Де зняти квартиру в Закопане?

У Закопане досить добре розвинена інфраструктура. Багата база для розміщення дає можливість підібрати житло за цінами, що відповідають потребам усіх гостей.

Ви можете зупинитися в готелі високого рівня, в затишному гостьовому або приватному будинку, який, хоч і знаходиться далеко від схилу, але пропонує розумну ціну.

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Назва готелю Адреса Підйомник поблизу Ціна за ніч Aparthotel Prestige ul. Paryskich 17 Pardalowka – 450 м від 700 zł Aparthotel Royal Resort Spa ul. Seweryna Goszczyńskiego 28 Gigant – 650 м від 647 zł Royal Hill Residence ul. Szymaszkowa 6A Szymoszkowa – 400 м Mała kolej – 400 м Butorowy Wierch Chairlift – 450 м Pod Butorowym J- bar – 550 м Budzowski Wierch – 950 м Budzowski Wierch 3 – 1 км Budzowski Wierch 1 – 1,1 км Lipki Ski Lift – 1,3 км від 352 zł Rezydencja Zakopianska ul. Skibówki 6A Mała kolej – 550 м Szymoszkowa – 600 м Butorowy Wierch Chairlift – 750 м Pod Butorowym J- bar – 850 м Budzowski Wierch – 1 км Budzowski Wierch 3 – 1,1 км Lipki Ski Lift – 1,1 км Budzowski Wierch 1 – 1,1 км від 480 zł Willa Jarosta ul. Nowotarska 12d Фунікулер Gubalowka – 450 м Lipki Ski Lift – 850 м Gubałówka – Zakopane Lift 1 – 1,3 км Gubałówka – Zakopane Lift 4 – 1,4 км від 495 zł Apartamenty Forma Tatrica ul. Ciągłówka 7B,C Pardalowka – 2,3 км від 342 zł Aparthotel Pod Nosalem ul. Balzera 23 B Zolwik Lift – 100 м Krzeselkowy Lift 1 – 200 м Nosal – Bystre Lift 1 – 200 м Nosal – Bystre Lift 2 – 200 м Nosal – 250 м Nosal – Bystre Lift 3 – 250 м Nosal – Bystre Lift 4 – 300 м від 160 zł Szklane Domy ul. Ciągłówka 6A Gubałówka – 2,6 км від 298 zł New Apartamenty Jan ul. Ubocz 3B Mała kolej – 500 м Szymoszkowa – 550 м Lipki Ski Lift – 550 м Фунікулер Gubalowka – 800 м Butorowy Wierch Chairlift – 1,2 км Gubałówka – Zakopane Lift 1 – 1,2 км Pod Butorowym J- bar – 1,2 км від 459 zł Bellamonte Aparthotel ul. Kaszelewskiego 7C Lipki Ski Lift – 350 м Фунікулер Gubalowka – 400 м Mała kolej – 950 м Szymoszkowa – 1 км Gubałówka – Zakopane Lift 1 – 1,2 км Gubałówka – Zakopane Lift 4 – 1,5 км Gubałówka – Zakopane Lift 2 – 1,5 км Від 585 zł

Куди сходити і чим зайнятися в Закопане взимку?

Закопане – це Мекка польських гірськолижних трас. На найбільшому зимовому курорті Польщі ви знайдете спуски будь-якого рівня. На вас чекають крісельні підйомники, траси та мальовничі пейзажі Татр.

Гірськолижні курорти

Серед найкращих схилів та гірськолижних курортів Закопане та околиць ми виділили такі об’єкти.

Гірськолижний курорт Поляна Шимошкова (Закопане)

Адреса Polana Szymoszkowa 2 Графік роботи 09:00-20:00 Сайт Перейти

Гірськолижний курорт Поляна Шимошкова (Ośrodek Narciarski Polana Szymoszkowa) має у своєму арсеналі два підйомники: малий – 360 м (підходить для новачків) і великий – 1291 м (рекомендується досвідченим лижникам). Довша траса починається з червоного маршруту і закінчується синім.

Також на Поляні Шимошкова є дитяча зона – Kids Park Szymoszkowa з лижною школою для дітей. Тут ваша дитина зможе навчитися кататися на лижах чи сноуборді та водночас весело провести час.

