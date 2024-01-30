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Закопане

Зимова столиця Польщі та відпочинок у Закопане взимку

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Дата обновления: 30.01.2024

Стаття доступна російською

Вже багато років Закопане є великим центром зимових видів спорту в Польщі, а також улюбленим місцем для поціновувачів активного відпочинку на лоні природи. Влітку містечко відвідують любителі високогірного туризму, а взимку воно перетворюється на справжній рай для лижників і сноубордистів.

І це не дивно, адже традиції, пов’язані із зимовими видами спорту, у цього місця давні. Під час відпустки чи поїздки на вихідні у гори кожен знайде тут щось для себе. Схили різняться за довжиною та складністю, тому тут чудово проведуть час як новачки, так і досвідчені лижники.

Проте зимова столиця Польщі має й інші родзинки, заради яких варто відвідати цей мальовничий край. Про них ми також розповімо у цьому матеріалі.

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Де зняти квартиру в Закопане?

У Закопане досить добре розвинена інфраструктура. Багата база для розміщення дає можливість підібрати житло за цінами, що відповідають потребам усіх гостей.

Ви можете зупинитися в готелі високого рівня, в затишному гостьовому або приватному будинку, який, хоч і знаходиться далеко від схилу, але пропонує розумну ціну.

Топ-10 готелів у Закопане за версією сервісу booking.com:

Назва готелюАдресаПідйомник поблизуЦіна за ніч
Radisson Blu Hotel & Residencesul. Bulwary Slowackiego 1Gigant – 1,3 кмвід 450 zł
Hotel Aquarion Family & Friendsul. Jagiellonska 29Фунікулер Gubałówka – 1,4 кмвід 780 zł
Aries Hotel & SPA Zakopaneul. Mariusza Zaruskiego 5Lipki Ski Lift – 450 м

Фунікулер Gubalowka – 550 м

Mała kolej – 1,4 км

Szymoszkowa – 1,5 км

від 735 zł
Hotel Paryski Art & Businessul. Witolda i Zofii Paryskich 15Pardalowka – 750 м

Nosal – Bystre Lift 3 – 1,3 км

Zolwik Lift – 1,3 км

Nosal – Bystre Lift 4 – 1,3 км

Nosal – Bystre Lift 2 – 1,4 км

Nosal – Bystre Lift 1 – 1,4 км

Krzeselkowy Lift 1 – 1,4 км

Nosal – 1,5 км

від 582 zł
Bachleda Hotel Kasprowyul. Szymaszkowa 20Mała kolej – 200 м

Szymoszkowa – 250 м

Butorowy Wierch Chairlift – 850 м

Lipki Ski Lift – 850 м

Pod Butorowym J- bar – 900 м

Фунікулер Gubalowka – 1,1 км

Gubałówka – Zakopane Lift 1 – 1,3 км

від 945 zł
Bachleda Residence Zakopaneul. Tetmajera 16aLipki Ski Lift – 1 км

Gigant – 1,1 км

Фунікулер Gubalowka – 1,3 км

від 895 zł
Hotel Nosal Ski & Wineul. Jaszczurówka – Bory 9CZolwik Lift – 400 м

Krzeselkowy Lift 1 – 500 м

Nosal – 500 м

Nosal – Bystre Lift 1 – 500 м

Nosal – Bystre Lift 2 – 500 м

Nosal – Bystre Lift 3 – 550 м

Nosal – Bystre Lift 4 – 600 м

від 357 zł
Hotel Tatraul.Cyrhla 34Nosal – 3 кмвід 220 zł
Gold HotelDroga Oswalda Balzera35Zolwik Lift – 150 м

Krzeselkowy Lift 1 – 250 м

Nosal – 250 м

Nosal – Bystre Lift 1 – 250 м

Nosal – Bystre Lift 2 – 250 м

Nosal – Bystre Lift 3 – 300 м

Nosal – Bystre Lift 4 – 350 м

від 460 zł
Hotel Zakopane Wellness & SPAul.Szymona Zaryckiego 4Budzowski Wierch – 200 м

Budzowski Wierch 3 – 300 м

Budzowski Wierch 1 – 300 м

Butorowy Wierch Chairlift – 650 м

Pod Butorowym J- bar – 750 м

Szymoszkowa – 1,1 км

Mała kolej – 1,1 км

від 524 zł

Ті, хто віддає перевагу проживанню в апартаментах, можуть зупинитися тут:

Назва готелюАдресаПідйомник поблизуЦіна за ніч
Aparthotel Prestigeul. Paryskich 17Pardalowka – 450 мвід 700 zł
Aparthotel Royal Resort Spaul. Seweryna Goszczyńskiego 28Gigant – 650 мвід 647 zł
Royal Hill Residenceul. Szymaszkowa 6ASzymoszkowa – 400 м

