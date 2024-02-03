Що означає знак з білим ромбом?

Останнім часом на європейських дорогах можна помітити значне збільшення кількості транспортних засобів (далі ТЗ), що найчастіше виливається у незручності для учасників руху. Хоч як це парадоксально, але в більшості ТЗ зазвичай знаходиться лише водій, а це свідчить про наявність невикористаних місць у машинах.

Якби ті ж автомобілі могли не їздити вхолосту, а перевозити більше пасажирів, це могло б істотно полегшити дорожній рух і зменшити його інтенсивність. Крім того, такий крок дозволить автомобілям займати менше місця на дорозі та знизити викиди вихлопних газів.

Цій концепції сприяє практика спільного використання автомобілів. Таку ідею можна застосувати по-різному, наприклад, організувавшись з колегами для спільної поїздки на роботу або розділивши обов’язки по доставці дітей до школи чи дитсадка з сусідами.

Щоб стимулювати водіїв до спільного використання машин, на автомагістралях та швидкісних автомагістралях у Франції було введено спеціальні смуги для транспортних засобів, що перевозять не менше двох осіб.

Різні типи знаків, на яких можна використовувати символ білий ромб

На сьогодні дорожній знак з білим ромбом введений на дорогах поблизу таких міст, як Париж, Ліон, Нант, Ренн, Гренобль і Страсбург. За прогнозами, цей символ незабаром стане обов’язковим на всіх швидкісних автомагістралях по країні.

Вводячи новий знак, французька влада прагне всіляко сприяти розвитку культури спільних поїздок. Адже за даними Le Figaro, лише 3% французів подорожують машиною з пасажирами. Уряд хоче потроїти кількість спільних поїздок на автомобілях вже до 2027 року, що дозволить:

Зменшити викиди вихлопних газів. Зменшити затори на дорогах.

Хто може рухати смугою зі спеціальним знаком?

Крім автомобілів, що мають у салоні як мінімум водія та одного пасажира, користуватися виділеними смугами можуть таксі, автобуси та інші види громадського транспорту.

Цікаво, що електромобілі теж матимуть доступ до цих смуг руху (навіть якщо немає пасажира). Однак водіям буде потрібна спеціальна наклейка Crit’Air, що підтверджує нульовий рівень викидів вуглецю.

А ось у випадку з мотоциклами (з двигуном внутрішнього згоряння) обов’язковою умовою є присутність пасажира, що сидить за водієм.

Штраф за недотримання знаку Білий ромб на синьому фоні

Виписати штраф може лише офіцер поліції. Проте уряд планує забезпечити дотримання знаків смуги для спільного використання автомобілів за допомогою системи моніторингу та систематичних перевірок місцевої поліції. Штраф за порушення може досягати 135 євро (~600 злотих).

Підсумуємо. Невідомість про знак чи пояснення того, що такого типу маркування не існує у рідній країні, не звільняє водія від обов’язку сплатити штраф. І тут дуже доречно звучить зауваження про те, що було б корисно, якби французи вирішили додати піктограму або хоча б табличку з інформацією англійською мовою, оскільки деяким людям може бути важко зрозуміти сам знак.