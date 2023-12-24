Правила парковки в Польше: общие нормы паркингов, стоянок и остановок автомобилей
Польские правила дорожного движения мы уже разбирали в обобщенном виде. Однако значительно возросшее число иностранных автомобилей пропорционально увеличило и количество нарушений, и в первую очередь – нарушений правил парковки.
В данном материале «Польского консультанта» собраны все аспекты касающиеся парковки в Польше: где можно, а где нельзя останавливаться, какие штрафы и сколько штрафных баллов за нарушение, а также несколько других сопутствующих вопросов.
Скрыть содержание
- Правила парковки в ПольшеГде можно припарковать машину в Польше: разница между остановкой и стоянкой Знаки парковки в Польше Правила остановки на тротуарах Правила парковки во дворах жилых домов
- Где запрещено останавливаться и парковаться в Польше?
- Что такое парковка в Польше?
- Сколько стоит парковка в Польше?
- Когда нужно платить за парковку до или после?
- Как оплатить парковку в Польше?Оплата через паркомат Как пользоваться паркоматом в Польше? СМС оплата Приложения Абонементы на парковку
- Что будет, если не заплатить за парковку в Польше?Наказание за нарушение правил парковки в Польше Сколько баллов за нарушения норм стоянки? Эвакуация ТС нарушителя
- Заключение
Правила парковки в Польше
Возможно в данном аспекте Польша мало отличается от других стран, т.к. несоблюдение правил парковки почти везде является одним из основных нарушений. Однако в абсолютных цифрах это действительно впечатляющие масштабы. По данным польской полиции в год их сотрудниками оформляется от 95 до 125 тысяч подобных правонарушений. При этом выписать штраф может не только полиция, но органы правопорядка повятов и гмин.
Иностранцы, проживающие в Польше, далеко не всегда люди состоятельные, и каждая сотня злотых может быть существенна для семейного бюджета. Штрафы же за неправильную парковку могут достигать 800 и более злотых. Поэтому необходимо знать основные правила, связанные с остановкой и стоянкой транспортного средства.
Где можно припарковать машину в Польше: разница между остановкой и стоянкой
Начнем с азов – с определений, что является остановкой, а что стоянкой по польским законам. В соответствии с нормами art.2 Prawo o ruchu drogowym (ПДД Польши):
- Остановка (zatrzymanie) транспортного средства – это обездвиживание ТС, не вытекающее из условий или правил дорожного движения, продолжительностью не более 1 минуты, а также любой вид такого обездвиживания, вытекающий из этих условий или правил.
- Стоянка (postój) транспортного средства — обездвиживание транспортного средства, не обусловленное дорожными условиями или правилами, продолжительностью более 1 минуты.
Ясно, что зафиксировать эту минуту не так просто, поэтому часто, пытаясь объяснить разницу простыми словами, польские инструкторы прибегают к такой формулировке:Если ТС остановилось по причинам, не связанным с желанием водителя (например, в пробке или на светофоре) – это является остановкой. Если обездвиживание транспортного средства связано с намерениями управляющего им лица – стоянка.
Очевидно, что сказанное выше скорее относится к запретам, а где же можно парковать автомобиль? Для этого и существуют специальные парковки (паркинги, стоянки), отличающиеся друг от друга и размещаемым типом транспорта, и необходимостью оплаты, и другими параметрами. Найти их можно, в том числе, и по специальным дорожным знакам.
Знаки парковки в Польше
Некоторые польские дорожные знаки, связанные со стоянкой и остановкой, так же как различные таблички, достаточно знакомы. Однако есть и некоторые специфические, свойственные только РП.
Знакомясь со знаками, обращайте внимание не только на их описание, но и на буквенно-цифровое обозначение. Именно под этим кодом они часто встречаются в различных нормативно-правовых актах, разъяснениях, в т.ч. и в тексте ниже.
