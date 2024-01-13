Основные положения

Обязанность следовать инструкциям работодателя – одна из основных черт трудовых отношений. Собственно, для этого и принимается сотрудник на работу, чтобы выполнять возложенные на него обязанности в интересах работодателя, за вознаграждение.

Работник имеет право критиковать полученную команду, высказывать замечания и предложения, но если распоряжение подтверждено (работодатель настаивает), то в рамках закона и своих полномочий сотрудник обязан выполнить требуемое. Отказ может привести к негативным последствиям, в том числе штрафам или разрыву трудового контракта.

Что законодательство Польши относит к обязательным командам, выполнение которых сотрудником необходимо? Работник не может без последствий отказаться выполнять распоряжения работодателя, если:

Они связаны с работой.

Не противоречат трудовому законодательству.

Не нарушают других законов РП.

Это ситуация, что называется, по умолчанию. Далее будут рассмотрены случаи, являющиеся исключением из данных правил. Варианты, при которых отказ от выполнения команды будет являться законным, а санкции, наложенные за невыполнение таких распоряжений, могут быть оспорены в суде.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Сразу приведем негативный пример. Сотрудник получил распоряжение остаться на сверхурочную работу, с целью срочного ремонта поломавшегося конвейера. Работник отказался подчиниться, аргументируя тем, что на текущей неделе он уже неоднократно оставался на сверхурочную. К тому же это негативно отражается на его семейной жизни. Работодатель уволил сотрудника по статье за неисполнение, но тот, не согласившись с решением, подал в суд. Суд подтвердил законность увольнения, т.к. трудовое право позволяет работодателю обязать работника остаться на сверхурочные, если вопрос касается защиты имущества или исправления неисправности. Решение Верховного суда от 16.12.1987, I PRN 68/87, OSNC 1989/10/164.

Работа, непредусмотренная договором

«Я не буду этого делать, это не входит в мои обязанности!» — согласитесь, довольно распространенная формулировка отказа работников выполнять некоторые команды начальства. И во многом это действительно право сотрудника. Например , если вы пришли работать врачом, а вас направляют мыть унитазы, то во многих случаях отказ от выполнения такого распоряжения будет законен, т.к. обязанности не соответствуют квалификации, заявленной в контракте (подробнее об этом далее).

Однако существует ряд исключений. Во-первых, в законе прямо указано на два случая (достаточно любого из них), когда требование выполнить другие обязанности (отличные от указанных в договоре) законны:

Если такой перевод оправдан с точки зрения технологического процесса / потребностей работодателя, подразумевает перевод на срок не более 3 месяцев, обязанности соответствуют квалификации работника (вспомним пример выше), а заработная плата не уменьшается. Основание: art. 42 par. 4 Kodeks Pracy (далее k.p.). Если на предприятии официально объявлен простой, но работодатель может предоставить сотруднику другую работу. Основание: art. 81 par. 3 k.p.

Во-вторых, есть менее определенные, но все же условия для законных требований выполнить непрописанные в договоре обязанности. Например , существует норма, обязывающая работника в процессе выполнения своих обязанностей заботиться об интересах работодателя и сохранности его имущества (на всякий случай дословно: dbałości o dobro pracodawcy i ochrony jego mienia). В контракте работника могут быть прописаны обязанности, связанные, например, исключительно с технологической операцией на производстве, но требование (опять же, к примеру) убрать свое рабочее место после смены будет законным, т.к. отказ может привести к порче оборудования и/или нарушению безопасности и пр.

Из этого вытекает:

Работник может отказаться выполнять команду работодателя, если его принуждают исполнять обязанности, не предусмотренные соглашением, но только при условии, что подобное несоответствие не позволительно с точки зрения закона.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Более конкретно на примере судебной практики. Сотрудник работал в больнице на должности лаборанта. В определенный момент он получит распоряжение перейти на работу санитаром, с понижением оплаты до уровня этой штатной единицы. Работник отказался и был уволен. Суд восстановил лаборанта на рабочем месте в должности и с зарплатой, положенной по договору. Применение art. 42 par. 4 p.k. признано незаконным, т.к. заработок снижался. Разъяснения даны в Решение ВС от 18.11.1999 I PKN 370/99, OSNP 2001/7/225.

Если приказ противозаконен

Если полученная команда противоречит закону, ее неисполнение — это не право, а обязанность работника. Именно так категорично данная норма заявлена в трудовом праве.

Существуют очевидные случаи противозаконных команд. Например , если человек устроился работать грузчиком, а работодатель отправляет его к конкурентам с целью физического воздействия на его представителей, то мало кто будет сомневаться в незаконности такого приказа. Его исполнение может привести не только к увольнению, но и к нежелательному контакту с правоохранительной системой.

Однако в рамках исполнения своих обязанностей, распоряжения так же могут противоречить закону. Это может выглядеть не столь явно и порой казаться, что ответственность за такие команды работодатель берет на себя, но с точки зрения норм права, исполнение таких команд не снимает ответственности с работника.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Приведу пример из судебной практики. На одном из польских предприятий женщина, работающая бухгалтером, получила приказ от начальства незаконно изменить в документах квалификацию некоторых работников, в результате чего их зарплата необоснованно выросла. Через некоторое время начальника уволили, а пришедший на его место, разобравшись в произошедшем, уволил и бухгалтера. Женщина оспорила увольнение в судебном порядке, аргументируя тем, что всего лишь исполняла приказы руководства. Однако суд подтвердил законность увольнения, т.к. сотрудница обязана была указать начальству на незаконность команды и отказаться ее исполнять. Решение ВС от 10.11.1997, I PKN 244/97, OSNP 1998/12/358.

