Где снять жилье в Закопане?

В Закопане довольно хорошо развита инфраструктура. Богатая база для размещения дает возможность подобрать жилье по ценам, соответствующим потребностям всех гостей.

Вы можете остановиться в отеле высокого уровня, в уютном гостевом или частном доме, которое, хотя и находится далеко от склона, предлагает вам разумную цену.

Топ-10 отелей в Закопане по версии сервиса booking.com:

Те, кто предпочитает проживание в апартаментах, могут остановиться здесь:

Название отеля Адрес Подъемник поблизости Цена за ночь Aparthotel Prestige ul. Paryskich 17 Горнолыжный подъемник Pardalowka — 450 м от 700 zł Aparthotel Royal Resort Spa ul. Seweryna Goszczyńskiego 28 Gigant — 650 м от 647 zł Royal Hill Residence ul. Szymaszkowa 6A Горнолыжный подъемник Szymoszkowa — 400 м Mała kolej — 400 м Butorowy Wierch Chairlift — 450 м Pod Butorowym J-bar — 550 м Budzowski Wierch — 950 м Budzowski Wierch 3 — 1 км Budzowski Wierch 1 — 1,1 км Lipki Ski Lift — 1,3 км от 352 zł Rezydencja Zakopiańska ul. Skibówki 6A Mała kolej — 550 м Горнолыжный подъемник Szymoszkowa — 600 м Butorowy Wierch Chairlift — 750 м Pod Butorowym J-bar — 850 м Budzowski Wierch — 1 км Budzowski Wierch 3 — 1,1 км Lipki Ski Lift — 1,1 км Budzowski Wierch 1 — 1,1 км от 480 zł Willa Jarosta ul. Nowotarska 12d Фуникулер Gubalowka — 450 м Lipki Ski Lift — 850 м Gubałówka – Zakopane Lift 1 — 1,3 км Gubałówka – Zakopane Lift 4 — 1,4 км от 495 zł Apartamenty Forma Tatrica ul. Ciągłówka 7B,C Pardalowka – 2,3 км от 342 zł Aparthotel Pod Nosalem ul. Balzera 23B Zolwik Lift — 100 м Krzeselkowy Lift 1 — 200 м Nosal – Bystre Lift 1 — 200 м Nosal – Bystre Lift 2 — 200 м Горнолыжный подъемник Nosal — 250 м Nosal – Bystre Lift 3 — 250 м Nosal – Bystre Lift 4 — 300 м от 160 zł Szklane Domy ul. Ciągłówka 6A Gubałówka – 2,6 км от 298 zł New Apartamenty Jan ul. Ubocz 3B Mała kolej — 500 м Горнолыжный подъемник Szymoszkowa — 550 м Lipki Ski Lift — 550 м Фуникулер Gubalowka — 800 м Butorowy Wierch Chairlift — 1,2 км Gubałówka – Zakopane Lift 1 — 1,2 км Pod Butorowym J-bar — 1,2 км от 459 zł Bellamonte Aparthotel ul. Kaszelewskiego 7C Lipki Ski Lift — 350 м Фуникулер Gubalowka — 400 м Mała kolej — 950 м Горнолыжный подъемник Szymoszkowa — 1 км Gubałówka – Zakopane Lift 1 — 1,2 км Gubałówka – Zakopane Lift 4 — 1,5 км Gubałówka – Zakopane Lift 2 — 1,5 км От 585 zł

Куда сходить и чем заняться в Закопане зимой?

Закопане – это Мекка польских горнолыжных трасс. На крупнейшем зимнем курорте Польши вы найдете спуски любого уровня. Вас ждут кресельные подъемники, трассы и живописные пейзажи Татр.

Горнолыжные курорты

Среди лучших склонов и горнолыжных курортов Закопане и окрестностей мы выделили следующие объекты.

Горнолыжный курорт Поляна Шимошкова (Закопане)

Адрес Polana Szymoszkowa 2 График работы 09:00-20:00 Сайт Перейти

Горнолыжный курорт Поляна Шимошкова (Ośrodek Narciarski Polana Szymoszkowa) имеет в своем арсенале два подъемника: малый – 360 м (подходит для новичков) и большой – 1291 м (рекомендуется опытным лыжникам). Более длинная трасса начинается с красного маршрута и заканчивается синим.

Также на Поляне Шимошковой есть детская зона – Kids Park Szymoszkowa с лыжной школой для детей. Здесь ваше чадо сможет научиться кататься на лыжах или сноуборде и одновременно весело провести время.