Цінова політика курорту:

Період Строк дії квитка Ціна, zł (звичайний/пільговий) Передріздвяний (з початку сезону до 24.12) 1 день 2 дні 3 дні 4 дні 5 днів 6 днів 7 днів 150 / 140 285 / 265 410 / 380 525 / 485 635 / 585 730 / 670 835 / 765 Топ сезон (з 25.12 до 07.01) 1 день 2 дні 3 дні 4 дні 5 днів 6 днів 7 днів 170 / 160 325 / 305 470 / 440 605 / 565 735 / 685 850 / 790 975 / 905 Високий сезон (з 08.01 до 10.03) 1 день 2 дні 3 дні 4 дні 5 днів 6 днів 7 днів 160 / 150 305 / 285 440 / 410 565 / 525 685 / 635 790 / 730 905 / 835 Низький сезон (з 11.03 до закінчення сезону) 1 день 2 дні 3 дні 4 дні 5 днів 6 днів 7 днів 155 / 145 295 / 275 425 / 395 545 / 505 660 / 610 760 / 700 870 / 800

Гірськолижний центр Носаль (Закопане)

Адреса ul. Balzera 30 Графік роботи У сезон (до 19 березня) 09:00-17:00 Сайт Перейти

Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL розташований на північному схилі гори Носаль і має 5 підйомників. Схили тут відносно короткі – від 145 до 250 м, пологі та широкі. Траси адаптовані навіть для наймолодших лижників.

Крім того, у центрі є спеціальна школа їзди на лижах для дітей, молоді та дорослих.

Актуальна вартість карток у центрі:

Сезон Термін дії Ціна, zł Karty czasowe Низький сезон (до 23.12 та з 26.02) 1 година 2 години 3 години 4 години 35 70 90 105 Святковий сезон (з 24.12 до 01.01) 1 година 2 години 3:00 4 години 45 85 105 145 Високий сезон (з 01.02 до 25.02) 1 година 2 години 3 години 4 години 45 75 95 120 Karty terminowe Низький сезон (до 23.12 та з 26.02) 1 день 2 дні 3 дні 130 240 325 Святковий сезон (з 24.12 до 01.01) 1 день 2 дні 3 дні 155 300 430 Високий сезон (з 01.02 по 25.02) 1 день 2 дні 3 дні 145 275 400 Oferta specjalna Низький сезон (до 23.12 та з 26.02) Вечірня карта (2 години після 16:00) 50 Святковий сезон (з 24.12 до 01.01) 60 Високий сезон (з 01.02 до 25.02) 50

Гірськолижний схил Губалувка (Закопане)

Адреса ul. Na Gubałówkę 4 Графік роботи Пн-Нд: 08:00 – 21:30

Губалувка (Stok Narciarski Gubałówka) також є чудовим місцем для катання на лижах. Гірськолижні курорти розташовані на південних та східних схилах гори Губалувка. Поля та схили штучно засніжені та частково освітлені, працюють численні підйомники.

Довжина лижної траси гірськолижного схилу Губалувка становить 300 м. Це досить пологий спуск. Також є маршрут для катання на сноубордах Губалувка – Polana Gubałówki halfpipe. Його параметри – довжина 100 м, ширина 13 м, висота стіни 2,2 м, нахил: 16%.

Тарифи на квитки курорту:

Термін дії Ціна квитка (онлайн/каса) Звичайний (16-64 роки) Пільговий (5-15 років, 65+) 2 години 75 / 79 zł 59 / 65 zł 4 години 85 / 89 zł 65 / 69 zł 1 день 99 / 109 zł 85 / 89 zł Разовий з’їзд 9 zł (при покупці онлайн) SKIPASS сезонний 1099 zł 879 zł

Гірськолижний схил Каспрови Верх (Закопане)

Адреса Kolej linowa Kasprowy Wierch, Kuźnice 14 Графік роботи Пн-Нд: 8:00 – 16:00

Вершина Kasprowy Wierch – найвище місце в Польщі, з якого можна кататися на лижах. Тут є три гірськолижні схили, два з яких відзначені чорним кольором (дуже складні): траса в kotle Gąsienicowym (1200 м) та kotle Goryczkowym (1770 м).

Обидва маршрути починаються з дуже крутого спуску, але далі вони більш пологі. Маршрути просторі, а види, якими вони дозволяють милуватися, чудові.

Третій маршрут – гірськолижний схил nartostrada z Goryczkowej, відзначений синім кольором завдовжки 3500 м. На вершину Каспрови Верх веде канатна дорога.

Термін дії Звичайний квиток (16-64 роки) Пільговий квиток (5-15 років, 65+) Покупка квитка онлайн за більш ніж 7 днів до дати поїздки 4 години від 145 zł від 121 zł 1 день від 165 zł від 135 zł Купівля в день поїздки або за 7 днів до дати поїздки 4 години 155 zł 131 zł 1 день 175 zł 145 zł Купівля квитків у касі 4 години 165 zł 141 zł 1 день 185 zł 155 zł SKIpass TOP Skitour (цілий день) 109 zł 89 zł SKIpass TOP Skitour (10 з’їздів) 135 zł 109 zł Бюро обслуговування клієнтів у Кужницях SKIPASS EKSPRESOWY (1 день) 229 zł 199 zł

Рушинь-Скі (Буковина Татшаньська)

Адреса Bukowina Tatrzańska, ul. Wierch Rusiński 70 Графік роботи Пн-Нд: 09:00-20:00 Сайт Перейти

На схилі Рушинь-Скі (Stok narciarski Rusiń-Ski) розташовані 5 гірськолижних трас та додаткова дитяча, яка називається BabyLift. Найдовший маршрут має довжину 1100 м, другий – 900 м.

