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Закопане

Зимняя столица Польши и отдых в Закопане зимой

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Дата обновления: 30.01.2024

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Статья доступна на украинском

Уже много лет Закопане является крупным центром зимних видов спорта в Польше, а также излюбленным местом для ценителей активного отдыха на лоне природы. Летом городок посещают любители высокогорного туризма, а зимой он превращается в настоящий рай для лыжников и сноубордистов.

И это неудивительно, ведь традиции, связанные с зимними видами спорта, у этого места давние. Во время отпуска или поездки на выходные в горы каждый найдет здесь что-то для себя. Склоны различаются по длине и сложности, поэтому здесь прекрасно проведут время как новички, так и опытные лыжники.

Однако у зимней столицы Польши есть и другие изюминки, ради которых стоит посетить этот живописный край. О них мы тоже расскажем в этом материале.

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Где снять жилье в Закопане?

В Закопане довольно хорошо развита инфраструктура. Богатая база для размещения дает возможность подобрать жилье по ценам, соответствующим потребностям всех гостей.

Вы можете остановиться в отеле высокого уровня, в уютном гостевом или частном доме, которое, хотя и находится далеко от склона, предлагает вам разумную цену.

Топ-10 отелей в Закопане по версии сервиса booking.com:

Название отеляАдресПодъемник поблизостиЦена за ночь
Radisson Blu Hotel & Residencesul. Bulwary Slowackiego 1Gigant — 1,3 кмот 450 zł
Hotel Aquarion Family & Friendsul. Jagiellonska 29Фуникулер Gubałówka — 1,4 кмот 780 zł
Aries Hotel & SPA Zakopaneul. Mariusza Zaruskiego 5Lipki Ski Lift — 450 м

Фуникулер Gubalowka — 550 м

Mała kolej — 1,4 км

Горнолыжный подъемник

Szymoszkowa — 1,5 км

от 735 zł
Hotel Paryski Art & Businessul. Witolda i Zofii Paryskich 15Горнолыжный подъемник Pardalowka — 750 м

Nosal – Bystre Lift 3 — 1,3 км

Zolwik Lift — 1,3 км

Nosal – Bystre Lift 4 — 1,3 км

Nosal – Bystre Lift 2 — 1,4 км

Nosal – Bystre Lift 1 — 1,4 км

Krzeselkowy Lift 1 — 1,4 км

Горнолыжный подъемник Nosal — 1,5 км

от 582 zł
Bachleda Hotel Kasprowyul. Szymaszkowa 20Mała kolej — 200 м

Горнолыжный подъемник Szymoszkowa — 250 м

Butorowy Wierch Chairlift — 850 м

Lipki Ski Lift — 850 м

Pod Butorowym J-bar — 900 м

Фуникулер Gubalowka — 1,1 км

Gubałówka – Zakopane Lift 1 — 1,3 км

от 945 zł
Bachleda Residence Zakopaneul. Tetmajera 16aLipki Ski Lift — 1 км

Gigant — 1,1 км

Фуникулер Gubalowka — 1,3 км

от 895 zł
Hotel Nosal Ski & Wineul. Jaszczurówka — Bory 9CZolwik Lift — 400 м

Krzeselkowy Lift 1 — 500 м

Горнолыжный подъемник Nosal — 500 м

Nosal – Bystre Lift 1 — 500 м

Nosal – Bystre Lift 2 — 500 м

Nosal – Bystre Lift 3 — 550 м

Nosal – Bystre Lift 4 — 600 м

от 357 zł
Hotel Tatraul. Cyrhla 34Горнолыжный подъемник Nosal – 3 кмот 220 zł
Gold HotelDroga Oswalda Balzera35Zolwik Lift — 150 м

Krzeselkowy Lift 1 — 250 м

Горнолыжный подъемник Nosal — 250 м

Nosal – Bystre Lift 1 — 250 м

Nosal – Bystre Lift 2 — 250 м

Nosal – Bystre Lift 3 — 300 м

Nosal – Bystre Lift 4 — 350 м

от 460 zł
Hotel Zakopane Wellness & SPA (ex Korona Tatr)ul.Szymona Zaryckiego 4Budzowski Wierch — 200 м

Budzowski Wierch 3 — 300 м

Budzowski Wierch 1 — 300 м

Butorowy Wierch Chairlift — 650 м

Pod Butorowym J-bar — 750 м

Горнолыжный подъемник Szymoszkowa — 1,1 км

Mała kolej — 1,1 км

от 524 zł

Те, кто предпочитает проживание в апартаментах, могут остановиться здесь:

Название отеляАдресПодъемник поблизостиЦена за ночь
Aparthotel Prestigeul. Paryskich 17Горнолыжный подъемник Pardalowka — 450 мот 700 zł
Aparthotel Royal Resort Spaul. Seweryna Goszczyńskiego 28Gigant — 650 мот 647 zł
Royal Hill Residenceul. Szymaszkowa 6AГорнолыжный подъемник Szymoszkowa — 400 м

