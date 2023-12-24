Правила парковки в Польше

Возможно в данном аспекте Польша мало отличается от других стран, т.к. несоблюдение правил парковки почти везде является одним из основных нарушений. Однако в абсолютных цифрах это действительно впечатляющие масштабы. По данным польской полиции в год их сотрудниками оформляется от 95 до 125 тысяч подобных правонарушений. При этом выписать штраф может не только полиция, но органы правопорядка повятов и гмин.

Иностранцы, проживающие в Польше, далеко не всегда люди состоятельные, и каждая сотня злотых может быть существенна для семейного бюджета. Штрафы же за неправильную парковку могут достигать 800 и более злотых. Поэтому необходимо знать основные правила, связанные с остановкой и стоянкой транспортного средства.

Где можно припарковать машину в Польше: разница между остановкой и стоянкой

Начнем с азов – с определений, что является остановкой, а что стоянкой по польским законам. В соответствии с нормами art.2 Prawo o ruchu drogowym (ПДД Польши):

Остановка (zatrzymanie) транспортного средства – это обездвиживание ТС, не вытекающее из условий или правил дорожного движения, продолжительностью не более 1 минуты, а также любой вид такого обездвиживания, вытекающий из этих условий или правил.

Стоянка (postój) транспортного средства — обездвиживание транспортного средства, не обусловленное дорожными условиями или правилами, продолжительностью более 1 минуты.

Ясно, что зафиксировать эту минуту не так просто, поэтому часто, пытаясь объяснить разницу простыми словами, польские инструкторы прибегают к такой формулировке:

Если ТС остановилось по причинам, не связанным с желанием водителя (например, в пробке или на светофоре) – это является остановкой. Если обездвиживание транспортного средства связано с намерениями управляющего им лица – стоянка.

Очевидно, что сказанное выше скорее относится к запретам, а где же можно парковать автомобиль? Для этого и существуют специальные парковки (паркинги, стоянки), отличающиеся друг от друга и размещаемым типом транспорта, и необходимостью оплаты, и другими параметрами. Найти их можно, в том числе, и по специальным дорожным знакам.

Знаки парковки в Польше

Некоторые польские дорожные знаки, связанные со стоянкой и остановкой, так же как различные таблички, достаточно знакомы. Однако есть и некоторые специфические, свойственные только РП.

Знакомясь со знаками, обращайте внимание не только на их описание, но и на буквенно-цифровое обозначение. Именно под этим кодом они часто встречаются в различных нормативно-правовых актах, разъяснениях, в т.ч. и в тексте ниже.

Все-таки, говоря о парковках, в первую очередь предполагаются специально выделенные зоны. Однако есть и правила, позволяющие остановиться в других условиях. Их и разберем, прежде чем перейти к условиям польских оборудованных паркингов.

Правила остановки на тротуарах

Сразу определим, где и как останавливаться допустимо. Очевидно, что в местах четко определенных для парковки (по действующим в конкретном месте правилам), однако это не все. В некоторых случаях допустима парковка и на тротуарах, но при строгом соблюдении следующих норм (art.47 Prawo o ruchu drogowym):

Остановка или стоянка на тротуаре осуществлена ТС, разрешенная максимальная масса которого не превышает 2,5 т, колесами одной стороны или его передней осью, при условии, что: на данном участке дороги не запрещена остановка или стоянка; ширина тротуара, оставленного для пешеходов, составлять не менее 1,5 м; транспортное средство, поставленное передней осью на тротуар, не препятствует движению транспортных средств по дороге. Допускается при соблюдении условий, указанных выше (п.1 пп.a и b), остановка или стоянка на тротуаре у края дороги всего легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда или велосипедной тележки. Другое транспортное средство, разрешенная максимальная масса которого не превышает 2,5 т, может быть полностью размещено на тротуаре только в месте, обозначенном соответствующими дорожными знаками. Велосипед, электросамокат или другое аналогичное транспортное средство разрешается парковать на тротуаре в предназначенном для этого месте, а при отсутствии такого места — как можно ближе к внешнему краю тротуара, параллельно этому краю, при соблюдении условий, указанных в п.1 пп.b.

Соответственно, не соблюдение данных норм будет считаться нарушением правил парковки. На практике именно к указанным 1,5 м пространства, которое должно остаться для пешеходов, чаще всего придираются стражи, фиксирующие нарушение ПДД.

