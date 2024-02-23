Можно ли проверить фирму в Польше?

И можно, и нужно. Давайте говорить начистоту. Мало кто собирается на работу в РП от хорошей жизни. Основная масса отъезжающих иностранцев ищет финансовой возможности для выживания. Если вы не счастливый обладатель Голубой карты, то выбираете не самую квалифицированную работу.

Теперь представьте, что пригласивший работодатель оказался мерзавцем и обманщиком: работник затратил время и средства на открытие визы, дорогу, питание, проживание и прочее, в надежде на скорый доход, но денег нет – его обманули. На и так сложное материальное положение накладываются новые неразумные и невозвратные расходы.

Можно сменить работодателя в Польше. Но и поиск новой работы потребует первоначальных затрат, и возможности существовать до первой зарплаты. А если снова обман?

Проверка работодателя – при том, что делается она быстро, бесплатно и самостоятельно – должна стать обязательным условием первого трудоустройства! Провести ее необходимо сразу по получению приглашения до – при том, что делается она быстро, бесплатно и самостоятельно –! Провести ее необходимо сразу по получению приглашения до оформления национальной визы или выезда по безвизу

Какие данные понадобятся для проверки?

Чтобы проверить работодателя, его необходимо однозначно идентифицировать. Для этого в РП есть несколько присваиваемых параметров:

KRS.

Наименование предприятия или имя частного предпринимателя.

REGON – статистический идентификатор фирмы.

NIP – уникальный налоговый код.

PESEL – в случаях частного предпринимательства может быть.

Что такое номер KRS?

Под последней аббревиатурой скрывается Государственный судебный реестр (польск., Krajowy Rejestr Sądowy). В этой базе содержатся все данные о регистрируемых в Польше коммерческих предприятиях (в т.ч. товариществах, обществах, «частниках»), общественных организациях, различных фондах, а также – внимание! – информация об их финансовой задолженности, неплатежеспособности.

Для проверки работодателя в Польше достаточно знать несколько из приведенных выше параметров. Однако, если освядчення или зезволення уже получен, в нем должна содержаться вся необходимая информация.

Что проверяем?

Прежде чем перейти непосредственно к способам проверки, остановимся на параметрах, выявив которые, можно говорить, что перед нами мошенник. Конечно, это не будет означать 100% гарантии неблагонадежности, но риск связываться с подобными фирмами велик.

Подозрение должен вызывать работодатель, если у него в наличии хотя бы один из следующих параметров:

Юридическое лицо не зарегистрировано. Регистрация была, но в настоящее время аннулирована. У предприятия большая задолженность перед бюджетами или другими организациями. Ранее работодатель привлекался за нарушение трудового законодательства. Заявленная в реестрах деятельность не совпадает с фактической.

Последний пункт проверить просто. В реестрах будет указана сфера деятельности предприятия и работнику не составит труда сравнить ее с той, на которую он получил приглашение. То есть, если работодатель, к примеру, оформлен как издательство, а зовет иностранца на сбор клубники, это должно вызвать подозрение.

Как проверить польского работодателя по REGON, NIP или KRS?

С одной стороны, проверить работодателя по реестрам несложно – информация будет предоставлена во всем имеющемся объеме. Но с другой, данных, предоставленных на польском языке, может быть настолько много, что разобраться непосвященному человеку может быть трудно.

Мы рассмотрим основные, необходимые для проверки данные. Наш совет: постарайтесь не обращать внимание на остальное, чтобы не запутаться.

Данные для примера

Для большей наглядности мы взяли реальные данные одного предприятия. Это просто одно из юридических лиц – мы не рекомендуем его вам или, наоборот, не высказываем своего негативного отношения. Данные приводятся исключительно для примера.

Любопытные могут ознакомиться с полной выпиской из национального судебного реестра, имеющейся в нашем распоряжении. Остальным будет достаточно этих параметров:

Наименование GREMI Форма собственности SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON 222150199 NIP 5792254462 KRS 0000521103

Обратите внимание, что NIP и REGON отличаются количеством цифр, а KRS начинается с нескольких нулей. Это будет важно в дальнейшем и значительно облегчит некоторые из видов поиска.

Проверка через Государственный судебный реестр Польши

Начинать мы рекомендуем именно с этого реестра. Во-первых, он содержит наиболее полную информацию. А, во-вторых, позволяет осуществлять поиск только по одному из параметров, если, к примеру, приглашения на руках еще нет и потенциальному работнику известны не все данные работодателя.

Шаг 1. Официальный сайт KRS

Перейдите на официальный сайт KRS. В открывшемся окне выберите раздел «Wyszukiwarka KRS» — кликните / тапните по нему:

Существуют и другие сайты, уверяющие, что имеют доступ к официальной базе данных, однако мы рекомендуем использовать именно официальный ресурс.

Шаг 2. Данные поиска

Введите необходимые для поиска данные. Напомним, что тем и хорош сайт Национального судебного реестра, что достаточно указать только один параметр. В нашем примере возьмем номер KRS – 0000521103.

Очень важно, что кроме параметра для поиска нужно обязательно указать базу, в которой этот поиск необходимо осуществить, иначе появится сообщение об ошибке. Реестры, в которых возможен поиск, это «Przedsiębiorcy (Предприниматели)» и «Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ (Ассоциации, другие общественные организации и профессиональные, фонды, государственные учреждения здравоохранения)» .