Mała kolej – 400 м

Butorowy Wierch Chairlift – 450 м

Pod Butorowym J- bar – 550 м

Budzowski Wierch – 950 м

Budzowski Wierch 3 – 1 км

Budzowski Wierch 1 – 1,1 км

Lipki Ski Lift – 1,3 км

від 352 zł
Rezydencja Zakopianskaul. Skibówki 6AMała kolej – 550 м

Szymoszkowa – 600 м

Butorowy Wierch Chairlift – 750 м

Pod Butorowym J- bar – 850 м

Budzowski Wierch – 1 км

Budzowski Wierch 3 – 1,1 км

Lipki Ski Lift – 1,1 км

Budzowski Wierch 1 – 1,1 км

від 480 zł
Willa Jarostaul. Nowotarska 12dФунікулер Gubalowka – 450 м

Lipki Ski Lift – 850 м

Gubałówka – Zakopane Lift 1 – 1,3 км

Gubałówka – Zakopane Lift 4 – 1,4 км

від 495 zł
Apartamenty Forma Tatricaul. Ciągłówka 7B,CPardalowka – 2,3 кмвід 342 zł
Aparthotel Pod Nosalemul. Balzera 23 BZolwik Lift – 100 м

Krzeselkowy Lift 1 – 200 м

Nosal – Bystre Lift 1 – 200 м

Nosal – Bystre Lift 2 – 200 м

Nosal – 250 м

Nosal – Bystre Lift 3 – 250 м

Nosal – Bystre Lift 4 – 300 м

від 160 zł
Szklane Domyul. Ciągłówka 6AGubałówka – 2,6 кмвід 298 zł
New Apartamenty Janul. Ubocz 3BMała kolej – 500 м

Szymoszkowa – 550 м

Lipki Ski Lift – 550 м

Фунікулер Gubalowka – 800 м

Butorowy Wierch Chairlift – 1,2 км

Gubałówka – Zakopane Lift 1 – 1,2 км

Pod Butorowym J- bar – 1,2 км

від 459 zł
Bellamonte Aparthotelul. Kaszelewskiego 7CLipki Ski Lift – 350 м

Фунікулер Gubalowka – 400 м

Mała kolej – 950 м

Szymoszkowa – 1 км

Gubałówka – Zakopane Lift 1 – 1,2 км

Gubałówka – Zakopane Lift 4 – 1,5 км

Gubałówka – Zakopane Lift 2 – 1,5 км

Від 585 zł

Куди сходити і чим зайнятися в Закопане взимку?

Закопане – це Мекка польських гірськолижних трас. На найбільшому зимовому курорті Польщі ви знайдете спуски будь-якого рівня. На вас чекають крісельні підйомники, траси та мальовничі пейзажі Татр.

Гірськолижні курорти

Серед найкращих схилів та гірськолижних курортів Закопане та околиць ми виділили такі об’єкти.

Гірськолижний курорт Поляна Шимошкова (Закопане)

АдресаPolana Szymoszkowa 2
Графік роботи09:00-20:00
СайтПерейти

Гірськолижний курорт Поляна Шимошкова (Ośrodek Narciarski Polana Szymoszkowa) має у своєму арсеналі два підйомники: малий – 360 м (підходить для новачків) і великий – 1291 м (рекомендується досвідченим лижникам). Довша траса починається з червоного маршруту і закінчується синім.

Гірськолижний курорт Поляна Шимошкова

Також на Поляні Шимошкова є дитяча зона – Kids Park Szymoszkowa з лижною школою для дітей. Тут ваша дитина зможе навчитися кататися на лижах чи сноуборді та водночас весело провести час.

Цінова політика курорту:

ПеріодСтрок дії квиткаЦіна, zł

(звичайний/пільговий)

Передріздвяний (з початку сезону до 24.12)1 день

2 дні

3 дні

4 дні

5 днів

6 днів

7 днів

150 / 140

285 / 265

410 / 380

525 / 485

635 / 585

730 / 670

835 / 765

Топ сезон (з 25.12 до 07.01)1 день

2 дні

3 дні

4 дні

5 днів

6 днів

7 днів

170 / 160

325 / 305

470 / 440

605 / 565

735 / 685

850 / 790

975 / 905

Високий сезон (з 08.01 до 10.03)1 день

2 дні

3 дні

4 дні

5 днів

6 днів

7 днів

160 / 150

305 / 285

440 / 410

565 / 525

685 / 635

790 / 730

905 / 835

Низький сезон (з 11.03 до закінчення сезону)1 день

2 дні

3 дні

4 дні

5 днів

6 днів

7 днів

155 / 145

295 / 275

425 / 395

545 / 505

660 / 610

760 / 700

870 / 800

Гірськолижний центр Носаль (Закопане)

Адресаul. Balzera 30
Графік роботиУ сезон (до 19 березня) 09:00-17:00
СайтПерейти

Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL розташований на північному схилі гори Носаль і має 5 підйомників. Схили тут відносно короткі – від 145 до 250 м, пологі та широкі. Траси адаптовані навіть для наймолодших лижників.

Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL

Крім того, у центрі є спеціальна школа їзди на лижах для дітей, молоді та дорослих.