Ценовая политика курорта:

Период Срок действия билета Цена, zł (обычный / льготный) Предрождественский (с начала сезона до 24.12) 1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 150 / 140 285 / 265 410 / 380 525 / 485 635 / 585 730 / 670 835 / 765 Топ сезон (с 25.12 по 07.01) 1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 170 / 160 325 / 305 470 / 440 605 / 565 735 / 685 850 / 790 975 / 905 Высокий сезон (с 08.01 по 10.03) 1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 160 / 150 305 / 285 440 / 410 565 / 525 685 / 635 790 / 730 905 / 835 Низкий сезон (с 11.03 до окончания сезона) 1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 155 / 145 295 / 275 425 / 395 545 / 505 660 / 610 760 / 700 870 / 800

Горнолыжный центр Носаль (Закопане)

Адрес ul. Balzera 30 График работы В сезон (до 19 марта) 09:00-17:00 Сайт Перейти

Этот центр (Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL) расположен на северном склоне горы Носаль и имеет 5 подъемников. Склоны здесь относительно короткие – от 145 до 250 м, пологие и широкие. Трассы адаптированы даже для самых юных лыжников.

Кроме того, в центре есть специальная школа езды на лыжах для детей, молодежи и взрослых.

Актуальная стоимость карт в центре:

Сезон Срок действия Цена, zł Karty czasowe Низкий сезон (до 23.12 и с 26.02) 1 час 2 часа 3 часа 4 часа 35 70 90 105 Праздничный сезон (с 24.12 по 01.01) 1 час 2 часа 3 часа 4 часа 45 85 105 145 Высокий сезон (с 01.02 по 25.02) 1 час 2 часа 3 часа 4 часа 45 75 95 120 Karty terminowe Низкий сезон (до 23.12 и с 26.02) 1 день 2 дня 3 дня 130 240 325 Праздничный сезон (с 24.12 по 01.01) 1 день 2 дня 3 дня 155 300 430 Высокий сезон (с 01.02 по 25.02) 1 день 2 дня 3 дня 145 275 400 Oferta specjalna Низкий сезон (до 23.12 и с 26.02) Вечерняя карта (2 часа после 16:00) 50 Праздничный сезон (с 24.12 по 01.01) 60 Высокий сезон (с 01.02 по 25.02) 50

Горнолыжный склон Губалувка (Закопане)

Адрес ul. Na Gubałówkę 4 График работы Пн-Вс: 08:00 – 21:30

Губалувка (Stok Narciarski Gubałówka) также является отличным местом для катания на лыжах. Горнолыжные курорты расположены на южных и восточных склонах горы Губалувка. Поля и склоны искусственно заснежены и частично освещены, работают многочисленные подъемники.

Длина лыжной трассы горнолыжного склона Губалувка составляет 300 м. Это довольно пологий спуск. Также есть маршрут для катания на сноубордах Губалувка – Polana Gubałówki halfpipe. Его параметры – длина 100 м, ширина 13 м, высота стены 2,2 м, уклон: 16%.

Тарифы на билеты курорта:

Срок действия Цена билета (онлайн / касса) Обычный (16-64 года) Льготный (5-15 лет, 65+) 2 часа 75 / 79 zł 59 / 65 zł 4 часа 85 / 89 zł 65 / 69 zł 1 день 99 / 109 zł 85 / 89 zł Разовый съезд 9 zł (при покупке онлайн) SKIPASS сезонный 1099 zł 879 zł

Горнолыжный склон Каспровы Верх (Закопане)

Адрес Kolej linowa Kasprowy Wierch, Kuźnice 14 График работы Пн-Вс: 8:00 — 16:00

Вершина Kasprowy Wierch – это самое высокое место в Польше, с которого можно кататься на лыжах. Здесь есть три горнолыжных склона, два из которых отмечены черным цветом (очень сложные): трасса в kotle Gąsienicowym (1200 м) и kotle Goryczkowym (1770 м).

Оба маршрута начинаются с очень крутого спуска, но дальнейше они более пологие. Маршруты просторные, а виды, которыми они позволяют любоваться, потрясающие.

Третий маршрут – горнолыжный склон nartostrada z Goryczkowej, отмеченный синим цветом длиной 3500 м. На вершину Каспровы Верх ведет канатная дорога.