Все-таки, говоря о парковках, в первую очередь предполагаются специально выделенные зоны. Однако есть и правила, позволяющие остановиться в других условиях. Их и разберем, прежде чем перейти к условиям польских оборудованных паркингов.
Правила остановки на тротуарах
Сразу определим, где и как останавливаться допустимо. Очевидно, что в местах четко определенных для парковки (по действующим в конкретном месте правилам), однако это не все. В некоторых случаях допустима парковка и на тротуарах, но при строгом соблюдении следующих норм (art.47 Prawo o ruchu drogowym):
- Остановка или стоянка на тротуаре осуществлена ТС, разрешенная максимальная масса которого не превышает 2,5 т, колесами одной стороны или его передней осью, при условии, что:
- на данном участке дороги не запрещена остановка или стоянка;
- ширина тротуара, оставленного для пешеходов, составлять не менее 1,5 м;
- транспортное средство, поставленное передней осью на тротуар, не препятствует движению транспортных средств по дороге.
- Допускается при соблюдении условий, указанных выше (п.1 пп.a и b), остановка или стоянка на тротуаре у края дороги всего легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда или велосипедной тележки. Другое транспортное средство, разрешенная максимальная масса которого не превышает 2,5 т, может быть полностью размещено на тротуаре только в месте, обозначенном соответствующими дорожными знаками.
- Велосипед, электросамокат или другое аналогичное транспортное средство разрешается парковать на тротуаре в предназначенном для этого месте, а при отсутствии такого места — как можно ближе к внешнему краю тротуара, параллельно этому краю, при соблюдении условий, указанных в п.1 пп.b.
Соответственно, не соблюдение данных норм будет считаться нарушением правил парковки. На практике именно к указанным 1,5 м пространства, которое должно остаться для пешеходов, чаще всего придираются стражи, фиксирующие нарушение ПДД.
Правила парковки во дворах жилых домов
Это очень запутанный и в некотором смысле эмоциональный вопрос. Парковка в Польше под окнами, а именно так называют проблему поляки, напрямую правилами не регулируется, и если внутренние распорядки сообществ собственников жилья парковку не запрещают, нередко споры доходят до судов.
Но и суды не приходят к единому мнению, принимая противоречащие друг другу решения. Некоторые отсылают к положениям Приказа министерства инфраструктуру 2002 года, определяющего, что машина не может парковаться ближе 7 – 20 м (в зависимости от числа машиномест на парковке) от окон квартиры. Другие указывают, что этот Приказ определяет технические условия эксплуатации зданий, и к ПДД РП никак не относится. В результате – тысячи судебных споров в год с различным эффектом.
Однако нельзя сказать, что никаких правил не существует вообще. Например, водитель будет оштрафован, если:
- Остановка или стоянка прямо запрещены установленными знаками (подробнее по размерам штрафов поговорим ниже).
- За включенный двигатель без движения в течение более 1 минуты.
- Автомобиль препятствует въезду-выезду.
Аналогично могут быт использованы и прочие нормы ПДД, если они нарушены в конкретном случае.
Где запрещено останавливаться и парковаться в Польше?
Статья 49 ПДД РП полностью посвящена таким запретам, при этом существует общая норма: где запрещена стоянка, остановка может быть допустима, если запрещена остановка, то не позволительна и стоянка.
Остановка запрещена:
- На железнодорожном переезде, на трамвайном переезде, на перекрестке и на расстоянии менее 10 м от железнодорожного переезда или перекрестка.
- На пешеходном переходе, на перекрестке для велосипедистов и на расстоянии менее 10 м перед этим переходом или перекрестком; на дороге с двусторонним движением и двумя полосами движения этот запрет действует и за пределами этого перехода или проезда.
- В туннеле, на мосту или на виадуке.
- На дороге вдоль сплошной линии и вблизи ее крайних точек, если это заставит других участников движения пересечь эту линию.
- На дороге — рядом с прерывистой линией, ограничивающей край дороги, а также на обочине — рядом со сплошной линией, ограничивающей край дороги.