Один із маршрутів веде через мальовничий ліс, інші розташовані на широкому схилі. БебіЛіфт – майданчик для початківців, обладнаний стрічковим підйомником – має довжину 100 м.

Ціни на квитки:

Вид квитка Дорослий Дитячий до 15 років Високий сезон (з 08.01 до 11.03) 3:00 130 zł 120 zł Останні 3 години до закриття станції 100 zł 100 zł BabyLift 60 zł 60 zł Топ-сезон (з 25.12 до 07.01) 3:00 140 zł 130 zł Останні 3 години до закриття станції 110 zł 110 zł BabyLift 60 zł 60 zł Низький сезон (до 24.12 та після 12.03) 3:00 105 zł 95 zł Останні 3 години до закриття станції 85 zł 85 zł BabyLift 60 zł 60 zł

Лижна станція Ольчан-Скі (Буковина Татшаньська)

Адреса Bukowina Tatrzańska, ul. Wierch Olczański Графік роботи Пн-Нд: 09:00-21:00 Сайт Перейти

У центрі Буковини Татшаньської розташована лижна станція Ольчан-Скі (Stacja narciarska Olczań-Ski). Комплекс складається з 4 підйомників, найдовша траса складає 500 м. Тут на вас чекають штучно засніжені, доглянуті та освітлені маршрути легкої та середньої складності. Це місце ідеально підходить для досвідчених лижників, новачків та дітей.

Вартість квитків на лижній станції:

Ціна (дорослі 15-60 років / діти до 15 років та 60+ років) Сезон (з 25.12 до 03.03) Не сезон (до 24.12 та після 04.03) 1 година 95 / 85 80 / 70 3 години 105 /95 90 / 80 5:00 135 / 125 120 /110 5 годин після 16:00 105 / 95 90 / 80 1 день 155 / 145 130 / 120 2 дні 290 / 270 245 / 225 3 дні 420 / 390 355 / 325 4 дні 540 / 500 450 / 410 5 днів 650 / 600 540 / 490 6 днів 740 / 680 615 / 555 7 днів 815 / 745 670 / 610

Ціни на разові подорожі:

Підйомник крісла Turnia 100 pkt * Т-подібний підйомник Zwyrtlik 70 pkt Т-подібний підйомник Skałka 70 pkt Т-подібний підйомник UFO 70 pkt

* Один pkt коштує 10 грошей. Поворотний депозит за картку складає 10 злотих.

Гірськолижний курорт Котельниця Бялчанська (Бялка Татшаньська)

Адреса Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 181b Графік роботи Пн-Нд: 09:00-22:00 Сайт Перейти

Котельниця Бялчанська (Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska) – це великий сучасний гірськолижний курорт, який є найбільшою лижною станцією в Підгаллі. Маршрути відзначені зеленим, синім та червоним кольорами.

Загалом курорт має 14 кілометрів трас різної складності: від пологих до схвалених Міжнародною федерацією лижного спорту FIS, які можна дослідити, скориставшись крісельними та Т-подібними підйомниками. Любителі бігових лиж також знайдуть тут щось для себе: для них підготовлено кілька кілометрів бігових трас.

До складу центру входять лижна школа, прокат та обслуговування спорядження. Відчути гірську атмосферу можна в одному з кількох регіональних готелів.

Період Строк дії квитка Ціна, zł (звичайний/пільговий) Передріздвяний сезон (з початку сезону до 24.12) 1 день 2 дні 3 дні 4 дні 5 днів 6 днів 7 днів 150 / 140 285 / 265 410 / 380 525 / 485 635 / 585 730 / 670 835 / 765 Святковий сезон (з 25.12 до 01.07) 1 день 2 дні 3 дні 4 дні 5 днів 6 днів 7 днів 170 / 160 325 / 305 470 / 440 605 / 565 735 / 685 850 / 790 975 / 905 Високий сезон (з 08.01 до 03.10) 1 день 2 дні 3 дні 4 дні 5 днів 6 днів 7 днів 160 / 150 305 / 285 440 / 410 565 / 525 685 / 685 790 / 730 905 / 835 Низький сезон (з 11.03 до кінця сезону) 1 день 2 дні 3 дні 4 дні 5 днів 6 днів 7 днів 155 / 145 295 / 275 425 / 395 545 / 505 660 / 610 760 / 700 870 / 800

Терми та чани в Закопане

Вдосталь покатавшись на лижах або сноуборді, нагулявшись по снігових стежках і насолодившись сповна зимовою красою, можна перейти до релаксу.

