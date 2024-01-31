Статистика по картам часового побыту в 2023 году

Здесь и далее указаны данные, полученные из официальных польских источников, по результатам 2023 года. О методике расчетов и используемой информации можно прочитать в конце данного материала.

Сколько всего действующих карт побыту?

На 31.12.2023 в Польше было 872687 действующих карт побыту. Эта цифра включает и полученные в течение года документы, и выданные до 2023 года, но еще действующие на указанную дату.

По гражданству иностранцев карты распределились следующим образом:

Украинцы 511852 58,7% Белорусы 116600 13,4% Россияне 19146 2,2% Прочие 225089 25,8%

Сколько иностранцев получили карты побыту в 2023 году?

Данный параметр равняется числу положительных децизий, выданных за отчетный год. Всего таких решений было предоставлено 334.381 иностранцу.

По гражданству:

Украинцы 217250 65,0% Белорусы 59627 17,8% Россияне 6841 2,0% Прочие 50663 15,2%

Виден рост по гражданам Украины и РБ, при падении других составляющих.

Более интересно, на наш взгляд, региональное распределение выданных за год карт. Обратите внимание, что кроме цифрового значения по каждому воеводству, указано процентное отношение в нем положительных децизий к числу поданных заявлений на карту побыту.

Воеводство Выданные карты Положительных децизий Свентокшиское (Swietokrzyskie) 3483 94,72% Подкарпатское (Podkarpackie) 4843 91,29% Малопольское (Malopolskie) 32530 92,06% Силезское (Śląskie) 14543 93,53% Опольское (Opolskie) 3447 95,64% Люблинское (Lubelskie) 7108 90,50% Лодзинское (Lodzkie) 25243 94,78% Нижнесилезское (Dolnoslaskie) 45969 90,84% Подляское (Podlaskie) 7098 98,01% Мазовецкое (Mazowieckie) 82540 82,18% Куявско-Поморское (Kujawsko-pomorskie) 6763 94,28% Велькопольское (Wielkopolskie) 45546 91,94% Любушское (Lubuskie) 10905 94,19% Варминско-Мазурское (Warminsko-mazurskie) 4240 90,73% Поморское (Pomorskie) 23472 94,92% Западнопоморское (Zachodniopomorskie) 16651 94,92%

Видно, что больше всего децизий выдано в Мазовецком воеводстве, но там же и меньше всего положительных решений (относительно общего числа децизий). Больше всего (в процентах) положительных решений в Подляском воеводстве, но в абсолютных цифрах это всего 7 с небольшим тысяч (против, например, 82.5 тысяч в столичном регионе).

Сколько иностранцев получили отказ по картам побыту?

Эти сведения связаны с предыдущими, так как представляют собой обратные данные от числа положительных децизий, поэтому сразу с данных. За 2023 год было отказано всего 23979 иностранцам, претендующим на карты побыту (это 6,5% отказов по всей Польше).

По воеводствам данные распределились так:

Воеводство Число отказов Процент от поданных заявлений Свентокшиское (Swietokrzyskie) 66 1,79% Подкарпатское (Podkarpackie) 167 3,15% Малопольское (Malopolskie) 991 2,80% Силезское (Śląskie) 375 2,41% Опольское (Opolskie) 25 0,69% Люблинское (Lubelskie) 132 1,68% Лодзинское (Lodzkie) 565 2,12% Нижнесилезское (Dolnoslaskie) 2658 5,25% Подляское (Podlaskie) 73 1,01% Мазовецкое (Mazowieckie) 15023 14,96% Куявско-Поморское (Kujawsko-pomorskie) 200 2,79% Велькопольское (Wielkopolskie) 2868 5,79% Любушское (Lubuskie) 180 1,55% Варминско-Мазурское (Warminsko-mazurskie) 362 7,75% Поморское (Pomorskie) 235 0,95% Западнопоморское (Zachodniopomorskie) 59 0,34%

Здесь все достаточно предсказуемо, учитывая вышеуказанные данные. Однако возможно более интересным будет число отказов по гражданствам иностранцев (в среднем):

Гражданам Украины отказывали в 5,7% случаев.

Гражданам РБ – 13,9%.

Гражданам РФ – 36,2%.

Гражданам других государств – 17,0%.

Сколько иностранцев ожидают решения?

