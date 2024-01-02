Что такое документ иностранца для выезда за границу?

Польский проездной документ иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca) – это удостоверение личности иностранца в Польше, не имеющего аналогичных документов, выданных страной его происхождения, позволяющий, кроме прочего, пересекать границы РП (осуществлять выезд за рубеж и возвращение в страну).

По своей сути документ является временным, действующим не более 1 года, а его наличие не освобождает иностранца от обязанности совершать действия, направленные на получение им загранпаспорта своей страны. Для граждан РБ введены исключения, о которых подробно расскажем далее.

Как выглядит польский проездной документ иностранца?

Паспорт иностранца в Польше представляет собой документ с синей обложкой, на которой изображены государственные символы РП и его название. Персональная информация содержится внутри.

Кто может получить паспорт иностранца в Польше?

Документ предоставляется иностранцу, который утратил свой заграничный паспорт, например, потерял, документ был уничтожен или срок его действия истек, а иностранец не может получить новый, но при этом обладает следующими статусами:

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обращаем внимание на завершающий пункт. Возможность получать паспорт иностранца при наличии часовего побыту (любого его вида) введены исключительно для граждан РБ , и действуют только с 1 июля 2023 года. Все заявки, поданные ранее, будут рассмотрены по прежним нормам.

Специальные условия для граждан Республики Беларусь

С 1 июля 2023 года вступили в силу несколько правительственных постановлений, облегчающих условия для оформления паспорта иностранца белорусами.

В отличие от выходцев из других стран, граждане РБ могут оформить польский проездной документ иностранца:

При наличии, в том числе, временного вида на жительство (карты часовего побыту) любого типа.

При окончании срока действия предыдущего паспорта иностранца (другим, как правило, документ не продлевается после 1 года).

При отсутствии каких-либо доказательств, что получить паспорт на родине невозможно (такие доказательства просто не будут запрашивать).

Без оплаты гербового сбора.

Еще раз подчеркнем, что все условия, требуемые в обычной обстановке, подходят и для белорусов. Указанные новшества расширяют перечень возможностей, а не ограничивают его.

Данные меры введены, как временные, и на данный момент часть из них действует до 30.06.2024 (все, кроме оплаты), а оставшаяся – до изменения соответствующего постановления. Однако вероятность того, что условия останутся льготными и далее (постановления будут продлены) расцениваются довольно высоко.

Как оформить проездной польский документ иностранца?

Выдачей polski dokument podróży dla cudzoziemca занимается воевода по месту жительства иностранца в Польше. Чтобы оформить документ, необходимо подать следующее заявление:

Открыть в отдельной вкладке

Обратите внимание, бланк общий и для первичной выдачи, и для замены (по причинам, о которых будем говорить далее). При заполнении необходимо вычеркнуть ненужное действие:

Сколько стоит оформление проездного документа иностранца?

Для граждан Республики Беларусь с 01.07.2023 и до отмены действующего постановления сбор за изготовление польского проездного документа иностранца отменен.

Другие иностранцы, соответствующие прочим условиям, за первичную выдачу т.н. польского паспорта иностранца взимается плата в размере 350 злотых. За замену документа пошлина та же — 350 злотых, однако если замена требуется вследствие утери или заведомой порчи, новый обойдется в 700 злотых.

При этом плата за выдачу или замену польского проездного документа для иностранца не взимается, если выданный или замененный документ содержал технические дефекты.

Льготы на оплату в 50% имеют следующие лица:

находящиеся в затруднительном финансовом положении;

целью пребывания которых является обучение в средней школе и университете на территории РП;

несовершеннолетние, которым на день подачи заявления на получение документа не исполнилось 16 лет.

Право на льготу необходимо подтвердить. Сделать это можно следующими документами:

Справка компетентного органа социальной помощи об использовании денежных пособий по социальной помощи в данный момент времени.

Справка, подтверждающая обучение в общеобразовательной школе или университете в данное время.

Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего иностранца, а при невозможности его получения — проездной или иной документ, удостоверяющий личность, подтверждающий возраст несовершеннолетнего иностранца.

Соответственно, при наличии прав на льготу, подтверждающий это документ, а также квитанция об оплате, являются частью обязательного пакета документов, подаваемых вместе с заявлением.

Кто и как может поменять польский паспорт иностранца?

Граждане РБ, во время действия специальных правительственных постановлений, имеют право претендовать на паспорт иностранца и по причине окончания срока действия предыдущего, без необходимости доказывать невозможность оформления паспорта на родине.

Для граждан других стран обмен польского проездного документа для иностранца происходит в случаях:

изменения данных, содержащихся в документе;

повреждение или утери документа;

изменения изображения лица владельца документа по отношению к изображению лица, размещенному в этом документе, в такой степени, что это затрудняет или делает невозможной идентификацию владельца.

Заменой так же занимается воевода по месту жительства иностранца. Заявление о замене польского проездного документа для иностранца должно быть подано в течение 14 дней после наступления любого из вышеуказанных условий.

Еще раз повторим – для замены документа используется тот же бланк, но в этом случае вычеркивается в заголовке пункт первичной выдачи.

Кроме этого, если речь идет об утрате или порче, держатель документа обязан уведомить воеводский ужонд, выдавший документ, об этом факте в течение 3 дней с момента произошедшего.

Для уведомления об утрате или приведении документа в негодность подается следующее заявление:

Открыть в отдельной вкладке

Уведомление об утере или повреждении документа влечет за собой выдачу органом безвозмездно подтверждающей этот факт справки, которая действует до замены документа, но не более чем 2 месяца.

Когда иностранец должен вернуть документ в ужонд?

Обладатель обязан вернуть польский проездной документ иностранца органу, выдавшему его, в случае, если он:

приобрел польское гражданство;

получил решение о признании документа недействительным;

утратил право на постоянное проживание или разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, или вида на жительство по гуманитарным причинам, или дополнительной защиты;

имеет решение об отзыве разрешения на временное проживание, указанного в p.9, ust.1, art.186 Закона об иностранцах.

получил заграничный паспорт своей страны.

Документ должен быть возвращен немедленно, но не позднее, чем в течение 14 дней со дня, когда он получил документальное подтверждение указанных условий.

Заключение

Польский проездной документ иностранца не является полноценной заменой загранпаспорта, однако позволяет совершать поездки за границу РП и возвращаться в страну. В качестве временной меры документ может быть очень полезен, но решать вопрос со своим статусом и подтверждающими его документами необходимо на постоянной основе.

Граждане РБ получили отдельные льготные условия оформления польского паспорта иностранца, однако необходимо внимательно следить за сроками действия соответствующих постановлений, так как меры официально были объявлены временными.