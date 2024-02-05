Про які пенсії йдеться?

Почнемо з вступних даних, і перш за все перерахуємо типи пенсійних виплат, яких стосуватимуться описані далі умови. Йтиметься про наступні пенсії:

пенсія по старості;

проміжна пенсія;

компенсаційні виплати вчителям;

пенсія по інвалідності (у тому числі через нещасний випадок на роботі, по дорозі на роботу або з роботи, професійне захворювання);

військова пенсія з інвалідності;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника після військового інваліда, якщо смерть інваліда була пов’язана з військовою службою;

пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Вказано всі можливі випадки, але коли йдеться про військових пенсіонерів та інвалідів, розуміється лише служба в польській армії, що не стосується переважної більшості іноземців у РП.

Коли пенсію по старості не буде призначено?

Йдеться про випадки, коли пенсія могла бути призначена, але цього не відбувається. Цей момент дуже важливо розуміти. Пенсія у Польщі – це право, а не обов’язок (тобто людина має право добровільно відмовитися від неї).

Згідно законодавства, людина, яка досягла пенсійного віку (нагадаємо, у РП це 60 років для жінок і 65 років для чоловіків), але зберегла колишні трудові відносини (не звільнилася), право на пенсію за віком не має. Роботодавець, зі свого боку, не має права звільнити такого співробітника лише на цій підставі чи іншим чином дискримінувати її.

Тобто щоб претендувати на пенсійні виплати, людина пенсійного віку має звільнитися, оформити пенсію, а вже потім працевлаштуватися знову. Це досить дивна норма, але чинна вже давно. Подальша інформація відноситься до осіб, які вже оформили пенсію, тобто виконали всі необхідні формальності.

Чи можуть пенсіонери працювати та отримувати пенсію?

Так, це можливо і цілком законно. У чому складність? Законодавство передбачає, що залежно від рівня доходу пенсія може виплачуватись повністю, у скороченому варіанті або не виплачуватись зовсім.

Чи зменшиться пенсія, якщо пенсіонер працює?

Цей момент відноситься до всіх перерахованих вище типів пенсії, крім пенсії по старості (про неї розповімо окремо). Правила такі:

При доході менше 70% від середньої оплати праці з польської економіки (далі – середня зарплата) розмір пенсії не змінюється (виплачується повністю).

від середньої оплати праці з польської економіки (далі – середня зарплата) розмір пенсії не змінюється (виплачується повністю). Якщо дохід понад 70%, але менший за 130% середньої зарплати, пенсія скорочується.

середньої зарплати, пенсія скорочується. Якщо дохід перевищує 130% середньої зарплати, пенсія не виплачується.

Розмір середньої заробітної плати публікується GUS (Головне управління статистики РП).

Ще раз наголосимо, що в прикладі використано параметри початку 2024 року. Значення середньої зарплати непостійне, а отже, вказані цифри змінюватимуться разом з нею.

Як зменшується пенсія при доході 70-130% від середньої зарплати?

У разі отримання доходу, який зменшує пенсію (від 70% до 130% середньої зарплати), ZUS виносить рішення про зменшення пенсійних виплат. У рішенні зазначається, що зниження пенсії відбувається або з місяця, у якому було видано рішення, або з наступного місяця, а також сума, на яку знижується платіж.

Для розрахунку величини скорочення пенсії від доходу віднімається нижня межа (70% середньомісячної заробітної плати) – різниця і є сума, на яку зменшується пенсія. Однак, якщо розрахована сума перевищує максимальну суму скорочення, виплати зменшуються на відповідну максимальну суму скорочення.

Це досить складні розрахунки, які можуть включати інші параметри, але, повторимося, ZUS зробить всі розрахунки самостійно, і повідомить зацікавлену особу про розмір зниження і методику розрахунку.

Чи зменшать виплати при виході на пенсію за віком?

Якщо йдеться про пенсіонерів, які досягли віку 60 років для жінок або 65 років для чоловіків, то діють свої правила – пенсія не зменшується незалежно від рівня додаткового доходу.

Такі ж норми (без зниження виплат) поширюються на деякі типи військових пенсіонерів, але, як вже зазначалося, кількість іноземців серед них практично нульова.

Робота пенсіонера та оподаткування

Оподаткування доходів відбувається на загальних підставах – податки сплачуються з усіх доходів пенсіонера. При цьому платником податків є:

ZUS у плані пенсійних виплат.

Роботодавець, якщо пенсіонер найманий співробітник.

Сам пенсіонер, якщо йдеться про прибутки від бізнесу.

Тобто саме зазначені особи здійснюють розрахунок та виплату податків. Звітність у пенсіонерів така сама, як і в інших випадках.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт При цьому є можливість оформлення так званого ПІТ-0 для пенсіонерів – звільнення від податків. Однак використовувати цю пільги можуть лише ті, хто відмовився від пенсії і, відповідно, отримує дохід лише від зарплати або бізнесу.

Працевлаштування пенсіонера та сплата внесків ЗУС

Виплати внесків до ZUS працюючими пенсіонерами не припиняються, у тому числі і до пенсійного фонду, з якого вони вже отримують пенсію. Проте структура таких виплат дуже залежить від типу укладеного з роботодавцем договору:

По Умові о праце виплачуються всі типи внесків.

