Lekarz rodzinny: кто такой и чем занимается?

Семейный врач в Польше – это специалист первичной медицинской помощи (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej — POZ), закрепленный за конкретным человеком или всей его семьей, который определяет наличие заболевания, диагностирует, принимает решение о дальнейшей помощи, в том числе, при необходимости, направляет к другим специалистам или в стационар.

Lekarz rodzinny – не является врачом экстренного реагирования. Когда речь идет о необходимости срочных мер, без которых существует угроза жизни и серьезного вреда здоровью, вызывают скорую помощь.

К семейному врачу обращаются в случаях различных заболеваний, не всегда известного происхождения. Например, у человека заболело горло. Если он имеет связанные с этим хронические болезни и проходит курс лечения, он сразу может обращаться ко своему специалисту. Но если речь идет о новом заболевании, первичный осмотр производит семейный врач, диагностирует болезнь, а далее принимаются решение о методах лечения.

Основными направления деятельности семейного врача:

заболевания внутренних органов;

педиатрия;

психиатрия;

дерматология;

гинекология и акушерство;

хирургия;

ларингология;

офтальмология;

неврология.

Уже по сочетанию этих направлений (например, одновременное наличие хирургии и психиатрии) можно говорить об очень широких областях знаний семейного врача.

Семейный врач, терапевт, педиатр, врач первого обращения: синонимы ли это?

Это вопрос достаточно запутанный – и терминологически, и из-за специфики работы разных клиник. По выполняемым функциям lekarz rodzinny близок к терапевту, однако последний занимается вопросами совершеннолетних людей, а дети до 18 лет обращаются к педиатру. Семейный врач совмещает оба этих направления – к нему могут записываться все члены семьи, независимо от возраста.

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Аналогично и с врачом первого обращения. Lekarz rodzinny несомненно является таковым в большинстве случаев, вместе с тем в качестве POZ может выступать и совершенно иной специалист. К примеру, клиника специализируется по гинекологии или урологии. Там будет свой врач первого обращения, но семейным он не является.

Следовательно, семейный врач объединяет в себе все перечисленные функции, но точными синонимами они не являются, так как терапевты, педиатры и врачи первого обращения могут не являться семейными.

UPD. 08.01.2024. Новые полномочия семейных врачей

С началом 2024 года вступили в силу поправки, дающие семейным врачам дополнительные полномочия в рамках лечение аллергий. В частности, они смогут выдавать направления на некоторые виды исследований, не отправляя пациентов к аллергологам.

Официально сообщается о следующих новых возможностях:

Вместо определенных 10-балльных панелей для диагностики аллергии введена панель ингаляционных и пищевых аллергенов, используемая в зависимости от состояния здоровья пациента. Цель данного изменения — предоставить врачам первичного звена возможность выбора теста для диагностики аллергии, в соответствии с состоянием здоровья пациента и медицинскими знаниями.

В расширенном объеме появилась возможность оказания ночных и праздничных медицинских услуг врачом отделения неотложной помощи больницы. Дело в том, что отменено требование предоставлять эту базовую услугу только медицинским учреждением, в структуру которого входит отделение неотложной помощи.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Напомним читателям, что мы не являемся специалистами в области медицины. Поэтому могли неточно интерпретировать ту или иную терминологию. Обязательно уточняйте возможности непосредственно у указанных врачей.

Как найти и выбрать врача семейной медицины?

Выбор семейного врача в Польше можно условно назвать свободным. Как правило, выбирают клиники, наиболее удобно расположенные относительно места жительства. При этом пропускная способность медицинских учреждений ограничена, и бывают случаи, когда люди останавливают свой выбор не на самой ближней клинике, так как в ней ожидание приема может затянуться.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Семейный врач может работать как в коммерческих клиниках, так и в тех, кто работает по контракту с Национальным фондом здравоохранения (NFZ) . Из этого вытекают два важных нюанса: во-первых, для бесплатного обращения необходимо иметь страховку NFZ, а, во-вторых, выбирая клинику, надо уточнять, работает ли она по этому виду страхования.

Выбор семейного врача осуществляется путем подачи заполненной и подписанной декларации о выборе лечащего врача в выбранную клинику.

Deklaracja wyboru lekarza rodzinnego

Бланки деклараций установлен законодательно. Далее будет опубликовано Распоряжение Минздрава, в приложениях к которому и установлены образцы данных документов:

Приложение №1: выбор семейного врача.

Приложение №2: выбор семейной медсестры.

Приложение №3: выбор семейного акушера.

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Несмотря на установленные формы заявлений, рекомендуется обращаться за документом непосредственно в выбранную поликлинику, а вышеуказанные примеры рассматривать не более чем средство ознакомления. Во-первых, из-за того, что конкретная клиника может вносить на документ свои логотипы, контакты и т.д. Во-вторых, потому что многие медицинские учреждения применяют онлайн-методы подачи деклараций.