Mała kolej — 400 м

Butorowy Wierch Chairlift — 450 м

Pod Butorowym J-bar — 550 м

Budzowski Wierch — 950 м

Budzowski Wierch 3 — 1 км

Budzowski Wierch 1 — 1,1 км

Lipki Ski Lift — 1,3 км

от 352 zł
Rezydencja Zakopiańskaul. Skibówki 6AMała kolej — 550 м

Горнолыжный подъемник Szymoszkowa — 600 м

Butorowy Wierch Chairlift — 750 м

Pod Butorowym J-bar — 850 м

Budzowski Wierch — 1 км

Budzowski Wierch 3 — 1,1 км

Lipki Ski Lift — 1,1 км

Budzowski Wierch 1 — 1,1 км

от 480 zł
Willa Jarostaul. Nowotarska 12dФуникулер Gubalowka — 450 м

Lipki Ski Lift — 850 м

Gubałówka – Zakopane Lift 1 — 1,3 км

Gubałówka – Zakopane Lift 4 — 1,4 км

от 495 zł
Apartamenty Forma Tatricaul. Ciągłówka 7B,CPardalowka – 2,3 кмот 342 zł
Aparthotel Pod Nosalemul. Balzera 23BZolwik Lift — 100 м

Krzeselkowy Lift 1 — 200 м

Nosal – Bystre Lift 1 — 200 м

Nosal – Bystre Lift 2 — 200 м

Горнолыжный подъемник Nosal — 250 м

Nosal – Bystre Lift 3 — 250 м

Nosal – Bystre Lift 4 — 300 м

от 160 zł
Szklane Domyul. Ciągłówka 6AGubałówka – 2,6 кмот 298 zł
New Apartamenty Janul. Ubocz 3BMała kolej — 500 м

Горнолыжный подъемник Szymoszkowa — 550 м

Lipki Ski Lift — 550 м

Фуникулер Gubalowka — 800 м

Butorowy Wierch Chairlift — 1,2 км

Gubałówka – Zakopane Lift 1 — 1,2 км

Pod Butorowym J-bar — 1,2 км

от 459 zł
Bellamonte Aparthotelul. Kaszelewskiego 7CLipki Ski Lift — 350 м

Фуникулер Gubalowka — 400 м

Mała kolej — 950 м

Горнолыжный подъемник Szymoszkowa — 1 км

Gubałówka – Zakopane Lift 1 — 1,2 км

Gubałówka – Zakopane Lift 4 — 1,5 км

Gubałówka – Zakopane Lift 2 — 1,5 км

От 585 zł

Куда сходить и чем заняться в Закопане зимой?

Закопане – это Мекка польских горнолыжных трасс. На крупнейшем зимнем курорте Польши вы найдете спуски любого уровня. Вас ждут кресельные подъемники, трассы и живописные пейзажи Татр.

Горнолыжные курорты

Среди лучших склонов и горнолыжных курортов Закопане и окрестностей мы выделили следующие объекты.

Горнолыжный курорт Поляна Шимошкова (Закопане)

АдресPolana Szymoszkowa 2
График работы09:00-20:00
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Горнолыжный курорт Поляна Шимошкова (Ośrodek Narciarski Polana Szymoszkowa) имеет в своем арсенале два подъемника: малый – 360 м (подходит для новичков) и большой – 1291 м (рекомендуется опытным лыжникам). Более длинная трасса начинается с красного маршрута и заканчивается синим.

Горнолыжный курорт Поляна Шимошкова

Также на Поляне Шимошковой есть детская зона – Kids Park Szymoszkowa с лыжной школой для детей. Здесь ваше чадо сможет научиться кататься на лыжах или сноуборде и одновременно весело провести время.

Ценовая политика курорта:

ПериодСрок действия билетаЦена, zł (обычный / льготный)
Предрождественский (с начала сезона до 24.12)1 день

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

150 / 140

285 / 265

410 / 380

525 / 485

635 / 585

730 / 670

835 / 765

Топ сезон

(с 25.12 по 07.01)

1 день

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

170 / 160

325 / 305

470 / 440

605 / 565

735 / 685

850 / 790

975 / 905

Высокий сезон (с 08.01 по 10.03)1 день

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

160 / 150

305 / 285

440 / 410

565 / 525

685 / 635

790 / 730

905 / 835

Низкий сезон (с 11.03 до окончания сезона)1 день

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

155 / 145

295 / 275

425 / 395

545 / 505

660 / 610

760 / 700

870 / 800

Горнолыжный центр Носаль (Закопане)

Адресul. Balzera 30
График работыВ сезон (до 19 марта) 09:00-17:00
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Этот центр (Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL) расположен на северном склоне горы Носаль и имеет 5 подъемников. Склоны здесь относительно короткие – от 145 до 250 м, пологие и широкие. Трассы адаптированы даже для самых юных лыжников.

Горнолыжный центр Носаль

Кроме того, в центре есть специальная школа езды на лыжах для детей, молодежи и взрослых.

