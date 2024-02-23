Не уверены в работодателе? Узнайте, как проверить фирму в Польше
Статья доступна на украинском
«Работа – не волк!», — говорит нам народная мудрость. Возможно в этом есть доля истины. Но вот работодатель вполне может оказаться той еще «лисой», и «в лес убежит» от вас вовсе не работа, а зарплата, которую обещал обманщик.
Собираясь на работу в Польшу к новому, неизвестному еще вам работодателю, необходимо проверить его данные, чтобы минимизировать вероятность мошенничества. Для этого вполне достаточно иметь компьютер с доступом в Сеть, а о способах проверок подробно поговорим в данном материале.
Скрыть содержание
- Можно ли проверить фирму в Польше?
- Какие данные понадобятся для проверки?
- Что проверяем?
- Как проверить польского работодателя по REGON, NIP или KRS?Данные для примера Проверка через Государственный судебный реестр Польши Шаг 1. Официальный сайт KRS Шаг 2. Данные поиска Шаг 3. Как работать в полученными данными? Проверка по базе данных REGON Шаг 1. Переход на сайт Шаг 2. Вносим данные Шаг 3. Смотрим результаты Шаг 4. Виды деятельности Смотрим через реестр кадровых агентств
- Заключение
Можно ли проверить фирму в Польше?
И можно, и нужно. Давайте говорить начистоту. Мало кто собирается на работу в РП от хорошей жизни. Основная масса отъезжающих иностранцев ищет финансовой возможности для выживания. Если вы не счастливый обладатель Голубой карты, то выбираете не самую квалифицированную работу.
Теперь представьте, что пригласивший работодатель оказался мерзавцем и обманщиком: работник затратил время и средства на открытие визы, дорогу, питание, проживание и прочее, в надежде на скорый доход, но денег нет – его обманули. На и так сложное материальное положение накладываются новые неразумные и невозвратные расходы.
Можно сменить работодателя в Польше. Но и поиск новой работы потребует первоначальных затрат, и возможности существовать до первой зарплаты. А если снова обман?Проверка работодателя – при том, что делается она быстро, бесплатно и самостоятельно – должна стать обязательным условием первого трудоустройства! Провести ее необходимо сразу по получению приглашения до оформления национальной визы или выезда по безвизу.
Какие данные понадобятся для проверки?
Чтобы проверить работодателя, его необходимо однозначно идентифицировать. Для этого в РП есть несколько присваиваемых параметров:
- KRS.
- Наименование предприятия или имя частного предпринимателя.
- REGON – статистический идентификатор фирмы.
- NIP – уникальный налоговый код.
- PESEL – в случаях частного предпринимательства может быть.
Что такое номер KRS?
Под последней аббревиатурой скрывается Государственный судебный реестр (польск., Krajowy Rejestr Sądowy). В этой базе содержатся все данные о регистрируемых в Польше коммерческих предприятиях (в т.ч. товариществах, обществах, «частниках»), общественных организациях, различных фондах, а также – внимание! – информация об их финансовой задолженности, неплатежеспособности.Для проверки работодателя в Польше достаточно знать несколько из приведенных выше параметров. Однако, если освядчення или зезволення уже получен, в нем должна содержаться вся необходимая информация.
Что проверяем?
Прежде чем перейти непосредственно к способам проверки, остановимся на параметрах, выявив которые, можно говорить, что перед нами мошенник. Конечно, это не будет означать 100% гарантии неблагонадежности, но риск связываться с подобными фирмами велик.
Подозрение должен вызывать работодатель, если у него в наличии хотя бы один из следующих параметров:
- Юридическое лицо не зарегистрировано.
- Регистрация была, но в настоящее время аннулирована.
- У предприятия большая задолженность перед бюджетами или другими организациями.
- Ранее работодатель привлекался за нарушение трудового законодательства.
- Заявленная в реестрах деятельность не совпадает с фактической.
Последний пункт проверить просто. В реестрах будет указана сфера деятельности предприятия и работнику не составит труда сравнить ее с той, на которую он получил приглашение. То есть, если работодатель, к примеру, оформлен как издательство, а зовет иностранца на сбор клубники, это должно вызвать подозрение.
Как проверить польского работодателя по REGON, NIP или KRS?
С одной стороны, проверить работодателя по реестрам несложно – информация будет предоставлена во всем имеющемся объеме. Но с другой, данных, предоставленных на польском языке, может быть настолько много, что разобраться непосвященному человеку может быть трудно.
Мы рассмотрим основные, необходимые для проверки данные. Наш совет: постарайтесь не обращать внимание на остальное, чтобы не запутаться.