Следующая сложность – мы рассматриваем пример на мобильной версии сайта, однако далеко не под все модели смартфонов она нормально адаптирована – информация может не помещаться на экране полностью, и потребуется прокручивать страницу влево вправо.

Для наглядности укажем сначала десктопную версию формы поиска:

С чем можно столкнуться на мобильной версии:

Если страница не помещается полностью на экране, сначала проверьте, что установлен переключатель «Wyszukaj Podmiot» ( «Wyszukaj Dłużnika» используйте только при желании найти должника – это не относится к рассматриваемой теме).

Прокрутите страницу вправо, установите «галочку» в поле «Przedsiębiorcy» и введите номер KRS искомой фирмы. Это могу быть и другие параметры.

Прокрутите страницу далее вправо. Обратите внимание, здесь также есть дополнительные поля для поиска, но их всегда лучше использовать в качество уточняющих. Искать, например, только по гмине – идея не из лучших, так как система либо выдаст ошибку из-за большого числа данных, либо предоставит полный список компаний, и найти нужную будет затруднительно. Нас в данном примере интересует только кнопка поиска – «Szukaj» .

Если результат поиска есть, он отразиться в таблице ниже. Промотайте ее до конца вправо (если не видно сразу) до ссылки с названием «Wyświetl» . Кликните / тапните по ней.

Результат может не поместиться на мобильном экране. В таком случае просматривайте его, проматывая вправо-влево.

и



Обратите внимание, что поиск возможен и по названию компании (например, если никаких параметров неизвестно). Однако в таком случае нужно либо детально точно его вводить, либо быть готовым к большому числу фирм в результате.

Шаг 3. Как работать в полученными данными?

В результатах можно увидеть различные регистрационные номера и коды, которые нужно сравнить с указанными в документах. Очевидно, что у добросовестного работодателя они обязаны совпадать.

Еще работнику должны быть интересны следующие поля:

«Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców (Дата включения в реестр)» и «Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców (Дата исключения из реестра)» . Если, как в примере, первая есть, а второй нет, значит компания действующая.



и . Если, как в примере, первая есть, а второй нет, значит компания действующая. Отсутствуют также «Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS (Дата исключения из KRS)» и «Data zawieszenia działalności (Дата приостановки деятельности)» .



и . Нет отметок в указанном на примере блоке, которые появились бы, если бы предприятие находилось в процессе банкротства или уже завершало его.



Стоит просмотреть и другие данные, сравнив их с указанными в присланных документах.

Проверка по базе данных REGON

Несмотря на название, поиск по этой базе возможен по всем трем кодам-идентификаторам. Последовательность действий еще проще, чем в предыдущем варианте, правда и информации меньше.

Шаг 1. Переход на сайт

Перейти на ресурс можно нажав на ссылку. Откроется следующий экран:

Пока нас интересует левая часть со знакомыми уже параметрами REGON, NIP и KRS.

Данная база предоставляет только информацию по юридическим лицам. Если нужны параметры частного предпринимателя, воспользуйтесь этим ресурсом . Интерфейс немного отличается, но суть проверки аналогична.

Шаг 2. Вносим данные

Ввести можно как один из кодов, так и все известные. Более того, имеется и поиск по адресу и другим малоиспользуемым параметрам.

Откроются предварительные результаты. Обратите внимание, что номер REGON является ссылкой. Она-то нам и необходима – кликаем.

Шаг 3. Смотрим результаты

В нашем случае, результаты выглядят так (для удобства просмотра отрежем лишнее):

Здесь мы видим уже знакомую информацию: идентификаторы, форма собственности, адрес, даты регистрации и изменений и т.д. Обратите внимание на два момента:

Красным квадратом мы выделили даты, представляющие интерес (в нашем случае, на момент проверки, этих дат не было): дата приостановления деятельности;

дата возобновления деятельности;

дата окончания деятельности;

дата исключения из REGON;

дата решения об объявлении банкротства. Если у проверяемого предприятия присутствуют дату окончания регистрации, банкротства, исключения из реестра и т.п., шанс, что перед вами мошенники, очень велик. Стрелкой обозначена кнопка для дополнительной информации. Нажмите ее и переходим к следующему шагу.

Шаг 4. Виды деятельности

Это очень важный момент. Тот, на который нам не дал полного ответа предыдущий способ проверки. Здесь отражены все зарегистрированные сферы деятельности предприятия. Здесь и стоит смотреть их для сравнения в фактическими данными.

Смотрим через реестр кадровых агентств

Если работа планируется не напрямую с предприятием, а через агентство по трудоустройству, необходимо проверять как работодателя именно это агентство.

Кроме вышеприведенных способов, надо просмотреть данные и в базе KRAZ — Реестре кадровых агентств:

Перейдите на страницу поиска. Найдите агентство по одному из имеющихся параметров (обозначены слева). Посмотрите данные.

Главное, что должно интересовать при этом способе – наличие регистрации. Если ее нет (никогда не было или отменена, аннулирована), перед вами обманщики.

Заключение

Проверять работодателя нужно обязательно. На кону может стоять благосостояние и работника, и его близких. Это не повод для неоправданного риска. Как вы смогли увидеть, проверка онлайн возможна. При этом вполне доступна большинству людей. Работайте, зарабатывайте, и не давайте себя обманывать!