Нахождение в ожидании децизии (пребывание на штампе) получается вычитанием из числа поданных заявлений количества выданных децизий (общее число решений, включая и положительные, и отрицательные).

Здесь интересны не только общие цифры, но и процент оставшихся от общего числа поданных заявлений по воеводствам:

Воеводство Ожидающие Процент необработанных запросов Свентокшиское (Swietokrzyskie) 1517 29,21% Подкарпатское (Podkarpackie) 4641 46,66% Малопольское (Malopolskie) 3390 8,75% Силезское (Śląskie) 31006 66,60% Опольское (Opolskie) 4.154 53,54% Люблинское (Lubelskie) 7846 49,97% Лодзинское (Lodzkie) 1726 6,09% Нижнесилезское (Dolnoslaskie) 3828 7,03% Подляское (Podlaskie) 7873 52,09% Мазовецкое (Mazowieckie) 26122 20,64% Куявско-Поморское (Kujawsko-pomorskie) 5151 41,80% Велькопольское (Wielkopolskie) 13499 21,41% Любушское (Lubuskie) 13098 53,08% Варминско-Мазурское (Warminsko-mazurskie) 7022 60,04% Поморское (Pomorskie) 16809 40,47% Западнопоморское (Zachodniopomorskie) 33756 65,80%

Разброс наблюдается колоссальный: от 6% необработанных заявлений в Лодзинском воеводстве до почти 67% в Силезском. В абсолютных цифрах лидирует Светокшинское, где осталось всего около 1500 заявлений (или 29% необработанных), а в антилидерах – Западнопоморское с почти 34000 (и 66% необработанных).

Где быстрее всего оформить карту побыту?

Ранее в Польше публиковались интересные данные по среднему времени, которое в каждом воеводстве затрачивается на получение карты побыту. К сожалению, уже несколько лет такая информация недоступна.

В связи с этим прибегнем к расчетному рейтингу воеводств. Построим его на данных по общему числу выданных децизий (всех типов) по отношению к общему числу поданных заявлений. Чем выше эта величина (округленная до целых чисел), тем меньше остается людей на штампе, тем быстрее обрабатываются заявки, а значит и предоставляются карты, чем она ниже – тем, соответственно, дольше придется ждать.

Рейтинг воеводств Польши по скорости предоставления карт побыту:

🥇 Лодзинское (Lodzkie) 94% 🥈 Нижнесилезское (Dolnoslaskie) 93% 🥉 Малопольское (Malopolskie) 91% 4 Мазовецкое (Mazowieckie) 79% 5 Велькопольское (Wielkopolskie) 79% 6 Свентокшиское (Swietokrzyskie) 71% 7 Поморское (Pomorskie) 60% 8 Куявско-Поморское (Kujawsko-pomorskie) 58% 9 Подкарпатское (Podkarpackie) 53% 10 Люблинское (Lubelskie) 50% 11 Подляское (Podlaskie) 48% 12 Любушское (Lubuskie) 47% 13 Опольское (Opolskie) 46% 14 Варминско-Мазурское (Warminsko-mazurskie) 40% 15 Западнопоморское (Zachodniopomorskie) 34% 16 Силезское (Śląskie) 33%

Как видно, разница между первым и шестнадцатым местом – почти втрое.

Стоит принять к сведению, что еще несколько лет назад наихудшие результаты (по данным польского омбудсмена) были в Нижней Силезии. Сегодня, как видим, воеводство поднялось на второе место в рейтинге, то есть изменения происходят достаточно значительные.

Вместе с тем, о сложной ситуации в Силезском воеводстве рассказывала газета Wyborcza еще в июле 2023 года – результаты года подтвердили это мнение, Силезия оказалась на последнем месте рейтинга.

По данным 2021/22 годов, по сведениям Gazetaprawna, наихудшие результаты были, в том числе, в Западнопоморском и Любушском воеводствах. Несложно заметить, что и сейчас их показатели не на высоте.

Откуда взяты цифры? Данные для исследования

В завершении кратко упомянем об источнике данных. Информация о числе действующих карт, поданных заявлений, выданных децизиях и пр. взята с официальной статистики от Управления по делам иностранцев Польши (UDSC).

Проценты и рейтинг рассчитаны по правилам, указанным в каждом из вышеприведенных разделов. Информация взята в первых числах 2024 года по данным за весь предшествующий год.