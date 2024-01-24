Знижки та акції в газетці магазину Стокротка в Польщі
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На даній сторінці розміщена gazetka популярної в Польщі мережі магазинів Stokrotka. В оновлюваному каталозі представлені акції, посилання та розпродажі, що діють на даний момент.
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- Про магазин Stokrotka в Польщі
- Які акції та знижки можна знайти в газетці Стокротка?
- Програми лояльності Stokrotka
- Розклад роботи Стокротка в Польщі
- Розпродажі в інших магазинах
Якщо з яких-небудь причин вам не видно газетки або її дати неактуальні, переглянути знижки, що діють, можна на офіційному сайті магазину.
Про магазин Stokrotka в Польщі
Stokrotka – це велика мережа магазинів продовольчих та супутніх товарів. Початок славного шляху відноситься до 1994 року, коли в Любліні було відкрито першу торгову залу.
Грамотна цінова та асортиментна політика призвела до бурхливого зростання мережі Стокротка. Сьогодні в Польщі налічується понад 600 магазинів зі знаменитим логотипом ретейлера у вигляді ромашки – саме так, ромашка або маргаритка, і перекладається українською мовою Stokrotka.
Мережа входить до великого холдингу з польським капіталом — Emperia Holding SA. Девіз магазинів: «Stokrotka — zakupy jak z płatka» (Стокротка – покупки, як у казці). Має кілька високих нагород, серед яких «Золотий лавр від споживачів» 2010 року та «Зірка за якісне обслуговування» 2013-го.
Які акції та знижки можна знайти в газетці Стокротка?
Як і всі великі мережі, Stokrotka пропонує покупцям велику кількість різних програм та акцій. Серед них часто можна зустріти:
- Знижки для пільговиків.
- Акції групи товарів.
- Спільні програми із провідними брендами.
- Конкурси та лотереї.
- Товари тижня та ін.
Про всі діючі акції та інші способи заощадити, купуючи товари, завжди можна дізнатися з актуальної газетки, яка і пропонується до уваги читачів на цій сторінці.
Програми лояльності Stokrotka
Крім одноразових акцій та перманентних знижок, Стокротка пропонує і програми, що постійно діють. З метою залучення своєї аудиторії, можуть бути використані накопичувальні системи, розпродажі для постійних покупців, пільги на групи товарів та багато іншого.
Розклад роботи Стокротка в Польщі
Години роботи магазинів Stokrotka:
З понеділка по суботу З 06:00 до 22:00
При цьому деякі неділі в Польщі є робочими для торгових мереж. Уточнити розклад можна у цьому матеріалі.
Розпродажі в інших магазинах
Stokrotka – чудовий, але далеко не єдиний продуктовий ритейлер у Польщі. В інших випадках цілком може виявитися вигіднішим відвідати інші магазини. Не віддаючи переваги якійсь конкретно мережі, ми пропонуємо читачеві ознайомитися зі знижками та акціями у магазинах-конкурентах.
Наприклад, газетки деяких інших мереж можна переглянути за посиланнями:
Вибирайте магазини на власний смак. Зважайте на місце розташування та інші фактори зручності. Ми ж, зі свого боку, постараємося знайомити вас із можливостями економити при покупках.
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