Срок действия Обычный билет (16-64 года) Льготный билет (5-15 лет, 65+) Покупка билета онлайн за более чем 7 дней до даты поездки 4 часа от 145 zł от 121 zł 1 день от 165 zł от 135 zł Покупка в день поездки или менее чем за 7 дней до даты поездки 4 часа 155 zł 131 zł 1 день 175 zł 145 zł Покупка билетов в кассе 4 часа 165 zł 141 zł 1 день 185 zł 155 zł SKIpass TOP Skitour (целый день) 109 zł 89 zł SKIpass TOP Skitour (10 съездов) 135 zł 109 zł Бюро обслуживания клиентов в Кужницах SKIPASS EKSPRESOWY (1 день) 229 zł 199 zł

Рушинь-Ски (Буковина Татшаньская)

Адрес Bukowina Tatrzańska, ul. Wierch Rusiński 70 График работы Пн-Вс: 09:00-20:00 Сайт Перейти

На склоне Рушинь-Ски (Stok narciarski Rusiń-Ski) расположены пять горнолыжных трасс и дополнительная детская, которая называется BabyLift. Самый длинный маршрут имеет длину 1100 м, второй — 900 м.

Один из маршрутов ведет через живописный лес, остальные расположены на широком склоне. БэбиЛифт – площадка для начинающих, оборудованная ленточным подъемником – имеет длину 100 м.

Цены на билеты:

Вид билета Взрослый Детский до 15 лет Высокий сезон (с 08.01 по 11.03) 3 часа 130 zł 120 zł Последние 3 часа до закрытия станции 100 zł 100 zł BabyLift 60 zł 60 zł Топ-сезон (с 25.12 по 07.01) 3 часа 140 zł 130 zł Последние 3 часа до закрытия станции 110 zł 110 zł BabyLift 60 zł 60 zł Низкий сезон (до 24.12 и после 12.03) 3 часа 105 zł 95 zł Последние 3 часа до закрытия станции 85 zł 85 zł BabyLift 60 zł 60 zł

Лыжная станция Ольчань-Ски (Буковина Татшаньская)

Адрес Bukowina Tatrzańska, ul. Wierch Olczański График работы Пн-Вс: 09:00-21:00 Сайт Перейти

В центре Буковины Татшаньской расположена лыжная станция Ольчань-Ски (Stacja narciarska Olczań-Ski). Комплекс состоит из 4 подъемников, самая длинная трасса составляет 500 м. Здесь вас ждут искусственно заснеженные, ухоженные и освещенные маршруты легкой и средней сложности. Это место идеально подходит для опытных лыжников, новичков и детей.

Стоимость билетов на лыжной станции:

Цена (взрослые 15-60 лет / дети до 15 лет и 60+ лет) Сезон (с 25.12 по 03.03) Не сезон (до 24.12 и после 04.03) 1 час 95 / 85 80 / 70 3 часа 105 /95 90 / 80 5 часов 135 / 125 120 /110 5 часов после 16:00 105 / 95 90 / 80 1 день 155 / 145 130 / 120 2 дня 290 / 270 245 / 225 3 дня 420 / 390 355 / 325 4 дня 540 / 500 450 / 410 5 дней 650 / 600 540 / 490 6 дней 740 / 680 615 / 555 7 дней 815 / 745 670 / 610

Цены на разовые поездки:

Кресельный подъемник Turnia 100 pkt* Т-образный подъемник Zwyrtlik 70 pkt Т-образный подъемник Skałka 70 pkt Т-образный подъемник UFO 70 pkt

* Один pkt стоит 10 грошей. Возвратный депозит за карту составляет 10 злотых.

Горнолыжный курорт Котельница Бялчанская (Бялка Татшаньская)

Адрес Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 181b График работы Пн-Вс: 09:00-22:00 Сайт Перейти

Котельница Бялчанская (Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska) – это большой современный горнолыжный курорт, который является крупнейшей лыжной станцией в регионе Подгале. Маршруты отмечены зеленым, синим и красным цветами.

В общей сложности курорт располагает 14 километрами трасс различной сложности: от пологих до одобренных Международной федерацией лыжного спорта FIS, которые можно исследовать, воспользовавшись кресельными и Т-образными подъемниками. Любители беговых лыж также найдут здесь что-то для себя: для них подготовлено несколько километров беговых трасс.

В состав центра входят лыжная школа, прокат и обслуживание снаряжения. Почувствовать горскую атмосферу можно в одной из нескольких региональных гостиниц.

Период Срок действия билета Цена, zł (обычный / льготный) Предрождественский сезон (с начала сезона до 24.12) 1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 150 / 140 285 / 265 410 / 380 525 / 485 635 / 585 730 / 670 835 / 765 Праздничный сезон (с 25.12 по 01.07) 1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 170 / 160 325 / 305 470 / 440 605 / 565 735 / 685 850 / 790 975 / 905 Высокий сезон (с 08.01 по 03.10) 1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 160 / 150 305 / 285 440 / 410 565 / 525 685 / 685 790 / 730 905 / 835 Низкий сезон (с 11.03 до конца сезона) 1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 155 / 145 295 / 275 425 / 395 545 / 505 660 / 610 760 / 700 870 / 800

Термы и чаны в Закопане

Вдоволь покатавшись на лыжах или сноуборде, нагулявшись по снежным тропам и насладившись сполна зимней красотой, можно предаться релаксу.

