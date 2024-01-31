Статистика по картам часового побиту у 2023 році

Тут і далі вказані дані, отримані з офіційних польських джерел за результатами 2023 року. Про методику розрахунків та використану інформацію можна прочитати в кінці цього матеріалу.

Скільки всього діючих карт побиту?

На 31.12.2023 у Польщі було 872687 діючих карт побиту. Ця цифра включає і отримані протягом року документи, і видані до 2023 року, але які ще діють на зазначену дату.

За громадянством іноземців карти розподілилися так:

Українці 511852 58,7% Білоруси 116600 13,4% Росіяни 19146 2,2% Інші 225089 25,8%

Скільки іноземців отримали карти побиту у 2023 році?

Цей параметр дорівнює кількості позитивних децизій, виданих за звітний рік. Усього таких рішень було надано 334381 іноземцям.

За громадянством іноземців:

Українці 217250 65,0% Білоруси 59627 17,8% Росіяни 6841 2,0% Інші 50663 15,2%

Видно зростання серед українців і білорусів, при падінні інших складових.

Цікавішим, на наш погляд, є регіональний розподіл виданих за рік карт. Зверніть увагу, що крім цифрового значення по кожному воєводству, зазначено відсоткове відношення позитивних децизій до поданих заяв на карту побиту.

Воєводство Видані карти Позитивних децизій Свентокшиське (Swietokrzyskie) 3483 94,72% Подкарпатське (Podkarpackie) 4843 91,29% Малопольське (Malopolskie) 32530 92,06% Сілезьке (Śląskie) 14543 93,53% Опольське (Opolskie) 3447 95,64% Люблінське (Lubelskie) 7108 90,50% Лодзинське (Lodzkie) 25243 94,78% Нижньосілезьке (Dolnoslaskie) 45969 90,84% Підляське (Podlaskie) 7098 98,01% Мазовецьке (Mazowieckie) 82540 82,18% Куявсько-Поморське (Kujawsko-pomorskie) 6763 94,28% Великопольське (Wielkopolskie) 45546 91,94% Любуське (Lubuskie) 10905 94,19% Вармінсько-Мазурське (Warminsko-mazurskie) 4240 90,73% Поморське (Pomorskie) 23472 94,92% Заходньопоморське (Zachodniopomorskie) 16651 94,92%

Видно, що найбільше децизій видано в Мазовецькому воєводстві, але там же найменше позитивних рішень (щодо загальної кількості децизій). Найбільше (у відсотках) позитивних рішень у Підляському воєводстві, але в абсолютних цифрах це лише 7 із невеликим тисяч (проти, наприклад, 82.5 тисяч у столичному регіоні).

Скільки іноземців отримали відмову по картам побиту?

Ці відомості пов’язані з попередніми, оскільки є зворотні дані від числа позитивних децизій, тому відразу до даних. За 2023 рік було відмовлено лише 23979 іноземцям, які претендували на карту побиту (це 6,5% відмов по всій Польщі).

За воєводствами дані розподілилися так:

Воєводство Число відмов Відсоток від поданих заяв Свентокшиське (Swietokrzyskie) 66 1,79% Подкарпатське (Podkarpackie) 167 3,15% Малопольське (Malopolskie) 991 2,80% Сілезьке (Śląskie) 375 2,41% Опольське (Opolskie) 25 0,69% Люблінське (Lubelskie) 132 1,68% Лодзинське (Lodzkie) 565 2,12% Нижньосілезьке (Dolnoslaskie) 2.658 5,25% Підляське (Podlaskie) 73 1,01% Мазовецьке (Mazowieckie) 15023 14,96% Куявсько-Поморське (Kujawsko-pomorskie) 200 2,79% Великопольське (Wielkopolskie) 2868 5,79% Любуське (Lubuskie) 180 1,55% Вармінсько-Мазурське (Warminsko-mazurskie) 362 7,75% Поморське (Pomorskie) 235 0,95% Заходньопоморське (Zachodniopomorskie) 59 0,34%

Тут все досить передбачувано, враховуючи вищезазначені дані. Однак, можливо, більш цікавою буде кількість відмов за громадянством іноземців (в середньому):

Громадянам України відмовляли у 5,7% випадків.

Громадянам РБ – 13,9%.

Громадянам РФ – 36,2%.

Громадянам інших держав – 17,0%.

Скільки іноземців очікують чекають карту?