Адже Закопане відомо не лише своїми жвавими лижними трасами та маршрутами для гірських прогулянок, а й термами та чанами.

Хохоловські Терми

Адреса Chochołów 400 Графік роботи Басейни: Нд-Чт: 09:00 – 22:00

Пт-Сб: 09:00 – 23:00 Сауни: Нд-Чт: 10:00 – 22:00

Пт-Сб: 10:00 – 23:00 Normobaria, SPA: Пн-Нд: 10:00 – 22:00 Сайт Перейти

Вважаються одними з найбільших у Польщі (майже 3000 м² водної поверхні та 30 басейнів). У Хохоловських Термах у вашому розпорядженні: джакузі, бурхлива річка, штучна хвиля, гідромасажні станції та, звичайно ж, криті та відкриті басейни з дрінк-барами, де подають коктейлі, які можна пити, не виходячи з води.

Любителі активного відпочинку можуть пограти у волейбол та водний баскетбол або поплавати у спортивному басейні. Цінителі гострих відчуттів насолодяться гіркою з люком та двома понтонними гірками. Цікава і найсучасніша зона саун, доступна в регіоні Підгалля, допоможе сповна розслабитися і відпочити.

На території комплексу також є біо-сауна з ялівцем, сухі сауни, парові та ароматичні лазні, інфрачервоні сауни, а також гірський котедж, який пропонує оздоровчі сеанси з видом на ліс.

Гості можуть освіжитися у зовнішньому та внутрішньому басейнах з холодною водою, холодній бочці та скористатися льодопадом. Основну частину комплексу рекомендуємо відвідати тим гостям, яких не турбує велика кількість людей та шум.

Хохолівські Терми пропонують своїм відвідувачам можливість придбати різні формати квитків, тому ви можете вибрати саме ті частини комплексу, які хочете використати.

Басейни + лікувальна зона:

Тариф 3 години Безліміт Вечірній (з 19:00) Звичайний 99 zł 139 zł 79 zł Пільговий (3-16 років) 69 zł 109 zł 55 zł Senior 60+, опікун людини з інвалідністю 79 zł 119 zł 65 zł

Сімейний (2 дорослих та дитина/діти 3-16 років):

Тариф 4 години Безліміт 2+1 229 zł 329 zł 2+2 259 zł 389 zł Третя дитина і більше 39 zł 49 zł

Сауни:

Тариф 3 години Безліміт Звичайний 99 zł 139 zł Senior 60+, Опікун людини з інвалідністю 85 zł 125 zł

Басейни + лікувальна зона + басейн + сауни:

Тариф 4 години Безліміт Звичайний 139 zł 179 zł Senior 60+, Опікун людини з інвалідністю 119 zł 159 zł

Терма Баня

Адреса Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 181 Графік роботи Пн-Нд: 09:00 – 22:00 Сайт Перейти

Другим за популярністю комплексом із термальними водами є Терма Баня (Terma Bania), розташована в Бялці-Татшаньській, приблизно в 20 км від Закопане.

Тут є 14 басейнів, гірки загальною довжиною понад 300 метрів, гейзери, водяні гармати, джакузі та штучні хвилі, які гарантують супер-релаксацію та водні розваги на найвищому рівні у Терма Баня. І всі ці атракціони працюють незалежно від погоди та температури на вулиці. Терми розділені на 3 незалежні зони, тому ви можете вибрати саме ту частину комплексу, яка вам потрібна.

Перша зона, яку пропонує Терма Лазня, – це зона розваг доступна кожному, при цьому особлива увага приділяється дітям. Так що, якщо ви шукаєте релаксації, ми не рекомендуємо цю частину, а ось дві інші зони підійдуть для тихого відпочинку ідеально.

Зона релаксації може похвалитися критим та відкритим басейнами, джакузі та гідромасажем. Хоча цей сектор призначений для людей віком від 16 років, іноді там можна зустріти і дітей. Але їх небагато, і вони не заважають відпочинку відвідувачів.

Остання зона є великою територією різних саун. Цей сектор призначений для дорослих гостей термальних ванн. Тут є басейн та унікальна високогірна сауна на відкритому повітрі, парова лазня, кам’яна печера, фінська сауна, басейн з масажем ніг, бар із напоями та зона відпочинку.

