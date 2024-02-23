Чи можна перевірити фірму в Польщі?

І можна, і потрібно. Давайте говорити відверто. Мало хто збирається працювати в РП від хорошого життя. Переважна більшість іноземців, що від’їжджають, шукають фінансової можливості для виживання. Якщо ви не щасливий власник Блакитної карти, то, скоріш за все, вибираєте не найкваліфікованішу роботу.

Тепер уявіть, що роботодавець виявився мерзотником і ошуканцем: працівник витратив час і кошти на відкриття візи, дорогу, харчування, проживання та інше, в надії на швидкий дохід, але грошей немає – його обдурили. На і так складне матеріальне становище накладаються нові нерозумні та безповоротні витрати.

Можна змінити роботодавця. Але і пошук нової роботи вимагатиме початкових витрат, і можливості існувати до першої зарплати. А якщо знову обман?

Перевірка роботодавця – при тому, що робиться вона швидко, безкоштовно та самостійно – має стати обов’язковою умовою перед працевлаштуванням! Провести її необхідно відразу після отримання запрошення для оформлення національної візи або виїзду за безвізом.

Які дані потрібні для перевірки?

Щоб перевірити роботодавця, його потрібно однозначно ідентифікувати. Для цього в РП є кілька параметрів, що присвоюються:

KRS.

Найменування підприємства чи ім’я приватного підприємця.

REGON – статистичний ідентифікатор компанії.

NIP – унікальний податковий код.

PESEL – може бути у випадках приватного підприємництва.

Що таке номер KRS?

Під абревіатурою KRS ховається Державний судовий реєстр (польськ., Krajowy Rejestr Sądowy). У цій базі містяться всі дані про зареєстровані в Польщі комерційні підприємства, громадські організації, різні фонди, а також – увага! – інформація про їх фінансову заборгованість, неплатоспроможність.

Для перевірки роботодавця в Польщі достатньо знати кілька наведених вище параметрів. Проте, якщо освядчення чи зезволення вже отримано, у ньому має бути вся необхідна інформація.

Що перевіряємо?

Перш ніж перейти безпосередньо до способів перевірки, зупинимося на параметрах, виявивши які, можна говорити, що перед нами шахрай. Звичайно, це не означатиме 100% гарантії неблагонадійності, але ризик зв’язуватися з подібними фірмами великий.

Підозру має викликати роботодавець, якщо у нього є хоча б один з наступних параметрів:

Юридична особа не зареєстрована. Реєстрація була, але нині анульована. Підприємство має велику заборгованість. Раніше роботодавець залучався за порушення трудового законодавства. Заявлена у реєстрах діяльність не збігається з фактичною.

Останній пункт перевірити просто. У реєстрах буде зазначена сфера діяльності підприємства і працівникові не важко порівняти її з тією, на яку він отримав запрошення. Тобто якщо роботодавець, приміром, оформлений як видавництво, а кличе іноземця на збір полуниці, це має викликати підозру.

Як перевірити польського роботодавця по REGON, NIP чи KRS?

З одного боку, перевірити роботодавця реєстрами нескладно – інформація буде надана у всьому наявному обсязі. Але з іншого, даних, наданих польською мовою, може бути настільки багато, що розібратися може бути важко.

Ми розглянемо основні, потрібні для перевірки дані. Наша порада: постарайтеся не звертати увагу на інше, щоб не заплутатися.

Дані для прикладу

Для наочності ми взяли реальні дані одного підприємства. Це просто одна з юридичних осіб – ми не рекомендуємо її вам чи, навпаки, не висловлюємо свого негативного ставлення. Дані наводяться виключно для прикладу.

Якщо ви, хто цікавитеся докладнішою інформацією, можете ознайомитися з повною випискою з національного судового реєстру, що є у нашому розпорядженні. Іншим буде достатньо цих параметрів:

Найменування GREMI Форма власності SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON 222150199 NIP 5792254462 KRS 0000521103

Зверніть увагу, що NIP і REGON відрізняються кількістю цифр, а KRS починається з кількох нулів. Це буде важливо надалі і значно полегшить деякі види пошуку.