Знаходження в очікуванні децизії (перебування на штампі) розраховується відніманням з числа поданих заяв кількості виданих децизій (загальна кількість рішень, включаючи і позитивні, і негативні).

Тут цікаві не лише загальні цифри, а й відсоток тих, що залишилися від загальної кількості поданих заяв з воєводств:

Воєводство Очікують Відсоток необроблених запитів Свентокшиське (Swietokrzyskie) 1517 29,21% Подкарпатське (Podkarpackie) 4641 46,66% Малопольське (Malopolskie) 3390 8,75% Сілезьке (Śląskie) 31006 66,60% Опольське (Opolskie) 4154 53,54% Люблінське (Lubelskie) 7846 49,97% Лодзинське (Lodzkie) 1726 6,09% Нижньосілезьке (Dolnoslaskie) 3828 7,03% Підляське (Podlaskie) 7873 52,09% Мазовецьке (Mazowieckie) 26122 20,64% Куявсько-Поморське (Kujawsko-pomorskie) 5151 41,80% Великопольське (Wielkopolskie) 13499 21,41% Любуське (Lubuskie) 13098 53,08% Вармінсько-Мазурське (Warminsko-mazurskie) 7022 60,04% Поморське (Pomorskie) 16809 40,47% Заходньопоморське (Zachodniopomorskie) 33756 65,80%

Розкид спостерігається колосальний: від 6% необроблених заяв у Лодзинському воєводстві до майже 67% у Сілезькому. В абсолютних цифрах лідирує Свентокшиське, де залишилося лише близько 1500 заяв (або 29% необроблених), а в антилідерах Заходньопоморське з майже 34000 (і ~66% необроблених).

Де найшвидше оформити карту побиту?

Раніше в Польщі публікувалися цікаві дані про середній час, який у кожному воєводстві витрачається на отримання карти побиту. На жаль, уже кілька років така інформація недоступна.

У зв’язку з цим вдамося до розрахункового рейтингу воєводств. Побудуємо його на даних за загальною кількістю виданих децизій (всіх типів) по відношенню до загальної кількості поданих заяв. Чим вище ця величина (округлена до цілих чисел), тим менше залишається людей на штампі, тим швидше обробляються заявки, а значить і надаються карти, чим вона нижча – тим довше доведеться чекати.

Рейтинг воєводств Польщі за швидкістю надання карт побиту:

🥇 Лодзинське (Lodzkie) 94% 🥈 Нижньосилезьке (Dolnoslaskie) 93% 🥉 Малопольське (Malopolskie) 91% 4 Мазовецьке (Mazowieckie) 79% 5 Великопольське (Wielkopolskie) 79% 6 Свентокшиське (Swietokrzyskie) 71% 7 Поморське (Pomorskie) 60% 8 Куявсько-Поморське (Kujawsko-pomorskie) 58% 9 Подкарпатське (Podkarpackie) 53% 10 Люблінське (Lubelskie) 50% 11 Підляське (Podlaskie) 48% 12 Любуське (Lubuskie) 47% 13 Опольське (Opolskie) 46% 14 Вармінсько-Мазурське (Warminsko-mazurskie) 40% 15 Заходньопоморське (Zachodniopomorskie) 34% 16 Сілезьке (Śląskie) 33%

Як видно, різниця між 1м та 16м місцем – майже втричі.

Варто врахувати, що ще кілька років тому найгірші результати (за даними польського омбудсмена) були в Нижній Сілезії. Сьогодні, як бачимо, воєводство піднялося на друге місце у рейтингу, тобто зміни відбуваються досить значні.

Водночас, про складну ситуацію в Сілезькому воєводстві розповідала газета Wyborcza ще у липні 2023 року – результати року підтвердили цю думку, Сілезія опинилася на останньому місці рейтингу.

В 2021/22 роках, за даними Gazetaprawna, найгірші результати були, в тому числі, у Заходньопоморському та Любуському воєводствах. Неважко помітити, що й нині їх показники не на висоті.

Звідки взято цифри? Дані для дослідження

На завершення коротко згадаємо джерело даних. Інформація про кількість діючих карт, поданих заяв, виданих децизій та ін. взята з офіційної статистики від Управління у справах іноземців Польщі (UDSC).

Відсотки та рейтинг розраховані за правилами, зазначеними у кожному з наведених вище розділів. Інформація взята на початку 2024 року на основі даних за попередній рік.