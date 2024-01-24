Срок действия рекламной газетки: до 31.01.2024

Если по каким-либо причинам вам не видна газетка или ее даты неактуальны, просмотреть действующие скидки можно на официальном сайте магазина.

О магазине Stokrotka в Польше

Stokrotka – это крупная сеть магазинов продовольственных и сопутствующих товаров. Начало славного пути относится к 1994 году, когда в Люблине был открыт первых торговый зал.

Грамотная ценовая и ассортиментная политика привела к бурному росту сети Стокротка. Сегодня в Польше насчитывается свыше 600 магазинов со знаменитым логотипом ретейлера в виде ромашки – именно так, ромашка или маргаритка, и переводится на русский слово Stokrotka.

Сеть входит в крупный холдинг с польским капиталом — Emperia Holding S. A. Девиз магазинов: «Stokrotka — zakupy jak z płatka»(Стокротка – покупки, как в сказке). Обладает несколькими высокими наградами, среди которых «Золотой лавр от потребителей» 2010 года и «Звезда за качественное обслуживание» 2013-го.

Какие акции и скидки можно найти в газетке Стокротка?

Как и все крупные сети, Stokrotka предлагает покупателям большое число различных программ и акций. Среди них часто можно встретить:

Скидки для льготников.

Акции на группы товаров.

Совместные программы с ведущими брендами.

Конкурсы и лотереи.

Товары недели и пр.

Обо всех действующих акциях и других способах сэкономить, приобретая товары, всегда можно узнать из актуальной gazetka, которая и предлагается вниманию читателей на данной странице.

Программы лояльности Stokrotka

Кроме одноразовых акций и перманентных скидок, Стокротка предлагает и постоянно действующие программы. С целью привлечения своей аудитории, могут быть использованы накопительные системы, распродажи для постоянных покупателей, льготы на группы товаров и многое-многое другое.

Расписание работы Стокротка в Польше

Часы работы магазинов Stokrotka:

С понедельника по субботу С 06:00 по 22:00

При этом некоторые воскресения в Польше являются рабочими для торговых сетей. Уточнить расписание можно в данном материале.

Распродажи в других магазинах

Stokrotka – отличный, но далеко не единственный продуктовый ретейлер в Польше. В других случаях вполне может оказаться более выгодным посетить другие магазины. Не отдавая предпочтения какой-то конкретно сети, мы предлагаем читателю ознакомиться со скидками и акциями в магазинах-конкурентах.

Например, газетки некоторых других сетей можно посмотреть по ссылкам:

Выбирайте магазины на свой вкус. Учитывайте местоположение и другие факторы удобства. Мы же, со своей стороны, постараемся знакомить вас с возможностями экономить при покупках.