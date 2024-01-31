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Карта побыту

Сколько иностранцев (не) получили карту побыту в 2023 году и сколько еще ожидают?

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Дата обновления: 31.01.2024

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Наше исследование посвящено процессу получения карт часового побыту в Польше. Здесь рассматриваются вопросы общего числа предоставленных видов на жительство, количества поданных заявлений и выданных решений, а также числа иностранцев, которые еще ждут децизии. Указаны данные по всей стране и по каждому воеводству, в том числе в каком регионе получить карту побыту можно быстрее.

Использование данных этого исследования допустимо исключительно при наличии активной ссылки на этот материал.

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Статистика по картам часового побыту в 2023 году

Здесь и далее указаны данные, полученные из официальных польских источников, по результатам 2023 года. О методике расчетов и используемой информации можно прочитать в конце данного материала.

Сколько всего действующих карт побыту?

На 31.12.2023 в Польше было 872687 действующих карт побыту. Эта цифра включает и полученные в течение года документы, и выданные до 2023 года, но еще действующие на указанную дату.

По гражданству иностранцев карты распределились следующим образом:

Украинцы51185258,7%
Белорусы11660013,4%
Россияне191462,2%
Прочие22508925,8%

Сколько всего действующих карт побыту

Сколько иностранцев получили карты побыту в 2023 году?

Данный параметр равняется числу положительных децизий, выданных за отчетный год. Всего таких решений было предоставлено 334.381 иностранцу.

По гражданству:

Украинцы21725065,0%
Белорусы5962717,8%
Россияне68412,0%
Прочие5066315,2%

Виден рост по гражданам Украины и РБ, при падении других составляющих.

Более интересно, на наш взгляд, региональное распределение выданных за год карт. Обратите внимание, что кроме цифрового значения по каждому воеводству, указано процентное отношение в нем положительных децизий к числу поданных заявлений на карту побыту.

ВоеводствоВыданные картыПоложительных децизий
Свентокшиское (Swietokrzyskie)348394,72%
Подкарпатское (Podkarpackie)484391,29%
Малопольское (Malopolskie)3253092,06%
Силезское (Śląskie)1454393,53%
Опольское (Opolskie)344795,64%
Люблинское (Lubelskie)710890,50%
Лодзинское (Lodzkie)2524394,78%
Нижнесилезское (Dolnoslaskie)4596990,84%
Подляское (Podlaskie)709898,01%
Мазовецкое (Mazowieckie)8254082,18%
Куявско-Поморское (Kujawsko-pomorskie)676394,28%
Велькопольское (Wielkopolskie)4554691,94%
Любушское (Lubuskie)1090594,19%
Варминско-Мазурское (Warminsko-mazurskie)424090,73%
Поморское (Pomorskie)2347294,92%
Западнопоморское (Zachodniopomorskie)1665194,92%

Сколько иностранцев получили карты побыту в 2023 году

Видно, что больше всего децизий выдано в Мазовецком воеводстве, но там же и меньше всего положительных решений (относительно общего числа децизий). Больше всего (в процентах) положительных решений в Подляском воеводстве, но в абсолютных цифрах это всего 7 с небольшим тысяч (против, например, 82.5 тысяч в столичном регионе).

Сколько иностранцев получили отказ по картам побыту?

Эти сведения связаны с предыдущими, так как представляют собой обратные данные от числа положительных децизий, поэтому сразу с данных. За 2023 год было отказано всего 23979 иностранцам, претендующим на карты побыту (это 6,5% отказов по всей Польше).

По воеводствам данные распределились так:

ВоеводствоЧисло отказовПроцент от поданных заявлений
Свентокшиское (Swietokrzyskie)661,79%
Подкарпатское (Podkarpackie)1673,15%
Малопольское (Malopolskie)9912,80%
Силезское (Śląskie)3752,41%
Опольское (Opolskie)250,69%
Люблинское (Lubelskie)1321,68%
Лодзинское (Lodzkie)5652,12%
Нижнесилезское (Dolnoslaskie)26585,25%
Подляское (Podlaskie)731,01%
Мазовецкое (Mazowieckie)1502314,96%
Куявско-Поморское (Kujawsko-pomorskie)2002,79%
Велькопольское (Wielkopolskie)28685,79%
Любушское (Lubuskie)1801,55%
Варминско-Мазурское (Warminsko-mazurskie)3627,75%
Поморское (Pomorskie)2350,95%
Западнопоморское (Zachodniopomorskie)590,34%

Здесь все достаточно предсказуемо, учитывая вышеуказанные данные. Однако возможно более интересным будет число отказов по гражданствам иностранцев (в среднем):

  • Гражданам Украины отказывали в 5,7% случаев.
  • Гражданам РБ – 13,9%.
  • Гражданам РФ – 36,2%.
  • Гражданам других государств – 17,0%.

