Скидки и акции в газетке магазина Стокротка в Польше
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На данной странице размещена gazetka популярной в Польше сети магазинов Stokrotka. В обновляемом каталоге представлены действующие на данный момент акции, ссылки и проводимые распродажи.
Для просмотра газетки магазина Стокротка достаточно увеличить предоставленное изображение, и с помощью специальной навигации перелистывать страницы впереди и/или назад. Все цены на товары в каталоге указаны в польских злотых.
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- О магазине Stokrotka в Польше
- Какие акции и скидки можно найти в газетке Стокротка?
- Программы лояльности Stokrotka
- Расписание работы Стокротка в Польше
- Распродажи в других магазинах
Срок действия рекламной газетки: до 31.01.2024
Если по каким-либо причинам вам не видна газетка или ее даты неактуальны, просмотреть действующие скидки можно на официальном сайте магазина.
О магазине Stokrotka в Польше
Stokrotka – это крупная сеть магазинов продовольственных и сопутствующих товаров. Начало славного пути относится к 1994 году, когда в Люблине был открыт первых торговый зал.
Грамотная ценовая и ассортиментная политика привела к бурному росту сети Стокротка. Сегодня в Польше насчитывается свыше 600 магазинов со знаменитым логотипом ретейлера в виде ромашки – именно так, ромашка или маргаритка, и переводится на русский слово Stokrotka.
Сеть входит в крупный холдинг с польским капиталом — Emperia Holding S. A. Девиз магазинов: «Stokrotka — zakupy jak z płatka»(Стокротка – покупки, как в сказке). Обладает несколькими высокими наградами, среди которых «Золотой лавр от потребителей» 2010 года и «Звезда за качественное обслуживание» 2013-го.
Какие акции и скидки можно найти в газетке Стокротка?
Как и все крупные сети, Stokrotka предлагает покупателям большое число различных программ и акций. Среди них часто можно встретить:
- Скидки для льготников.
- Акции на группы товаров.
- Совместные программы с ведущими брендами.
- Конкурсы и лотереи.
- Товары недели и пр.
Обо всех действующих акциях и других способах сэкономить, приобретая товары, всегда можно узнать из актуальной gazetka, которая и предлагается вниманию читателей на данной странице.
Программы лояльности Stokrotka
Кроме одноразовых акций и перманентных скидок, Стокротка предлагает и постоянно действующие программы. С целью привлечения своей аудитории, могут быть использованы накопительные системы, распродажи для постоянных покупателей, льготы на группы товаров и многое-многое другое.
Расписание работы Стокротка в Польше
Часы работы магазинов Stokrotka:
С понедельника по субботу С 06:00 по 22:00
При этом некоторые воскресения в Польше являются рабочими для торговых сетей. Уточнить расписание можно в данном материале.
Распродажи в других магазинах
Stokrotka – отличный, но далеко не единственный продуктовый ретейлер в Польше. В других случаях вполне может оказаться более выгодным посетить другие магазины. Не отдавая предпочтения какой-то конкретно сети, мы предлагаем читателю ознакомиться со скидками и акциями в магазинах-конкурентах.
Например, газетки некоторых других сетей можно посмотреть по ссылкам:
Выбирайте магазины на свой вкус. Учитывайте местоположение и другие факторы удобства. Мы же, со своей стороны, постараемся знакомить вас с возможностями экономить при покупках.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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