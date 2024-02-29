Вхідні дані

Коротко нагадаємо послідовність процесу оформлення карти побиту в Польщі, підкресливши, що мова піде про будь-який тип посвідки на проживання (наприклад, карту тимчасового перебування, в тому числі з працевлаштування; карту довгострокового резидента ЄС, карту сталого побиту і т.д.):

Саме двом останнім крокам і буде присвячено подальшу статтю.

При цьому треба розуміти, що правила в різних ужендах можуть відрізнятися та змінюватися згодом. Уточнювати деталі (наприклад, методи реєстрації, час прийому, терміни оплати та виготовлення) потрібно в обраному воєводському ужонді безпосередньо перед процесом. Зробити це можна онлайн на сайтах управлінь, адреси яких можна знайти в даній статті.

Хто може отримати пластик в уженді?

У більшості випадків іноземці повинні забирати готову карту побиту особисто шляхом відвідин воєводського уженду. Однак із цього правила бувають і винятки:

Для неповнолітніх осіб картки одержують їхні опікуни – ті ж особи, які подавали заяву від їхнього імені.

За повнолітніх, які не мають змоги відвідати уженд за станом здоров’я, отримати документ також може опікун. Але і в даному разі така особа (опікун) має бути або заявником, або мати доручення на отримання картки.

Крім цього, деякі ужонди допускають відправлення документа поштою, проте про таку можливість необхідно дізнаватися заздалегідь, і за наявності послуги вона повинна бути замовлена ще на етапі оформлення.

Попередні дії

Знову ж таки, сказане в даному розділі дуже сильно залежить від правил конкретного уженду, проте є два моменти, на які треба звернути увагу (попередньо з’ясувати деталі) перед отриманням картки.

Вказівка номера PESEL на карті

Це досить зручна функція, що дозволяє використовувати карту побиту та для підтвердження наявності PESEL (у тому числі і ПЕСЕЛЬ УКР, за його наявності). Багато ужендів і так розміщують його за умовчанням, але не всі.

Деякі зроблять це, якщо документ про присвоєння номера ПЕСЕЛЬ надавався у загальному пакеті документів. Однак такий документ не є обов’язковим і за його відсутності PESEL на карті може не вказуватись.

Частина воєводств розмістять цей ідентифікатор лише за безпосередньої вимоги іноземця, тобто потрібно написати відповідну заяву.

Очевидно, що всі ці нюанси варто вияснити до початку виготовлення карти. Добавити дані потім буде неможливо.

Адреса реєстрації за місцем проживання

Помістити на картку можна й адресу проживання (реєстрації), проте робити це не рекомендується. За наявності адреси на пластику можуть виникнути такі складності:

Насамперед потрібен мельдунек, чого в інших випадках робити не доведеться.

При зміні адреси доведеться міняти карту.

Головне, що потрібно з’ясувати, чи не розміщає уженд цю інформацію за замовчуванням, і чи не треба писати окремо відмову від розміщення місця реєстрації на карті чи оформлювати цей момент якимось особливим чином.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Наприклад, на момент публікації цього матеріалу Нижньосілезьке воєводство вимагало надати або мельдунек, або письмову заяву іноземця про неможливість реєстрації. І лише у другому випадку карту перебування буде видано без зазначення адреси.

Як забрати готову карту побиту?

При отриманні децизії (у більшості випадків оповіщення надходить у вигляді СМС та e-mail) буде надано і інструкцію з подальших дій. У тому числі про терміни та методи отримання картки. Це дуже важлива інформація вже тому, що має суттєві відмінності у різних воєводствах.

Розглянемо основні нюанси, куди треба звернути увагу, а за відсутності інформації – уточнити її.

Як, коли і скільки оплачувати за виготовлення карти побиту?

З одного боку, питання начебто просте – первинне виготовлення пластикової карти побиту коштує 100 злотих. Але в цьому процесі багато підводних каменів.