Ведь Закопане известно не только своими оживленными лыжными трассами и маршрутами для горных прогулок, но и термами и чанами.

Хохоловские Термы

Адрес Chochołów 400 График работы Бассейны: Вс-Чт: 09:00 – 22:00

Пт-Сб: 09:00 – 23:00 Сауны: Вс-Чт: 10:00 – 22:00

Пт-Сб: 10:00 – 23:00 Normobaria, SPA: Пн-Вс: 10:00 – 22:00 Сайт Перейти

Считаются одними из крупнейших в Польше (почти 3000 м² водной поверхности и 30 бассейнов). В Хохоловских Термах в вашем распоряжении: джакузи, бурная река, искусственная волна, гидромассажные станции и, конечно же, крытые и открытые бассейны с дринк-барами, где подают коктейли, которые можно пить, не выходя из воды.

Любители активного отдыха могут поиграть в волейбол и водный баскетбол или поплавать в спортивном бассейне. Ценители острых ощущений насладятся горкой с люком и двумя понтонными горками. Интересная и самая современная зона саун, доступная в регионе Подгалье, поможет сполна расслабиться и релакснуть.

На территории комплекса также есть био-сауна с можжевельником, сухие сауны, паровые и ароматические бани, инфракрасные сауны, а также горский коттедж, который предлагает оздоровительные сеансы с видом на лес.

Гости могут освежиться во внешнем и внутреннем бассейнах с холодной водой, охлаждающей бочке и воспользоваться ледопадом. Основную часть комплекса рекомендуем посетить тем гостям, которых не беспокоит большое количество людей и шум.

Хохоловские Термы предлагают своим посетителям возможность приобрести различные форматы билетов, поэтому вы можете выбрать именно те части комплекса, которые хотите использовать.

Бассейны + лечебная зона:

Тариф 3 часа Безлимит Вечерний (с 19:00) Обычный 99 zł 139 zł 79 zł Льготный (3-16 лет) 69 zł 109 zł 55 zł Senior 60+, опекун человека с инвалидностью 79 zł 119 zł 65 zł

Семейный (2 взрослых и ребенок/дети 3-16 лет):

Тариф 4 часа Безлимит 2+1 229 zł 329 zł 2+2 259 zł 389 zł Третий ребенок и больше 39 zł 49 zł

Сауны:

Тариф 3 часа Безлимит Обычный 99 zł 139 zł Senior 60+, Опекун человека с инвалидностью 85 zł 125 zł

Бассейны + лечебная зона + плавательный бассейн + сауны:

Тариф 4 часа Безлимит Обычный 139 zł 179 zł Senior 60+, Опекун человека с инвалидностью 119 zł 159 zł

Терма Баня

Адрес Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 181 График работы Пн-Вс: 09:00 – 22:00 Сайт Перейти

Вторым по популярности комплексом с термальными источниками в Закопане является Терма Баня (Terma Bania), расположенный в Бялке-Татшаньской, примерно в 20 км от Закопане.

Здесь есть 14 бассейнов, горки общей длиной более 300 метров, гейзеры, водяные пушки, джакузи и искусственные волны, которые гарантируют супер-релаксацию и водные развлечения на самом высоком уровне в Терма Баня. И все эти аттракционы работают независимо от погоды и температуры на улице. Термы разделены на три независимые зоны, поэтому вы можете выбрать именно ту часть комплекса, которая вам нужна.

Первая зона, которую предлагает Терма Баня, — это зона развлечений доступная каждому, при этом особое внимание уделяется детям. Так что, если вы ищете релаксации, мы не рекомендуем эту часть, а вот две другие зоны подойдут для неспешного отдыха идеально.

Зона релаксации может похвастаться крытым и открытым бассейнами, джакузи и гидромассажем. Хотя этот сектор предназначен для людей старше 16 лет, иногда там можно встретить и детей, но их немного, и они не мешают отдыху посетителей.

Последняя зона представляет собой обширную территорию различных саун. Этот сектор предназначен только для взрослых гостей термальных ванн. Здесь есть бассейн и уникальная высокогорная сауна на открытом воздухе, паровая баня, каменная пещера, финская сауна, бассейн с массажем ног, бар с напитками и зона отдыха.