Сколько иностранцев получили отказ по картам побыту

Сколько иностранцев ожидают решения?

Нахождение в ожидании децизии (пребывание на штампе) получается вычитанием из числа поданных заявлений количества выданных децизий (общее число решений, включая и положительные, и отрицательные).

Здесь интересны не только общие цифры, но и процент оставшихся от общего числа поданных заявлений по воеводствам:

ВоеводствоОжидающиеПроцент необработанных запросов
Свентокшиское (Swietokrzyskie)151729,21%
Подкарпатское (Podkarpackie)464146,66%
Малопольское (Malopolskie)33908,75%
Силезское (Śląskie)3100666,60%
Опольское (Opolskie)4.15453,54%
Люблинское (Lubelskie)784649,97%
Лодзинское (Lodzkie)17266,09%
Нижнесилезское (Dolnoslaskie)38287,03%
Подляское (Podlaskie)787352,09%
Мазовецкое (Mazowieckie)2612220,64%
Куявско-Поморское (Kujawsko-pomorskie)515141,80%
Велькопольское (Wielkopolskie)1349921,41%
Любушское (Lubuskie)1309853,08%
Варминско-Мазурское (Warminsko-mazurskie)702260,04%
Поморское (Pomorskie)1680940,47%
Западнопоморское (Zachodniopomorskie)3375665,80%

Сколько иностранцев ожидают карту побыту

Разброс наблюдается колоссальный: от 6% необработанных заявлений в Лодзинском воеводстве до почти 67% в Силезском. В абсолютных цифрах лидирует Светокшинское, где осталось всего около 1500 заявлений (или 29% необработанных), а в антилидерах – Западнопоморское с почти 34000 (и 66% необработанных).

Где быстрее всего оформить карту побыту?

Ранее в Польше публиковались интересные данные по среднему времени, которое в каждом воеводстве затрачивается на получение карты побыту. К сожалению, уже несколько лет такая информация недоступна.

В связи с этим прибегнем к расчетному рейтингу воеводств. Построим его на данных по общему числу выданных децизий (всех типов) по отношению к общему числу поданных заявлений. Чем выше эта величина (округленная до целых чисел), тем меньше остается людей на штампе, тем быстрее обрабатываются заявки, а значит и предоставляются карты, чем она ниже – тем, соответственно, дольше придется ждать.

Рейтинг воеводств Польши по скорости предоставления карт побыту:

🥇Лодзинское (Lodzkie)94%
🥈Нижнесилезское (Dolnoslaskie)93%
🥉Малопольское (Malopolskie)91%
4Мазовецкое (Mazowieckie)79%
5Велькопольское (Wielkopolskie)79%
6Свентокшиское (Swietokrzyskie)71%
7Поморское (Pomorskie)60%
8Куявско-Поморское (Kujawsko-pomorskie)58%
9Подкарпатское (Podkarpackie)53%
10Люблинское (Lubelskie)50%
11Подляское (Podlaskie)48%
12Любушское (Lubuskie)47%
13Опольское (Opolskie)46%
14Варминско-Мазурское (Warminsko-mazurskie)40%
15Западнопоморское (Zachodniopomorskie)34%
16Силезское (Śląskie)33%

Рейтинг воеводств Польши по скорости предоставления карт побыту

Как видно, разница между первым и шестнадцатым местом – почти втрое.

Стоит принять к сведению, что еще несколько лет назад наихудшие результаты (по данным польского омбудсмена) были в Нижней Силезии. Сегодня, как видим, воеводство поднялось на второе место в рейтинге, то есть изменения происходят достаточно значительные.

Вместе с тем, о сложной ситуации в Силезском воеводстве рассказывала газета Wyborcza еще в июле 2023 года – результаты года подтвердили это мнение, Силезия оказалась на последнем месте рейтинга.

По данным 2021/22 годов, по сведениям Gazetaprawna, наихудшие результаты были, в том числе, в Западнопоморском и Любушском воеводствах. Несложно заметить, что и сейчас их показатели не на высоте.

Откуда взяты цифры? Данные для исследования

В завершении кратко упомянем об источнике данных. Информация о числе действующих карт, поданных заявлений, выданных децизиях и пр. взята с официальной статистики от Управления по делам иностранцев Польши (UDSC).

Проценты и рейтинг рассчитаны по правилам, указанным в каждом из вышеприведенных разделов. Информация взята в первых числах 2024 года по данным за весь предшествующий год.

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