Безперечно, однією з найбільших розваг є банні ритуали (Rytuały Saunowe), які проводяться 7 днів на тиждень за встановленим графіком: 12:00, 14:00, 16:00, 17:00 (тільки для жінок), 18:00 (димний сеанс), 19:00, 20:00, 21:00 (морозний сеанс із кристалами ментолу).

Ці процедури безкоштовні і доступні при покупці квитка до сауни. Ви можете придбати квитки до Терми Бані на кілька зон або на вибрану. Також їх можна комбінувати або використовувати ту частину, яка найбільше відповідає уподобанням.

Тариф Ціна Діти віком до 13 років Пенсіонери (60+) Звичайний Зони розваг та релаксу до 10:00 Квиток на 2 години 69 zł 79 zł 79 zł Зона розваг Квиток на 2,5 години 75 zł 85 zł 95 zł Квиток на 4,5 години 105 zł 115 zł 125 zł Зона розваг + релаксу Квиток на 2,5 години 85 zł 95 zł 105 zł Квиток на 4,5 години 115 zł 125 zł 135 zł Зона саун Квиток на 2,5 години – 95 zł 105 zł Квиток на 4,5 години – 135 zł 145 zł Зона саун + релаксу Квиток на 2,5 години – 105 zł 115 zł Квиток на 4,5 години – 145 zł 155 zł Зона розваг + саун + релаксу Квиток на 3,5 години – 145 zł 155 zł Безліміт – 185 zł 195 zł

Терми Шафлари

Адреса Szaflary, Osiedle Nowe 20 Графік роботи Басейни: Пн-Нд: 09:00 – 22:00 Сауни: Пн-Нд: 10:00 – 22:00 Сайт Перейти

Ще одне цікаве місце на карті термальних ванн у регіоні Підгалля – Терми Шафлари (Termy Szaflary). Незважаючи на те, що вони менш популярні, ніж інші описані нами, ці терми надають гостям 4 басейни з високомінералізованою термальною водою з кращою мінералізацією серед вод, що використовуються в рекреаційних цілях у Підгаллі.

Температура води підтримується на рівні 30-38°C. Загальна площа водної поверхні складає 970 м². У термальних ваннах є 4 басейни: два відкритих і два закриті, сімейна трисмугова гірка і дитячий басейн з гіркою. Басейни обладнані безліччю гідромасажних пристроїв, таких як водні форсунки, масажні лавки, їжачки, гейзери, а також пристрої для масажу шиї та плечей з широкими та вузькими струменями води.

На шанувальників пригод чекає гірка довжиною понад 55 метрів. Як і в інших місцях, у Термах Шафлари є зона саун. Гостям пропонують відвідати фінську, інфрачервону, трав’яну, ароматерапевтичну та парову сауни.

Терми Шафлари набагато менші і пропонують не такий широкий перелік можливостей, ніж інші, доступні на Підгаллі. Але якщо вам набридло відвідування найпопулярніших місць, тут знайдуть для вас щось цікаве та корисне за найдоступнішою ціною.

Індивідуальні квитки:

Тариф 1,5 години 2,5 години 4,5 години Безліміт Звичайний 89 zł 99 zł 109 zł 119 zł Діти зростом до 120 см Безкоштовно Діти віком до 16 років 79 zł 89 zł 99 zł 109 zł Дорослі віком від 60 років 79 zł 89 zł 99 zł 109 zł Люди зі значним ступенем інвалідності + опікун 89 zł 99 zł 109 zł 119 zł Зона басейнів + зона саун – 145 zł 175 zł 179 zł

Сімейні квитки:

Тариф Пакет 2,5 години Безліміт 2+1 199 zł 272 zł 2+2 279 zł 329 zł Ще 1 дитина за квитком 2+2 (максимум 2) 45 zł 45 zł

Доплата за перевищення тарифного часу – 1 zł за хвилину.

Також рекомендуємо звернути увагу на ці центри для оздоровлення та відпочинку:

Gorący Potok – це комплекс із 21 басейну з різними характеристиками, які наповнені сірчаною термальною водою температурою 34-40°C, а також зоною саун та СПА з широким вибором водних процедур та ванн.

Termy Bukovina – пропонують рекреаційні та плавальні басейни як закриті, так і відкриті, з яких можна милуватися мальовничими лісами. Відвідувачам доступні 8 саун (включаючи фінські, парові лазні та інфрачервону сауни), а також зона комфорту, джакузі та кілька цікавих водних гірок.

Що подивитись у Закопане взимку?

Крім активного відпочинку в Закопане рекомендуємо виділити час на те, щоб прогулятися містом та познайомитися ближче з його історією та культурою.