Несомненно, одним из самых больших развлечений являются банные ритуалы (Rytuały Saunowe), которые проводятся 7 дней в неделю по установленному графику: 12:00, 14:00, 16:00, 17:00 (только для женщин), 18:00 (дымный сеанс), 19:00, 20:00, 21:00 (морозный сеанс с кристаллами ментола).

Процедуры эти бесплатны и доступны при покупке билета в сауну. Вы можете приобрести билеты в Термы Баня на несколько зон или на выбранную. Также их можно комбинировать или использовать ту часть, которая наиболее соответствует предпочтениям.

Тариф Цена Дети до 13 лет Пенсионеры (60+) Обычный Зоны развлечений и релакса до 10:00 Билет на 2 часа 69 zł 79 zł 79 zł Зона развлечений Билет на 2,5 часа 75 zł 85 zł 95 zł Билет на 4,5 часа 105 zł 115 zł 125 zł Зона развлечений + релакса Билет на 2,5 часа 85 zł 95 zł 105 zł Билет на 4,5 часа 115 zł 125 zł 135 zł Зона саун Билет на 2,5 часа — 95 zł 105 zł Билет на 4,5 часа — 135 zł 145 zł Зона саун + релакса Билет на 2,5 часа — 105 zł 115 zł Билет на 4,5 часа — 145 zł 155 zł Зона развлечений + саун + релакса Билет на 3,5 часа — 145 zł 155 zł Безлимит — 185 zł 195 zł

Термы Шафлары

Адрес Szaflary, Osiedle Nowe 20 График работы Бассейны: Пн-Вс: 09:00 – 22:00 Сауны: Пн-Вс: 10:00 – 22:00 Сайт Перейти

Еще одно интересное место на карте термальных ванн в регионе Подгалье – Термы Шафляры (Termy Szaflary). Несмотря на то, что они менее популярны, чем другие описанные нами, эти термы предоставляют гостям четыре бассейна с высокоминерализованной термальной водой с лучшей минерализацией среди вод, используемых в рекреационных целях в Подгалье.

Температура воды поддерживается в пределах 30-38°C. Общая площадь водной поверхности составляет 970 м². В термальных ваннах имеется четыре бассейна: два открытых и два закрытых, семейная трехполосная горка и детский бассейн с горкой. Бассейны оборудованы множеством гидромассажных устройств, таких как водные форсунки, массажные скамейки, ёжики, гейзеры, а также устройства для массажа шеи и плеч с широкими и узкими струями воды.

Любителей приключений ждет горка длиной более 55 метров. Как и в других местах, в Термах Шафлары есть зона саун. Гостям предлагают посетить финскую, инфракрасную, травяную, ароматерапевтическую и паровую сауны.

Термы Шафлары намного меньше и предлагают не такой обширный перечень возможностей, чем другие, доступные на Подгалье. Но если вам наскучило посещение самых популярных мест, здесь найдут для вас что-то интересное и полезное по самой доступной цене.

Индивидуальные билеты:

Тариф 1,5 часа 2,5 часа 4,5 часа Безлимит Обычный 89 zł 99 zł 109 zł 119 zł Дети ростом до 120 см Бесплатно Дети до 16 лет 79 zł 89 zł 99 zł 109 zł Взрослые старше 60 лет 79 zł 89 zł 99 zł 109 zł Люди со значительной степенью инвалидности + опекун 89 zł 99 zł 109 zł 119 zł Зона бассейнов + зона саун — 145 zł 175 zł 179 zł

Семейные билеты:

Тариф Пакет 2,5 часа Безлимит 2+1 199 zł 272 zł 2+2 279 zł 329 zł Еще 1 ребенок по билету 2+2 (максимум 2) 45 zł 45 zł

Доплата за превышение тарифного времени — 1 zł за минуту.

Также рекомендуем обратить внимание на эти центры для оздоровления и отдыха:

Gorący Potok – это комплекс из 21 бассейна с различными характеристиками, которые наполнены серной термальной водой температурой 34-40°C, а также зоной саун и СПА с широким выбором водных процедур и ванн.

Termy Bukovina – предлагают рекреационные и плавательные бассейны как закрытые, так и открытые, из которых можно любоваться расположенными вокруг живописными лесами. Посетителям доступны 8 саун (включая финские сауны, паровые бани и инфракрасную сауны), а также зона комфорта, джакузи и несколько интересных водных горок.

Что посмотреть в Закопане зимой?

Помимо активного отдыха в Закопане рекомендуем выделить время на то, чтобы прогуляться по городу и познакомиться ближе с его историей и культурой.

