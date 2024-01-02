Кто и как может получать в Польше постоянное пособие
Нетрудоспособные совершеннолетние лица – пенсионеры и/или инвалиды, включая иностранцев, проживающих в Польше, могут рассчитывать на различные формы помощь. Одной из них является т.н. постоянное пособие (zasiłek stały), ежемесячно выплачиваемое при соответствии критериям.
Что такое постоянное пособие, кто и как может его оформить – читайте в данной статье «Польского консультанта».
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- Что такое постоянное пособие, и кто может получать его?
- Кто не может получать постоянное пособие?
- Какой размер постоянного пособия?
- Как оформить zasiłek stały?
- На какой срок предоставляется пособие?
Что такое постоянное пособие, и кто может получать его?Постоянное пособие (польск., zasiłek stały) – это ежемесячные выплаты совершеннолетним лицам, утратившим работоспособность в силу возраста (пенсионеры) или инвалидности, чей доход ниже установленного польским законодательством уровня.
Постоянное пособие является одним из денежных пособий, введенных Ustawa o pomocy społecznej (Законом о социальной помощи). Право на него имеют следующие лица:
- Совершеннолетнее лицо, ведущее домашнее хозяйство в одиночку, нетрудоспособное по возрасту или полностью нетрудоспособное (инвалид), если его доход ниже критерия дохода для лица, ведущего домашнее хозяйство в одиночку.
- Совершеннолетнее лицо, остающееся в семье, нетрудоспособное по возрасту или полностью нетрудоспособное, если его доход, а также доход на человека в семье ниже критерия дохода на человека в семье.
Напомним, что критерием доходности сейчас является 776 злотых нетто в месяц для одинокого заявителя и 600 злотых на человека – для заявителя в семье, состоящей из более чем 1 человека.
Могут ли иностранцы рассчитывать на zasiłek stały?
Могут, но при выполнении некоторых условий:
- Во-первых, art.29 Специального закона для помощи украинцам распространила на людей в статусе временной защиты все пособия, указанные в Законе о социальной помощи. Соответственно, лица со Статусом УКР могут рассчитывать на постоянное пособие.
- Во-вторых, для других иностранцев есть «стандартный набор» статусов, при которых пособия можно получать: сталый побыт и долгосрочное резидентство, Голубые карты и временный ВНЖ с доступом к рынку труда, обладатели международной защиты.
При этом отдельно подчеркивается, что имеющие право на работу иностранцы, срок разрешения у которых менее 6 месяцев, доступа к пособиям не имеют.
Кто не может получать постоянное пособие?
Кроме лиц, не соответствующих вышеприведенным условиям, постоянное пособие не выплачивается, если человек получает:
- социальную пенсию;
- пособие по уходу;
- специальное пособие по уходу;
- пособие на воспитание ребенка в одиночку;
Ограничения касаются и некоторых иных типов аналогичных пособий, в частности, опекунские выплаты, если они уже назначены или находятся в стадии оформления.
Какой размер постоянного пособия?
Метод расчета этого пособия указан в Законе о социальной помощи:
- В случае лица, ведущего домашнее хозяйство в одиночку, величина пособия составляет разницу между критерием дохода лица, ведущего домашнее хозяйство в одиночку, и фактическим доходом этого лица.
- В случае лица в семье – это разница между критерием дохода лица, ведущего домашнее хозяйство в семье, и фактическим доходом этого лица.
При этом размер постоянного пособия С 01.01.2024 не может быть меньше 100 злотых и больше 1000 злотых в месяц.
Как оформить zasiłek stały?
Предоставление и выплата постоянных пособий является обязанностью гмины. Самый простой способ получить поддержку – обратиться в центр социального обеспечения.
Заявление о помощи может быть подано заинтересованным лицом лично, письмом, в электронной форме. Допускается подача заявки через третьи лица или учреждения от имени интересанта.
Помощь предоставляется на основании собеседования, в ходе которого социальный работник узнает детали о семье, состоянии здоровья, жилья и доходов заинтересованного лица.
Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие сложившуюся ситуацию, например, справку о заработке, пенсии или другие сведения, указывающие на размер дохода семьи, квитанции, подтверждающие оплату жилищных взносов, больничные книжки, справки об инвалидности или нетрудоспособности и т.д.
На какой срок предоставляется пособие?
Постоянное пособие предоставляется бессрочно в следующих случаях:
- Если нетрудоспособность связана с возрастом — в случае достижения пенсионного возраста, установленного законодательно.
- Если было вынесено решение о предоставлении выплат на неопределенный срок.
Постоянное пособие предоставляется на определенный период, если решение властей изначально определяет его периодический характер. Таким образом, срок пособия в каждом случае (кроме пенсионеров) устанавливается при принятии решения.
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