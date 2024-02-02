Консультант Ярослав Стецюн Нові тарифи mBank набудуть чинності 3 квітня 2024 року. Тому згідно з законом, банк зобов’язаний повідомити користувачів своїх послуг за 2 місяці до моменту, коли вони почнуть діяти.

Причини нових тарифів

У контексті анонсованих змін в mBank варто згадати, що обмеження щодо використання готівкових розрахунків є частиною загальної фінансової політики Євросоюзу. У рамках спільноти вже діють правила, що обмежують операції з готівкою, але в кожній країні є різні ліміти.

Наприклад , у Польщі угоди між підприємцями на суму понад 15 000 злотих мають бути безготівковими, що значно нижче за поріг, запропонований у рамках ЄС загалом. Але основна мета , у Польщі угоди між підприємцями на суму понад 15 000 злотих мають бути безготівковими, що значно нижче за поріг, запропонований у рамках ЄС загалом. Але основна мета обмеження готівкових розрахунків – боротьба з сірою зоною та відмиванням грошей.

Проте норми та правила ЄС – це не єдиний фронт «боротьби з готівкою». Адже банки у своєму прагненні обмежити використання готівки мотивовані дещо іншими інтересами. Вся справа в тому, що операції з готівкою просто спричиняють високі витрати. Насправді банки не є ворогами готівки, вони просто зацікавлені, щоб клієнти платили все більше і більше за операції з готівкою: зняття готівки в банкоматах або депозитів, або зняття коштів у відділеннях.

Скільки клієнти платитимуть за зняття грошей?

На даний час ціна операції залежить від суми виведення готівки, а ліміт безкоштовного зняття коштів складає 100 злотих, проте з квітня цей поріг збільшиться до 300 злотих.

Детальніше розглянемо ситуацію для окремих клієнтів mBank. Якщо зняти суму менше 300 злотих у банкоматі іншої системи, потрібно заплатити 5 злотих (зараз 7 злотих), а якщо у своєму банкоматі – 2,5. Тобто стільки ж, скільки зараз.

У разі зняття коштів на суму понад 300 злотих в іншому банкоматі комісія становитиме 5 злотих (зараз 7 злотих), а якщо у своєму – 0 злотих, як зараз.

Консультант Ярослав Стецюн Як бачите, в деяких випадках комісія за зняття навіть знизиться, але зміною на шкоду клієнтам є збільшення порога виведення коштів зі 100 до 300 злотих.

Клієнтам з преміум-сегменту, тобто тим, хто використовує mKonto Intensive також необхідно підготуватися до змін. Нині за зняття грошей у банкоматах вони взагалі не платять — байдуже, яку суму виводять і в якому банкоматі.

З 3 квітня зняття коштів у власних та сторонніх банкоматах на суму понад 300 злотих залишиться безкоштовним. А при знятті коштів на меншу суму (у власних та сторонніх банкоматах) комісія становитиме 2,5 злотих.

Проте поріг виведення коштів у розмірі 100 злотих не зміниться для «молодих користувачів» банку. Неповнолітні клієнти, як і раніше, зможуть безкоштовно знімати гроші у всіх банкоматах Польщі, а клієнти віком 18–24 років платитимуть 2,5 злотих за виведення коштів у власних та сторонніх банкоматах на суму менше 100 злотих (нині ця послуга безкоштовна). Зняття готівки на суму понад 100 злотих залишиться безкоштовним.

mBank пропонує послугу зняття коштів у всіх банкоматах без додаткової комісії. Але, звичайно, сама така опція коштує грошей. В даний час така послуга коштує 9 злотих на місяць, а з квітня вона збільшиться до 18 злотих.

З квітня mBank також перестане надавати знижку на зняття готівки в банкоматах за допомогою BLIK. З 4 квітня ця послуга прирівнюватиметься до виведення коштів із картки.

Банк також запроваджує комісію у вигляді 2 злотих за кешбек, тобто за зняття готівки на касі магазину. Умовою зняття є здійснення покупок та оплата їх карткою.

Відмінності комісії у своїх та сторонніх банкоматах

Крім змін у прейскуранті, mBank змінить визначення власного та стороннього банкомату. Від цього багато в чому залежить, скільки коштуватиме зняти готівку в банкоматі. Поки що до «власних банкоматів», тобто оподатковуваним пільговою комісією, належать:

автомати, розташовані у відділеннях банку,

пристрої з мереж PlanetCash, Euronet та Santander Bank .

З 3 квітня з цього пулу будуть виключені банкомати Euronet та Santander.

Що з корпоративними клієнтами?

Зміни в mBank торкнуться і комісії за картку eKonto . З квітня вона збільшиться з 7 до 10 злотих на місяць, але її, як і раніше, можна буде не платити, якщо цього місяця клієнт здійснить безготівкові операції на суму від 350 злотих з будь-якою дебетовою або кредитною карткою.

Клієнти, які використовують mKonto Intesive також можуть заплатити вищу абонентську плату. Зазвичай це коштує 49,50 злотих. На сьогоднішній день щомісячних надходжень у розмірі 7 000 злотих достатньо, щоб банк не стягував комісію, з квітня – для обнулення цієї комісії доведеться поповнити свій рахунок як мінімум на 10 000 злотих. Але є й інший спосіб звільнитися від комісії за користування рахунком – загальна сума розміщених у банку вкладів та інвестицій має становити щонайменше 100 000 злотих.

Зміни зачеплять і дрібних підприємців. У їхньому випадку поріг мінімального безкоштовного зняття коштів у банкоматах також збільшиться зі 100 до 300 злотих. Комісія за зняття коштів на суму нижче 300 злотих становитиме 2,5 злотих (нині 1,3 злотих). Це стосується як банкоматів, що знаходяться у відділеннях mBank, так і в мережі PlanetCash. Проте з квітня підприємці сплачуватимуть 5 злотих за зняття коштів у банкоматах Euronet та 3,5% від суми виведених коштів (але не менше 5 злотих) у мережі Santander Bank.

Компаніям також доведеться платити за зняття готівки у банкоматах за допомогою BLIK. З 4 червня 2024 року комісія складе 2,5 злотих (у власних банкоматах mBank та у мережі PlanetCash) за зняття коштів на суму менше 300 злотих та 5 злотих в інших банкоматах. Підприємцям-клієнтам mBank більше не буде вигідно вирішувати питання у філії банку. Ціна такого переказу, замовленого у відділенні, збільшиться з 10 до 20 злотих.

Всі ці заходи та підвищення комісій у mBank покликані стимулювати клієнтів здійснювати безготівкові розрахунки, щоб було більше самообслуговування та менше операцій із готівкою. Як буде насправді, ми дізнаємось вже дуже скоро.