Музеи

Татранский музей Доктора Титуса Халубинского

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – это один из старейших и крупнейших региональных музейных учреждений Польши. Он был основан в 1889 году Татранским музейным обществом. Главное здание расположено на Крупувках, в кирпичном здании, построенном в закопанском стиле по проекту Станислава Виткевича. Стоит отметить, что только в Закопане находится шесть филиалов музея, кроме того, отделы есть в Хохолуве, Лопушней, Чарной Гуре и Юргове.

Если вы цените историю и рассказы о местной культуре и питаете слабость к народному искусству, это место определенно стоит посетить. Здесь вы найдете работы художников, связанных с Закопане, историей Татр и культурой горцев. Кроме того, узнаете интересную информацию о геологии, фауне и флоре Татр.

Адрес Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, ul. Droga na Koziniec 8 График работы Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego: Пн-Вт: закрыто

Ср-Вс: 10:00 – 18:00 С графиком работы всех филиалов музея можно ознакомиться здесь. Цена билета Обычный: от 10 до 49 zł

Льготный: от 8 до 24 zł Билет на весь день во все открытые отделения музея: Обычный: 49 zł

Льготный: 24 zł Каждое воскресенье вход в музей и все филиалы бесплатный. Сайт Перейти

Вилла Колиба

Прогуливаясь по самой старой улице Закопане, Косцелиске, невозможно не заметить спрятанные здесь красивые деревянные виллы. Одной из них является Вилла Колиба, которая была первым домом, построенным в закопанском стиле по проекту Станислава Виткевича. Именно он в свое время создал этот новый архитектурный стиль с горскими мотивами, призванный защитить регион от иностранных (швейцарского и тирольского) веяний в строительстве.

Интересно, что этот неповторимый закопанский стиль распространился не только на здания, но также использовался для оформления предметов быта и мебели.

Сегодня в стенах Виллы Колиба расположился филиал Татаранского музея – Музей закопанского стиля (Willa Koliba. Muzeum Stylu Zakopiańskiego).

В пяти комнатах самой старой части здания расположены в соответствии со своими первоначальными функциями – столовая, гостиная, спальня, комната Гнатовского (первого владельца Колибы) и комната для прислуги. В них можно полюбоваться мебелью и интерьерами, отражающими стиль Закопане. Здесь действительно стоит побывать.

Адрес ul. Kościeliska 18 График работы Пн, Ср, Чт, Вс: 09:00 – 17:00 Вт: закрыто Пт-Сб: 11:00 – 19:00 Цена билета Обычный: 22 zł Льготный: 11 zł

Музей Корнеля Макушинского

Muzeum Kornela Makuszyńskiego – классический биографический и литературный музей, посвященный польскому прозаику, поэту, фельетонисту, театральному критику, публицисту, члену Польской Академии литературы.

Он расположен на вилле «Ополянка», где семья Макушинских жила во время летнего и зимнего пребывания в Закопане, а после Второй мировой войны поселились здесь навсегда. Он был основан в 1966 году благодаря вдове писателя, пожертвовавшей обществу коллекцию мужа. В четырех залах вы найдете коллекции мебели, книг, картин, скульптур и других памятных вещей господина Корнеля.

Адрес ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 15 График работы Пн, Вс: закрыто Вт-Сб: 10:00-17:00 Цена билета Обычный: 10 zł Льготный: 5 zł Семейный: 20 zł Дети и молодежь от 7 до 26 лет: 1 zł

Музей Кароля Шимановского на вилле Атма

На вилле Атма в Закопане находится единственный в мире биографический музей Кароля Шимановского (Muzeum Karola Szymanowskiego). Этот величайший после Фридерика Шопена польский композитор с ранней юности любил останавливаться в Закопане, а в конце жизни поселился здесь навсегда.

Музей расположен на первом этаже виллы и представляет основную информацию о жизни и творчестве композитора, показывает его контакты с Закопане и фольклором региона Подгалье, хранит его личные вещи, а также включает реконструкцию кабинета Кароля Шимановского.

Адрес ul. Kasprusie 19 График работы Пн: закрыто Вт-Пт: 09:00-17:00 Сб: 10:00-18:00 Цена билета Обычный:14 zł Льготный: 7 zł Каждый вторник вход бесплатный.

Музей Яна Каспровича

В начале 20 века Закопане было очень модным местом, привлекавшим, помимо туристов и гостей курорта, политических и общественных деятелей, художников, поэтов, ученых и врачей. Ян Каспрович много раз бывал в Закопане, а когда в 1923 году купил виллу в Харенде, поселился здесь навсегда со своей женой Марией, урожденной Буниной.