Актуальна вартість карток у центрі:

СезонТермін діїЦіна, zł
Karty czasowe
Низький сезон (до 23.12 та з 26.02)1 година

2 години

3 години

4 години

35

70

90

105

Святковий сезон (з 24.12 до 01.01)1 година

2 години

3:00

4 години

45

85

105

145

Високий сезон (з 01.02 до 25.02)1 година

2 години

3 години

4 години

45

75

95

120

Karty terminowe
Низький сезон (до 23.12 та з 26.02)1 день

2 дні

3 дні

130

240

325

Святковий сезон (з 24.12 до 01.01)1 день

2 дні

3 дні

155

300

430

Високий сезон (з 01.02 по 25.02)1 день

2 дні

3 дні

145

275

400

Oferta specjalna
Низький сезон (до 23.12 та з 26.02)Вечірня карта (2 години після 16:00)50
Святковий сезон (з 24.12 до 01.01)60
Високий сезон (з 01.02 до 25.02)50

Гірськолижний схил Губалувка (Закопане)

Адресаul. Na Gubałówkę 4
Графік роботиПн-Нд: 08:00 – 21:30

Губалувка (Stok Narciarski Gubałówka) також є чудовим місцем для катання на лижах. Гірськолижні курорти розташовані на південних та східних схилах гори Губалувка. Поля та схили штучно засніжені та частково освітлені, працюють численні підйомники.

Довжина лижної траси гірськолижного схилу Губалувка становить 300 м. Це досить пологий спуск. Також є маршрут для катання на сноубордах Губалувка – Polana Gubałówki halfpipe. Його параметри – довжина 100 м, ширина 13 м, висота стіни 2,2 м, нахил: 16%.

Stok Narciarski Gubałówka

Тарифи на квитки курорту:

Термін діїЦіна квитка (онлайн/каса)
Звичайний (16-64 роки)Пільговий (5-15 років, 65+)
2 години75 / 79 zł59 / 65 zł
4 години85 / 89 zł65 / 69 zł
1 день99 / 109 zł85 / 89 zł
Разовий з’їзд9 zł (при покупці онлайн)
SKIPASS сезонний1099 zł879 zł

Гірськолижний схил Каспрови Верх (Закопане)

АдресаKolej linowa Kasprowy Wierch, Kuźnice 14
Графік роботиПн-Нд: 8:00 – 16:00

Вершина Kasprowy Wierch – найвище місце в Польщі, з якого можна кататися на лижах. Тут є три гірськолижні схили, два з яких відзначені чорним кольором (дуже складні): траса в kotle Gąsienicowym (1200 м) та kotle Goryczkowym (1770 м).

Гірськолижний схил Каспрови Верх

Обидва маршрути починаються з дуже крутого спуску, але далі вони більш пологі. Маршрути просторі, а види, якими вони дозволяють милуватися, чудові.

Третій маршрут – гірськолижний схил nartostrada z Goryczkowej, відзначений синім кольором завдовжки 3500 м. На вершину Каспрови Верх веде канатна дорога.

Термін діїЗвичайний квиток (16-64 роки)Пільговий квиток (5-15 років, 65+)
Покупка квитка онлайн за більш ніж 7 днів до дати поїздки
4 годинивід 145 złвід 121 zł
1 деньвід 165 złвід 135 zł
Купівля в день поїздки або за 7 днів до дати поїздки
4 години155 zł131 zł
1 день175 zł145 zł
Купівля квитків у касі
4 години165 zł141 zł
1 день185 zł155 zł
SKIpass TOP Skitour (цілий день)109 zł89 zł
SKIpass TOP Skitour (10 з’їздів)135 zł109 zł
Бюро обслуговування клієнтів у Кужницях
SKIPASS EKSPRESOWY (1 день)229 zł199 zł

Рушинь-Скі (Буковина Татшаньська)

АдресаBukowina Tatrzańska, ul. Wierch Rusiński 70
Графік роботиПн-Нд: 09:00-20:00
СайтПерейти

На схилі Рушинь-Скі (Stok narciarski Rusiń-Ski) розташовані 5 гірськолижних трас та додаткова дитяча, яка називається BabyLift. Найдовший маршрут має довжину 1100 м, другий – 900 м.

Рушинь-Скі

Один із маршрутів веде через мальовничий ліс, інші розташовані на широкому схилі. БебіЛіфт – майданчик для початківців, обладнаний стрічковим підйомником – має довжину 100 м.

Ціни на квитки:

Вид квиткаДорослийДитячий до 15 років
Високий сезон (з 08.01 до 11.03)
3:00130 zł120 zł
Останні 3 години до закриття станції100 zł100 zł
BabyLift60 zł60 zł
Топ-сезон (з 25.12 до 07.01)
3:00140 zł130 zł
Останні 3 години до закриття станції110 zł110 zł
BabyLift60 zł60 zł
Низький сезон (до 24.12 та після 12.03)
3:00105 zł95 zł
Останні 3 години до закриття станції85 zł85 zł
BabyLift60 zł60 zł

Лижна станція Ольчан-Скі (Буковина Татшаньська)

АдресаBukowina Tatrzańska, ul. Wierch Olczański
Графік роботиПн-Нд: 09:00-21:00
СайтПерейти

У центрі Буковини Татшаньської розташована лижна станція Ольчан-Скі (Stacja narciarska Olczań-Ski). Комплекс складається з 4 підйомників, найдовша траса складає 500 м. Тут на вас чекають штучно засніжені, доглянуті та освітлені маршрути легкої та середньої складності. Це місце ідеально підходить для досвідчених лижників, новачків та дітей.

