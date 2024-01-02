Что такое постоянное пособие, и кто может получать его?

Постоянное пособие (польск., zasiłek stały) – это ежемесячные выплаты совершеннолетним лицам, утратившим работоспособность в силу возраста (пенсионеры) или инвалидности, чей доход ниже установленного польским законодательством уровня.

Постоянное пособие является одним из денежных пособий, введенных Ustawa o pomocy społecznej (Законом о социальной помощи). Право на него имеют следующие лица:

Совершеннолетнее лицо, ведущее домашнее хозяйство в одиночку, нетрудоспособное по возрасту или полностью нетрудоспособное (инвалид), если его доход ниже критерия дохода для лица, ведущего домашнее хозяйство в одиночку.

Совершеннолетнее лицо, остающееся в семье, нетрудоспособное по возрасту или полностью нетрудоспособное, если его доход, а также доход на человека в семье ниже критерия дохода на человека в семье.

Напомним, что критерием доходности сейчас является 776 злотых нетто в месяц для одинокого заявителя и 600 злотых на человека – для заявителя в семье, состоящей из более чем 1 человека.

Могут ли иностранцы рассчитывать на zasiłek stały?

Могут, но при выполнении некоторых условий:

Во-первых, art.29 Специального закона для помощи украинцам распространила на людей в статусе временной защиты все пособия, указанные в Законе о социальной помощи. Соответственно, лица со Статусом УКР могут рассчитывать на постоянное пособие. Во-вторых, для других иностранцев есть «стандартный набор» статусов, при которых пособия можно получать: сталый побыт и долгосрочное резидентство, Голубые карты и временный ВНЖ с доступом к рынку труда, обладатели международной защиты.

При этом отдельно подчеркивается, что имеющие право на работу иностранцы, срок разрешения у которых менее 6 месяцев, доступа к пособиям не имеют.

Кто не может получать постоянное пособие?

Кроме лиц, не соответствующих вышеприведенным условиям, постоянное пособие не выплачивается, если человек получает:

Ограничения касаются и некоторых иных типов аналогичных пособий, в частности, опекунские выплаты, если они уже назначены или находятся в стадии оформления.

Какой размер постоянного пособия?

Метод расчета этого пособия указан в Законе о социальной помощи:

В случае лица, ведущего домашнее хозяйство в одиночку, величина пособия составляет разницу между критерием дохода лица, ведущего домашнее хозяйство в одиночку, и фактическим доходом этого лица.

В случае лица в семье – это разница между критерием дохода лица, ведущего домашнее хозяйство в семье, и фактическим доходом этого лица.

При этом размер постоянного пособия С 01.01.2024 не может быть меньше 100 злотых и больше 1000 злотых в месяц.

Как оформить zasiłek stały?

Предоставление и выплата постоянных пособий является обязанностью гмины. Самый простой способ получить поддержку – обратиться в центр социального обеспечения.

Заявление о помощи может быть подано заинтересованным лицом лично, письмом, в электронной форме. Допускается подача заявки через третьи лица или учреждения от имени интересанта.

Помощь предоставляется на основании собеседования, в ходе которого социальный работник узнает детали о семье, состоянии здоровья, жилья и доходов заинтересованного лица.

Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие сложившуюся ситуацию, например, справку о заработке, пенсии или другие сведения, указывающие на размер дохода семьи, квитанции, подтверждающие оплату жилищных взносов, больничные книжки, справки об инвалидности или нетрудоспособности и т.д.

На какой срок предоставляется пособие?

Постоянное пособие предоставляется бессрочно в следующих случаях:

Если нетрудоспособность связана с возрастом — в случае достижения пенсионного возраста, установленного законодательно.

Если было вынесено решение о предоставлении выплат на неопределенный срок.

Постоянное пособие предоставляется на определенный период, если решение властей изначально определяет его периодический характер. Таким образом, срок пособия в каждом случае (кроме пенсионеров) устанавливается при принятии решения.