Правила парковки во дворах жилых домов

Это очень запутанный и в некотором смысле эмоциональный вопрос. Парковка в Польше под окнами, а именно так называют проблему поляки, напрямую правилами не регулируется, и если внутренние распорядки сообществ собственников жилья парковку не запрещают, нередко споры доходят до судов.

Но и суды не приходят к единому мнению, принимая противоречащие друг другу решения. Некоторые отсылают к положениям Приказа министерства инфраструктуру 2002 года, определяющего, что машина не может парковаться ближе 7 – 20 м (в зависимости от числа машиномест на парковке) от окон квартиры. Другие указывают, что этот Приказ определяет технические условия эксплуатации зданий, и к ПДД РП никак не относится. В результате – тысячи судебных споров в год с различным эффектом.

Однако нельзя сказать, что никаких правил не существует вообще. Например, водитель будет оштрафован, если:

Остановка или стоянка прямо запрещены установленными знаками (подробнее по размерам штрафов поговорим ниже).

За включенный двигатель без движения в течение более 1 минуты.

Автомобиль препятствует въезду-выезду.

Аналогично могут быт использованы и прочие нормы ПДД, если они нарушены в конкретном случае.

Где запрещено останавливаться и парковаться в Польше?

Статья 49 ПДД РП полностью посвящена таким запретам, при этом существует общая норма: где запрещена стоянка, остановка может быть допустима, если запрещена остановка, то не позволительна и стоянка.

Остановка запрещена:

На железнодорожном переезде, на трамвайном переезде, на перекрестке и на расстоянии менее 10 м от железнодорожного переезда или перекрестка. На пешеходном переходе, на перекрестке для велосипедистов и на расстоянии менее 10 м перед этим переходом или перекрестком; на дороге с двусторонним движением и двумя полосами движения этот запрет действует и за пределами этого перехода или проезда. В туннеле, на мосту или на виадуке. На дороге вдоль сплошной линии и вблизи ее крайних точек, если это заставит других участников движения пересечь эту линию. На дороге — рядом с прерывистой линией, ограничивающей край дороги, а также на обочине — рядом со сплошной линией, ограничивающей край дороги. На расстоянии менее 10 м от дорожного знака или светофора, если они будут перекрыты транспортным средством. На дороге у ее левого края, за исключением остановки или стоянки транспортного средства в населенных пунктах на дороге с односторонним движением или на дороге с двусторонним движением с небольшой интенсивностью. В полосе между проезжими частями. На расстоянии менее 15 м от указателя, обозначающего остановку общественного транспорта, а на остановке с «карманом» для заезда транспорта – по всей ее длине. На расстоянии менее 15 м от конечных точек остановки, выполненной в виде островка (например, в центре проезжей части для остановки трамвая – ПК), если дорога с его правой стороны имеет только одну полосу движения. На велосипедных дорожках и других типах дорог, предназначенных для движения велосипедистов.

Кроме этого, запрещается останавливать или парковать транспортное средство на автомагистрали или скоростной автомагистрали в месте, отличном от предназначенного для этой цели.

Стоянка запрещена:

В месте, препятствующем въезду или выезду, в частности, у ворот, гаража, стоянки или парковочной нише. В месте, затрудняющем доступ или выезд другого правильно припаркованного транспортного средства. До и после железнодорожного переезда, по обеим сторонам дороги, на участке от железнодорожного переезда до разметки с одной линией. В жилом секторе в месте, отличном от предназначенного для этой цели. В населенных пунктах транспортным средствам или составным транспортным средствам с максимально допустимой массой более 16 тонн или длиной более 12 м, вне специально отведенных для этого стоянок.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание, перечислены случаи запретов, действующих по умолчанию. Кроме этого, и остановка, и стоянка будут запрещены, если таковы требования соответствующих знаков и/или дорожной разметки.

Еще один принципиальный момент. Что делать, если остановка запрещена (например, перед остановкой общественного транспорта), но движение невозможно по причинам, не связанным с водителем (к примеру, пробка). Такая остановка не будет являться нарушением, о чем четко сообщает ust.4, art.49 Prawo o ruchu drogowym:

Запрет на остановку или стоянку транспортного средства не распространяется на его обездвиживание, произошедшее в результате условий дорожного движения или правил.

Нормы обозначения неисправного автомобиля

Невозможность транспортного средства продолжить движение из-за технической неисправности не будет считаться нарушением, если выполнить обязательные требования ПДД РП.