Ольчан-Скі

Вартість квитків на лижній станції:

Ціна (дорослі 15-60 років / діти до 15 років та 60+ років)
Сезон (з 25.12 до 03.03)Не сезон (до 24.12 та після 04.03)
1 година95 / 8580 / 70
3 години105 /9590 / 80
5:00135 / 125120 /110
5 годин після 16:00105 / 9590 / 80
1 день155 / 145130 / 120
2 дні290 / 270245 / 225
3 дні420 / 390355 / 325
4 дні540 / 500450 / 410
5 днів650 / 600540 / 490
6 днів740 / 680615 / 555
7 днів815 / 745670 / 610

Ціни на разові подорожі:

Підйомник крісла Turnia100 pkt *
Т-подібний підйомник Zwyrtlik70 pkt
Т-подібний підйомник Skałka70 pkt
Т-подібний підйомник UFO70 pkt

* Один pkt коштує 10 грошей. Поворотний депозит за картку складає 10 злотих.

Гірськолижний курорт Котельниця Бялчанська (Бялка Татшаньська)

АдресаBiałka Tatrzańska, ul. Środkowa 181b
Графік роботиПн-Нд: 09:00-22:00
СайтПерейти

Котельниця Бялчанська (Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska) – це великий сучасний гірськолижний курорт, який є найбільшою лижною станцією в Підгаллі. Маршрути відзначені зеленим, синім та червоним кольорами.

Загалом курорт має 14 кілометрів трас різної складності: від пологих до схвалених Міжнародною федерацією лижного спорту FIS, які можна дослідити, скориставшись крісельними та Т-подібними підйомниками. Любителі бігових лиж також знайдуть тут щось для себе: для них підготовлено кілька кілометрів бігових трас.

Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska

До складу центру входять лижна школа, прокат та обслуговування спорядження. Відчути гірську атмосферу можна в одному з кількох регіональних готелів.

ПеріодСтрок дії квиткаЦіна, zł

(звичайний/пільговий)

Передріздвяний сезон (з початку сезону до 24.12)1 день

2 дні

3 дні

4 дні

5 днів

6 днів

7 днів

150 / 140

285 / 265

410 / 380

525 / 485

635 / 585

730 / 670

835 / 765

Святковий сезон (з 25.12 до 01.07)1 день

2 дні

3 дні

4 дні

5 днів

6 днів

7 днів

170 / 160

325 / 305

470 / 440

605 / 565

735 / 685

850 / 790

975 / 905

Високий сезон (з 08.01 до 03.10)1 день

2 дні

3 дні

4 дні

5 днів

6 днів

7 днів

160 / 150

305 / 285

440 / 410

565 / 525

685 / 685

790 / 730

905 / 835

Низький сезон (з 11.03 до кінця сезону)1 день

2 дні

3 дні

4 дні

5 днів

6 днів

7 днів

155 / 145

295 / 275

425 / 395

545 / 505

660 / 610

760 / 700

870 / 800

Терми та чани в Закопане

Вдосталь покатавшись на лижах або сноуборді, нагулявшись по снігових стежках і насолодившись сповна зимовою красою, можна перейти до релаксу.

Адже Закопане відомо не лише своїми жвавими лижними трасами та маршрутами для гірських прогулянок, а й термами та чанами.

Хохоловські Терми

АдресаChochołów 400
Графік роботиБасейни:

  • Нд-Чт: 09:00 – 22:00
  • Пт-Сб: 09:00 – 23:00

Сауни:

  • Нд-Чт: 10:00 – 22:00
  • Пт-Сб: 10:00 – 23:00

Normobaria, SPA:

  • Пн-Нд: 10:00 – 22:00
СайтПерейти

Вважаються одними з найбільших у Польщі (майже 3000 м² водної поверхні та 30 басейнів). У Хохоловських Термах у вашому розпорядженні: джакузі, бурхлива річка, штучна хвиля, гідромасажні станції та, звичайно ж, криті та відкриті басейни з дрінк-барами, де подають коктейлі, які можна пити, не виходячи з води.

Хохоловські Терми

Любителі активного відпочинку можуть пограти у волейбол та водний баскетбол або поплавати у спортивному басейні. Цінителі гострих відчуттів насолодяться гіркою з люком та двома понтонними гірками. Цікава і найсучасніша зона саун, доступна в регіоні Підгалля, допоможе сповна розслабитися і відпочити.

На території комплексу також є біо-сауна з ялівцем, сухі сауни, парові та ароматичні лазні, інфрачервоні сауни, а також гірський котедж, який пропонує оздоровчі сеанси з видом на ліс.

Гості можуть освіжитися у зовнішньому та внутрішньому басейнах з холодною водою, холодній бочці та скористатися льодопадом. Основну частину комплексу рекомендуємо відвідати тим гостям, яких не турбує велика кількість людей та шум.

Хохолівські Терми пропонують своїм відвідувачам можливість придбати різні формати квитків, тому ви можете вибрати саме ті частини комплексу, які хочете використати.