Музеї

Татранський музей Лікаря Титуса Халубинського

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – це одна з найстаріших та найбільших регіональних музейних установ Польщі. Він був заснований у 1889 році Татранським музейним товариством. Головна будівля розташована на Крупувках, у цегляній будівлі, збудованій у закопанському стилі за проектом Станіслава Віткевича. Варто зазначити, що тільки в Закопане знаходиться 6 філій музею, крім того, відділи є в Хохолуві, Лопушні, Черній Гурі та Юргові.

Якщо ви цінуєте історію та розповіді про місцеву культуру і маєте слабкість до народного мистецтва, це місце варто відвідати. Тут ви знайдете роботи художників, пов’язаних із Закопане, історією Татр та культурою горян. Крім того, дізнаєтеся цікаву інформацію про геологію, фауну та флору Татр.

Адреса Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, ul. Droga na Koziniec 8 Графік роботи Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego: Пн-Вт: закрито

Ср-Нд: 10:00 – 18:00 З графіком роботи всіх філій музею можна ознайомитись тут. Ціна квитка Звичайний: від 10 до 49 zł

Пільговий: від 8 до 24 zł Квиток на весь день у всі відкриті відділення музею: Звичайний: 49 zł

Пільговий: 24 zł Щонеділі вхід у музей та всі філії безкоштовний. Сайт Перейти

Вілла Колиба

Прогулюючись найстарішою вулицею Закопане, Косьцелісько, неможливо не помітити заховані тут красиві дерев’яні вілли. Однією з них є Вілла Колиба, яка була першим будинком, збудованим у закопанському стилі за проектом Станіслава Віткевича. Саме він свого часу створив цей новий архітектурний стиль із гірськими мотивами, покликаний захистити регіон від іноземних (швейцарського та тірольського) віянь у будівництві.

Цікаво, що цей неповторний закопанський стиль поширився не тільки на будинки, але також використовувався для оформлення предметів побуту та меблів.

Сьогодні у стінах Вілли Колиба розташувалася філія Татаранського музею – Музей закопанського стилю (Willa Koliba. Muzeum Stylu Zakopianskiego).

У п’яти кімнатах найстарішої частини будівлі розташовані відповідно до своїх початкових функцій – їдальня, вітальня, спальня, кімната Гнатовського (першого власника Колиби) та кімната для прислуги. У них можна помилуватися меблями та інтер’єрами, що відображають стиль Закопане. Тут справді варто побувати.

Адреса ul. Kościeliska 18 Графік роботи Пн, Ср, Чт, Нд: 09:00 – 17:00 Вт: закрито Пт-Сб: 11:00 – 19:00 Ціна квитка Звичайний: 22 zł Пільговий: 11 zł

Музей Корнеля Макушинського

Muzeum Kornela Makuszyńskiego – класичний біографічний та літературний музей, присвячений польському прозаїку, поетові, фейлетоністу, театральному критику, публіцисту, члену Польської Академії літератури.

Він розташований на віллі «Ополянка», де родина Макушинських жила під час літнього та зимового перебування у Закопане, а після Другої світової війни оселилися тут назавжди. Він був заснований в 1966 завдяки вдові письменника, яка пожертвувала суспільству колекцію чоловіка. У чотирьох залах ви знайдете колекції меблів, книг, картин, скульптур та інших пам’ятних речей пана Корнеля.

Адреса ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 15 Графік роботи Пн, Нд: закрито Вт-Сб: 10:00-17:00 Ціна квитка Звичайний: 10 zł Пільговий: 5 zł Сімейний: 20 zł Діти та молодь віком від 7 до 26 років: 1 zł

Музей Кароля Шимановського на віллі Атма

На віллі Атма в Закопане знаходиться єдиний у світі біографічний музей Кароля Шимановського (Muzeum Karola Szymanowskiego). Цей найбільший після Фрідерика Шопена польський композитор із ранньої юності любив зупинятися у Закопане, а наприкінці життя оселився тут назавжди.

Музей розташований на першому поверсі вілли та подає основну інформацію про життя та творчість композитора, показує його контакти з Закопане та фольклором регіону Підгалля, зберігає його особисті речі, а також включає реконструкцію кабінету Кароля Шимановського.

Адреса ul. Kasprusie 19 Графік роботи Пн: закрито Вт-Пт: 09:00-17:00 Сб: 10:00-18:00 Ціна квитка Звичайний:14 zł Пільговий: 7 zł Щовівторка вхід безкоштовний.

Музей Яна Каспровича

На початку XX ст. Закопане було дуже модним місцем, яке приваблювало, окрім туристів та гостей курорту, політичних та громадських діячів, художників, поетів, учених та лікарів. Ян Каспрович багато разів бував у Закопане, а коли у 1923 році купив віллу в Харенді, оселився тут назавжди зі своєю дружиною Марією, уродженою Буніною.

