех банкоматах без дополнительной комиссии. Но, конечно, сама такая опция стоит денег. В настоящее время такая услуга обходится в 9 злотых за месяц, а с апреля она увеличится до 18 злотых.

С апреля mBank также перестанет предоставлять скидку на снятие наличных в банкоматах с помощью BLIK. С 4 апреля эта услуга будет приравниваться к выводу средств с карты.

Банк также вводит комиссию в размере 2 злотых за кэшбэк, т.е. за снятие наличных на кассе магазина (условием снятия является совершение покупок и оплата их картой).

Различия в комиссии в своих и сторонних банкоматах

Помимо изменений в прейскуранте, mBank изменит определение собственного и стороннего банкомата. От этого во многом зависит, сколько будет стоить снять наличные в банкомате. Пока к «собственным банкоматам», т.е. облагаемым льготной комиссией, относятся:

автоматы, расположенные в отделениях банка,

устройства из сетей PlanetCash, Euronet и Santander Bank.

С 3 апреля из этого пула будут исключены банкоматы Euronet и Santander.

Что с корпоративными клиентами?

Изменения в mBank коснутся и комиссии за карту eKonto . С апреля она увеличится с 7 до 10 злотых в месяц, но ее по-прежнему можно будет не платить, если в данном месяце клиент совершит безналичные операции на сумму от 350 злотых с любой дебетовой или кредитной картой.

Клиенты, использующие mKonto Intesive , также могут заплатить более высокую абонентскую плату. Обычно это стоит 49,50 злотых. На сегодняшний день ежемесячных поступлений в размере 7 000 злотых достаточно, чтобы банк не взимал комиссию, с апреля – для обнуления этой комиссии придется пополнить свой счет как минимум на 10 000 злотых. Но есть и другой способ освободиться от комиссии за пользование счетом – общая сумма размещенных в банке вкладов и инвестиций должна составлять не менее 100 000 злотых.

Изменения коснутся и мелких предпринимателей. В их случае порог минимального бесплатного снятия средств в банкоматах также увеличится со 100 до 300 злотых. Комиссия за снятие средств на сумму ниже 300 злотых составит 2,5 злотых (в настоящее время 1,3 злотых). Это касается как банкоматов, находящихся в отделениях mBank, так и в сети PlanetCash. Однако с апреля предприниматели будут платить 5 злотых за снятие средств в банкоматах Euronet и 3,5% от суммы выведенных средств (но не менее 5 злотых) в сети Santander Bank.

Компаниям также придется платить за снятие наличных в банкоматах с помощью BLIK. С 4 июня 2024 годы комиссия составит 2,5 злотых (в собственных банкоматах mBank и в сети PlanetCash) за снятие средств на сумму менее 300 злотых и 5 злотых в других банкоматах. Предпринимателям — клиентам mBank больше не будет выгодно решать вопросы в филиале банка. Цена такого перевода, заказанного в отделении, увеличится с 10 до 20 злотых.

Подытожим. Все эти меры и повышения комиссий в mBank призваны стимулировать клиентов совершать безналичные расчеты, чтобы было больше самообслуживания и меньше операций с наличными. Как будет на самом деле, мы узнаем уже очень скоро.