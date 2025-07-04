Когда уйти с работы без разрешения законно?

Случаи, когда сотрудник может не выполнять распоряжения начальства, а также ситуации, при которых от работы освобождают, а зарплата сохраняется, подробно разобраны в отдельных материалах. Поэтому здесь лишь кратко напомним, что уйти с работы без разрешения законно, если:

Требуется выполнение обязанностей, не предусмотренных договором.

Отдаются противозаконные приказы / распоряжения.

Возникает опасность жизни или здоровью самого работника или других лиц.

Резкое недомогание работника.

Еще раз повторим – в указанных случаях получать разрешение на уход с работы ненужно, однако работодатель обязан быть оповещен о произошедшем как можно быстрее.

Самовольное оставление рабочего места и дисциплинарные взыскания

Другая ситуация возникает, когда нет вышеприведенных аргументов, а работник самовольно покидает рабочее место. Тогда работодатель может применить к работнику дисциплинарные взыскания, которые включают в себя:

Указанные санкции могут быть применены только после того, как работник получит возможность дать объяснения / пояснения по сложившейся ситуации. Работодатель должен уведомить работника в письменной форме о примененном взыскании, указав вид нарушения трудовых обязанностей работника, дату совершения работником нарушения и информируя его о праве подать возражение и сроке его подачи. Копия уведомления подшивается в личное дело работника.

Могут ли уволить за самовольный уход с работы?

Неоправданное отсутствие на работе, не вызванное особыми неожиданными обстоятельствами, может рассматриваться работодателем как серьезное нарушение основных обязанностей работника, что может впоследствии привести к расторжению трудового договора с работником без предварительного уведомления по его вине (так называемое дисциплинарное увольнение).

Консультант Дмитрий Константинович Задать вопрос Дисциплинарное увольнение — общеупотребительный разговорный термин. Трудовой кодекс РП не использует такую формулировку номенклатуру. Тем не менее, за этим уничижительным утверждением стоит art.52 Kodeksu pracy , в которой говорится о расторжении трудового договора без предупреждения, т.е. об окончательном расторжении трудового договора с работником с немедленным вступлением в силу. Статья перечисляет три категории проступков, на основании которых работодатель может уволить работника без предупреждения.

Одной из категорий, позволяющих уволить работника, является серьезное нарушение основных обязанностей, и это наиболее распространенная причина расторжения договора на практике.

Верховный суд РП в своем решении от 21 июля 1999 г., I PKN 169/99, разъясняет это утверждение и подчеркивает, что серьезное нарушение основных обязанностей работника происходит, когда в связи с поведением работника (действием или бездействием), нарушающим основные обязанности, ему или ей может быть приписана преднамеренная вина или грубая халатность. Важно учитывать угрозы или нарушение интересов работодателя при оценке вины работника, как отметил Верховный суд в своем решении от 19 августа 1999 г., I PKN 188/99. Интересы работодателя должны быть серьезно нарушены или подвергнуты ущербу, и здесь недостаточно одной лишь угрозы таких последствий.

Подытожим. Несанкционированное оставление рабочего места, несомненно, представляет собой серьезное нарушение основных обязанностей работника, поскольку такое поведение может подвергнуть предпринимателя материальным потерям и потере доверия к работнику. Если не возникло ситуаций, когда самовольный уход оправдан, работодатель может уволить работника с «волчьим билетом», но может обойтись и штрафом, выговором или предупреждением.