Актуальная стоимость карт в центре:

СезонСрок действияЦена, zł
Karty czasowe
Низкий сезон (до 23.12 и с 26.02)1 час

2 часа

3 часа

4 часа

35

70

90

105

Праздничный сезон (с 24.12 по 01.01)1 час

2 часа

3 часа

4 часа

45

85

105

145

Высокий сезон (с 01.02 по 25.02)1 час

2 часа

3 часа

4 часа

45

75

95

120

Karty terminowe
Низкий сезон (до 23.12 и с 26.02)1 день

2 дня

3 дня

130

240

325

Праздничный сезон (с 24.12 по 01.01)1 день

2 дня

3 дня

155

300

430

Высокий сезон (с 01.02 по 25.02)1 день

2 дня

3 дня

145

275

400

Oferta specjalna
Низкий сезон (до 23.12 и с 26.02)Вечерняя карта (2 часа после 16:00)50
Праздничный сезон (с 24.12 по 01.01)60
Высокий сезон (с 01.02 по 25.02)50

Горнолыжный склон Губалувка (Закопане)

Адресul. Na Gubałówkę 4
График работыПн-Вс: 08:00 – 21:30

Губалувка (Stok Narciarski Gubałówka) также является отличным местом для катания на лыжах. Горнолыжные курорты расположены на южных и восточных склонах горы Губалувка. Поля и склоны искусственно заснежены и частично освещены, работают многочисленные подъемники.

Длина лыжной трассы горнолыжного склона Губалувка составляет 300 м. Это довольно пологий спуск. Также есть маршрут для катания на сноубордах Губалувка – Polana Gubałówki halfpipe. Его параметры – длина 100 м, ширина 13 м, высота стены 2,2 м, уклон: 16%.

Горнолыжный склон Губалувка

Тарифы на билеты курорта:

Срок действияЦена билета (онлайн / касса)
Обычный (16-64 года)Льготный (5-15 лет, 65+)
2 часа75 / 79 zł59 / 65 zł
4 часа85 / 89 zł65 / 69 zł
1 день99 / 109 zł85 / 89 zł
Разовый съезд9 zł (при покупке онлайн)
SKIPASS сезонный1099 zł879 zł

Горнолыжный склон Каспровы Верх (Закопане)

АдресKolej linowa Kasprowy Wierch, Kuźnice 14
График работыПн-Вс: 8:00 — 16:00

Вершина Kasprowy Wierch – это самое высокое место в Польше, с которого можно кататься на лыжах. Здесь есть три горнолыжных склона, два из которых отмечены черным цветом (очень сложные): трасса в kotle Gąsienicowym (1200 м) и kotle Goryczkowym (1770 м).

Горнолыжный склон Каспровы Верх

Оба маршрута начинаются с очень крутого спуска, но дальнейше они более пологие. Маршруты просторные, а виды, которыми они позволяют любоваться, потрясающие.

Третий маршрут – горнолыжный склон nartostrada z Goryczkowej, отмеченный синим цветом длиной 3500 м. На вершину Каспровы Верх ведет канатная дорога.

Срок действияОбычный билет (16-64 года)Льготный билет (5-15 лет, 65+)
Покупка билета онлайн за более чем 7 дней до даты поездки
4 часаот 145 złот 121 zł
1 деньот 165 złот 135 zł
Покупка в день поездки или менее чем за 7 дней до даты поездки
4 часа155 zł131 zł
1 день175 zł145 zł
Покупка билетов в кассе
4 часа165 zł141 zł
1 день185 zł155 zł
SKIpass TOP Skitour (целый день)109 zł89 zł
SKIpass TOP Skitour (10 съездов)135 zł109 zł
Бюро обслуживания клиентов в Кужницах
SKIPASS EKSPRESOWY (1 день)229 zł199 zł

Рушинь-Ски (Буковина Татшаньская)

АдресBukowina Tatrzańska, ul. Wierch Rusiński 70
График работыПн-Вс: 09:00-20:00
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На склоне Рушинь-Ски (Stok narciarski Rusiń-Ski) расположены пять горнолыжных трасс и дополнительная детская, которая называется BabyLift. Самый длинный маршрут имеет длину 1100 м, второй — 900 м.

Рушинь-Ски

Один из маршрутов ведет через живописный лес, остальные расположены на широком склоне. БэбиЛифт – площадка для начинающих, оборудованная ленточным подъемником – имеет длину 100 м.

Цены на билеты:

Вид билетаВзрослыйДетский до 15 лет
Высокий сезон (с 08.01 по 11.03)
3 часа130 zł120 zł
Последние 3 часа до закрытия станции100 zł100 zł
BabyLift60 zł60 zł
Топ-сезон (с 25.12 по 07.01)
3 часа140 zł130 zł
Последние 3 часа до закрытия станции110 zł110 zł
BabyLift60 zł60 zł
Низкий сезон (до 24.12 и после 12.03)
3 часа105 zł95 zł
Последние 3 часа до закрытия станции85 zł85 zł
BabyLift60 zł60 zł

Лыжная станция Ольчань-Ски (Буковина Татшаньская)

АдресBukowina Tatrzańska, ul. Wierch Olczański
График работыПн-Вс: 09:00-21:00
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В центре Буковины Татшаньской расположена лыжная станция Ольчань-Ски (Stacja narciarska Olczań-Ski). Комплекс состоит из 4 подъемников, самая длинная трасса составляет 500 м. Здесь вас ждут искусственно заснеженные, ухоженные и освещенные маршруты легкой и средней сложности. Это место идеально подходит для опытных лыжников, новичков и детей.