Ян Каспрович відомий передусім як поет – представник молодої Польщі, перекладач відомих творів європейської літератури, автор п’єс та театральних рецензій.

З 1950 року Вілла Каспровича в Харенді є його музеєм (Muzeum Jana Kasprowicza).

Планування вілли засноване на зразках типового гірського котеджу з холом по осі входу (тут була їдальня), «чорною кімнатою» зліва (вітальня) та «білою кімнатою» (спальня) праворуч. У будинку також є кабінет, бібліотека, кухня та горище. На віллі ви можете відвідати їдальню, вітальню та спальню, а також галерею картин художника Владислава Яроцького (Galeria Wladysława Jarockiego), зятя Каспровича.

В експозиції виставлені пам’ятні речі про поета та його родину: меблі, картини, книги, фотографії. Житлові інтер’єри залишилися в тому ж стані, в якому їх залишила Марія Каспрович, яка померла в 1968 році.

Багата спадщина Яроцького, зібрана в будинку Яна Каспровича, складається не лише з мальовничих творів, що ілюструють чарівність етнічної традиції різних регіонів Польщі, а й рідним краєвидом, у тому числі приморським. У колекції також є пейзажі з подорожей країнами Середземномор’я, а також поліхромні малюнки та архітектурні дослідження.

Адреса ul. Harenda 12A Графік роботи Пн: закрито Вт- Нд: 10:15-15:15 Ціна квитка Звичайний:15 zł Пільговий: 11 zł

Ми розповіли про найбільш популярні музеї Закопане. Більш детальну інформацію з переліком усіх діючих музейних та меморіальних закладів можна знайти тут.

Галереї

Достатньо одного погляду, щоб переконатися: віллу Окша теж спроектував Станіслав Віткевич. Треба визнати, що вона теж справляє вкрай привабливе враження. Усередині вілли Татранський музей відкрив художню галерею мистецтва ХХ століття (Galeria Sztuki w willi Oksza). Завдяки цьому тут можна побачити постійну виставку «Художники та мистецтво в Закопане».

У галереї представлені роботи найвидатніших художників, зачарованих Татрами та Підгаллям: Рафала Мальчевського, Леона Вичулковського, Софії Стріньєнської та багатьох інших. Також є Зал Віткаці, де зібрано роботи відомого художника. Тут часто експонуються тимчасові виставки.

Адреса ul. Hr. Wladysława Zamoyskiego 25 Графік роботи Пн: закрито Вт- Чт, Нд: 09:00 – 17:00 Пт-Сб: 11:00 – 19:00 Ціна квитка Звичайний: 22 zł Пільговий: 11 zł

Із Закопане нерозривно пов’язана доля відомого скульптора, педагога Гжегожа Пєцуха. Саме тут у 1955-1976 роках він працював викладачем скульптури у Державній середній школі образотворчих мистецтв імені Антоніо Кенара.

Скульптури він створював переважно з дерева, рідше з кераміки, гіпсу, глини та каменю. Гжегож Пецух засновував своє бачення навколишньої природи, людей та тваринного світу на традиціях народної образності. Він створив просту форму з товстого дерев’яного ствола, необроблена поверхня якого була прикрашена невеликими увігнутими надрізами. Він протиставив необроблені деталі полірованим фрагментам.

Щоб насолодитися творчістю скульптора, відвідайте Галерею скульптур Гжегожа Пецуха (Galeria Rzeźby Grzegorza Pecucha).

Адреса ul. Kasprowicza 31A Графік роботи Відвідування об’єкта за попереднім записом у пані Зофії Пецух Сайт Перейти

В експозиції галереї Владислава Хашіора (Galeria Wladysława Hasiora) розміщені роботи цього видатного художника. Створено її було в колишній коморі санаторію «Варшав’янка», зведеній у 1935 році.

Дерев’яна споруда мала два поверхи, засклені з півдня. Завдяки адаптації будівлі були створені багаторівневі інтер’єри, які слугують виставковими приміщеннями, часто концертною залою, а також квартирою та майстернею художника.

Галерея була відкрита у лютому 1985 року. Тут представлені знамениті банери, просторові композиції, скульптури з різних матеріалів, звичайні предмети, найчастіше мотлох, які в руках художника набувають нового змісту. Метафоричними, дотепними назвами вони змушують задуматися про сучасний світ та мистецтво.

Роботи Хашіора можна знайти як у польських музеях, так і в колекціях у Парижі, Сан-Паулу, Мілані, Римі та Амстердамі.

Адреса ul. Jagiellońska 16 B Графік роботи Пн, Вт, Чт, Нд: 09:00 – 17:00 Ср: закрито Пт, Сб: 11:00 – 19:00 Ціна квитка Звичайний: 20 zł Пільговий: 10 zł

Повний перелік галерей, що працюють у Закопане, цінителі прекрасного можуть знайти тут.

