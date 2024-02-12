О каких договорах идет речь?

Все сказанное далее устанавливается нормами Трудового кодекса Польши. Это означает, что данными правилами регулируются только умовы о праце, и к иностранцам, работающим по гражданско-правовым договорам (например, умове злецения или о дзело) данные условия не относятся.

Вместе с тем, в первую очередь из-за снижения прибыльности по Umowam zlecenie и новым требованиям по регистрации Umow o dzieło, количество Umow o prace постоянно растет. По данным нашего Монитора праци, в новых предложениях о работе числе полноценных трудовых договоров достигает уже 89% — 90%. Соответственно, данный вопрос может касаться большого числа людей.

Не путайте договор на определенное время с договором на временную работу

Нередко возникает путаница, когда говорят о трудовом договоре na czas określony и Umowe o pracę tymczasową (договоре о временной работе). Это принципиально разные документы, и условия работы по ним значительно отличаются. Мы очень коротко остановимся на «временной работе», чтобы избежать путаницы в дальнейшем.

Umowa o pracę tymczasową – это трудовой договор на временную работу, заключаемый между работником и работодателем, в качестве которого выступает агентство временной работы. Это принципиальный момент, т.к. фактически в процессе участвуют три стороны:

Иностранец – в качестве работника.

Агентство – в качестве работодателя.

Работодатель-выгодоприобретатель – так в правовом поле РП называют предприятие, на котором фактически будет трудиться работник.

Существует строгая норма, что по договору на временную работу нельзя трудиться более 18 месяцев на одного и того же работодателя (агентство!) в течение каждых 3 лет. Далее сотрудник должен либо сменить агентство, либо (что приветствуется и поощряется государством) перейти к работодателю-выгодоприобретателю напрямую (заключить договор не с агентством, а непосредственно с ним).

Umowa o pracę na czas określony (договор на определенное время) – это полноценный трудовой договор, подписанный между работником и польским работодателем, за исключением агентства временной занятости. От бессрочного отличается тем, что изначально подразумевает период, по истечению которого он будет либо прекращен, либо пролонгирован (подписан новый контракт).

Именно об этом типе трудовых договоров и пойдет речь далее.

Как учитывается Umowa na okres próbny?

Еще одно исключение, которое может вызвать недопонимание. Существует такая разновидность трудового контракта, как Umowa na okres próbny – договор на испытательный срок.

Про него мы подробно рассказывали в данном материале, поэтому здесь лишь упомянем, что при расчете количества договоров или общего срока работы по ним, о которых будет сказано далее, договор на испытательный срок никак не учитывается.

Когда Умова о праце на час окреслений автоматически продлевается?

Статья 251 Kodeksa Pracy, которая и регулирует правила продления Umowy o pracę na czas określony, устанавливает, что данный тип договора автоматически превратится в трудовой контракт на неопределенное время (бессрочный) при наступлении одного из следующих событий (того, что наступит первым):

Суммарное время работы по договорам на определенный срок превысит 33 месяца. Договор данного типа между сторонами подписывался уже три раза.

Если время работы составит 33 месяца, то со дня, следующего за днем, когда пройдут эти 33 месяца, договор считается бессрочным.

Если речь идет о трех контрактах на ограниченное время, то подписанный четвертый договор автоматически считается бессрочным, чего бы в нем не было обозначено.

Что происходит, если договоры заключались не подряд?

На этом моменте нужно отдельно акцентировать внимание, т.к. подобные вопросы не редкость. Ответ содержится в нормах той же art.251 k.p. , указывающей, что в обоих случаях речь идет о договорах, заключенных между теми же сторонами. О том, что это должны быть контракты, идущие подряд, нет ни слова.

Соответственно, и количество умов о праце, и их общий срок рассчитываются суммарно, в том числе, если между контрактами существовали нерабочие пробелы.

Когда допустимо иметь 4ый договор на определенное время или работать более 33 месяцев?

Исключения существуют, но их всего пять. Договоры на ограниченный срок могут заключаться на период свыше 33 месяцев, либо продлеваться в четвертый или более раз:

Когда сотрудник временно замещает кого-то. Для сезонных работ. На выборных должностях. При продлении контракта из-за беременности. Если работодатель докажет, что существуют объективные причины для такой пролонгации.

Завершающий пункт поясним. Речь о том, что такое продление работодатель обязан обосновать и доказать необходимость в Трудовой инспекции, куда необходимо обратиться в течение пяти дней с момента заключения «спорного» договора. Инспектор должен рассмотреть все аргументы и выдать свое разрешение. На практике такие случаи встречаются крайне редко.

График превращения договоров в 2024 году

Количество договоров посчитать нетрудно. Другое дело с 33 месяцами. Мы предоставим примерный расчет дат заключения договоров, которые автоматически продлятся в 2024 году, однако надо учитывать следующее:

При нескольких контрактах на ограниченное время «датой подписания» считается дата заключения первого из них.

Расчет будет сделан на примерах контрактов, действующих подряд. Если были перерывы, дату подписания первого нужно передвинуть назад на суммарное количество месяцев таких перерывов.

Сроки будут примерно округлены до ближайших месяцев, а точные даты нужно рассчитывать по конкретной дате подписания первого контракта.

Месяцем, в соответствии с польским законодательством, считается 30 дней. Соответственно, 33 месяца = 990 дней.

Примерные даты заключения первых Umow o pracę na czas określony, которые продлятся в 2024 года:

Месяц автоматического продления договора в 2024 году Месяц подписания первой умовы Январь Апрель — май 2021 Февраль Май – июнь 2021 Март Июнь – июль 2021 Апрель Июль – август 2021 Май Август – сентябрь 2021 Июнь Сентябрь – октябрь 2021 Июль Октябрь – ноябрь 2021 Август Ноябрь – декабрь 2021 Сентябрь Декабрь 2021 – январь 2022 Октябрь Январь – февраль 2022 Ноябрь Февраль – март 2022 Декабрь Март – апрель 2022