Лыжная станция Ольчань-Ски

Стоимость билетов на лыжной станции:

Цена (взрослые 15-60 лет / дети до 15 лет и 60+ лет)
Сезон (с 25.12 по 03.03)Не сезон (до 24.12 и после 04.03)
1 час95 / 8580 / 70
3 часа105 /9590 / 80
5 часов135 / 125120 /110
5 часов после 16:00105 / 9590 / 80
1 день155 / 145130 / 120
2 дня290 / 270245 / 225
3 дня420 / 390355 / 325
4 дня540 / 500450 / 410
5 дней650 / 600540 / 490
6 дней740 / 680615 / 555
7 дней815 / 745670 / 610

Цены на разовые поездки:

Кресельный подъемник Turnia100 pkt*
Т-образный подъемник Zwyrtlik70 pkt
Т-образный подъемник Skałka70 pkt
Т-образный подъемник UFO70 pkt

* Один pkt стоит 10 грошей. Возвратный депозит за карту составляет 10 злотых.

Горнолыжный курорт Котельница Бялчанская (Бялка Татшаньская)

АдресBiałka Tatrzańska, ul. Środkowa 181b
График работыПн-Вс: 09:00-22:00
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Котельница Бялчанская (Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska) – это большой современный горнолыжный курорт, который является крупнейшей лыжной станцией в регионе Подгале. Маршруты отмечены зеленым, синим и красным цветами.

В общей сложности курорт располагает 14 километрами трасс различной сложности: от пологих до одобренных Международной федерацией лыжного спорта FIS, которые можно исследовать, воспользовавшись кресельными и Т-образными подъемниками. Любители беговых лыж также найдут здесь что-то для себя: для них подготовлено несколько километров беговых трасс.

Горнолыжный курорт Котельница Бялчанская

В состав центра входят лыжная школа, прокат и обслуживание снаряжения. Почувствовать горскую атмосферу можно в одной из нескольких региональных гостиниц.

ПериодСрок действия билетаЦена, zł (обычный / льготный)
Предрождественский сезон (с начала сезона до 24.12)1 день

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

150 / 140

285 / 265

410 / 380

525 / 485

635 / 585

730 / 670

835 / 765

Праздничный сезон (с 25.12 по 01.07)1 день

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

170 / 160

325 / 305

470 / 440

605 / 565

735 / 685

850 / 790

975 / 905

Высокий сезон (с 08.01 по 03.10)1 день

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

160 / 150

305 / 285

440 / 410

565 / 525

685 / 685

790 / 730

905 / 835

Низкий сезон (с 11.03 до конца сезона)1 день

2 дня

3 дня

4 дня

5 дней

6 дней

7 дней

155 / 145

295 / 275

425 / 395

545 / 505

660 / 610

760 / 700

870 / 800

Термы и чаны в Закопане

Вдоволь покатавшись на лыжах или сноуборде, нагулявшись по снежным тропам и насладившись сполна зимней красотой, можно предаться релаксу.

Ведь Закопане известно не только своими оживленными лыжными трассами и маршрутами для горных прогулок, но и термами и чанами.

Хохоловские Термы

АдресChochołów 400
График работыБассейны:

  • Вс-Чт: 09:00 – 22:00
  • Пт-Сб: 09:00 – 23:00

Сауны:

  • Вс-Чт: 10:00 – 22:00
  • Пт-Сб: 10:00 – 23:00

Normobaria, SPA:

  • Пн-Вс: 10:00 – 22:00
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Считаются одними из крупнейших в Польше (почти 3000 м² водной поверхности и 30 бассейнов). В Хохоловских Термах в вашем распоряжении: джакузи, бурная река, искусственная волна, гидромассажные станции и, конечно же, крытые и открытые бассейны с дринк-барами, где подают коктейли, которые можно пить, не выходя из воды.

Хохоловские Термы

Любители активного отдыха могут поиграть в волейбол и водный баскетбол или поплавать в спортивном бассейне. Ценители острых ощущений насладятся горкой с люком и двумя понтонными горками. Интересная и самая современная зона саун, доступная в регионе Подгалье, поможет сполна расслабиться и релакснуть.

На территории комплекса также есть био-сауна с можжевельником, сухие сауны, паровые и ароматические бани, инфракрасные сауны, а также горский коттедж, который предлагает оздоровительные сеансы с видом на лес.

Гости могут освежиться во внешнем и внутреннем бассейнах с холодной водой, охлаждающей бочке и воспользоваться ледопадом. Основную часть комплекса рекомендуем посетить тем гостям, которых не беспокоит большое количество людей и шум.

Хохоловские Термы предлагают своим посетителям возможность приобрести различные форматы билетов, поэтому вы можете выбрать именно те части комплекса, которые хотите использовать.

