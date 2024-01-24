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Знижки та акції в газетці магазину Стокротка в Польщі

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Дата обновления: 17.01.2024

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Стаття доступна російською

На даній сторінці розміщена gazetka популярної в Польщі мережі магазинів Stokrotka. В оновлюваному каталозі представлені акції, посилання та розпродажі, що діють на даний момент.

Для перегляду газетки Стокротка достатньо збільшити надане зображення, і за допомогою спеціальної навігації перегортати сторінки вперед-назад. Всі ціни на товари в каталозі вказані в злотих.

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Якщо з яких-небудь причин вам не видно газетки або її дати неактуальні, переглянути знижки, що діють, можна на офіційному сайті магазину.

Про магазин Stokrotka в Польщі

Stokrotka – це велика мережа магазинів продовольчих та супутніх товарів. Початок славного шляху відноситься до 1994 року, коли в Любліні було відкрито першу торгову залу.

Грамотна цінова та асортиментна політика призвела до бурхливого зростання мережі Стокротка. Сьогодні в Польщі налічується понад 600 магазинів зі знаменитим логотипом ретейлера у вигляді ромашки – саме так, ромашка або маргаритка, і перекладається українською мовою Stokrotka.

Мережа входить до великого холдингу з польським капіталом — Emperia Holding SA. Девіз магазинів: «Stokrotka — zakupy jak z płatka» (Стокротка – покупки, як у казці). Має кілька високих нагород, серед яких «Золотий лавр від споживачів» 2010 року та «Зірка за якісне обслуговування» 2013-го.

Які акції та знижки можна знайти в газетці Стокротка?

Як і всі великі мережі, Stokrotka пропонує покупцям велику кількість різних програм та акцій. Серед них часто можна зустріти:

  • Знижки для пільговиків.
  • Акції групи товарів.
  • Спільні програми із провідними брендами.
  • Конкурси та лотереї.
  • Товари тижня та ін.

Про всі діючі акції та інші способи заощадити, купуючи товари, завжди можна дізнатися з актуальної газетки, яка і пропонується до уваги читачів на цій сторінці.

Програми лояльності Stokrotka

Крім одноразових акцій та перманентних знижок, Стокротка пропонує і програми, що постійно діють. З метою залучення своєї аудиторії, можуть бути використані накопичувальні системи, розпродажі для постійних покупців, пільги на групи товарів та багато іншого.

Розклад роботи Стокротка в Польщі

Години роботи магазинів Stokrotka:

З понеділка по суботуЗ 06:00 до 22:00

При цьому деякі неділі в Польщі є робочими для торгових мереж. Уточнити розклад можна у цьому матеріалі.

Розпродажі в інших магазинах

Stokrotka – чудовий, але далеко не єдиний продуктовий ритейлер у Польщі. В інших випадках цілком може виявитися вигіднішим відвідати інші магазини. Не віддаючи переваги якійсь конкретно мережі, ми пропонуємо читачеві ознайомитися зі знижками та акціями у магазинах-конкурентах.

Наприклад, газетки деяких інших мереж можна переглянути за посиланнями:

Вибирайте магазини на власний смак. Зважайте на місце розташування та інші фактори зручності. Ми ж, зі свого боку, постараємося знайомити вас із можливостями економити при покупках.

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