Перевірка через Державний судовий реєстр Польщі

Починати ми рекомендуємо саме з цього реєстру. По-перше, він містить найповнішу інформацію. А, по-друге, дозволяє здійснювати пошук лише за одним із параметрів, якщо, наприклад, запрошення на руках ще немає і потенційному працівникові відомі не всі дані роботодавця.

Крок 1. Заходимо на офіційний сайт

Увійти на цікавий для нас ресурс можна безпосередньо за цим посиланням, або здійснити вхід через сайт міністерства. У другому випадку після входу необхідно натиснути на червоний квадрат із найменуванням судового реєстру та дотримуватися інструкцій.

Результат в обох випадках однаковий – ви отримаєте доступ до БД KRS, проте ми рекомендуємо користуватися першим сайтом (www.krs-online.com.pl) як найбільш інформативним.

Далі розглядатимемо ситуацію на його прикладі.

Крок 2. Вводимо дані для перевірки

На головній сторінці ми відразу стикаємося з масою інформації: пояснення, правила, різні меню і т.д. Ігноруємо все, крім єдиного поля «Szukaj» .

Необхідне поле у десктопній версії сайту:

Далі ми розглядатимемо на прикладі десктопної версії, але через мобільну можна отримати ту ж інформацію, діючи за аналогією.

Тепер згадаємо про різницю в написанні кодів (NIP, REGON, KRS). Через це у вказане поле достатньо внести будь-який з них, без додаткових пояснень, і натиснути кнопку «Szukaj» . Система сама визначить, що за ідентифікатор запроваджено та знайде по ньому інформацію.

Який би код не був нам відомий, введіть його в поле пошуку. Вводити потрібно лише один із номерів. KRS має бути внесений з усіма нулями!

Крок 2. Альтернативний. Пошук за назвою польської фірми

У тому ж полі можна ввести і назву, якщо іншої інформації немає. Складність такого пошуку полягає в тому, що найменування можуть повторюватися у підприємств із різною формою власності. Тому такий пошук буде адекватним лише за введення параметрів форм реєстрації.

В нашому прикладі введення в пошук слова «GREMI» призведе до видачі великого списку результатів, а от «GREMI SP Z O O» його обмежить. Для більш точного пошуку краще використовувати один із кодів.

Крок 3. Результат

У нашому прикладі, при введенні будь-якого коду, ми отримували однаковий результат:

Зверніть увагу, що назва підприємства є посиланням на сторінку з повною інформацією. Туди і переходимо.

Крок 4. Розбираємося з даними про фірму

На екрані, що відкрився, перед нами повна інформація про польське підприємство з даного реєстру. Якщо не відомі були дані про реєстрацію (ідентифікаційні коди), то тепер вони є.

Погляньмо, що ми маємо. Розіб’ємо інформацію на блоки:

Загальні дані

Перед нами інформація:

Найменування.

REGON.

NIP.

KRS.

Ім’я та посада відповідальної особи.

Крім цього, праворуч на Google-карті зображено місцезнаходження підприємства, вказане під час реєстрації.

Інші дані, заявлені під час реєстрації

Адреси, керуючий орган, способи прийняття рішень, форма організації та інші дані, подані засновниками під час реєстрації.

Внизу вказано дату останньої актуалізації інформації. Це не означає, що після неї відомостей про підприємство немає – це означає, що з цієї дати жодних змін до реєстраційних даних могло не вноситися.

Записи в «Судовому та господарському Моніторі»

Цей блок дуже важливий. Вказаний «Монітор» (польськ., Monitorze Sądowym i Gospodarczym ) – це офіційний державний журнал, в якому публікуються всі рішення, зміни, реорганізації та інше, пов’язані з цією юридичною особою.

Графи MSiG та Pozycja є посиланнями. Перша – на номер «Монітора», друга – на конкретну позицію у ньому, пов’язану з цим підприємством. Pozycja є для нас найцікавішою.

Перший рядок, як правило, запис про реєстрацію. Далі цікавіше. Крім того, в записах «Монітора» можуть бути відображені:

Зміна власника(-їв).