Бассейны + лечебная зона:

Тариф3 часаБезлимитВечерний (с 19:00)
Обычный99 zł139 zł79 zł
Льготный (3-16 лет)69 zł109 zł55 zł
Senior 60+, опекун человека с инвалидностью79 zł119 zł65 zł

Семейный (2 взрослых и ребенок/дети 3-16 лет):

Тариф4 часаБезлимит
2+1229 zł329 zł
2+2259 zł389 zł
Третий ребенок и больше39 zł49 zł

Сауны:

Тариф3 часаБезлимит
Обычный99 zł139 zł
Senior 60+,

Опекун человека с инвалидностью

85 zł125 zł

Бассейны + лечебная зона + плавательный бассейн + сауны:

Тариф4 часаБезлимит
Обычный139 zł179 zł
Senior 60+,

Опекун человека с инвалидностью

119 zł159 zł

Терма Баня

АдресBiałka Tatrzańska, ul. Środkowa 181
График работыПн-Вс: 09:00 – 22:00
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Вторым по популярности комплексом с термальными источниками в Закопане является Терма Баня (Terma Bania), расположенный в Бялке-Татшаньской, примерно в 20 км от Закопане.

Здесь есть 14 бассейнов, горки общей длиной более 300 метров, гейзеры, водяные пушки, джакузи и искусственные волны, которые гарантируют супер-релаксацию и водные развлечения на самом высоком уровне в Терма Баня. И все эти аттракционы работают независимо от погоды и температуры на улице. Термы разделены на три независимые зоны, поэтому вы можете выбрать именно ту часть комплекса, которая вам нужна.

Терма Баня

Первая зона, которую предлагает Терма Баня, — это зона развлечений доступная каждому, при этом особое внимание уделяется детям. Так что, если вы ищете релаксации, мы не рекомендуем эту часть, а вот две другие зоны подойдут для неспешного отдыха идеально.

Зона релаксации может похвастаться крытым и открытым бассейнами, джакузи и гидромассажем. Хотя этот сектор предназначен для людей старше 16 лет, иногда там можно встретить и детей, но их немного, и они не мешают отдыху посетителей.

Последняя зона представляет собой обширную территорию различных саун. Этот сектор предназначен только для взрослых гостей термальных ванн. Здесь есть бассейн и уникальная высокогорная сауна на открытом воздухе, паровая баня, каменная пещера, финская сауна, бассейн с массажем ног, бар с напитками и зона отдыха.

Несомненно, одним из самых больших развлечений являются банные ритуалы (Rytuały Saunowe), которые проводятся 7 дней в неделю по установленному графику: 12:00, 14:00, 16:00, 17:00 (только для женщин), 18:00 (дымный сеанс), 19:00, 20:00, 21:00 (морозный сеанс с кристаллами ментола).

Процедуры эти бесплатны и доступны при покупке билета в сауну. Вы можете приобрести билеты в Термы Баня на несколько зон или на выбранную. Также их можно комбинировать или использовать ту часть, которая наиболее соответствует предпочтениям.

ТарифЦена
Дети до 13 летПенсионеры (60+)Обычный
Зоны развлечений и релакса до 10:00
Билет на 2 часа69 zł79 zł79 zł
Зона развлечений
Билет на 2,5 часа75 zł85 zł95 zł
Билет на 4,5 часа105 zł115 zł125 zł
Зона развлечений + релакса
Билет на 2,5 часа85 zł95 zł105 zł
Билет на 4,5 часа115 zł125 zł135 zł
Зона саун
Билет на 2,5 часа95 zł105 zł
Билет на 4,5 часа135 zł145 zł
Зона саун + релакса
Билет на 2,5 часа105 zł115 zł
Билет на 4,5 часа145 zł155 zł
Зона развлечений + саун + релакса
Билет на 3,5 часа145 zł155 zł
Безлимит185 zł195 zł

Термы Шафлары

АдресSzaflary, Osiedle Nowe 20
График работыБассейны:

  • Пн-Вс: 09:00 – 22:00

Сауны:

  • Пн-Вс: 10:00 – 22:00
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Еще одно интересное место на карте термальных ванн в регионе Подгалье – Термы Шафляры (Termy Szaflary). Несмотря на то, что они менее популярны, чем другие описанные нами, эти термы предоставляют гостям четыре бассейна с высокоминерализованной термальной водой с лучшей минерализацией среди вод, используемых в рекреационных целях в Подгалье.

Термы Шафляры

Температура воды поддерживается в пределах 30-38°C. Общая площадь водной поверхности составляет 970 м². В термальных ваннах имеется четыре бассейна: два открытых и два закрытых, семейная трехполосная горка и детский бассейн с горкой. Бассейны оборудованы множеством гидромассажных устройств, таких как водные форсунки, массажные скамейки, ёжики, гейзеры, а также устройства для массажа шеи и плеч с широкими и узкими струями воды.

Любителей приключений ждет горка длиной более 55 метров. Как и в других местах, в Термах Шафлары есть зона саун. Гостям предлагают посетить финскую, инфракрасную, травяную, ароматерапевтическую и паровую сауны.

Термы Шафлары намного меньше и предлагают не такой обширный перечень возможностей, чем другие, доступные на Подгалье. Но если вам наскучило посещение самых популярных мест, здесь найдут для вас что-то интересное и полезное по самой доступной цене.