- На расстоянии менее 10 м от дорожного знака или светофора, если они будут перекрыты транспортным средством.
- На дороге у ее левого края, за исключением остановки или стоянки транспортного средства в населенных пунктах на дороге с односторонним движением или на дороге с двусторонним движением с небольшой интенсивностью.
- В полосе между проезжими частями.
- На расстоянии менее 15 м от указателя, обозначающего остановку общественного транспорта, а на остановке с «карманом» для заезда транспорта – по всей ее длине.
- На расстоянии менее 15 м от конечных точек остановки, выполненной в виде островка (например, в центре проезжей части для остановки трамвая – ПК), если дорога с его правой стороны имеет только одну полосу движения.
- На велосипедных дорожках и других типах дорог, предназначенных для движения велосипедистов.
Кроме этого, запрещается останавливать или парковать транспортное средство на автомагистрали или скоростной автомагистрали в месте, отличном от предназначенного для этой цели.
Стоянка запрещена:
- В месте, препятствующем въезду или выезду, в частности, у ворот, гаража, стоянки или парковочной нише.
- В месте, затрудняющем доступ или выезд другого правильно припаркованного транспортного средства.
- До и после железнодорожного переезда, по обеим сторонам дороги, на участке от железнодорожного переезда до разметки с одной линией.
- В жилом секторе в месте, отличном от предназначенного для этой цели.
- В населенных пунктах транспортным средствам или составным транспортным средствам с максимально допустимой массой более 16 тонн или длиной более 12 м, вне специально отведенных для этого стоянок.Обратите внимание, перечислены случаи запретов, действующих по умолчанию. Кроме этого, и остановка, и стоянка будут запрещены, если таковы требования соответствующих знаков и/или дорожной разметки.
Еще один принципиальный момент. Что делать, если остановка запрещена (например, перед остановкой общественного транспорта), но движение невозможно по причинам, не связанным с водителем (к примеру, пробка). Такая остановка не будет являться нарушением, о чем четко сообщает ust.4, art.49 Prawo o ruchu drogowym:Запрет на остановку или стоянку транспортного средства не распространяется на его обездвиживание, произошедшее в результате условий дорожного движения или правил.
Нормы обозначения неисправного автомобиля
Невозможность транспортного средства продолжить движение из-за технической неисправности не будет считаться нарушением, если выполнить обязательные требования ПДД РП.
Во-первых, если обездвиживание по техническим причинам произошло на автомагистрали, водитель обязан убрать транспортное средство с дороги и предупредить других участников дорожного движения.
Далее, существуют нормы art.50 Prawo o ruchu drogowym, устанавливающие способы когда и как должно происходить такое предупреждение.
На дорогах с твердым покрытием (за исключением автомагистралей, о которых сказано выше):
- Вне населенных пунктов — при стоянке на дороге в месте, где это запрещено, и на обочине, если транспортное средство не видно с достаточного расстояния.
- В населенных пунктах — при стоянке на дороге в месте, где остановка / стоянка запрещены.
Остановку транспортного средства следует сигнализировать следующим образом:
- На автомагистрали или скоростной автомагистрали — путем:
- включения аварийной сигнализации, а при ее отсутствии — включением габаритных огней;
- установкой светоотражающего треугольника на расстоянии 100 м сзади ТС, размещенного на дороге или обочине в зависимости от места остановки транспортного средства.
- На других дорогах:
- вне населенных пунктов — путем выставления знака аварийной остановки на расстоянии 30-50 м сзади транспортного средства и включения аварийной сигнализации, а если транспортное средство не оборудовано аварийной сигнализацией — габаритных огней;
- в населенных пунктах — путем включения аварийной сигнализации, а если транспортное средство ими не оборудовано – габаритных огней, и установки светоотражающего знака аварийной остановки сзади или на транспортном средстве, на высоте не более 1 м.
Сигнализация, указанная выше, должна действовать в течение всего времени стоянки автомобиля.