Театри

У Закопане попри статус курортного міста вирує досить активне театральне життя.

Театр імені Станіслава Ігнація Віткевича

Teatr imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza у Закопане був заснований 24 лютого 1985 року, рівно до сторічного ювілею від дня його народження. Це «театр-притулок» для всіх людей, які ще відчувають гостру потребу спілкування з мистецтвом.

Що відрізняє Театр Віткевича, так це тісний контакт, зустріч актора та глядача. До відвідувачів тут ставляться як до приємно очікуваних та бажаних гостей, а кожна вистава – це спроба зав’язати діалог з аудиторією. Театр не випадково носить ім’я Станіслава Віткевича, адже це людина, пов’язана з Закопане, розуміла театр як особливе мистецтво. Саме його теорія Чистої Форми дуже вплинула на вистави і саму атмосферу театру, де проходять різні сольні виступи, концерти і є Театральна Галерея.

Адреса ul. Chramcówki 15 Сайт Перейти Квитки Перейти

Театр розваг РЗТ Шимашкова

Teatr Rozrywki RZT Szymaszkowa – це унікальне місце, створене від пристрасті до мистецтва. Назва театру – ініціали, що походять від імен творців: Ржанковський – Збиріт (Rzankowski – Zbyryt) та місця, де він розташований – Поляна Шимошкова (Polana Szymoszkowa).

Девіз театру: «Дозволь собі захопитися мистецтвом… ми, захоплені, як гірський вітер, створили для вас унікальний розважальний театр RZT Szymaszkowa із чудовою атмосферою».

До складу трупи театру входять професіонали, які співпрацюють із театрами по всій Польщі.

Репертуар театру розваг пропонує численні музичні спектаклі, мюзикли, шоу, творчі вечори, обов’язково із живою музикою.

Адреса ul. Szymaszkowa 1 Facebook Перейти

Інше

Татранський культурний центр «Ютженка» (Tatrzańskie Centrum Kultury Jutrzenka) діє з 1953 року. Це унікальна галерея дитячої та юнацької творчості всіх видів. Відвідувачам доступна багата колекція творів мистецтва дітей та підлітків. Культурний центр розміщений в історичній віллі у стилі Закопане.

Адреса ul. Grunwaldzka 3 Сайт Перейти

Красива вілла Кошиста (Koszysta), будівля з темного дерева, протягом багатьох поколінь належала сім’ї, що займає особливе місце в польській культурі. У цьому гірському будинку від 1955 до 1970 року проживав і працював Ян Штаудінгер – видатний поет, перекладач і сатирик, письменник та автор епіграм.

Кошиста – історичний дерев’яний будинок, що знаходиться під опікою Воєводського реставратора пам’ятників. Його неодноразово капітально ремонтували із дотриманням правил консервації. Традиційний черепичний дах, дерев’яні амфібії, екологічне опалення мазутом – справжні родзинки цієї будівлі. Туристи можуть зняти тут житло, щоб перейнятися творчою обстановкою.

Адреса ul. Piłsudskiego 69 Сайт Перейти

Різдво та Новий рік у Закопане

Грудневі свята в Закопане – це чарівний час, коли гори набувають святкового вигляду, а місто вирує життям, повним неповторної чарівності.

Саме цієї пори року Закопане освітлюється тисячами вогнів, створюючи дивовижну різдвяну атмосферу. А найзнаменитішою ілюмінацією можна помилуватися на головній вулиці міста – Крупувки.

Приїхавши до Закопане у грудні, також не можна пропустити різдвяні ярмарки. Це чудова можливість придбати традиційні вироби ручної роботи, місцеві делікатеси та унікальні сувеніри. Найбільший ярмарок щорічно проходить на головній площі Закопане та приваблює як туристів, так і мешканців регіону.

Зимові свята – це також час музики та культури. У багатьох місцях міста організовуються колядні концерти, під час яких місцеві артисти та хори виконують традиційні польські та гірські різдвяні пісні. Крім того, варто відвідати Культурний центр Закопане, де часто організовують різноманітні творчі події, які становлять традиції та звичаї регіону. Ці унікальні заходи дозволять глибше зрозуміти багату культуру горян та стануть чудовим доповненням для вашої зимової відпустки у Закопане.

Підсумуємо. Закопане – дуже мальовниче місце на карті Польщі, яке виглядає особливо вражаюче саме взимку. Тут ви по-справжньому зможете відчути чари білого снігу, насолодитися катанням на лижах та іншими зимовими розвагами, а також перейнятися гірською культурою у всіх її проявах, поринувши в автентичні традиції місцевості.