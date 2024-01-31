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Скільки іноземців (не) отримали карту побиту у 2023 році та скільки ще чекають?

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Дата обновления: 31.01.2024

Стаття доступна російською

Наше дослідження присвячене процесу отримання карт часовего побиту в Польщі. Тут розглядаються питання загальної кількості наданих видів на проживання, кількості поданих заяв та виданих рішень, а також кількості іноземців, які ще чекають на децизію. Вказано дані по усій країні та кожному воєводству, в тому числі в якому регіоні отримати карту побиту можна швидше.

Використання даних цього дослідження допустимо виключно за наявності активного посилання на цей матеріал.

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Статистика по картам часового побиту у 2023 році

Тут і далі вказані дані, отримані з офіційних польських джерел за результатами 2023 року. Про методику розрахунків та використану інформацію можна прочитати в кінці цього матеріалу.

Скільки всього діючих карт побиту?

На 31.12.2023 у Польщі було 872687 діючих карт побиту. Ця цифра включає і отримані протягом року документи, і видані до 2023 року, але які ще діють на зазначену дату.

За громадянством іноземців карти розподілилися так:

Українці51185258,7%
Білоруси11660013,4%
Росіяни191462,2%
Інші22508925,8%

Скільки всього діючих карт побиту

Скільки іноземців отримали карти побиту у 2023 році?

Цей параметр дорівнює кількості позитивних децизій, виданих за звітний рік. Усього таких рішень було надано 334381 іноземцям.

За громадянством іноземців:

Українці21725065,0%
Білоруси5962717,8%
Росіяни68412,0%
Інші5066315,2%

Видно зростання серед українців і білорусів, при падінні інших складових.

Цікавішим, на наш погляд, є регіональний розподіл виданих за рік карт. Зверніть увагу, що крім цифрового значення по кожному воєводству, зазначено відсоткове відношення позитивних децизій до поданих заяв на карту побиту.

ВоєводствоВидані картиПозитивних децизій
Свентокшиське (Swietokrzyskie)348394,72%
Подкарпатське (Podkarpackie)484391,29%
Малопольське (Malopolskie)3253092,06%
Сілезьке (Śląskie)1454393,53%
Опольське (Opolskie)344795,64%
Люблінське (Lubelskie)710890,50%
Лодзинське (Lodzkie)2524394,78%
Нижньосілезьке (Dolnoslaskie)4596990,84%
Підляське (Podlaskie)709898,01%
Мазовецьке (Mazowieckie)8254082,18%
Куявсько-Поморське (Kujawsko-pomorskie)676394,28%
Великопольське (Wielkopolskie)4554691,94%
Любуське (Lubuskie)1090594,19%
Вармінсько-Мазурське (Warminsko-mazurskie)424090,73%
Поморське (Pomorskie)2347294,92%
Заходньопоморське (Zachodniopomorskie)1665194,92%

Скільки іноземців отримали карти побиту у 2023 році

Видно, що найбільше децизій видано в Мазовецькому воєводстві, але там же найменше позитивних рішень (щодо загальної кількості децизій). Найбільше (у відсотках) позитивних рішень у Підляському воєводстві, але в абсолютних цифрах це лише 7 із невеликим тисяч (проти, наприклад, 82.5 тисяч у столичному регіоні).

Скільки іноземців отримали відмову по картам побиту?

Ці відомості пов’язані з попередніми, оскільки є зворотні дані від числа позитивних децизій, тому відразу до даних. За 2023 рік було відмовлено лише 23979 іноземцям, які претендували на карту побиту (це 6,5% відмов по всій Польщі).

За воєводствами дані розподілилися так:

ВоєводствоЧисло відмовВідсоток від поданих заяв
Свентокшиське (Swietokrzyskie)661,79%
Подкарпатське (Podkarpackie)1673,15%
Малопольське (Malopolskie)9912,80%
Сілезьке (Śląskie)3752,41%
Опольське (Opolskie)250,69%
Люблінське (Lubelskie)1321,68%
Лодзинське (Lodzkie)5652,12%
Нижньосілезьке (Dolnoslaskie)2.6585,25%
Підляське (Podlaskie)731,01%
Мазовецьке (Mazowieckie)1502314,96%
Куявсько-Поморське (Kujawsko-pomorskie)2002,79%
Великопольське (Wielkopolskie)28685,79%
Любуське (Lubuskie)1801,55%
Вармінсько-Мазурське (Warminsko-mazurskie)3627,75%
Поморське (Pomorskie)2350,95%
Заходньопоморське (Zachodniopomorskie)590,34%

Тут все досить передбачувано, враховуючи вищезазначені дані. Однак, можливо, більш цікавою буде кількість відмов за громадянством іноземців (в середньому):

  • Громадянам України відмовляли у 5,7% випадків.
  • Громадянам РБ – 13,9%.
  • Громадянам РФ – 36,2%.
  • Громадянам інших держав – 17,0%.

