Что такое программа RemontujeMY?

Программа RemontujeMY – это финансовая поддержка людей, оказавшихся в сложной жилищной ситуации, которую реализует фонд «Habitat for Humanity Poland». Программа предусматривает субсидию тем, кто самостоятельно проводить ремонтные работы в своих жилищах.

С целью оперативного решения жилищного вопроса для украинских беженцев, Специальный закон предполагает возможность снижения требований к жилым помещениям. С одной стороны, это позволяет быстрее разместить нуждающихся, но с другой – качество такого жилья в большинстве случаев очень низкое.

Программа призвана дать возможность повышения качества жилых помещений для беженцев.

Кто может подать заявку на субсидию?

Очередной набор заявлений на получение финансирования предназначен для лиц, приехавших из Украины после 24 февраля 2022 года в связи с началом боевых действий в этой стране.

Подавать заявки могут как сами беженцы, так и поляки – владельцы предоставленного беженцам жилья. В первом случае, факт ремонт должен быть согласован с собственником (📄 скачать бланк соглашения).

Ремонтные работы должны производиться заявителями самостоятельно, а финансирование призвано компенсировать расходы на материалы.

Какой размер субсидии?

Вышеуказанные лица могут претендовать на дотацию в размере до 7000 PLN, предназначенную на ремонт арендуемой квартиры или приобретение оборудования. Точный размер определяется после рассмотрения запроса.

Субсидия выплачивается в виде возмещения (компенсации) расходов. Соответственно, все затраты должны быть задокументированы.

Условия получения выплат

С полным текстом Статута на предоставление субсидии можно ознакомиться в документе далее (на украинском языке):

Особенности программы в 2024 году

В этом году несколько изменились условия участия в программе:

Преимущество будет отдаваться проектам, включающим элемент термомодернизации.

Для отчета потребуется прикрепить фотографии, сделанные во время ремонта.

Телефона горячей линии в этот раз нет, задать вопрос можно только по электронной почте: rekrutujemy@habitat.pl.

Кроме этого, как уже отмечалось, снижена максимальная сумма финансирования — теперь она составляет 7000 злотых (ранее можно было получить до 7300 злотых).

Как подать заявку на субсидию до 7000 злотых?

После ознакомления с текстом Регламента, выполните следующие действия: заполните Онлайн-заявку о финансировании по этой ссылке.

Собственно, останется только отправить запрос и дождаться результата. Еще раз напомним, что подача заявлений на этом этапе возможна до 28 февраля 2024 года (если бюджет не будет исчерпан до этой даты). Ответы на запросы обещают предоставить до 13 марта 2024 года.

Оставшиеся вопросы можно задать только по email: rekrutujemy@habitat.pl. Средний срок ответа — 5 дней. Действующий ранее телефон горячей линии более не работает.