По-перше, коли оплачується процес виготовлення карти побиту? Оплата може передувати процесу виробництва, тобто без переказу коштів картку робити не почнуть. Такий варіант передбачає, що іноземець повинен кілька разів зв’язатися з ужендом: для підтвердження оплати, а потім, щоб забрати документ. Проте деякі воєводства починають виготовлення за фактом виходу позитивної децизії, і тоді підтвердити оплату потрібно на момент отримання документа. По-друге, кожен уженд має свій рахунок для перерахування платежу. Ці реквізити непостійні, можуть змінюватися. Переказ за застарілими даними оплатою не вважатиметься. Уточнюйте інформацію перед оплатою. По-третє, способи оплати та її підтвердження так само можуть відрізнятися: від можливості онлайн-платежу з наданням надалі параметрів переказу (наприклад, повідомляється лише номер транзакції), до вимоги оплачувати в касі уженда або в конкретному банку з додатком до пакету документів паперової квитанції.

Все це говорить про одне – параметри платежу, його час та спосіб підтвердження необхідно уточнювати заздалегідь та у всіх деталях.

В який термін потрібно з’явитися в ужонд?

В інформаційному повідомленні від воєводи може бути вказана конкретна дата та час для явки в ужонд. У цьому випадку необхідно діяти по інструкції та прийти до офісу в указаний час. Якщо це неможливо, доведеться погоджувати з ужендом нову дату.

Однак частіше вказують не точну дату, а певний період (наприклад, потрібно з’явитися до певної дати). У такому разі треба з’ясовувати необхідність попередньої реєстрації та її спосіб. При записі (якщо вона потрібна) обов’язково звертайте увагу на детальний опис послуги – нерідко прийом документів та видача готових карт рознесені за часом протягом робочого дня.

Які документи потрібні, щоб забрати пластик?

Іноземці, які особисто забирають карти, повинні підтвердити свою особу. У переважній більшості випадків використовується той самий закордонний паспорт, за яким і подавалися документи.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Складнощі можуть виникнути, якщо людина змінювала паспорт у процесі розгляду. Про цей факт необхідно повідомити уженд якомога раніше, щоб інформація про новий документ фігурувала у справі. Бажано, щоб децизія вже видавалася за новим паспортом. Це допоможе уникнути багатьох складнощів.

Крім паспорта можуть знадобитися:

Підтвердження опіки над неповнолітньою особою (наприклад, свідоцтво про народження, документ про встановлення опіки та ін.).

Довіреність, якщо йдеться про подання інтересів іншої особи.

Квитанція за виготовлення картки, якщо конкретний уженд вимагає її на паперовому носії, а раніше вона не надавалася.

Вочевидь, що всі документи не польською мовою повинні мати присяжний переклад.

Скільки часу виготовляється карта побиту?

Загальний період залежить від завантаженості уженду, але в більшості випадків займає 2-4 тижні.

Складність у моменті початку відліку. Якщо пластик почнуть робити відразу після виходу позитивної децизії, період виготовлення буде меншим. Але якщо треба спочатку надати квитанцію або інші додаткові документи, то без цього виготовлення не почнеться, і вказані тижні слід рахувати з моменту закриття всіх вимог уженда.

Що буде, якщо не забрати карту побиту?

Якщо немає можливості отримати карту у зазначений термін, треба зв’язатися з ужендом і перенести дату. Якщо карта взагалі не потрібна, варто повідомити про це воєводство.

Чи можна не робити нічого, наприклад, покинути Польщу та забути про готову карту в ужонді? Теоретично, так. Порушенням це не буде, оскільки немає точних законодавчих норм, котрі встановлюють обмеження у термінах зберігання документа.

Однак на практиці робити так не варто. Як саме поведеться воєводство – сказати неможливо. У багатьох випадках чиновники так само не роблять жодних дій.

Нагадаємо, що статус ВНП у базах даних з’являється з моменту виходу децизії. Якщо не вживати жодних заходів, то надалі можуть виникнути труднощі з отриманням віз чи посвідчень на проживання в Польщі чи інших країнах Євросоюзу.

Висновок

Процедура отримання пластикової карти побиту – одна з найпростіших і приємних вже тим, що є заключною на довгому шляху оформлення посвідки на проживання. Тепер ви знаєте, що потрібно, щоб забрати карту побиту, і розумієте масу нюансів, які необхідно уточнювати перед цим.

Якщо у читачів є свої історії про проблеми та складнощі, з якими вони стикалися на етапі отримання картки, ними можна поділитись у коментарях під статтею, тільки, будь ласка, вказуйте воєводство.