Что такое парковка в Польше?Парковкой (паркингом) в Польше является любое место, специально выделенное и оборудованное для стоянки транспортных средств. Правила парковки в конкретном месте определяются местными властями либо непосредственными владельцами территории.
Парковки могут быть бесплатными, и тогда правила их использования (время, тип транспортных средств и пр.) можно увидеть непосредственно на дорожных знаках, табличках и других способах информирования. Но стоянки могут быть и платными – так называемые Зоны платного паркинга (польск., Strefy płatnego parkowania). Именно о последних и пойдет речь далее.Нужно точно понимать, что большинство правил платных парковок определяют их владельцы или ответственные лица. Это относится не только к стоимости, но и ко времени использования, способам оплаты и т.д. Далее будут приведены параметры, применяемые в большинстве случаев, однако в каждом населенном пункте, в каждой парковочной зоне, они могут незначительно отличаться.
Например, в рамках нашего проекта есть подробная информация о платных парковках:
По другим городам и их стоянкам необходимо уточнять правила каждой парковочной зоны.
Сколько стоит парковка в Польше?
Как уже говорилось, стоимость в каждом случае может быть разной. Однако есть законодательная норма устанавливающая максимально допустимые величины.
Плата за первый час парковки не может быть выше:
- 0,15% от минимального размера оплаты труда вне пределов центра города;
- 0,45% минимальной заработной платы за платную парковку в центре города.
Стоимость проезда может зависеть от места парковки (т. е. зона может быть разделена на подзоны с разной оплатой). Местные власти могут вводить абонентскую плату, фиксированную плату и нулевую ставку для отдельных категорий лиц. Может различаться и стоимость в течение дня (к примеру, ночью бесплатно или дешевле).
При этом ставки за первые три часа парковки должны быть прогрессивными, а максимальная прогрессия может составлять 20%. Ставка за четвертый и последующие часы парковки не может быть выше, чем за первый час.
Бесплатная парковка в выходные
Законодательство разделяет обычные зоны платной парковки и Strefy płatnego parkowania в центре города. В первом случае взимать плату допустимо только по рабочим дням, то есть в выходные и праздники такие парковки бесплатны.
Платные парковки в центре города таких ограничений не имеют, и могут оставаться платными в режиме 24/7. Но, опять же, точные правила определяются местными властями. Есть примеры, когда стоянки в центре становятся платными только на выходных, а в будние дни используются свободно.
Есть ли особенности для беженцев?
На общепольском уровне льгот для беженцев, в том числе для украинцев с временной защитой, не вводилось. По факту их применяли некоторые гмины / города, но в большинстве случаев в течение непродолжительного времени в 2022 году, и сейчас эти нормы отменены.
Тем не менее уточнить действующие правила стоит непосредственно на ресурсах, связанных с выбранным паркингом.
Когда нужно платить за парковку до или после?
Как правило, парковка оплачивается вперед – на это выделяется несколько минут (например, 7 минут после остановки), в течение которых необходимо выполнить требуемые процедуры.
Что касается подписок, абонементов, льготных карт и пр., то они должны быть действующими (в т.ч. своевременно продленными) уже на момент остановки транспортного средства в границах платной зоны.Вместе с тем часть коммерческих стоянок могут подразумевать оплату после выезда с их территории, или гибридную, когда сначала вносится определенный аванс, а по факты выезда доплачивается остальное. Но на муниципальных паркингах такое практикуется очень редко.
Как оплатить парковку в Польше?
Способ уплаты пошлин также входит в компетенцию городских или гминных властей. Чаще всего устанавливаются так называемые паркоматы, в некоторых случаях можно также встретить парковочные талоны, продаваемые в специальных киосках или оплачивающие сбор через кассира. Создается все больше мобильных приложений, позволяющих оплачивать парковку.
Рассмотрим основные возможности подробнее.