Индивидуальные билеты:

Тариф1,5 часа2,5 часа4,5 часаБезлимит
Обычный89 zł99 zł109 zł119 zł
Дети ростом до 120 смБесплатно
Дети до 16 лет79 zł89 zł99 zł109 zł
Взрослые старше 60 лет79 zł89 zł99 zł109 zł
Люди со значительной степенью инвалидности + опекун89 zł99 zł109 zł119 zł
Зона бассейнов + зона саун145 zł175 zł179 zł

Семейные билеты:

ТарифПакет 2,5 часаБезлимит
2+1199 zł272 zł
2+2279 zł329 zł
Еще 1 ребенок по билету 2+2 (максимум 2)45 zł45 zł

Доплата за превышение тарифного времени — 1 zł за минуту.

Также рекомендуем обратить внимание на эти центры для оздоровления и отдыха:

  • Gorący Potok – это комплекс из 21 бассейна с различными характеристиками, которые наполнены серной термальной водой температурой 34-40°C, а также зоной саун и СПА с широким выбором водных процедур и ванн.
  • Termy Bukovina – предлагают рекреационные и плавательные бассейны как закрытые, так и открытые, из которых можно любоваться расположенными вокруг живописными лесами. Посетителям доступны 8 саун (включая финские сауны, паровые бани и инфракрасную сауны), а также зона комфорта, джакузи и несколько интересных водных горок.

Что посмотреть в Закопане зимой?

Помимо активного отдыха в Закопане рекомендуем выделить время на то, чтобы прогуляться по городу и познакомиться ближе с его историей и культурой.

Музеи

Татранский музей Доктора Титуса Халубинского

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – это один из старейших и крупнейших региональных музейных учреждений Польши. Он был основан в 1889 году Татранским музейным обществом. Главное здание расположено на Крупувках, в кирпичном здании, построенном в закопанском стиле по проекту Станислава Виткевича. Стоит отметить, что только в Закопане находится шесть филиалов музея, кроме того, отделы есть в Хохолуве, Лопушней, Чарной Гуре и Юргове.

Татранский музей Доктора Титуса Халубинского

Если вы цените историю и рассказы о местной культуре и питаете слабость к народному искусству, это место определенно стоит посетить. Здесь вы найдете работы художников, связанных с Закопане, историей Татр и культурой горцев. Кроме того, узнаете интересную информацию о геологии, фауне и флоре Татр.

АдресGmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, ul. Droga na Koziniec 8
График работыGmach Główny Muzeum Tatrzańskiego:

  • Пн-Вт: закрыто
  • Ср-Вс: 10:00 – 18:00

С графиком работы всех филиалов музея можно ознакомиться здесь.

Цена билета
  • Обычный: от 10 до 49 zł
  • Льготный: от 8 до 24 zł

Билет на весь день во все открытые отделения музея:

  • Обычный: 49 zł
  • Льготный: 24 zł

Каждое воскресенье вход в музей и все филиалы бесплатный.

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Вилла Колиба

Прогуливаясь по самой старой улице Закопане, Косцелиске, невозможно не заметить спрятанные здесь красивые деревянные виллы. Одной из них является Вилла Колиба, которая была первым домом, построенным в закопанском стиле по проекту Станислава Виткевича. Именно он в свое время создал этот новый архитектурный стиль с горскими мотивами, призванный защитить регион от иностранных (швейцарского и тирольского) веяний в строительстве.

Интересно, что этот неповторимый закопанский стиль распространился не только на здания, но также использовался для оформления предметов быта и мебели.

Сегодня в стенах Виллы Колиба расположился филиал Татаранского музея – Музей закопанского стиля (Willa Koliba. Muzeum Stylu Zakopiańskiego).

Вилла Колиба

В пяти комнатах самой старой части здания расположены в соответствии со своими первоначальными функциями – столовая, гостиная, спальня, комната Гнатовского (первого владельца Колибы) и комната для прислуги. В них можно полюбоваться мебелью и интерьерами, отражающими стиль Закопане. Здесь действительно стоит побывать.

Адресul. Kościeliska 18
График работыПн, Ср, Чт, Вс: 09:00 – 17:00

Вт: закрыто

Пт-Сб: 11:00 – 19:00

Цена билетаОбычный: 22 zł

Льготный: 11 zł

Музей Корнеля Макушинского

Muzeum Kornela Makuszyńskiego – классический биографический и литературный музей, посвященный польскому прозаику, поэту, фельетонисту, театральному критику, публицисту, члену Польской Академии литературы.

Он расположен на вилле «Ополянка», где семья Макушинских жила во время летнего и зимнего пребывания в Закопане, а после Второй мировой войны поселились здесь навсегда. Он был основан в 1966 году благодаря вдове писателя, пожертвовавшей обществу коллекцию мужа. В четырех залах вы найдете коллекции мебели, книг, картин, скульптур и других памятных вещей господина Корнеля.

Музей Корнеля Макушинского

Адресul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 15
График работыПн, Вс: закрыто

Вт-Сб: 10:00-17:00

Цена билетаОбычный: 10 zł

Льготный: 5 zł

Семейный: 20 zł

Дети и молодежь от 7 до 26 лет: 1 zł

Музей Кароля Шимановского на вилле Атма

На вилле Атма в Закопане находится единственный в мире биографический музей Кароля Шимановского (Muzeum Karola Szymanowskiego). Этот величайший после Фридерика Шопена польский композитор с ранней юности любил останавливаться в Закопане, а в конце жизни поселился здесь навсегда.