Басейни + лікувальна зона:

Тариф3 годиниБезлімітВечірній (з 19:00)
Звичайний99 zł139 zł79 zł
Пільговий (3-16 років)69 zł109 zł55 zł
Senior 60+, опікун людини з інвалідністю79 zł119 zł65 zł

Сімейний (2 дорослих та дитина/діти 3-16 років):

Тариф4 годиниБезліміт
2+1229 zł329 zł
2+2259 zł389 zł
Третя дитина і більше39 zł49 zł

Сауни:

Тариф3 годиниБезліміт
Звичайний99 zł139 zł
Senior 60+,

Опікун людини з інвалідністю

85 zł125 zł

Басейни + лікувальна зона + басейн + сауни:

Тариф4 годиниБезліміт
Звичайний139 zł179 zł
Senior 60+,

Опікун людини з інвалідністю

119 zł159 zł

Терма Баня

АдресаBiałka Tatrzańska, ul. Środkowa 181
Графік роботиПн-Нд: 09:00 – 22:00
СайтПерейти

Другим за популярністю комплексом із термальними водами є Терма Баня (Terma Bania), розташована в Бялці-Татшаньській, приблизно в 20 км від Закопане.

Тут є 14 басейнів, гірки загальною довжиною понад 300 метрів, гейзери, водяні гармати, джакузі та штучні хвилі, які гарантують супер-релаксацію та водні розваги на найвищому рівні у Терма Баня. І всі ці атракціони працюють незалежно від погоди та температури на вулиці. Терми розділені на 3 незалежні зони, тому ви можете вибрати саме ту частину комплексу, яка вам потрібна.

Терма Баня

Перша зона, яку пропонує Терма Лазня, – це зона розваг доступна кожному, при цьому особлива увага приділяється дітям. Так що, якщо ви шукаєте релаксації, ми не рекомендуємо цю частину, а ось дві інші зони підійдуть для тихого відпочинку ідеально.

Зона релаксації може похвалитися критим та відкритим басейнами, джакузі та гідромасажем. Хоча цей сектор призначений для людей віком від 16 років, іноді там можна зустріти і дітей. Але їх небагато, і вони не заважають відпочинку відвідувачів.

Остання зона є великою територією різних саун. Цей сектор призначений для дорослих гостей термальних ванн. Тут є басейн та унікальна високогірна сауна на відкритому повітрі, парова лазня, кам’яна печера, фінська сауна, басейн з масажем ніг, бар із напоями та зона відпочинку.

Безперечно, однією з найбільших розваг є банні ритуали (Rytuały Saunowe), які проводяться 7 днів на тиждень за встановленим графіком: 12:00, 14:00, 16:00, 17:00 (тільки для жінок), 18:00 (димний сеанс), 19:00, 20:00, 21:00 (морозний сеанс із кристалами ментолу).

Ці процедури безкоштовні і доступні при покупці квитка до сауни. Ви можете придбати квитки до Терми Бані на кілька зон або на вибрану. Також їх можна комбінувати або використовувати ту частину, яка найбільше відповідає уподобанням.

ТарифЦіна
Діти віком до 13 роківПенсіонери (60+)Звичайний
Зони розваг та релаксу до 10:00
Квиток на 2 години69 zł79 zł79 zł
Зона розваг
Квиток на 2,5 години75 zł85 zł95 zł
Квиток на 4,5 години105 zł115 zł125 zł
Зона розваг + релаксу
Квиток на 2,5 години85 zł95 zł105 zł
Квиток на 4,5 години115 zł125 zł135 zł
Зона саун
Квиток на 2,5 години95 zł105 zł
Квиток на 4,5 години135 zł145 zł
Зона саун + релаксу
Квиток на 2,5 години105 zł115 zł
Квиток на 4,5 години145 zł155 zł
Зона розваг + саун + релаксу
Квиток на 3,5 години145 zł155 zł
Безліміт185 zł195 zł

Терми Шафлари

АдресаSzaflary, Osiedle Nowe 20
Графік роботиБасейни:

  • Пн-Нд: 09:00 – 22:00

Сауни:

  • Пн-Нд: 10:00 – 22:00
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Ще одне цікаве місце на карті термальних ванн у регіоні Підгалля – Терми Шафлари (Termy Szaflary). Незважаючи на те, що вони менш популярні, ніж інші описані нами, ці терми надають гостям 4 басейни з високомінералізованою термальною водою з кращою мінералізацією серед вод, що використовуються в рекреаційних цілях у Підгаллі.

Терми Шафлари

Температура води підтримується на рівні 30-38°C. Загальна площа водної поверхні складає 970 м². У термальних ваннах є 4 басейни: два відкритих і два закриті, сімейна трисмугова гірка і дитячий басейн з гіркою. Басейни обладнані безліччю гідромасажних пристроїв, таких як водні форсунки, масажні лавки, їжачки, гейзери, а також пристрої для масажу шиї та плечей з широкими та вузькими струменями води.

На шанувальників пригод чекає гірка довжиною понад 55 метрів. Як і в інших місцях, у Термах Шафлари є зона саун. Гостям пропонують відвідати фінську, інфрачервону, трав’яну, ароматерапевтичну та парову сауни.

Терми Шафлари набагато менші і пропонують не такий широкий перелік можливостей, ніж інші, доступні на Підгаллі. Але якщо вам набридло відвідування найпопулярніших місць, тут знайдуть для вас щось цікаве та корисне за найдоступнішою ціною.

Індивідуальні квитки:

Тариф1,5 години2,5 години4,5 годиниБезліміт
Звичайний89 zł99 zł109 zł119 zł
Діти зростом до 120 смБезкоштовно
Діти віком до 16 років79 zł89 zł99 zł109 zł
Дорослі віком від 60 років79 zł89 zł99 zł109 zł
Люди зі значним ступенем інвалідності + опікун89 zł99 zł109 zł119 zł
Зона басейнів + зона саун145 zł175 zł179 zł

Сімейні квитки:

ТарифПакет 2,5 годиниБезліміт
2+1199 zł272 zł
2+2279 zł329 zł
Ще 1 дитина за квитком 2+2 (максимум 2)45 zł45 zł

Доплата за перевищення тарифного часу – 1 zł за хвилину.