Данные для примера
Для большей наглядности мы взяли реальные данные одного предприятия. Это просто одно из юридических лиц – мы не рекомендуем его вам или, наоборот, не высказываем своего негативного отношения. Данные приводятся исключительно для примера.
Любопытные могут ознакомиться с полной выпиской из национального судебного реестра, имеющейся в нашем распоряжении. Остальным будет достаточно этих параметров:
Наименование GREMI Форма собственности SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON 222150199 NIP 5792254462 KRS 0000521103Обратите внимание, что NIP и REGON отличаются количеством цифр, а KRS начинается с нескольких нулей. Это будет важно в дальнейшем и значительно облегчит некоторые из видов поиска.
Проверка через Государственный судебный реестр Польши
Начинать мы рекомендуем именно с этого реестра. Во-первых, он содержит наиболее полную информацию. А, во-вторых, позволяет осуществлять поиск только по одному из параметров, если, к примеру, приглашения на руках еще нет и потенциальному работнику известны не все данные работодателя.
Шаг 1. Официальный сайт KRS
Перейдите на официальный сайт KRS. В открывшемся окне выберите раздел
«Wyszukiwarka KRS»— кликните / тапните по нему:
Существуют и другие сайты, уверяющие, что имеют доступ к официальной базе данных, однако мы рекомендуем использовать именно официальный ресурс.
Шаг 2. Данные поиска
Введите необходимые для поиска данные. Напомним, что тем и хорош сайт Национального судебного реестра, что достаточно указать только один параметр. В нашем примере возьмем номер KRS – 0000521103.
Очень важно, что кроме параметра для поиска нужно обязательно указать базу, в которой этот поиск необходимо осуществить, иначе появится сообщение об ошибке. Реестры, в которых возможен поиск, это
«Przedsiębiorcy (Предприниматели)»и
«Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ (Ассоциации, другие общественные организации и профессиональные, фонды, государственные учреждения здравоохранения)».
Следующая сложность – мы рассматриваем пример на мобильной версии сайта, однако далеко не под все модели смартфонов она нормально адаптирована – информация может не помещаться на экране полностью, и потребуется прокручивать страницу влево вправо.
Для наглядности укажем сначала десктопную версию формы поиска:
С чем можно столкнуться на мобильной версии:
- Если страница не помещается полностью на экране, сначала проверьте, что установлен переключатель
«Wyszukaj Podmiot»(
«Wyszukaj Dłużnika»используйте только при желании найти должника – это не относится к рассматриваемой теме).
- Прокрутите страницу вправо, установите «галочку» в поле
«Przedsiębiorcy»и введите номер KRS искомой фирмы. Это могу быть и другие параметры.
- Прокрутите страницу далее вправо. Обратите внимание, здесь также есть дополнительные поля для поиска, но их всегда лучше использовать в качество уточняющих. Искать, например, только по гмине – идея не из лучших, так как система либо выдаст ошибку из-за большого числа данных, либо предоставит полный список компаний, и найти нужную будет затруднительно. Нас в данном примере интересует только кнопка поиска –
«Szukaj».
- Если результат поиска есть, он отразиться в таблице ниже. Промотайте ее до конца вправо (если не видно сразу) до ссылки с названием
«Wyświetl». Кликните / тапните по ней.
- Результат может не поместиться на мобильном экране. В таком случае просматривайте его, проматывая вправо-влево.
и
Обратите внимание, что поиск возможен и по названию компании (например, если никаких параметров неизвестно). Однако в таком случае нужно либо детально точно его вводить, либо быть готовым к большому числу фирм в результате.
Шаг 3. Как работать в полученными данными?
В результатах можно увидеть различные регистрационные номера и коды, которые нужно сравнить с указанными в документах. Очевидно, что у добросовестного работодателя они обязаны совпадать.
Еще работнику должны быть интересны следующие поля:
«Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców (Дата включения в реестр)»и
«Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców (Дата исключения из реестра)». Если, как в примере, первая есть, а второй нет, значит компания действующая.
- Отсутствуют также
«Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS (Дата исключения из KRS)»и
«Data zawieszenia działalności (Дата приостановки деятельности)».
- Нет отметок в указанном на примере блоке, которые появились бы, если бы предприятие находилось в процессе банкротства или уже завершало его.
Стоит просмотреть и другие данные, сравнив их с указанными в присланных документах.
Проверка по базе данных REGON
Несмотря на название, поиск по этой базе возможен по всем трем кодам-идентификаторам. Последовательность действий еще проще, чем в предыдущем варианте, правда и информации меньше.