Музей Кароля Шимановского на вилле Атма

Музей расположен на первом этаже виллы и представляет основную информацию о жизни и творчестве композитора, показывает его контакты с Закопане и фольклором региона Подгалье, хранит его личные вещи, а также включает реконструкцию кабинета Кароля Шимановского.

Адресul. Kasprusie 19
График работыПн: закрыто

Вт-Пт: 09:00-17:00

Сб: 10:00-18:00

Цена билетаОбычный:14 zł

Льготный: 7 zł

Каждый вторник вход бесплатный.

Музей Яна Каспровича

В начале 20 века Закопане было очень модным местом, привлекавшим, помимо туристов и гостей курорта, политических и общественных деятелей, художников, поэтов, ученых и врачей. Ян Каспрович много раз бывал в Закопане, а когда в 1923 году купил виллу в Харенде, поселился здесь навсегда со своей женой Марией, урожденной Буниной.

Ян Каспрович известен прежде всего, как поэт — представитель молодой Польши, переводчик известных произведений европейской литературы, автор пьес и театральных рецензий.

Музей Яна Каспровича

С 1950 года Вилла Каспровича в Харенде является его музеем (Muzeum Jana Kasprowicza).

Планировка виллы основана на образцах типичного горного коттеджа с холлом по оси входа (здесь была столовая), «черной комнатой» слева (гостиная) и «белой комнатой» (спальня) справа. В доме также есть кабинет, библиотека, кухня и чердак. На вилле Харенде вы можете посетить столовую, гостиную и спальню, а также галерею картин художника Владислава Яроцкого (Galeria Władysława Jarockiego), зятя Каспровича.

В экспозиции выставлены памятные вещи о поэте и его семье: мебель, картины, книги, фотографии. Жилые интерьеры остались в том же состоянии, в каком их оставила умершая в 1968 году Мария Каспрович.

Богатое наследие Яроцкого, собранное в Доме Яна Каспровича, состоит не только из живописных произведений, иллюстрирующих очарование этнической традиции различных регионов Польши, но и родным пейзажем, в том числе приморским. В коллекции также есть пейзажи из путешествий по странам Средиземноморья, а также полихромные рисунки и архитектурные исследования.

Адресul. Harenda 12A
График работыПн: закрыто

Вт-Вс: 10:15-15:15

Цена билетаОбычный: 15 zł

Льготный: 11 zł

Мы рассказали о наиболее популярных музеях Закопане. Более детальную информацию с перечнем всех действующих музейных и мемориальных учреждениях можно найти здесь.

Галереи

Достаточно одного взгляда, чтобы убедиться: виллу Окша тоже спроектировал Станислав Виткевич. Надо признать, что она тоже производит крайне обаятельное впечатление. Внутри виллы Татранский музей открыл художественную галерею искусства ХХ века (Galeria Sztuki w willi Oksza). Благодаря этому здесь можно увидеть постоянную выставку «Художники и искусство в Закопане».

Galeria Sztuki w willi Oksza

В галереи представлены работы самых выдающихся художников, очарованных Татрами и Подгальем: Рафала Мальчевского, Леона Вычулковского, Софии Стрыеньской и многих других. Также есть Зал Виткаци, где собраны работы известного художника. Здесь часто экспонируются временные выставки.

Адресul. Hr. Władysława Zamoyskiego 25
График работыПн: закрыто

Вт-Чт, Вс: 09:00 – 17:00

Пт-Сб: 11:00 – 19:00

Цена билетаОбычный: 22 zł

Льготный: 11 zł

С Закопане неразрывно связана судьба известного скульптора, педагога Гжегожа Пецуха. Именно здесь в 1955-1976 годах он работал преподавателем скульптуры в Государственной средней школе изобразительных искусств имени Антонио Кенара.

Скульптуры он создавал преимущественно из дерева, реже из керамики, гипса, глины и камня. Гжегож Пецух основывал свое видение окружающей природы, людей и животного мира на традициях народной образности. Он создал простую форму из толстого деревянного ствола, необработанная поверхность которого была украшена небольшими вогнутыми надрезами. Он противопоставил необработанные детали полированным фрагментам.

Закопане - галерея

Чтобы насладиться творчеством скульптора, посетите Галерею скульптур Гжегожа Пецуха (Galeria Rzeźby Grzegorza Pecucha).

Адресul. Kasprowicza 31A
График работыПосещение объекта по предварительной записи у пани Зофии Пецух
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В экспозиции галереи Владислава Хашиора (Galeria Władysława Hasiora) размещены работы этого выдающегося художника. Создана она была в бывшей кладовой санатория «Варшавянка», возведенной в 1935 году.

Деревянная постройка имела два этажа, застекленная с юга. Благодаря адаптации здания были созданы многоуровневые интерьеры, служащие выставочными помещениями, часто концертным залом, а также квартирой и мастерской художника.

Галерея была открыта в феврале 1985 года. Здесь представлены знаменитые баннеры, пространственные композиции, скульптуры из различных материалов, обычные предметы, зачастую хлам, которые в руках художника обретают новый смысл. Метафоричными, остроумными названиями они заставляют задуматься о современном мире и искусстве.