Також рекомендуємо звернути увагу на ці центри для оздоровлення та відпочинку:

  • Gorący Potok – це комплекс із 21 басейну з різними характеристиками, які наповнені сірчаною термальною водою температурою 34-40°C, а також зоною саун та СПА з широким вибором водних процедур та ванн.
  • Termy Bukovina – пропонують рекреаційні та плавальні басейни як закриті, так і відкриті, з яких можна милуватися мальовничими лісами. Відвідувачам доступні 8 саун (включаючи фінські, парові лазні та інфрачервону сауни), а також зона комфорту, джакузі та кілька цікавих водних гірок.

Що подивитись у Закопане взимку?

Крім активного відпочинку в Закопане рекомендуємо виділити час на те, щоб прогулятися містом та познайомитися ближче з його історією та культурою.

Музеї

Татранський музей Лікаря Титуса Халубинського

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – це одна з найстаріших та найбільших регіональних музейних установ Польщі. Він був заснований у 1889 році Татранським музейним товариством. Головна будівля розташована на Крупувках, у цегляній будівлі, збудованій у закопанському стилі за проектом Станіслава Віткевича. Варто зазначити, що тільки в Закопане знаходиться 6 філій музею, крім того, відділи є в Хохолуві, Лопушні, Черній Гурі та Юргові.

Татранський музей Лікаря Титуса Халубинського

Якщо ви цінуєте історію та розповіді про місцеву культуру і маєте слабкість до народного мистецтва, це місце варто відвідати. Тут ви знайдете роботи художників, пов’язаних із Закопане, історією Татр та культурою горян. Крім того, дізнаєтеся цікаву інформацію про геологію, фауну та флору Татр.

АдресаGmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, ul. Droga na Koziniec 8
Графік роботиGmach Główny Muzeum Tatrzańskiego:

  • Пн-Вт: закрито
  • Ср-Нд: 10:00 – 18:00

З графіком роботи всіх філій музею можна ознайомитись тут.

Ціна квитка
  • Звичайний: від 10 до 49 zł
  • Пільговий: від 8 до 24 zł

Квиток на весь день у всі відкриті відділення музею:

  • Звичайний: 49 zł
  • Пільговий: 24 zł

Щонеділі вхід у музей та всі філії безкоштовний.

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Вілла Колиба

Прогулюючись найстарішою вулицею Закопане, Косьцелісько, неможливо не помітити заховані тут красиві дерев’яні вілли. Однією з них є Вілла Колиба, яка була першим будинком, збудованим у закопанському стилі за проектом Станіслава Віткевича. Саме він свого часу створив цей новий архітектурний стиль із гірськими мотивами, покликаний захистити регіон від іноземних (швейцарського та тірольського) віянь у будівництві.

Цікаво, що цей неповторний закопанський стиль поширився не тільки на будинки, але також використовувався для оформлення предметів побуту та меблів.

Сьогодні у стінах Вілли Колиба розташувалася філія Татаранського музею – Музей закопанського стилю (Willa Koliba. Muzeum Stylu Zakopianskiego).

Вілла Колиба

У п’яти кімнатах найстарішої частини будівлі розташовані відповідно до своїх початкових функцій – їдальня, вітальня, спальня, кімната Гнатовського (першого власника Колиби) та кімната для прислуги. У них можна помилуватися меблями та інтер’єрами, що відображають стиль Закопане. Тут справді варто побувати.

Адресаul. Kościeliska 18
Графік роботиПн, Ср, Чт, Нд: 09:00 – 17:00

Вт: закрито

Пт-Сб: 11:00 – 19:00

Ціна квиткаЗвичайний: 22 zł

Пільговий: 11 zł

Музей Корнеля Макушинського

Muzeum Kornela Makuszyńskiego – класичний біографічний та літературний музей, присвячений польському прозаїку, поетові, фейлетоністу, театральному критику, публіцисту, члену Польської Академії літератури.

Він розташований на віллі «Ополянка», де родина Макушинських жила під час літнього та зимового перебування у Закопане, а після Другої світової війни оселилися тут назавжди. Він був заснований в 1966 завдяки вдові письменника, яка пожертвувала суспільству колекцію чоловіка. У чотирьох залах ви знайдете колекції меблів, книг, картин, скульптур та інших пам’ятних речей пана Корнеля.

Музей Корнеля Макушинського

Адресаul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 15
Графік роботиПн, Нд: закрито

Вт-Сб: 10:00-17:00

Ціна квиткаЗвичайний: 10 zł

Пільговий: 5 zł

Сімейний: 20 zł

Діти та молодь віком від 7 до 26 років: 1 zł

Музей Кароля Шимановського на віллі Атма

На віллі Атма в Закопане знаходиться єдиний у світі біографічний музей Кароля Шимановського (Muzeum Karola Szymanowskiego). Цей найбільший після Фрідерика Шопена польський композитор із ранньої юності любив зупинятися у Закопане, а наприкінці життя оселився тут назавжди.

