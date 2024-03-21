Кто должен регистрировать umówy o dzieło?

Обязанность регистрации договоров на конкретную работу (umówy o dzieło) возлагается на всех юридических и физических лиц, заключивших с исполнителем данный вид контракта. Исключением являются юридические лица, законодательно освобожденные от необходимости регистрации и выплат в ZUS (некоторые виды фондов, ассоциаций и пр.).

При этом, обратите внимание, исключений для физических лиц не существует – все физлица, заключившие умову о дзело в качестве заказчика, обязаны регистрировать контракт в ЗУС.

Кто освобожден от необходимости регистрировать договор?

Законодательно установлен перечень ситуаций, при которых регистрировать умову о дзело не нужно:

Если договор заключен со своим работником, т.е. с человеком, уже трудоустроенным у данного работодателя, и подписавшего умову о дзеле в качестве договора на дополнительный (конкретный) объем работ.

Если договор заключен с другим субъектом, но выполняться работы будут в пользу своего работодателя. Например, человек работает на рыбном комбинате упаковщиком. Комбинат нанял клининговую контору для генеральной уборки, а те, в свою очередь, заключили с этим работником умову о дзело о помощи в уборке.

Если умова о дзело подписана с лицом, ведущим бизнес, для предоставления им услуг, входящих в сферу его деятельности (к этому случаю мы еще вернемся более подробно далее).

Есть и еще один, менее распространенный и менее однозначный пункт — о заключении договора с субъектами на выполнение работ, которые не являются обычной сферой их бизнес-интересов. Со временем на практике смысл данного пункта станет более определен, но к работникам-иностранцам он вряд ли будет иметь отношение.

Кто оповещает ZUS?

В любом случае регистрация умовы о дзело в ZUS возлагается на заказчика. Исполнитель никогда не является инициатором и исполнителем данного процесса.

Напомним, что иногда подобные договора заключают и для обычной работы, в том числе для трудоустройства иностранцев. В этих случаях терминологически работодатель является заказчиком, а работник, соответственно, исполнителем (подрядчиком). Необходимость регистрации на такие случаи распространяется в полном объеме.

Регистрация умов о дзело между физическими лицами

Данную ситуацию необходимо рассмотреть отдельно, так как именно она вызывает множество вопросов. Предприниматели, как правило, прекрасно осведомлены о своих обязанностях и путях их выполнения. Другое дело физические лица, не являющиеся предпринимателями.

Например, вопрос может касаться заключения умовы о дзело с фотографом, которого нанимают для съемок на свадьбе. Заказчик, не являясь плательщиком ZUS, может и не подозревать о способах работы с этой организацией. Однако обязанность зарегистрировать договор в ЗУС распространяется и на него. Так же как и штраф за нарушение.

Однако одно из исключений все же распространяется и на данную ситуацию. Вспомним, что регистрировать договор не должен заказчик, если он подписан с лицом, ведущим бизнес, в рамках его деятельности.

Здесь лучше рассмотреть на примере. Если упомянутый свадебный фотограф работает в качестве ИП, то заключенная умова о дзело регистрироваться не должна. Если же у фотографа ИП нет (или нет другой формы ведения бизнеса, связанного с фотографией), то договор должен быть зарегистрировать в ZUS, и сделать это – обязанность заказчика.

Как зарегистрировать договор в ZUS?

Для выполнения регистрационных действий введен новый формуляр RUD — zgłaszamy do ZUS na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Данные можно ввести через сайт Управления, для чего необходим профиль на Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Формуляр поделен на три основных блока:

Блок I . Данные о заказчике (наименование, идентифицирующая информация).

. Данные о заказчике (наименование, идентифицирующая информация). Блок II . Данные подрядчика (Ф. И. О., паспорт, контакты).

. Данные подрядчика (Ф. И. О., паспорт, контакты). Блок III. Информация о заключенных договорах, включая их сроки.

На каждого подрядчика-исполнителя заполняется отдельный формуляр, но число договоров в одном формуляре может быть указано до десяти.

Сообщить в ZUS заказчик обязан в течение 7 дней с момента подписания умовы о дзело.

Наказание за невыполнение требований о регистрации договора

Проверкой необходимой регистрации занимается ZUS. Однако само Управление социального страхования не вправе накладывать какие-либо штрафы, но имеет свои возможности влиять на нарушителя.

Во-первых, ZUS может инициировать судебное разбирательство, а уже суд может принять решение о штрафных санкциях в 5 000 злотых. Признанный виновным работодатель (заказчик) будет обязан оплатить и судебные издержки, что так же составляет немалую сумму.

Во-вторых, есть у ZUS и внесудебные рычаги решения вопроса. Управление имеет юридическое право признать незарегистрированную по правилам умову о дзело умовой злецения, и выставить счет на оплату соответствующих сборов за весь период действия такого контракта (с возможным выставлением пени).

Напомним, что проконсультироваться в ZUS по этим и другим вопросам можно онлайн и бесплатно. Как это сделать мы рассказывали в этой статье.