Это приводит к следующему выводу:

Работник обязан критично относиться к полученным командам и анализировать их на соответствие законам. В случае выявления противозаконности распоряжения, сотрудник должен предупредить об этом начальство и отказаться выполнять противозаконный приказ.

При всей неоднозначности этой нормы, косвенно налагающей на сотрудников обязанность детально знать законодательство, все же эти правила в законах прописаны и судебной практикой подтверждены. Однако эта же норма помогает и защищать права работника, если полученные команды их нарушают.

Тут рассмотрим уже гипотетический пример, в первую очередь потому, что реальных судебных дел по данной теме огромное множество, и они не являются прецедентами, а скорее стали расхожей практикой.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Например, девушку-работницу принуждают остаться на сверхурочную работу ночью. Однако она отказывается, заявив работодателю, что находится на третьем месяце беременности (и подтвердив это документально, справкой от врача). Такой отказ правомочен, т.к. art. 178 par.1 k.p. запрещает беременным работать ночью. Другими словами, приказ был незаконен и работница, предупредив работодателя, вправе его не исполнять.

Опасность для жизни и здоровья

Данная ситуация может пересекаться с предыдущей, но в ряде случаев отличается от нее принципиально. Если говорить о нормах, то работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда, а несоблюдение этих обязанностей дает работникам право отказаться исполнять команды. Сюда входят ситуации, и когда выполнение распоряжения несет угрозу жизни / здоровью непосредственно сотрудника, и когда такая угроза возможна для других людей.

При этом работник может отказаться выполнять свои обязанности по договору (а не только по полученному отдельно приказу), если ситуация на рабочем месте стала угрожать жизни / здоровью. В такой ситуации увольнение будет незаконным, а нерабочий период (до исправления ситуации) должен быть оплачен.

Здесь проще всего привести конкретную статью Трудового кодекса Польши:

Art.210 kodeks pracy §1. Если условия труда не соответствуют требованиям охраны труда и безопасности и представляют прямую угрозу здоровью или жизни работника либо выполняемая им работа представляет такую ​​опасность для других лиц, работник право воздержаться от выполнения работы и немедленно уведомить об этом своего начальника.

§2. Если воздержание от выполнения работы не устраняет угрозу, указанную в § 1, работник имеет право покинуть место опасности, немедленно уведомив об этом начальника.

§2 1 . Работнику не могут грозить какие-либо неблагоприятные последствия за отказ от работы или уход из опасного места в случаях, указанных в § 1 и 2.

. Работнику не могут грозить какие-либо неблагоприятные последствия за отказ от работы или уход из опасного места в случаях, указанных в § 1 и 2. §3. За время приостановки работы или ухода из опасного места в случаях, указанных в § 1 и 2, работник сохраняет право на вознаграждение.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Что здесь принципиально важно? У работника в описанных обстоятельствах есть право отказаться от выполнения работы, и даже покинуть рабочее место, но он обязан уведомить об этом работодателя. Сделать это стоит в письменном виде, или как минимум в присутствии свидетелей, если на написание документа нет возможности. Необходимо указать, что именно, по мнению сотрудника является причиной опасности. Второй существенный момент – отсылкам в статье к нормам охраны труда и техники безопасности, а это значит, что они по умолчанию распространяются на все типы договоров, если выполнение обязанностей происходит в месте, определенном работодателем / заказчиком.

Недомогание работника

Данная норма не распространяется на случаи, когда выполнение обязанностей связано со спасением жизни. Например, пожарные, спасатели, специальные службы и пр.

Сразу скажем, речь не идет о больничном листе. В случае заболевания, работник поступает по отдельно прописанным правилам. В данном случае имеется в виду т.н. Niedyspozycja pracownika – прописанная нормами законодательства возможность некоторых категорий работников не исполнять свои обязанности, если почувствовали недомогание.

К таким профессиям отнесены те, что требуют, чтобы психофизическое состояние выполняющих данные обязанности сотрудников, не создавало угроз жизни и здоровью другим людям. В частности, сюда отнесены водители автобусов, трамваев, авиадиспетчеры. Полный перечень установлен специальным Постановлением министра труда и социальной политики от 28 мая 1996 года.

Указанные лица могут отказаться от выполнения как новых команд начальства, так и своих обычных обязанностей, просто заявив о несоответствующем психофизическом состоянии. Однако оплачиваться время неисполнения не будет.

Кроме этого не могут ссылаться на недомогание лица, чьи обязанности связаны со спасением жизней или имущества людей.

Что делать, если работодатель заставляет исполнять незаконную команду?

Принуждение работника к выполнению незаконных команд является нарушением трудового законодательства. Из этого вытекают и способы преодоления ситуации. В конкретном случае они могут потребоваться не все, или иметь иную последовательность, но в целом набор шагов следующий:

Определить, что данное распоряжение незаконно. Заявить работодателю, что полученная команду нарушает нормы законодательства. Потребовать предоставить распоряжение в письменном виде (поможет для дальнейшей защиты прав, если ситуацию не удастся урегулировать на этом этапе). Официально заявить об отказе выполнять незаконную команду (лучше письменно, с регистрацией заявления работодателем). Обратиться в Трудовую инспекцию.

Если данные меры не помогли, либо произошло незаконное увольнение, вопрос решается в судебном порядке.

Оснований, чтобы законно отказаться выполнять команду работодателя, немало. Все они прописаны в законах относительно ясно. Но это говорит и об обратном — если отказ не будет соответствовать хотя бы одному из перечисленных условий, то работодатель будет вправе уволить сотрудника.