Музей Кароля Шимановського на віллі Атма

Музей розташований на першому поверсі вілли та подає основну інформацію про життя та творчість композитора, показує його контакти з Закопане та фольклором регіону Підгалля, зберігає його особисті речі, а також включає реконструкцію кабінету Кароля Шимановського.

Адресаul. Kasprusie 19
Графік роботиПн: закрито

Вт-Пт: 09:00-17:00

Сб: 10:00-18:00

Ціна квиткаЗвичайний:14 zł

Пільговий: 7 zł

Щовівторка вхід безкоштовний.

Музей Яна Каспровича

На початку XX ст. Закопане було дуже модним місцем, яке приваблювало, окрім туристів та гостей курорту, політичних та громадських діячів, художників, поетів, учених та лікарів. Ян Каспрович багато разів бував у Закопане, а коли у 1923 році купив віллу в Харенді, оселився тут назавжди зі своєю дружиною Марією, уродженою Буніною.

Ян Каспрович відомий передусім як поет – представник молодої Польщі, перекладач відомих творів європейської літератури, автор п’єс та театральних рецензій.

Музей Яна Каспровича

З 1950 року Вілла Каспровича в Харенді є його музеєм (Muzeum Jana Kasprowicza).

Планування вілли засноване на зразках типового гірського котеджу з холом по осі входу (тут була їдальня), «чорною кімнатою» зліва (вітальня) та «білою кімнатою» (спальня) праворуч. У будинку також є кабінет, бібліотека, кухня та горище. На віллі ви можете відвідати їдальню, вітальню та спальню, а також галерею картин художника Владислава Яроцького (Galeria Wladysława Jarockiego), зятя Каспровича.

В експозиції виставлені пам’ятні речі про поета та його родину: меблі, картини, книги, фотографії. Житлові інтер’єри залишилися в тому ж стані, в якому їх залишила Марія Каспрович, яка померла в 1968 році.

Багата спадщина Яроцького, зібрана в будинку Яна Каспровича, складається не лише з мальовничих творів, що ілюструють чарівність етнічної традиції різних регіонів Польщі, а й рідним краєвидом, у тому числі приморським. У колекції також є пейзажі з подорожей країнами Середземномор’я, а також поліхромні малюнки та архітектурні дослідження.

Адресаul. Harenda 12A
Графік роботиПн: закрито

Вт- Нд: 10:15-15:15

Ціна квиткаЗвичайний:15 zł

Пільговий: 11 zł

Ми розповіли про найбільш популярні музеї Закопане. Більш детальну інформацію з переліком усіх діючих музейних та меморіальних закладів можна знайти тут.

Галереї

Достатньо одного погляду, щоб переконатися: віллу Окша теж спроектував Станіслав Віткевич. Треба визнати, що вона теж справляє вкрай привабливе враження. Усередині вілли Татранський музей відкрив художню галерею мистецтва ХХ століття (Galeria Sztuki w willi Oksza). Завдяки цьому тут можна побачити постійну виставку «Художники та мистецтво в Закопане».

Galeria Sztuki w willi Oksza

У галереї представлені роботи найвидатніших художників, зачарованих Татрами та Підгаллям: Рафала Мальчевського, Леона Вичулковського, Софії Стріньєнської та багатьох інших. Також є Зал Віткаці, де зібрано роботи відомого художника. Тут часто експонуються тимчасові виставки.

Адресаul. Hr. Wladysława Zamoyskiego 25
Графік роботиПн: закрито

Вт- Чт, Нд: 09:00 – 17:00

Пт-Сб: 11:00 – 19:00

Ціна квиткаЗвичайний: 22 zł

Пільговий: 11 zł

Із Закопане нерозривно пов’язана доля відомого скульптора, педагога Гжегожа Пєцуха. Саме тут у 1955-1976 роках він працював викладачем скульптури у Державній середній школі образотворчих мистецтв імені Антоніо Кенара.

Скульптури він створював переважно з дерева, рідше з кераміки, гіпсу, глини та каменю. Гжегож Пецух засновував своє бачення навколишньої природи, людей та тваринного світу на традиціях народної образності. Він створив просту форму з товстого дерев’яного ствола, необроблена поверхня якого була прикрашена невеликими увігнутими надрізами. Він протиставив необроблені деталі полірованим фрагментам.

Закопане - галерея

Щоб насолодитися творчістю скульптора, відвідайте Галерею скульптур Гжегожа Пецуха (Galeria Rzeźby Grzegorza Pecucha).

Адресаul. Kasprowicza 31A
Графік роботиВідвідування об’єкта за попереднім записом у пані Зофії Пецух
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В експозиції галереї Владислава Хашіора (Galeria Wladysława Hasiora) розміщені роботи цього видатного художника. Створено її було в колишній коморі санаторію «Варшав’янка», зведеній у 1935 році.

Дерев’яна споруда мала два поверхи, засклені з півдня. Завдяки адаптації будівлі були створені багаторівневі інтер’єри, які слугують виставковими приміщеннями, часто концертною залою, а також квартирою та майстернею художника.

Галерея була відкрита у лютому 1985 року. Тут представлені знамениті банери, просторові композиції, скульптури з різних матеріалів, звичайні предмети, найчастіше мотлох, які в руках художника набувають нового змісту. Метафоричними, дотепними назвами вони змушують задуматися про сучасний світ та мистецтво.