Скільки іноземців отримали відмову по картам побиту

Скільки іноземців очікують чекають карту?

Знаходження в очікуванні децизії (перебування на штампі) розраховується відніманням з числа поданих заяв кількості виданих децизій (загальна кількість рішень, включаючи і позитивні, і негативні).

Тут цікаві не лише загальні цифри, а й відсоток тих, що залишилися від загальної кількості поданих заяв з воєводств:

ВоєводствоОчікуютьВідсоток необроблених запитів
Свентокшиське (Swietokrzyskie)151729,21%
Подкарпатське (Podkarpackie)464146,66%
Малопольське (Malopolskie)33908,75%
Сілезьке (Śląskie)3100666,60%
Опольське (Opolskie)415453,54%
Люблінське (Lubelskie)784649,97%
Лодзинське (Lodzkie)17266,09%
Нижньосілезьке (Dolnoslaskie)38287,03%
Підляське (Podlaskie)787352,09%
Мазовецьке (Mazowieckie)2612220,64%
Куявсько-Поморське (Kujawsko-pomorskie)515141,80%
Великопольське (Wielkopolskie)1349921,41%
Любуське (Lubuskie)1309853,08%
Вармінсько-Мазурське (Warminsko-mazurskie)702260,04%
Поморське (Pomorskie)1680940,47%
Заходньопоморське (Zachodniopomorskie)3375665,80%

Скільки іноземців очікують чекають карту

Розкид спостерігається колосальний: від 6% необроблених заяв у Лодзинському воєводстві до майже 67% у Сілезькому. В абсолютних цифрах лідирує Свентокшиське, де залишилося лише близько 1500 заяв (або 29% необроблених), а в антилідерах Заходньопоморське з майже 34000 (і ~66% необроблених).

Де найшвидше оформити карту побиту?

Раніше в Польщі публікувалися цікаві дані про середній час, який у кожному воєводстві витрачається на отримання карти побиту. На жаль, уже кілька років така інформація недоступна.

У зв’язку з цим вдамося до розрахункового рейтингу воєводств. Побудуємо його на даних за загальною кількістю виданих децизій (всіх типів) по відношенню до загальної кількості поданих заяв. Чим вище ця величина (округлена до цілих чисел), тим менше залишається людей на штампі, тим швидше обробляються заявки, а значить і надаються карти, чим вона нижча – тим довше доведеться чекати.

Рейтинг воєводств Польщі за швидкістю надання карт побиту:

🥇Лодзинське (Lodzkie)94%
🥈Нижньосилезьке (Dolnoslaskie)93%
🥉Малопольське (Malopolskie)91%
4Мазовецьке (Mazowieckie)79%
5Великопольське (Wielkopolskie)79%
6Свентокшиське (Swietokrzyskie)71%
7Поморське (Pomorskie)60%
8Куявсько-Поморське (Kujawsko-pomorskie)58%
9Подкарпатське (Podkarpackie)53%
10Люблінське (Lubelskie)50%
11Підляське (Podlaskie)48%
12Любуське (Lubuskie)47%
13Опольське (Opolskie)46%
14Вармінсько-Мазурське (Warminsko-mazurskie)40%
15Заходньопоморське (Zachodniopomorskie)34%
16Сілезьке (Śląskie)33%

Як видно, різниця між 1м та 16м місцем – майже втричі.

Де найшвидше оформити карту побиту

Варто врахувати, що ще кілька років тому найгірші результати (за даними польського омбудсмена) були в Нижній Сілезії. Сьогодні, як бачимо, воєводство піднялося на друге місце у рейтингу, тобто зміни відбуваються досить значні.

Водночас, про складну ситуацію в Сілезькому воєводстві розповідала газета Wyborcza ще у липні 2023 року – результати року підтвердили цю думку, Сілезія опинилася на останньому місці рейтингу.

В 2021/22 роках, за даними Gazetaprawna, найгірші результати були, в тому числі, у Заходньопоморському та Любуському воєводствах. Неважко помітити, що й нині їх показники не на висоті.

Звідки взято цифри? Дані для дослідження

На завершення коротко згадаємо джерело даних. Інформація про кількість діючих карт, поданих заяв, виданих децизій та ін. взята з офіційної статистики від Управління у справах іноземців Польщі (UDSC).

Відсотки та рейтинг розраховані за правилами, зазначеними у кожному з наведених вище розділів. Інформація взята на початку 2024 року на основі даних за попередній рік.

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