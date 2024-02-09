Поліція у Вроцлаві затримала українця за підробку прав водія

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Молодий водій двоколісного транспортного засобу Vespa привернув увагу поліції Вроцлава. Поліцейські вирішили перевірити молодика, оскільки на перший погляд він виглядав… дуже молодим.

Як з’ясувалося, скутером керував 17-річний хлопець, але проблема полягала в тому, що він не мав необхідних прав. Точніше були, але підроблені…

До самого транспортного засобу в цьому випадку претензій не було, але офіцерів одразу зацікавив молодий вік людини за кермом. І інтуїція поліцейських не підвела, адже перевірка даних 17-річного хлопця в базі даних поліції показала, що він не має водійських прав.

Мало того, пред’явлені ним українські права водія на перший погляд відрізнялися від оригіналу. У документі не було деяких захисних елементів. А сам водій швидко зізнався, що купив права приблизно за 2000 злотих в Україні.

Долю затриманого вирішить суд. Ну а ми нагадаємо, що за підробку документів встановлена кримінальна відповідальність (стаття 270 Кодексу Карного), яка передбачає обмеження або позбавлення волі від 3 місяців до 5 років.