Шаг 1. Переход на сайт
Перейти на ресурс можно нажав на ссылку. Откроется следующий экран:
Пока нас интересует левая часть со знакомыми уже параметрами REGON, NIP и KRS.Данная база предоставляет только информацию по юридическим лицам. Если нужны параметры частного предпринимателя, воспользуйтесь этим ресурсом. Интерфейс немного отличается, но суть проверки аналогична.
Шаг 2. Вносим данные
Ввести можно как один из кодов, так и все известные. Более того, имеется и поиск по адресу и другим малоиспользуемым параметрам.
Откроются предварительные результаты. Обратите внимание, что номер REGON является ссылкой. Она-то нам и необходима – кликаем.
Шаг 3. Смотрим результаты
В нашем случае, результаты выглядят так (для удобства просмотра отрежем лишнее):
Здесь мы видим уже знакомую информацию: идентификаторы, форма собственности, адрес, даты регистрации и изменений и т.д. Обратите внимание на два момента:
- Красным квадратом мы выделили даты, представляющие интерес (в нашем случае, на момент проверки, этих дат не было):
- дата приостановления деятельности;
- дата возобновления деятельности;
- дата окончания деятельности;
- дата исключения из REGON;
- дата решения об объявлении банкротства.Если у проверяемого предприятия присутствуют дату окончания регистрации, банкротства, исключения из реестра и т.п., шанс, что перед вами мошенники, очень велик.
- Стрелкой обозначена кнопка для дополнительной информации. Нажмите ее и переходим к следующему шагу.
Шаг 4. Виды деятельностиЭто очень важный момент. Тот, на который нам не дал полного ответа предыдущий способ проверки. Здесь отражены все зарегистрированные сферы деятельности предприятия. Здесь и стоит смотреть их для сравнения в фактическими данными.
Смотрим через реестр кадровых агентств
Если работа планируется не напрямую с предприятием, а через агентство по трудоустройству, необходимо проверять как работодателя именно это агентство.
Кроме вышеприведенных способов, надо просмотреть данные и в базе KRAZ — Реестре кадровых агентств:
- Перейдите на страницу поиска.
- Найдите агентство по одному из имеющихся параметров (обозначены слева).
- Посмотрите данные.
Главное, что должно интересовать при этом способе – наличие регистрации. Если ее нет (никогда не было или отменена, аннулирована), перед вами обманщики.
Заключение
Проверять работодателя нужно обязательно. На кону может стоять благосостояние и работника, и его близких. Это не повод для неоправданного риска. Как вы смогли увидеть, проверка онлайн возможна. При этом вполне доступна большинству людей. Работайте, зарабатывайте, и не давайте себя обманывать!
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.
Здравствуйте Ирина! На руках освядчение, но KRS не нашла и номер pesel и проверить не получается? Оно все таки должно быть написано?
хочу проверить фирму TRISSA на предмет того, занимается ли она трудоустройством и существует ли она вообще？
Добрый вечер, я нахожусь в Польше и работаю на мясокомбинате от фирмы Ditola у которой много нарушений. Куда я могу пожаловаться, чтоб фирму проверили
Наталья, если работаете по умове о праце, то занимается этими вопросами Трудовая инспекция. Пожаловать туда можно и анонимно (инспекция будет знать, что заявитель именно Вы, но должна будет скрыть этот факт от работодателя).
Если речь идет о других формах договоров, то ситуация иная. Трудинспекция ими не занимается. Тогда лучше обратиться к местному юристу, чтобы вместе с ним сопоставить все имеющиеся факты и возможности.
Не моглибы помочь проверить агенство?Данные есть
Мы не оказываем подобных услуг. Но Вы можете проверить все сами, способами, описанными в статье.
Здравствуйте, ответьте пожалуйста на вопрос. Мне предлагают работу в Германии на фабрику, по биометрии Делают командировочный вместе со страховкой и налогами для работы на три месяца. заезжают в Польшу и заключают договор с работодателем и едут в Германию на фабрику. Подскажите возможно ли такое
Мария, лично мне ситуация кажется крайне подозрительной, но много зависит от нюансов. Посмотрите эти два материала: первый и второй. В них рассказывается как можно законно работать в Германии по польской визе. Работа по безвизу в ФРГ пока выглядит фантастикой.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если номер NIP и номер REGION не совпадают с названием предприятия и его адресом, которые указаны в приглашении в Польшу, может ли это обозначать это то, что приглашение не действительно (работодатель оказался мошенником)?