Ян Каспрович известен прежде всего, как поэт — представитель молодой Польши, переводчик известных произведений европейской литературы, автор пьес и театральных рецензий.

С 1950 года Вилла Каспровича в Харенде является его музеем (Muzeum Jana Kasprowicza).

Планировка виллы основана на образцах типичного горного коттеджа с холлом по оси входа (здесь была столовая), «черной комнатой» слева (гостиная) и «белой комнатой» (спальня) справа. В доме также есть кабинет, библиотека, кухня и чердак. На вилле Харенде вы можете посетить столовую, гостиную и спальню, а также галерею картин художника Владислава Яроцкого (Galeria Władysława Jarockiego), зятя Каспровича.

В экспозиции выставлены памятные вещи о поэте и его семье: мебель, картины, книги, фотографии. Жилые интерьеры остались в том же состоянии, в каком их оставила умершая в 1968 году Мария Каспрович.

Богатое наследие Яроцкого, собранное в Доме Яна Каспровича, состоит не только из живописных произведений, иллюстрирующих очарование этнической традиции различных регионов Польши, но и родным пейзажем, в том числе приморским. В коллекции также есть пейзажи из путешествий по странам Средиземноморья, а также полихромные рисунки и архитектурные исследования.

Адрес ul. Harenda 12A График работы Пн: закрыто Вт-Вс: 10:15-15:15 Цена билета Обычный: 15 zł Льготный: 11 zł

Мы рассказали о наиболее популярных музеях Закопане. Более детальную информацию с перечнем всех действующих музейных и мемориальных учреждениях можно найти здесь.

Галереи

Достаточно одного взгляда, чтобы убедиться: виллу Окша тоже спроектировал Станислав Виткевич. Надо признать, что она тоже производит крайне обаятельное впечатление. Внутри виллы Татранский музей открыл художественную галерею искусства ХХ века (Galeria Sztuki w willi Oksza). Благодаря этому здесь можно увидеть постоянную выставку «Художники и искусство в Закопане».

В галереи представлены работы самых выдающихся художников, очарованных Татрами и Подгальем: Рафала Мальчевского, Леона Вычулковского, Софии Стрыеньской и многих других. Также есть Зал Виткаци, где собраны работы известного художника. Здесь часто экспонируются временные выставки.

Адрес ul. Hr. Władysława Zamoyskiego 25 График работы Пн: закрыто Вт-Чт, Вс: 09:00 – 17:00 Пт-Сб: 11:00 – 19:00 Цена билета Обычный: 22 zł Льготный: 11 zł

С Закопане неразрывно связана судьба известного скульптора, педагога Гжегожа Пецуха. Именно здесь в 1955-1976 годах он работал преподавателем скульптуры в Государственной средней школе изобразительных искусств имени Антонио Кенара.

Скульптуры он создавал преимущественно из дерева, реже из керамики, гипса, глины и камня. Гжегож Пецух основывал свое видение окружающей природы, людей и животного мира на традициях народной образности. Он создал простую форму из толстого деревянного ствола, необработанная поверхность которого была украшена небольшими вогнутыми надрезами. Он противопоставил необработанные детали полированным фрагментам.

Чтобы насладиться творчеством скульптора, посетите Галерею скульптур Гжегожа Пецуха (Galeria Rzeźby Grzegorza Pecucha).

Адрес ul. Kasprowicza 31A График работы Посещение объекта по предварительной записи у пани Зофии Пецух Сайт Перейти

В экспозиции галереи Владислава Хашиора (Galeria Władysława Hasiora) размещены работы этого выдающегося художника. Создана она была в бывшей кладовой санатория «Варшавянка», возведенной в 1935 году.

Деревянная постройка имела два этажа, застекленная с юга. Благодаря адаптации здания были созданы многоуровневые интерьеры, служащие выставочными помещениями, часто концертным залом, а также квартирой и мастерской художника.

Галерея была открыта в феврале 1985 года. Здесь представлены знаменитые баннеры, пространственные композиции, скульптуры из различных материалов, обычные предметы, зачастую хлам, которые в руках художника обретают новый смысл. Метафоричными, остроумными названиями они заставляют задуматься о современном мире и искусстве.

Работы Хашиора можно найти как в польских музеях, так и в коллекциях в Париже, Сан-Паулу, Милане, Риме и Амстердаме.

Адрес ul. Jagiellońska 16B График работы Пн, Вт, Чт, Вс: 09:00 – 17:00 Ср: закрыто Пт, Сб: 11:00 – 19:00 Цена билета Обычный: 20 zł Льготный: 10 zł

Полный перечень галерей, работающих в Закопане, ценители прекрасного могут найти тут.

