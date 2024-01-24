Якщо з яких-небудь причин вам не видно газетки або її дати неактуальні, переглянути знижки, що діють, можна на офіційному сайті магазину.

Про магазин Stokrotka в Польщі

Stokrotka – це велика мережа магазинів продовольчих та супутніх товарів. Початок славного шляху відноситься до 1994 року, коли в Любліні було відкрито першу торгову залу.

Грамотна цінова та асортиментна політика призвела до бурхливого зростання мережі Стокротка. Сьогодні в Польщі налічується понад 600 магазинів зі знаменитим логотипом ретейлера у вигляді ромашки – саме так, ромашка або маргаритка, і перекладається українською мовою Stokrotka.

Мережа входить до великого холдингу з польським капіталом — Emperia Holding SA. Девіз магазинів: «Stokrotka — zakupy jak z płatka» (Стокротка – покупки, як у казці). Має кілька високих нагород, серед яких «Золотий лавр від споживачів» 2010 року та «Зірка за якісне обслуговування» 2013-го.

Які акції та знижки можна знайти в газетці Стокротка?

Як і всі великі мережі, Stokrotka пропонує покупцям велику кількість різних програм та акцій. Серед них часто можна зустріти:

Знижки для пільговиків.

Акції групи товарів.

Спільні програми із провідними брендами.

Конкурси та лотереї.

Товари тижня та ін.

Про всі діючі акції та інші способи заощадити, купуючи товари, завжди можна дізнатися з актуальної газетки, яка і пропонується до уваги читачів на цій сторінці.

Програми лояльності Stokrotka

Крім одноразових акцій та перманентних знижок, Стокротка пропонує і програми, що постійно діють. З метою залучення своєї аудиторії, можуть бути використані накопичувальні системи, розпродажі для постійних покупців, пільги на групи товарів та багато іншого.

Розклад роботи Стокротка в Польщі

Години роботи магазинів Stokrotka:

З понеділка по суботу З 06:00 до 22:00

При цьому деякі неділі в Польщі є робочими для торгових мереж. Уточнити розклад можна у цьому матеріалі.

Розпродажі в інших магазинах

Stokrotka – чудовий, але далеко не єдиний продуктовий ритейлер у Польщі. В інших випадках цілком може виявитися вигіднішим відвідати інші магазини. Не віддаючи переваги якійсь конкретно мережі, ми пропонуємо читачеві ознайомитися зі знижками та акціями у магазинах-конкурентах.

Наприклад, газетки деяких інших мереж можна переглянути за посиланнями:

Вибирайте магазини на власний смак. Зважайте на місце розташування та інші фактори зручності. Ми ж, зі свого боку, постараємося знайомити вас із можливостями економити при покупках.