галерея Владислава Хашіора

Роботи Хашіора можна знайти як у польських музеях, так і в колекціях у Парижі, Сан-Паулу, Мілані, Римі та Амстердамі.

Адресаul. Jagiellońska 16 B
Графік роботиПн, Вт, Чт, Нд: 09:00 – 17:00

Ср: закрито

Пт, Сб: 11:00 – 19:00

Ціна квиткаЗвичайний: 20 zł

Пільговий: 10 zł

Повний перелік галерей, що працюють у Закопане, цінителі прекрасного можуть знайти тут.

Театри

У Закопане попри статус курортного міста вирує досить активне театральне життя.

Театр імені Станіслава Ігнація Віткевича

Teatr imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza у Закопане був заснований 24 лютого 1985 року, рівно до сторічного ювілею від дня його народження. Це «театр-притулок» для всіх людей, які ще відчувають гостру потребу спілкування з мистецтвом.

Театр імені Станіслава Ігнація Віткевича

Що відрізняє Театр Віткевича, так це тісний контакт, зустріч актора та глядача. До відвідувачів тут ставляться як до приємно очікуваних та бажаних гостей, а кожна вистава – це спроба зав’язати діалог з аудиторією. Театр не випадково носить ім’я Станіслава Віткевича, адже це людина, пов’язана з Закопане, розуміла театр як особливе мистецтво. Саме його теорія Чистої Форми дуже вплинула на вистави і саму атмосферу театру, де проходять різні сольні виступи, концерти і є Театральна Галерея.

Адресаul. Chramcówki 15
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Театр розваг РЗТ Шимашкова

Teatr Rozrywki RZT Szymaszkowa – це унікальне місце, створене від пристрасті до мистецтва. Назва театру – ініціали, що походять від імен творців: Ржанковський – Збиріт (Rzankowski – Zbyryt) та місця, де він розташований – Поляна Шимошкова (Polana Szymoszkowa).

Девіз театру: «Дозволь собі захопитися мистецтвом… ми, захоплені, як гірський вітер, створили для вас унікальний розважальний театр RZT Szymaszkowa із чудовою атмосферою».

Театр розваг РЗТ Шимашкова

До складу трупи театру входять професіонали, які співпрацюють із театрами по всій Польщі.

Репертуар театру розваг пропонує численні музичні спектаклі, мюзикли, шоу, творчі вечори, обов’язково із живою музикою.

Адресаul. Szymaszkowa 1
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Інше

Татранський культурний центр «Ютженка» (Tatrzańskie Centrum Kultury Jutrzenka) діє з 1953 року. Це унікальна галерея дитячої та юнацької творчості всіх видів. Відвідувачам доступна багата колекція творів мистецтва дітей та підлітків. Культурний центр розміщений в історичній віллі у стилі Закопане.

Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu Jutrzenka

Адресаul. Grunwaldzka 3
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Красива вілла Кошиста (Koszysta), будівля з темного дерева, протягом багатьох поколінь належала сім’ї, що займає особливе місце в польській культурі. У цьому гірському будинку від 1955 до 1970 року проживав і працював Ян Штаудінгер – видатний поет, перекладач і сатирик, письменник та автор епіграм.

вілла Кошиста

Кошиста – історичний дерев’яний будинок, що знаходиться під опікою Воєводського реставратора пам’ятників. Його неодноразово капітально ремонтували із дотриманням правил консервації. Традиційний черепичний дах, дерев’яні амфібії, екологічне опалення мазутом – справжні родзинки цієї будівлі. Туристи можуть зняти тут житло, щоб перейнятися творчою обстановкою.

Адресаul. Piłsudskiego 69
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Різдво та Новий рік у Закопане

Грудневі свята в Закопане – це чарівний час, коли гори набувають святкового вигляду, а місто вирує життям, повним неповторної чарівності.

Саме цієї пори року Закопане освітлюється тисячами вогнів, створюючи дивовижну різдвяну атмосферу. А найзнаменитішою ілюмінацією можна помилуватися на головній вулиці міста – Крупувки.

Приїхавши до Закопане у грудні, також не можна пропустити різдвяні ярмарки. Це чудова можливість придбати традиційні вироби ручної роботи, місцеві делікатеси та унікальні сувеніри. Найбільший ярмарок щорічно проходить на головній площі Закопане та приваблює як туристів, так і мешканців регіону.

Зимові свята – це також час музики та культури. У багатьох місцях міста організовуються колядні концерти, під час яких місцеві артисти та хори виконують традиційні польські та гірські різдвяні пісні. Крім того, варто відвідати Культурний центр Закопане, де часто організовують різноманітні творчі події, які становлять традиції та звичаї регіону. Ці унікальні заходи дозволять глибше зрозуміти багату культуру горян та стануть чудовим доповненням для вашої зимової відпустки у Закопане.

Підсумуємо. Закопане – дуже мальовниче місце на карті Польщі, яке виглядає особливо вражаюче саме взимку. Тут ви по-справжньому зможете відчути чари білого снігу, насолодитися катанням на лижах та іншими зимовими розвагами, а також перейнятися гірською культурою у всіх її проявах, поринувши в автентичні традиції місцевості.

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