галерея Владислава Хашиора

Работы Хашиора можно найти как в польских музеях, так и в коллекциях в Париже, Сан-Паулу, Милане, Риме и Амстердаме.

Адресul. Jagiellońska 16B
График работыПн, Вт, Чт, Вс: 09:00 – 17:00

Ср: закрыто

Пт, Сб: 11:00 – 19:00

Цена билетаОбычный: 20 zł

Льготный: 10 zł

Полный перечень галерей, работающих в Закопане, ценители прекрасного могут найти тут.

Театры

В Закопане несмотря на статус курортного города бурлит довольно активная театральная жизнь.

Театр имени Станислава Игнация Виткевича

Teatr imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza в Закопане был основан 24 февраля 1985 года, ровно к столетнему юбилею со дня его рождения. Это «театр-приют» для всех людей, которые еще испытывают острую потребность в общении с искусством.

Театр имени Станислава Игнация Виткевича

Что отличает Театр Виткевича, так это тесный контакт, встреча актера и зрителя. К посетителям здесь относятся как к приятно ожидаемым и желанным гостям, а каждый спектакль – это попытка завязать разговор-диалог с аудиторией. Театр не случайно носит имя Станислава Виткевича, ведь это человек, связанный с Закопане, понимал театр как особое искусство. Именно его теория Чистой Формы оказала большое влияние на спектакли и саму атмосферу театра, где проходят различные сольные выступления, концерты и есть Театральная Галерея.

Адресul. Chramcówki 15
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Театр развлечений РЗТ Шимашкова

Teatr Rozrywki RZT Szymaszkowa – это уникальное место, созданное от страсти к искусству. Название театра – инициалы, происходящие от имен создателей: Ржанковский – Збырит (Rzankowski – Zbyryt) и места, где он расположен – Поляна Шимошкова (Polana Szymoszkowa). Девиз театра: «Позволь себе увлечься искусством… мы, увлеченные, как горный ветер, создали для вас уникальный развлекательный театр RZT Szymaszkowa с чудесной атмосферой».

Театр развлечений РЗТ Шимашкова

В состав труппы театра входят профессионалы, сотрудничающие с театрами по всей Польше.

Репертуар Театра развлечений предлагает многочисленные музыкальные спектакли, мюзиклы, шоу, творческие вечера, обязательно с живой музыкой.

Адресul. Szymaszkowa 1
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Другое

Татранский культурный центр «Ютженка» (Tatrzańskie Centrum Kultury «Jutrzenka») действует с 1953 года. Это уникальная галерея детского и юношеского творчества всех видов. Посетителям доступна богатая коллекция произведений искусства детей и подростков. Культурный центр размещен в исторической вилле в стиле Закопане.

Tatrzańskie Centrum Kultury i Sportu Jutrzenka

Адресul. Grunwaldzka 3
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Красивая вилла Кошиста (Koszysta), здание из темного дерева, на протяжении многих поколений принадлежала семье, занимающей особое место в польской культуре. В этом горном доме в 1955-1970 годах жил и работал Ян Штаудингер – выдающийся поэт, переводчик и сатирик, писатель и автор эпиграмм.

вилла Кошиста

Кошиста – исторический деревянный дом, находящийся под опекой Воеводского реставратора памятников. Его неоднократно капитально ремонтировали с соблюдением правил консервации. Традиционная черепичная крыша, деревянные амфибии, экологическое отопление мазутом – настоящие изюминки этого здания. Туристы могут снять здесь жилье, чтобы проникнуться творческой обстановкой.

Адресul. Piłsudskiego 69
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Рождество и Новый год в Закопане

Декабрьские праздники – это волшебное время, когда горы в Закопане приобретают праздничный вид, а город кипит жизнью, полной неповторимого очарования.

Именно в эту пору года Закопане освещается тысячами огней, создавая удивительную рождественскую атмосферу. А самой знаменитой иллюминацией можно полюбоваться на главной прогулочной улице города – Крупувки.

Приехав в Закопане в декабре, также нельзя пропустить рождественские ярмарки. Это прекрасная возможность приобрести традиционные изделия ручной работы, местные деликатесы и уникальные сувениры. Самая крупная ярмарка ежегодно проходит на главной площади Закопане и привлекает как туристов, так и жителей региона.

Декабрьские праздники – это также время музыки и культуры. Во многих местах города организуются колядные концерты, во время которых местные артисты и хоры исполняют традиционные польские и горские рождественские песни. Кроме того, стоит посетить Культурный центр в Закопане, где часто организовывают различные творческие события, представляющие традиции и обычаи региона. Эти уникальные мероприятия позволят глубже понять богатую культуру горцев и станут прекрасным дополнением для вашего отпуска в Закопане в декабре.

Подытожим. Закопане – очень живописное место на карте Польши, которое выглядит особенно впечатляюще именно в зимой. Здесь вы по-настоящему сможете ощутить волшебство белого снега, насладиться катанием на лыжах и другими зимними развлечениями, а также проникнуться горской культурой во всех ее проявлениях, погрузившись в аутентичные традиции этой местности.

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