Во-первых, если обездвиживание по техническим причинам произошло на автомагистрали, водитель обязан убрать транспортное средство с дороги и предупредить других участников дорожного движения.

Далее, существуют нормы art.50 Prawo o ruchu drogowym, устанавливающие способы когда и как должно происходить такое предупреждение.

На дорогах с твердым покрытием (за исключением автомагистралей, о которых сказано выше):

Вне населенных пунктов — при стоянке на дороге в месте, где это запрещено, и на обочине, если транспортное средство не видно с достаточного расстояния. В населенных пунктах — при стоянке на дороге в месте, где остановка / стоянка запрещены.

Остановку транспортного средства следует сигнализировать следующим образом:

На автомагистрали или скоростной автомагистрали — путем: включения аварийной сигнализации, а при ее отсутствии — включением габаритных огней; установкой светоотражающего треугольника на расстоянии 100 м сзади ТС, размещенного на дороге или обочине в зависимости от места остановки транспортного средства. На других дорогах: вне населенных пунктов — путем выставления знака аварийной остановки на расстоянии 30-50 м сзади транспортного средства и включения аварийной сигнализации, а если транспортное средство не оборудовано аварийной сигнализацией — габаритных огней; в населенных пунктах — путем включения аварийной сигнализации, а если транспортное средство ими не оборудовано – габаритных огней, и установки светоотражающего знака аварийной остановки сзади или на транспортном средстве, на высоте не более 1 м.

Сигнализация, указанная выше, должна действовать в течение всего времени стоянки автомобиля.

Что такое парковка в Польше?

Парковкой (паркингом) в Польше является любое место, специально выделенное и оборудованное для стоянки транспортных средств. Правила парковки в конкретном месте определяются местными властями либо непосредственными владельцами территории.

Парковки могут быть бесплатными, и тогда правила их использования (время, тип транспортных средств и пр.) можно увидеть непосредственно на дорожных знаках, табличках и других способах информирования. Но стоянки могут быть и платными – так называемые Зоны платного паркинга (польск., Strefy płatnego parkowania). Именно о последних и пойдет речь далее.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Нужно точно понимать, что большинство правил платных парковок определяют их владельцы или ответственные лица. Это относится не только к стоимости, но и ко времени использования, способам оплаты и т.д. Далее будут приведены параметры, применяемые в большинстве случаев, однако в каждом населенном пункте, в каждой парковочной зоне, они могут незначительно отличаться.

Например, в рамках нашего проекта есть подробная информация о платных парковках:

По другим городам и их стоянкам необходимо уточнять правила каждой парковочной зоны.

Сколько стоит парковка в Польше?

Как уже говорилось, стоимость в каждом случае может быть разной. Однако есть законодательная норма устанавливающая максимально допустимые величины.

Плата за первый час парковки не может быть выше:

0,15% от минимального размера оплаты труда вне пределов центра города;

0,45% минимальной заработной платы за платную парковку в центре города.

Стоимость проезда может зависеть от места парковки (т. е. зона может быть разделена на подзоны с разной оплатой). Местные власти могут вводить абонентскую плату, фиксированную плату и нулевую ставку для отдельных категорий лиц. Может различаться и стоимость в течение дня (к примеру, ночью бесплатно или дешевле).

При этом ставки за первые три часа парковки должны быть прогрессивными, а максимальная прогрессия может составлять 20%. Ставка за четвертый и последующие часы парковки не может быть выше, чем за первый час.

Бесплатная парковка в выходные

Законодательство разделяет обычные зоны платной парковки и Strefy płatnego parkowania в центре города. В первом случае взимать плату допустимо только по рабочим дням, то есть в выходные и праздники такие парковки бесплатны.

Платные парковки в центре города таких ограничений не имеют, и могут оставаться платными в режиме 24/7. Но, опять же, точные правила определяются местными властями. Есть примеры, когда стоянки в центре становятся платными только на выходных, а в будние дни используются свободно.

Есть ли особенности для беженцев?

На общепольском уровне льгот для беженцев, в том числе для украинцев с временной защитой, не вводилось. По факту их применяли некоторые гмины / города, но в большинстве случаев в течение непродолжительного времени в 2022 году, и сейчас эти нормы отменены.

Тем не менее уточнить действующие правила стоит непосредственно на ресурсах, связанных с выбранным паркингом.

Когда нужно платить за парковку до или после?