Зміна форми власності.

Накладені штрафи та несплати.

Судові рішення щодо стягнень.

Ліквідація підприємства.

Очевидно, що три завершальні пункти є підставами для відмови від співпраці з таким роботодавцем.

Класифікація діяльності

Це офіційно зареєстрований вид діяльності підприємства, що розглядається. Те саме, що має співпадати з напрямком діяльності, зазначеним у запрошенні. Однак у нашому випадку є приписка «Дані не оновлюються і можуть бути неактуальними». Тому краще ґрунтуватися на іншій інформації, вірніше її сукупності (див. Крок 4 у наступному способі перевірки).

Архівні дані

Дата зміни даних. Кожна є посиланням, яким можна простежити конкретні коригування. Подальше на сторінці інтересу не представляє.

Отже, вся інформація, яка потрібна для оцінки благонадійності роботодавця, у нас є. Використовували ми для цього лише один реєстр. Якщо цього достатньо, вважайте завдання виконаним.

Однак в інших випадках даних може бути менше, і рішення ухвалити не вдасться. Для цього розглянемо додаткові можливості для перевірки.

Перевірка бази даних REGON

Незважаючи на назву, пошук по цій базі можливий за всіма трьома кодами-ідентифікаторами. Послідовність дій ще простіше, ніж у попередньому варіанті, щоправда й інформації менше.

Крок 1. Перехід на сайт

Перейти на ресурс можна натиснувши на це посилання. Відкриється наступний екран:

Поки що нас цікавить ліва частина зі знайомими вже параметрами REGON, NIP та KRS.

Ця база надає тільки інформацію щодо юридичних осіб. Якщо необхідні параметри приватного підприємця, скористайтеся цим ресурсом . Інтерфейс трохи відрізняється, але суть перевірки аналогічна.

Крок 2. Вносимо дані

Ввести можна як один із кодів, так і всі відомі. Більш того, є і пошук за адресою та іншими параметрами, що не використовуються.

Відкриються попередні результати. Зауважте, що номер REGON є посиланням. Він нам і потрібен – клікаємо.

Крок 3. Дивимося результати

У нашому випадку результати виглядають так (для зручності перегляду опустимо зайве):

Тут ми бачимо вже знайому інформацію: ідентифікатори, форма власності, адресу, дати реєстрації та змін тощо. Зверніть увагу на два моменти:

Червоним квадратом ми виділили дати, що цікавлять нас (у нашому випадку, на момент перевірки, цих дат не було): дата зупинення діяльності;

дата поновлення діяльності;

дата закінчення діяльності;

дата виключення із REGON;

дата рішення про оголошення банкрутства. Якщо у підприємства, що перевіряється, присутні дати закінчення реєстрації, банкрутства, виключення з реєстру і т.п., шанс, що перед вами шахраї, дуже великий. Стрілкою позначена кнопка для додаткової інформації. Натисніть її та переходимо до наступного кроку.

Крок 4. Види діяльності

Це дуже важливий момент. Той, який нам не дав повної відповіді попередній спосіб перевірки. Тут відображено всі зареєстровані сфери діяльності підприємства. Тут і варто дивитися їх для порівняння з фактичними даними.

Дивимося через реєстр кадрових агенцій

Якщо робота планується не безпосередньо із підприємством, а через агентство з працевлаштування, необхідно перевіряти як роботодавця саме це агентство.

Крім вищенаведених способів, треба переглянути дані і в базі KRAZ – Реєстр кадрових агентств:

Перейдіть на сторінку пошуку. Знайдіть агентство по одному з наявних параметрів (позначено ліворуч). Подивіться дані.

Головне, що має цікавити у цьому способі – наявність реєстраці0ї. Якщо її немає (ніколи не було або скасовано, анульовано), перед вами ошуканці.

Висновок

Перевіряти роботодавця потрібно обов’язково. На кону може стояти добробут і працівника, і його близьких. Це не є підставою для невиправданого ризику. Як ви могли побачити, перевірка онлайн можлива. При цьому цілком доступна більшості людей. Працюйте, заробляйте і не давайте себе обманювати!