Наталья, вполне может. Конечно, это может быть и банальной ошибкой. Но даже в этом случае высок шанс, что проверят эти данные и дипломатические работники, и откажут Вам в визе.
Что делать если польская фирма по трудоустройству N (в лице её руководителя NN) увольняет людей без объяснений и выплаты з.п.? И как потом оказывается при увольнении, что работник даже не был официально трудоустроен(например в умове злецення информация о том что работник трудоусстроен в пекарне в Пруще,а проработал месяц в Теско в Гданське на выкладке товара)? Работник видел, что умова злецення оформлена на другое предприятие, но подписал, так как куратор пригрозила подписать эту «липу» или работы не будет. Работник проработал месяц, его уволили без причины и объяснения, выставили из хостела в 12 ночи, и з.п. не заплатили. Куратор сказала,что если работник пойдёт с этими липовыми приглашениями на работу и договором то его депортируют. Кто в данном случае попадает под статью(Фирма N или работник )? И что в таких случаях делать и куда обращаться ?
Заранее благодарю за ответ )
Карина, все выяснения по договорам подобного типа только в судебном порядке. Трудовая инспекция регулирует только случаи умовы о праце. На мой взгляд, единственный здравый вариант – обратиться к юристу, специализирующемуся на подобных делах.
Что касается ответственности, то работодателя должны наказать в любом случае. Но если будет доказано, что работник заведомо знал, что подписывает фиктивный договор, проблемы могут быть и у него.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если фирму проверил, как описано выше, она зарегистрирована и ,вроде как, не закрыта, но не является плательщиком НДС (VAT), что это может значить?
Роман, если уверены, что не ошиблись, то лучше не связываться с подобной «конторой». Но, повторюсь, Вы должны быть уверены, что не ошиблись.
реально ли выехать в польшу по биометрическому пасорту и найти на месте работу .
Юрий, все реально. Но безвизовое пребывание – 90 дней в полугодие. Если искать работу на месте, т.е. истратить часть времени пребывания на поиск, то непосредственно на работу останется меньше времени.
Если напротив Status OPP написано Nie, то значит это, что работать с этой фирмой нельзя?
Ольга, OPP (Organizacja pożytku publicznego) – это некий статус «общественной полезности», применяемый в основном для общественных организаций. Если Вы не собирались устроиться в одну из них волонтером, то промышленные предприятия и другие коммерческие фирмы подобного статуса могут и не иметь.
добрый день.
столкнулись с проблемой , агенство обещало визу . взяло деньги.и контора закрылась ( точнее только ее офис)
владелец фирмы ( с кем оформляли договор) уже пару недель в польше, уверяет что решает проблемы с документами.а значит в Украине встретиться не может как и вернуть деньги.
есть сведения что он открыл фирму , или предприятие в Польше, и за Наши деньги делает в ней » оборот» ( около 40 -50 тыс. евро)
как найти данные фирмы , если известно только Ф.И.О . этого чнловека…
Александр, если человек совершил правонарушение, то и его поисками должны заниматься правоохранительные службы. Как альтернатива – частный сыск. Других надежных способов я не знаю.
Добрый день! Агентство по трудоустройству в Украине делало мне приглашение на работу в Польше. Приглашение пришло. Я подала документы в визовый центр. Получила визу. Но! Агентство за день до отъезда сообщило, что меня на этом предприятии не ждут, и начали предлагать совершенно другие вакансии. Я который день в шоке, и решила проверить это приглашение в польских гос. базах. Предприятие такое есть, все вроде бы в порядке но номера NIP, REGON и KRS не указано вообще в моем приглашении. Должно ли меня это насторожить? Очень переживаю. Спасибо!
К сожалению, я не могу разуверить Вас в Ваших сомнениях. Если под «приглашением» имеется в виду освядчення, то подобные реквизиты должны присутствовать. С другой стороны, если визу дали, значит у посольства/консульства Ваш работодатель сомнений не вызвал.
Это, конечно, не гарантия добросовестности. Но определенную надежду внушает. Могу только сказать, что при трудоустройстве через агентства, случаи замены рабочего места не редкость. Но, опять же, этот факт не является гарантией добросовестности конкретно Вашего работодателя.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Подписали с агентом умове злицения. Приглашение и умове злицения,наш экземпляр остался в агентстве. Просим его выслать,нам ответили что уничтожили наш экземпляр. Их экземпляр остался могут дать только копию. Будет ли он иметь ту же юридическую силу. Спасибо
Ирина, в случае утери одно из экземпляров, копия может заменить его, но только если она соответствующим образом заверена.