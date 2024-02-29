За що та коли оплачується?

Перш ніж переходити до конкретних розцінок, пригадаємо, що багато процесів можуть містити більш ніж одну оплату. Наприклад, щоб одержати карти побиту збір стягується спочатку за сам факт розгляду, і якщо прийнято рішення надати ВНП, необхідно заплатити за виготовлення пластикової картки.

Відповідно, без першої оплати розгляд не відбудеться, а без другої – не буде надано пластикової карти побиту.

Ставки зборів, пов’язані з картами побиту з різних підстав

У цьому випадку йдеться про плату за розгляд запиту. Деякі типи підстав виділено в окремі категорії, інші об’єднані у розділі «Інші збори». Витрати на карти побиту несе заявник, тобто сам іноземець.

Для тимчасового перебування:

Дозвіл на тимчасове проживання та роботу (карта побиту з працевлаштування) – 440 злотих.

Зміна місця працевлаштування за картою побиту по роботі (докладніше про процес) – 220 злотих.

Тимчасовий дозвіл на проживання для виконання роботи за професією, яка потребує високої кваліфікації (Блакитна карта ЄС) – 440 злотих.

Тимчасовий дозвіл на проживання з метою виконання роботи в рамках внутрішньокорпоративного перекладу та з ціллю використання довгострокової мобільності (карта Mobilnosci ICT) – 440 злотих.

Тимчасовий дозвіл на проживання у зв’язку з сезонною роботою (докладніше про «сезонну» карту) – 170 злотих.

Тимчасовий дозвіл на проживання у зв’язку з обставинами, що вимагають короткочасного перебування іноземця на території Республіки Польща, якщо він знаходиться на цій території: Щоб особисто постати перед польським державним органом чи судом – 85 злотих. У випадках, коли присутність іноземця на території Республіки Польща зумовлена його винятковим особистим становищем – 340 злотих. Якщо присутність іноземця на території Польщі потрібна на користь держави – 85 злотих.

Тимчасова карта на проживання (всі інші випадки часового побиту, в т.ч. возз’єднання сім’ї або інші обставини) – 340 злотих.

Для постійного перебування:

Ще раз наголосимо, вище зазначена оплата за факт розгляду запиту на карту. Документ про оплату необхідно включити до загального пакета документів на карту побиту.

Виготовлення карти побиту

Тут зазначена вартість виготовлення документа, що підтверджує один із вищевказаних статусів. Ціни встановлено з 29 липня 2022 року.

Первинна видача карти побиту – 100 злотих.

Первинна видача карти особам, яким на день подання заяви про видачу не виповнилося 16 років, а також учням – 50 злотих.

Заміна карти у разі втрати або знищення (тобто при втраті, псуванні) – 200 злотих.

Заміна карти у разі наступної та кожної наступної втрати або знищення – 300 злотих.

Під первинною видачою розуміються випадки як першого отримання карти у межах однієї справи, так і заміну документів у разі зміни обставин, наприклад, зміна прізвища після шлюбу. Виняток – зміна роботи, про яку вже говорилося вище.

Спеціальні документи для іноземців

Це документи для специфічних випадків і статусів, пов’язаних переважно з неможливістю відновити, продовжити або отримати закордонний паспорт країни, громадянство якої має іноземець.

Видача або заміна польського проїзного документа іноземцю (за неможливості отримати паспорт своєї країни, який має ПМП Польщі) – 350 злотих.

Видача або заміна польського проїзного документа іноземця для неповнолітніх осіб, яким на день подання заяви не виповнилося 16 років, а також учням – 175 злотих.

Видача або заміна документа, що засвідчує особу іноземця в Польщі (видається народженим у РП дітям деяких категорій, особам без громадянства або жертвам торгівлі людьми) – 100 злотих.

Видача або заміна тимчасового польського проїзного документа іноземцю (т.зв. польський паспорт іноземця) – 50 злотих.

Видача або заміна тимчасового польського проїзного документа для іноземця для неповнолітніх осіб, яким на день подання заяви не виповнилося 16 років, а також учням – 25 злотих.

Видача або заміна польського документа, що засвідчує особу іноземця, неповнолітнім, яким на момент подання заяви не виповнилося 16 років, а також учням – 50 злотих.

Заміна польського проїзного документа іноземця у разі винної втрати чи знищення – 700 злотих.

Заміна польського проїзного документа іноземця у разі повторної втрати чи знищення – 1050 злотих.

Заміна польського посвідчення особи іноземця у разі винної втрати чи знищення – 200 злотих.

Заміна польського посвідчення особи іноземця у разі іншої винної втрати чи знищення – 300 злотих.

Тут так само винну втрату документів відрізняють від необхідної заміни у разі обставин, що змінилися. У другому випадку розцінки аналогічні до первинного отримання.

Дозволи на роботу

Маються на увазі всі можливі типи документів, що дозволяють працевлаштування, але важливо, що оплачує ці витрати (у всіх випадках) роботодавець, який бажає взяти на роботу іноземця. Спроба перекласти витрати на працівника є злочином.

Заява на отримання дозволу на роботу типу A, B, C та E на термін більше 3 місяців – 100 злотих.

Заява на отримання дозволу на роботу типу A, B, C та E на строк до 3 місяців – 50 злотих.

Заява про продовження дозволу на роботу типу A, B, C на строк понад 3 місяці – 50 злотих.

Заява про продовження раніше виданого дозволу на роботу типу А, В, С терміном до 3 місяців – 25 злотих.

Заява на отримання дозволу на роботу типу D – 200 злотих.

Заява на продовження дозволу на роботу типу D – 100 злотих.

Сюди варто віднести необхідність сплатити 100 злотих за отримання освядчення або сезонного дозволу, проте в такому разі оплата йде не воєводі, а старості, але платить, як і раніше, роботодавець, а не іноземець.

Польське громадянство

У разі отримання польського громадянства є лише два типи платежів: визнання громадянином Польщі коштуватиме 219 злотих, а підтвердження наявності чи втрати польського громадянства – 58 злотих.

Інші збори

На завершення розглянемо ще кілька різних зборів, які можуть бути цікавими для іноземців:

Внесення запрошення до реєстру запрошень – 27 злотих.

Дублююче рішення – 5 злотих за кожну розпочату сторінку.

Рішення про надання допомоги по карті поляка – 10 злотих.

Чи можна повернути гроші у разі відмови?

У разі відмови від отримання карти побиту можна повернути гербовий збір. Коротко нагадаємо, що поверненню підлягає вартість розгляду справи. Якщо рішення прийнято, карту сплачено і виготовлено, повернути кошти за це неможливо.