Как правило, парковка оплачивается вперед – на это выделяется несколько минут (например, 7 минут после остановки), в течение которых необходимо выполнить требуемые процедуры.

Что касается подписок, абонементов, льготных карт и пр., то они должны быть действующими (в т.ч. своевременно продленными) уже на момент остановки транспортного средства в границах платной зоны.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Вместе с тем часть коммерческих стоянок могут подразумевать оплату после выезда с их территории, или гибридную, когда сначала вносится определенный аванс, а по факты выезда доплачивается остальное. Но на муниципальных паркингах такое практикуется очень редко.

Как оплатить парковку в Польше?

Способ уплаты пошлин также входит в компетенцию городских или гминных властей. Чаще всего устанавливаются так называемые паркоматы, в некоторых случаях можно также встретить парковочные талоны, продаваемые в специальных киосках или оплачивающие сбор через кассира. Создается все больше мобильных приложений, позволяющих оплачивать парковку.

Рассмотрим основные возможности подробнее.

Оплата через паркомат

Паркоматы – специальные устройства для оплаты парковки, расположенные в непосредственной близости от места расположения машины. Моделей паркоматов огромное количества, различающееся функциональностью, но в основном их принцип работы одинаков: припарковались – подошли – оплатили.

Разумеется, необходимо идентифицировать парковочное место и автомобиль, а также для контроля получить подтверждения оплаты (например, распечатать чек).

Как пользоваться паркоматом в Польше?

В основном метод использования паркомата зависит от выбранного типа оплаты.

Оплата монетами (реже купюрами, но почти никогда паркоматы не обладают функцией выдачи сдачи):

Введите регистрационный номер на буквенно-цифровой клавиатуре. Подтвердите выбор специальной кнопкой. Вставьте монеты с указанием примерного времени парковки. На дисплее отразится текущий период оплаченной парковки. Подтвердите выбор. Получите чек.

Оплата платежной картой (если паркомат обладает подобной фнукцией):

Введите регистрационный номер на клавиатуре паркомата. Подтвердите выбор кнопкой. С помощью кнопок указания стоимости введите размер платы за ожидаемое время парковки. Подтвердите выбор специальной кнопкой. Поднесите бесконтактную карту к картридеру PayPass / PayWave и дождитесь сообщения «zatwierdzone (одобрено)». Получите свой чек.

Платеж с помощью системы BLIK:

Введите регистрационный номер на буквенно-цифровой клавиатуре. Подтвердите выбор кнопкой. С помощью кнопок указания стоимости введите размер платы за ожидаемое время парковки. Подтвердите выбор. Выберите вариант оплаты BLIK (это может быть символ в виде двух черных стрелок на желтом фоне). Введите код BLIK. Подтвердите выбор кнопкой «Ок». Получите чек.

Вид кнопок, символов и последовательность действий могут незначительно отличаться в зависимости от модели паркомата.

СМС оплата

Такая функция на некоторых парковках имеется. Ее суть в том, что водитель, припарковав автомобиль, отправляет на специальный номер буквенно-цифровой код, в котором содержится необходимая информация (номер, место, время и пр.).

Сложность метода в том, что и номер, на который необходимо отправлять СМС и содержание сообщения могут различаться в зависимости от оператора паркинга. Уточнять возможность применения метода и сам процесс необходимо в ответственной за конкретный паркинг компании / ведомстве.

Приложения

Оплата через мобильное приложение набирает все большую популярность. Это удобно, быстро и достаточно надежно. Сложность здесь одна – таких приложений много, а действуют на разных парковках могут не все из них.

Наиболее популярные приложения для оплаты парковок:

mPay.

SkyCash.

Autopay.

AnyPark.

moBILET.

Electronicparking.

Cityparkapp.

Flowbird.

mka.malopolska.

Информация об используемых приложениях должна быть доступна и на самих парковках, и на официальных ресурсах их операторов.

Абонементы на парковку

Абонементы – их еще могут называть подписками, месячными билетами и т.п. – это очень удобный и выгодный механизм для тех, кто использует платные стоянки часто.

Абонементы могут отличаться по стоимости. Например, могут быть бесплатными для инвалидов, иметь крайне низкую стоимость для лиц, проживающих или работающих рядом с паркингом, специальные условия для курьеров, почтальонов и т.д.

Стоимость абонемента, правила его получения и использования – в каждом случае свои, установленные местными властями в зоне чьей ответственности и находится паркинг.