Оплата через паркомат
Паркоматы – специальные устройства для оплаты парковки, расположенные в непосредственной близости от места расположения машины. Моделей паркоматов огромное количества, различающееся функциональностью, но в основном их принцип работы одинаков: припарковались – подошли – оплатили.
Разумеется, необходимо идентифицировать парковочное место и автомобиль, а также для контроля получить подтверждения оплаты (например, распечатать чек).
Как пользоваться паркоматом в Польше?
В основном метод использования паркомата зависит от выбранного типа оплаты.
Оплата монетами (реже купюрами, но почти никогда паркоматы не обладают функцией выдачи сдачи):
- Введите регистрационный номер на буквенно-цифровой клавиатуре.
- Подтвердите выбор специальной кнопкой.
- Вставьте монеты с указанием примерного времени парковки. На дисплее отразится текущий период оплаченной парковки.
- Подтвердите выбор.
- Получите чек.
Оплата платежной картой (если паркомат обладает подобной фнукцией):
- Введите регистрационный номер на клавиатуре паркомата.
- Подтвердите выбор кнопкой.
- С помощью кнопок указания стоимости введите размер платы за ожидаемое время парковки.
- Подтвердите выбор специальной кнопкой.
- Поднесите бесконтактную карту к картридеру PayPass / PayWave и дождитесь сообщения «zatwierdzone (одобрено)».
- Получите свой чек.
Платеж с помощью системы BLIK:
- Введите регистрационный номер на буквенно-цифровой клавиатуре.
- Подтвердите выбор кнопкой.
- С помощью кнопок указания стоимости введите размер платы за ожидаемое время парковки.
- Подтвердите выбор.
- Выберите вариант оплаты BLIK (это может быть символ в виде двух черных стрелок на желтом фоне).
- Введите код BLIK.
- Подтвердите выбор кнопкой «Ок».
- Получите чек.
Вид кнопок, символов и последовательность действий могут незначительно отличаться в зависимости от модели паркомата.
СМС оплата
Такая функция на некоторых парковках имеется. Ее суть в том, что водитель, припарковав автомобиль, отправляет на специальный номер буквенно-цифровой код, в котором содержится необходимая информация (номер, место, время и пр.).
Сложность метода в том, что и номер, на который необходимо отправлять СМС и содержание сообщения могут различаться в зависимости от оператора паркинга. Уточнять возможность применения метода и сам процесс необходимо в ответственной за конкретный паркинг компании / ведомстве.
Приложения
Оплата через мобильное приложение набирает все большую популярность. Это удобно, быстро и достаточно надежно. Сложность здесь одна – таких приложений много, а действуют на разных парковках могут не все из них.
Наиболее популярные приложения для оплаты парковок:
- mPay.
- SkyCash.
- Autopay.
- AnyPark.
- moBILET.
- Electronicparking.
- Cityparkapp.
- Flowbird.
- mka.malopolska.
Информация об используемых приложениях должна быть доступна и на самих парковках, и на официальных ресурсах их операторов.
Абонементы на парковку
Абонементы – их еще могут называть подписками, месячными билетами и т.п. – это очень удобный и выгодный механизм для тех, кто использует платные стоянки часто.
Абонементы могут отличаться по стоимости. Например, могут быть бесплатными для инвалидов, иметь крайне низкую стоимость для лиц, проживающих или работающих рядом с паркингом, специальные условия для курьеров, почтальонов и т.д.
Стоимость абонемента, правила его получения и использования – в каждом случае свои, установленные местными властями в зоне чьей ответственности и находится паркинг.
Что будет, если не заплатить за парковку в Польше?
Когда речь идет о неоплате специальной платной парковки, размер штрафа устанавливается местными властями. В большинстве случаев эта сумма порядка 300 злотых (с необходимость оплатить и время, проведенное на паркинге), однако иногда штраф может быть снижен за оперативно сделанную оплату.
Подробно о штрафах за парковку можно узнать из статьи по ссылке, поэтому далее лишь кратко напомним об основных параметрах наказании за нарушение связанных ПДД.