Чтобы выяснить необходимые действия для подачи декларации, надо обратиться непосредственно в клинику.

Могут ли подать декларацию иностранцы вообще, и украинские беженцы в частности?

С одной стороны, ответ предельно прост: если есть страхование NFZ, есть и возможность выбрать семейного врача и закрепиться у него. С другой – действительно у украинских беженцев возникают проблемы с подачей деклараций.

Не вдаваясь в детали, скажем лишь, что связано это с несоблюдением некоторых формальностей в нормах Спецзакона. Со временем многое исправляется, но проблемы, к сожалению, сохраняются. Например, чтобы подать декларацию, пациент должен иметь место постоянного проживания в Польше, чем многие беженцы не обладают. Декларацию у них просто не примут.

При этом законодательство обязывает все медицинские учреждения (от поликлиник до скорой и стационаров) обслуживать беженцев и без декларации. Таким образом, обратившись в любую клинику, беженец, не имеющий постоянного места жительства в РП, получит помощь, в том числе и у семейного врача, однако прикрепиться к нему не сможет.

Чем это плохо? Тем, что люди с хроническими заболеваниями не смогут получить долговременного лечения, только при разовых обращениях в случаях обострений.

Что делать, если декларация отклонена или врач не принимает украинского беженца?

В случае отказа работника регистратуры записать пациента ко врачу или в приеме декларации, в первую очередь стоит обратиться за разъяснениями к руководителю медицинской организации. Лучше всего сделают это в письменной форме, тогда руководитель также должен ответить письменно. Хорошо, если копия письма также направляется Уполномоченному по правам пациентов.

Если пациент считает, что ответ руководителя учреждения недостаточен, он может обратиться в соответствующее воеводское отделение Национального фонда здоровья и/или с жалобой к Уполномоченному по правам пациентов.

Посещение семейного доктора в Польше

Направление для семейного врача не требуется, но предварительная регистрация в подавляющем большинстве случаев необходима.

Пациенты могут записаться на прием к лечащему врачу лично, по телефону или через третье лицо. Если в учреждении есть соответствующее программное обеспечение, используются электронные записи. Каждый застрахованный имеет право записаться на прием в лечебное учреждение по своему выбору в любой день в часы регистрации. Для такого разового посещения необязательно подавать декларацию и прикрепляться к врачу, что особенно актуально для украинских беженцев.

Учреждение, в соответствии с согласованным графиком работы, обеспечивает доступ к услугам врача первичного звена. Как правило, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00. Исключение составляют праздничные дни.

В случаях, оправданных состоянием здоровья пациента, услуги семейного врача должны быть оказаны в день обращения, в том числе на дому у пациента. Прием проходит согласно графику работы врача. В остальных случаях медицинские услуги предоставляются в согласованный с пациентом день.

Информация, например, часы и места приема больных, а также правила записи на консультации и посещения должны быть размещены в каждой поликлинике. Информация должна также включать данные о визитах врача на дом.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Единственным критерием, обосновывающим доступ ко врачу в день обращения, является состояние здоровья пациента. Именно семейный врач принимает решение о необходимости оказания пациенту медицинской услуги в день обращения по медицинским показаниям. Регистратор не имеет права принимать подобных решений.

Какие документы нужно иметь с собою?

Отправляясь к семейному врачу общей практики, с собой необходимо иметь:

удостоверение личности с фотографией;

номер PESEL.

Последнее важно, так как по номеру ПЕСЕЛЬ регистратор проверит доступ к медицине. Соответственно, лица, не получившие данных идентификатор, могут испытывать проблемы с записью к семейному врачу.

Смена семейного врача в Польше

Лица, имеющие доступ к услугам Национального фонда здравоохранения (NFZ), имеют право сменить семейного врача. Как правило, это связано со сменой места жительства в Польше.

Переход осуществляется подачей новой декларации (еще раз подчеркнем, что каждый застрахованный имеет право на разовое обращение к семейному врачу не по месту регистрации, например, во время поездок, без подачи деклараций).

Имеющие аккаунт в системе Internetowe Konto Pacjenta (IKP), могут сменить врача онлайн. Для этого авторизуйтесь и выполните следующее:

Перейдите в «Moje konto» . Внизу страницы в подразделе «Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)» , выберите и кликните по пункту «Wypełnij deklarację» . После выбора учреждения/клиники необходимо выбрать врача (медсестру или акушерку) и подтвердить операцию.

После одобрения операции в личном кабинете появится указание на нового семейного врача.

Заключение

Обращаться к врачу – возможно не всегда приятная, но часто необходима процедура. Без семейного врача в Польше многих вопросов не решить, поэтому знать кто это и чем занят – нужно обязательно. Зарегистрироваться (прикрепиться) к врачу стоит заранее, чтобы в случае заболевания не пришлось делать этого в некомфортных условиях.