Театры

В Закопане несмотря на статус курортного города бурлит довольно активная театральная жизнь.

Театр имени Станислава Игнация Виткевича

Teatr imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza в Закопане был основан 24 февраля 1985 года, ровно к столетнему юбилею со дня его рождения. Это «театр-приют» для всех людей, которые еще испытывают острую потребность в общении с искусством.

Что отличает Театр Виткевича, так это тесный контакт, встреча актера и зрителя. К посетителям здесь относятся как к приятно ожидаемым и желанным гостям, а каждый спектакль – это попытка завязать разговор-диалог с аудиторией. Театр не случайно носит имя Станислава Виткевича, ведь это человек, связанный с Закопане, понимал театр как особое искусство. Именно его теория Чистой Формы оказала большое влияние на спектакли и саму атмосферу театра, где проходят различные сольные выступления, концерты и есть Театральная Галерея.

Адрес ul. Chramcówki 15 Сайт Перейти Билеты Перейти

Театр развлечений РЗТ Шимашкова

Teatr Rozrywki RZT Szymaszkowa – это уникальное место, созданное от страсти к искусству. Название театра – инициалы, происходящие от имен создателей: Ржанковский – Збырит (Rzankowski – Zbyryt) и места, где он расположен – Поляна Шимошкова (Polana Szymoszkowa). Девиз театра: «Позволь себе увлечься искусством… мы, увлеченные, как горный ветер, создали для вас уникальный развлекательный театр RZT Szymaszkowa с чудесной атмосферой».

В состав труппы театра входят профессионалы, сотрудничающие с театрами по всей Польше.

Репертуар Театра развлечений предлагает многочисленные музыкальные спектакли, мюзиклы, шоу, творческие вечера, обязательно с живой музыкой.

Адрес ul. Szymaszkowa 1 Facebook Перейти

Другое

Татранский культурный центр «Ютженка» (Tatrzańskie Centrum Kultury «Jutrzenka») действует с 1953 года. Это уникальная галерея детского и юношеского творчества всех видов. Посетителям доступна богатая коллекция произведений искусства детей и подростков. Культурный центр размещен в исторической вилле в стиле Закопане.

Адрес ul. Grunwaldzka 3 Сайт Перейти

Красивая вилла Кошиста (Koszysta), здание из темного дерева, на протяжении многих поколений принадлежала семье, занимающей особое место в польской культуре. В этом горном доме в 1955-1970 годах жил и работал Ян Штаудингер – выдающийся поэт, переводчик и сатирик, писатель и автор эпиграмм.

Кошиста – исторический деревянный дом, находящийся под опекой Воеводского реставратора памятников. Его неоднократно капитально ремонтировали с соблюдением правил консервации. Традиционная черепичная крыша, деревянные амфибии, экологическое отопление мазутом – настоящие изюминки этого здания. Туристы могут снять здесь жилье, чтобы проникнуться творческой обстановкой.

Адрес ul. Piłsudskiego 69 Сайт Перейти

Рождество и Новый год в Закопане

Декабрьские праздники – это волшебное время, когда горы в Закопане приобретают праздничный вид, а город кипит жизнью, полной неповторимого очарования.

Именно в эту пору года Закопане освещается тысячами огней, создавая удивительную рождественскую атмосферу. А самой знаменитой иллюминацией можно полюбоваться на главной прогулочной улице города – Крупувки.

Приехав в Закопане в декабре, также нельзя пропустить рождественские ярмарки. Это прекрасная возможность приобрести традиционные изделия ручной работы, местные деликатесы и уникальные сувениры. Самая крупная ярмарка ежегодно проходит на главной площади Закопане и привлекает как туристов, так и жителей региона.

Декабрьские праздники – это также время музыки и культуры. Во многих местах города организуются колядные концерты, во время которых местные артисты и хоры исполняют традиционные польские и горские рождественские песни. Кроме того, стоит посетить Культурный центр в Закопане, где часто организовывают различные творческие события, представляющие традиции и обычаи региона. Эти уникальные мероприятия позволят глубже понять богатую культуру горцев и станут прекрасным дополнением для вашего отпуска в Закопане в декабре.

Подытожим. Закопане – очень живописное место на карте Польши, которое выглядит особенно впечатляюще именно в зимой. Здесь вы по-настоящему сможете ощутить волшебство белого снега, насладиться катанием на лыжах и другими зимними развлечениями, а также проникнуться горской культурой во всех ее проявлениях, погрузившись в аутентичные традиции этой местности.