Что будет, если не заплатить за парковку в Польше?

Когда речь идет о неоплате специальной платной парковки, размер штрафа устанавливается местными властями. В большинстве случаев эта сумма порядка 300 злотых (с необходимость оплатить и время, проведенное на паркинге), однако иногда штраф может быть снижен за оперативно сделанную оплату.

Подробно о штрафах за парковку можно узнать из статьи по ссылке, поэтому далее лишь кратко напомним об основных параметрах наказании за нарушение связанных ПДД.

Наказание за нарушение правил парковки в Польше

Штраф не менее 100 злотых за:

Несоблюдение действия таких знаков, как: В-35 «стоянка запрещена»; B-36 «остановка запрещена», B-37 или B-38 «стоянка запрещена на…», B-39 «зона ограниченной стоянки», D-18 «стоянка», D-18а «стоянка – зарезервированная» или D-18b «крытая автостоянка», D-19 «такси стоянка».

Парковка менее 15 м от обозначения остановки общественного транспорта.

Стоянка менее 15 м от ближней границы остановки-островка.

Блокировка движения велосипедов.

Парковка, перекрывающая доступ / выезд другим ТС.

Парковка не параллельно краю (если иное не указано знаком).

Несоблюдение знака Т-30, указывающего способ стоянки.

Штраф 300 злотых за:

Парковка автомобиля ближе 10 метров от перекрестка или пешеходного перехода.

Штраф 400 злотых за:

Использование поддельного парковочного талона, выданного на инвалида и одновременное несоблюдение дорожных знаков В-10 «въезд на мопеде запрещен».

Штраф 1200 злотых за:

Несоблюдение знака Р-18 «стоянка» и Р-24 «место для автомобиля инвалида» или Р-20 «конверт» и Р-24 «место для автомобиля инвалида», размещенных самостоятельно без вертикальных знаков D-18 «стоянка», D-18а «стоянка – зарезервированная» или D -18b «крытая автостоянка».

Использование несанкционированной парковочной карты для инвалидов и одновременное несоблюдение дорожных знаков Р-18 «стоянка» и Р-24 «место для автомобиля инвалида» или Р-20 «конверт» и Р -24 «место для автомобиля инвалида», размещаемое самостоятельно без вертикального знака D-18 «стоянка», D-18а «стоянка – зарезервированная» или D -18b «крытая автостоянка».

Использование несанкционированной парковочной карты для инвалидов и несоблюдение дорожных знаков D-18 «стоянка» или D-18b «крытая стоянка», с размещением под знаком знака Т-29 (информирующего о месте для инвалидов), или D-18а «стоянка – зарезервированная» с табличкой Т-29 под знаком.

Напомним, что штрафы – не единственные санкции, ожидающие нарушителей. Существует еще и система штрафных баллов.

Сколько баллов за нарушения норм стоянки?

Денежные штрафы и баллы (при их начислении) используются параллельно друг другу – применение одного вида наказания не освобождает от другого.

Как правило, нарушение действия знака и основных правил парковки обойдется в 1 — 5 баллов. Более серьезные правонарушения могут привести к начислению большего числа баллов. Например, с сентября 2022 за остановку менее чем за 10 м до перехода начисляют сразу 8 баллов.

Эвакуация ТС нарушителя

В заключении напомним, что штраф и начисленные баллы могут оказаться не самой затратной частью для нарушителя. Если транспортное средство мешает проезду, оставлено в запрещенном месте или иным образом создает угрозу безопасности, оно может быть эвакуировано за счет нарушителя. Решение о том, создает ТС угрозу или нет, принимает сотрудник правоохранительных органов.

Стоимости могут быть разными, но ориентировочно можно говорить о следующих расценках:

540 – 550 злотых за факт буксировки.

45 – 50 злотых в день за размещение на штраф стоянке.

Опять же, данные затраты не освобождают ни от штрафа за нарушение ПДД, ни от начисления баллов.

Заключение

Правила паковки в Польше – не только одни из самых нарушаемых, но и максимально контролируемые. Главное четко понимать нормы, и распространять их не только на оборудованные паркинги, но и на все случаи, когда автолюбителю необходимо остановить транспортное средство.

Штрафы достаточно высоки, а в некоторых случаях финансовые потери могут быть еще выше, если придется выкупать свой автомобиль с платной стоянки и оплачивать эвакуацию.