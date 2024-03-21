Как в Польше зарегистрировать в ZUS умову о дзело
В Польше действует обязательная регистрацию umów o dzieło в органах ZUS (Управление социального страхования). Обо всех контрактах данного типа, заключенных с 01.01.2021, заказчик обязан уведомить Управление через новый формуляр RUD.
Подробности в материале «Польского консультанта».
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- Кто должен регистрировать umówy o dzieło?
- Кто освобожден от необходимости регистрировать договор?
- Кто оповещает ZUS?
- Регистрация умов о дзело между физическими лицами
- Как зарегистрировать договор в ZUS?
- Наказание за невыполнение требований о регистрации договора
Кто должен регистрировать umówy o dzieło?
Обязанность регистрации договоров на конкретную работу (umówy o dzieło) возлагается на всех юридических и физических лиц, заключивших с исполнителем данный вид контракта. Исключением являются юридические лица, законодательно освобожденные от необходимости регистрации и выплат в ZUS (некоторые виды фондов, ассоциаций и пр.).
При этом, обратите внимание, исключений для физических лиц не существует – все физлица, заключившие умову о дзело в качестве заказчика, обязаны регистрировать контракт в ЗУС.
Кто освобожден от необходимости регистрировать договор?
Законодательно установлен перечень ситуаций, при которых регистрировать умову о дзело не нужно:
- Если договор заключен со своим работником, т.е. с человеком, уже трудоустроенным у данного работодателя, и подписавшего умову о дзеле в качестве договора на дополнительный (конкретный) объем работ.
- Если договор заключен с другим субъектом, но выполняться работы будут в пользу своего работодателя. Например, человек работает на рыбном комбинате упаковщиком. Комбинат нанял клининговую контору для генеральной уборки, а те, в свою очередь, заключили с этим работником умову о дзело о помощи в уборке.
- Если умова о дзело подписана с лицом, ведущим бизнес, для предоставления им услуг, входящих в сферу его деятельности (к этому случаю мы еще вернемся более подробно далее).
Есть и еще один, менее распространенный и менее однозначный пункт — о заключении договора с субъектами на выполнение работ, которые не являются обычной сферой их бизнес-интересов. Со временем на практике смысл данного пункта станет более определен, но к работникам-иностранцам он вряд ли будет иметь отношение.
Кто оповещает ZUS?
В любом случае регистрация умовы о дзело в ZUS возлагается на заказчика. Исполнитель никогда не является инициатором и исполнителем данного процесса.
Напомним, что иногда подобные договора заключают и для обычной работы, в том числе для трудоустройства иностранцев. В этих случаях терминологически работодатель является заказчиком, а работник, соответственно, исполнителем (подрядчиком). Необходимость регистрации на такие случаи распространяется в полном объеме.
Регистрация умов о дзело между физическими лицами
Данную ситуацию необходимо рассмотреть отдельно, так как именно она вызывает множество вопросов. Предприниматели, как правило, прекрасно осведомлены о своих обязанностях и путях их выполнения. Другое дело физические лица, не являющиеся предпринимателями.
Например, вопрос может касаться заключения умовы о дзело с фотографом, которого нанимают для съемок на свадьбе. Заказчик, не являясь плательщиком ZUS, может и не подозревать о способах работы с этой организацией. Однако обязанность зарегистрировать договор в ЗУС распространяется и на него. Так же как и штраф за нарушение.
Однако одно из исключений все же распространяется и на данную ситуацию. Вспомним, что регистрировать договор не должен заказчик, если он подписан с лицом, ведущим бизнес, в рамках его деятельности.Здесь лучше рассмотреть на примере. Если упомянутый свадебный фотограф работает в качестве ИП, то заключенная умова о дзело регистрироваться не должна. Если же у фотографа ИП нет (или нет другой формы ведения бизнеса, связанного с фотографией), то договор должен быть зарегистрировать в ZUS, и сделать это – обязанность заказчика.
Как зарегистрировать договор в ZUS?
Для выполнения регистрационных действий введен новый формуляр RUD — zgłaszamy do ZUS na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Данные можно ввести через сайт Управления, для чего необходим профиль на Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Формуляр поделен на три основных блока:
- Блок I. Данные о заказчике (наименование, идентифицирующая информация).
- Блок II. Данные подрядчика (Ф. И. О., паспорт, контакты).
- Блок III. Информация о заключенных договорах, включая их сроки.
На каждого подрядчика-исполнителя заполняется отдельный формуляр, но число договоров в одном формуляре может быть указано до десяти.
Сообщить в ZUS заказчик обязан в течение 7 дней с момента подписания умовы о дзело.
Наказание за невыполнение требований о регистрации договора
Проверкой необходимой регистрации занимается ZUS. Однако само Управление социального страхования не вправе накладывать какие-либо штрафы, но имеет свои возможности влиять на нарушителя.
Во-первых, ZUS может инициировать судебное разбирательство, а уже суд может принять решение о штрафных санкциях в 5 000 злотых. Признанный виновным работодатель (заказчик) будет обязан оплатить и судебные издержки, что так же составляет немалую сумму.
Во-вторых, есть у ZUS и внесудебные рычаги решения вопроса. Управление имеет юридическое право признать незарегистрированную по правилам умову о дзело умовой злецения, и выставить счет на оплату соответствующих сборов за весь период действия такого контракта (с возможным выставлением пени).
Напомним, что проконсультироваться в ZUS по этим и другим вопросам можно онлайн и бесплатно. Как это сделать мы рассказывали в этой статье.
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