По Умові злеценя – все, крім страхування від тимчасової непрацездатності (оплата лікарняного). Однак такі виплати можуть бути добровільними.

По Умові о дзело – виплати в ZUS за умовчанням не здійснюються (є винятки, про які поговоримо окремо), лише в добровільному порядку.

Підсумуємо сказане в таблиці, розуміючи ще один важливий нюанс – внески до Фондів праці та гарантованих виплат не здійснюються в жодному випадку.

Умова о праце Умова злеценя Умова о дзело Пенсійне страхування (Ubezpieczenie emerytalne) + + – Страхування від втрати працездатності (Ubezpieczenie rentowe) + + – Страхування від нещасних випадків (Ubezpieczenie wypadkowe) + + – Страхування на випадок хвороби (Ubezpieczenie chorobowe) + – – Медичне страхування (Ubezpieczenie zdrowotne) + + –

Плюсом відзначені обов’язкові платежі, мінусом – відсутність обов’язкових внесків, за можливості їх добровільного оформлення.

Приватні випадки

Вище зазначені стандартні ситуації, коли пенсіонер має один із перелічених договорів. Проте трапляються випадки, коли договорів кілька. Тоді треба мати на увазі наступне:

Якщо умова о дзело укладена з тим самим роботодавцем, з яким є трудові відносини (умова о праце), то внески повною мірою сплачуються і за умовою о дзело.

При кількох умовах злеценя, внески стягуються до того моменту, поки сума доходу не складе мінімального розміру оплати праці. Як тільки за договором (договорами) дохід перевищить мінімалку, з цих договорів (договору) внески ЗУС стягуватимуться, а з решти – лише медичне страхування.

Можуть бути й інші випадки, які докладно розібрано у статті про збіг страхових титулів. Все, вказане там, однаково відноситься і до працюючих пенсіонерів.

Чи слід повідомляти ZUS про працевлаштування?

Повідомлення ZUS про будь-яке працевлаштування обов’язкове. Під час роботи пенсіонера потрібно зробити ще й додаткове сповіщення – надіслати до ЗУС повідомлення за формою ZUS ZUA (📄 скачати бланк, 📄 подивитися зразок), з кодом страхового титулу «04 11 XX» .

Головне у цій процедурі – виконує її роботодавець. Пенсіонер цими питаннями не займається.

Пенсія та свій бізнес у Польщі

У разі бізнесу пенсіонерів є свої особливості. Однак спочатку вкажемо на те, що зниження/обнулення пенсії відбувається на тих самих умовах. Також це не поширюється на осіб, які досягли пенсійного віку. Аналогічно виплачуються податки (чи звільняється з них).

Відповідно, вся різниця сконцентрована у виплатах у ZUS.

Медичне страхування

Медичне страхування розглядається окремо від інших внесків. Пенсіонер-підприємець може бути звільнений від цих внесків, відповідно до таких умов:

Розмір пенсії не перевищує мінімальної зарплати брутто. Розмір доходу від бізнесу не перевищує 50% мінімальної пенсії, або підприємець використовує податкову карту.

У цьому випадку право на медичне обслуговування у пенсіонера залишається, а виплат на медицину не буде. При невідповідності цим умовам, пенсіонер-бізнесмен повинен сплачувати внески на медичне страхування в повному обсязі.

Інші внески ZUS

Пенсіонер, який здійснює підприємницьку діяльність може відмовитися від виплати до ZUS всіх внесків (крім медицини), незалежно від рівня доходу. Це означає, що він може добровільно платити до пенсійного фонду (це збільшить розмір його пенсії) та страхування по інвалідністі, але за умовчанням не зобов’язаний це робити.

При цьому, якщо пенсіонер вирішує добровільно виплачувати два зазначені внески, він буде зобов’язаний сплачувати страхування від нещасних випадків. Від виплат до Фонду праці та гарантованої винагороди пенсіонерів звільнено у будь-якому випадку.

Скільки пенсіонерів працює у Польщі?

Для загальної картини наведемо коротку статистику щодо польських пенсіонерів, які мають додатковий дохід (дані за 2022 – 2023 роки):

Усього отримують дохід, крім пенсії, 758 тисяч осіб.

Із них майже третина (близько 30%) – підприємці.

Ддодаткові доходи у них в цілому невисокі:

19% – від 1251 до 1500 zł;

13% – від 1501 до 1750 zł;

15% – від 1751 до 2000 zł;

14% – від 2001 до 2500 zł.

При цьому лише 3,9% заявили, що заробляють щонайменше 3500 злотих. Середній вік пенсіонерів у Польщі склав 66,9 років. Жінок у тому числі трохи більше, ніж чоловіків (57,5%).

Підсумуємо. У пенсіонерів, які працюють або займаються бізнесом, свої умови отримання доходу. У багатьох випадках вони зручніші, але треба точно знати всі наявні правила, щоб випадково не припуститися помилки, за яку доведеться розплачуватися.