Наказание за нарушение правил парковки в Польше
Штраф не менее 100 злотых за:
- Несоблюдение действия таких знаков, как: В-35 «стоянка запрещена»; B-36 «остановка запрещена», B-37 или B-38 «стоянка запрещена на…», B-39 «зона ограниченной стоянки», D-18 «стоянка», D-18а «стоянка – зарезервированная» или D-18b «крытая автостоянка», D-19 «такси стоянка».
- Парковка менее 15 м от обозначения остановки общественного транспорта.
- Стоянка менее 15 м от ближней границы остановки-островка.
- Блокировка движения велосипедов.
- Парковка, перекрывающая доступ / выезд другим ТС.
- Парковка не параллельно краю (если иное не указано знаком).
- Несоблюдение знака Т-30, указывающего способ стоянки.
Штраф 300 злотых за:
- Парковка автомобиля ближе 10 метров от перекрестка или пешеходного перехода.
Штраф 400 злотых за:
- Использование поддельного парковочного талона, выданного на инвалида и одновременное несоблюдение дорожных знаков В-10 «въезд на мопеде запрещен».
Штраф 1200 злотых за:
- Несоблюдение знака Р-18 «стоянка» и Р-24 «место для автомобиля инвалида» или Р-20 «конверт» и Р-24 «место для автомобиля инвалида», размещенных самостоятельно без вертикальных знаков D-18 «стоянка», D-18а «стоянка – зарезервированная» или D -18b «крытая автостоянка».
- Использование несанкционированной парковочной карты для инвалидов и одновременное несоблюдение дорожных знаков Р-18 «стоянка» и Р-24 «место для автомобиля инвалида» или Р-20 «конверт» и Р -24 «место для автомобиля инвалида», размещаемое самостоятельно без вертикального знака D-18 «стоянка», D-18а «стоянка – зарезервированная» или D -18b «крытая автостоянка».
- Использование несанкционированной парковочной карты для инвалидов и несоблюдение дорожных знаков D-18 «стоянка» или D-18b «крытая стоянка», с размещением под знаком знака Т-29 (информирующего о месте для инвалидов), или D-18а «стоянка – зарезервированная» с табличкой Т-29 под знаком.
Напомним, что штрафы – не единственные санкции, ожидающие нарушителей. Существует еще и система штрафных баллов.
Сколько баллов за нарушения норм стоянки?
Денежные штрафы и баллы (при их начислении) используются параллельно друг другу – применение одного вида наказания не освобождает от другого.
Как правило, нарушение действия знака и основных правил парковки обойдется в 1 — 5 баллов. Более серьезные правонарушения могут привести к начислению большего числа баллов. Например, с сентября 2022 за остановку менее чем за 10 м до перехода начисляют сразу 8 баллов.
Эвакуация ТС нарушителя
В заключении напомним, что штраф и начисленные баллы могут оказаться не самой затратной частью для нарушителя. Если транспортное средство мешает проезду, оставлено в запрещенном месте или иным образом создает угрозу безопасности, оно может быть эвакуировано за счет нарушителя. Решение о том, создает ТС угрозу или нет, принимает сотрудник правоохранительных органов.
Стоимости могут быть разными, но ориентировочно можно говорить о следующих расценках:
- 540 – 550 злотых за факт буксировки.
- 45 – 50 злотых в день за размещение на штраф стоянке.
Опять же, данные затраты не освобождают ни от штрафа за нарушение ПДД, ни от начисления баллов.
Заключение
Правила паковки в Польше – не только одни из самых нарушаемых, но и максимально контролируемые. Главное четко понимать нормы, и распространять их не только на оборудованные паркинги, но и на все случаи, когда автолюбителю необходимо остановить транспортное средство.
Штрафы достаточно высоки, а в некоторых случаях финансовые потери могут быть еще выше, если придется выкупать свой автомобиль с платной стоянки и оплачивать эвакуацию.
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