Як забрати готову карту побиту в ужонді?
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Після проходження тривалого процесу розгляду справи на карту побиту, настав час отримати готовий документ. Начебто, що може бути простіше – сплатив, зачекав та забрав пластик. Однак у кожної процедури є свої нюанси, від яких може залежати не лише час отримання, а й сама така можливість.
Як забрати готову карту побиту? Хто і де це може зробити? Відповіді читайте у цьому матеріалі «Польського консультанта».
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- Вхідні дані
- Хто може отримати пластик в уженді?
- Попередні дії
- Як забрати готову карту побиту?Як, коли і скільки оплачувати за виготовлення карти побиту? В який термін потрібно з’явитися в ужонд? Які документи потрібні, щоб забрати пластик?
- Скільки часу виготовляється карта побиту?
- Що буде, якщо не забрати карту побиту?
- Висновок
Вхідні дані
Коротко нагадаємо послідовність процесу оформлення карти побиту в Польщі, підкресливши, що мова піде про будь-який тип посвідки на проживання (наприклад, карту тимчасового перебування, в тому числі з працевлаштування; карту довгострокового резидента ЄС, карту сталого побиту і т.д.):
- Подання заяви та документів.
- Розгляд запиту ужендом (див. Як перевірити статус заявки)
- Взяття відбитків пальців.
- Винесення рішення – децизії.
- Оплата за виготовлення картки.
- Отримання готової карти побиту.
Саме двом останнім крокам і буде присвячено подальшу статтю.
При цьому треба розуміти, що правила в різних ужендах можуть відрізнятися та змінюватися згодом. Уточнювати деталі (наприклад, методи реєстрації, час прийому, терміни оплати та виготовлення) потрібно в обраному воєводському ужонді безпосередньо перед процесом. Зробити це можна онлайн на сайтах управлінь, адреси яких можна знайти в даній статті.
Хто може отримати пластик в уженді?
У більшості випадків іноземці повинні забирати готову карту побиту особисто шляхом відвідин воєводського уженду. Однак із цього правила бувають і винятки:
- Для неповнолітніх осіб картки одержують їхні опікуни – ті ж особи, які подавали заяву від їхнього імені.
- За повнолітніх, які не мають змоги відвідати уженд за станом здоров’я, отримати документ також може опікун. Але і в даному разі така особа (опікун) має бути або заявником, або мати доручення на отримання картки.
Крім цього, деякі ужонди допускають відправлення документа поштою, проте про таку можливість необхідно дізнаватися заздалегідь, і за наявності послуги вона повинна бути замовлена ще на етапі оформлення.
Попередні дії
Знову ж таки, сказане в даному розділі дуже сильно залежить від правил конкретного уженду, проте є два моменти, на які треба звернути увагу (попередньо з’ясувати деталі) перед отриманням картки.
Вказівка номера PESEL на карті
Це досить зручна функція, що дозволяє використовувати карту побиту та для підтвердження наявності PESEL (у тому числі і ПЕСЕЛЬ УКР, за його наявності). Багато ужендів і так розміщують його за умовчанням, але не всі.
- Деякі зроблять це, якщо документ про присвоєння номера ПЕСЕЛЬ надавався у загальному пакеті документів. Однак такий документ не є обов’язковим і за його відсутності PESEL на карті може не вказуватись.
- Частина воєводств розмістять цей ідентифікатор лише за безпосередньої вимоги іноземця, тобто потрібно написати відповідну заяву.
Очевидно, що всі ці нюанси варто вияснити до початку виготовлення карти. Добавити дані потім буде неможливо.
Адреса реєстрації за місцем проживання
Помістити на картку можна й адресу проживання (реєстрації), проте робити це не рекомендується. За наявності адреси на пластику можуть виникнути такі складності:
- Насамперед потрібен мельдунек, чого в інших випадках робити не доведеться.
- При зміні адреси доведеться міняти карту.
Головне, що потрібно з’ясувати, чи не розміщає уженд цю інформацію за замовчуванням, і чи не треба писати окремо відмову від розміщення місця реєстрації на карті чи оформлювати цей момент якимось особливим чином.КонсультантДмитрий КонстантиновичНаприклад, на момент публікації цього матеріалу Нижньосілезьке воєводство вимагало надати або мельдунек, або письмову заяву іноземця про неможливість реєстрації. І лише у другому випадку карту перебування буде видано без зазначення адреси.
Як забрати готову карту побиту?
При отриманні децизії (у більшості випадків оповіщення надходить у вигляді СМС та e-mail) буде надано і інструкцію з подальших дій. У тому числі про терміни та методи отримання картки. Це дуже важлива інформація вже тому, що має суттєві відмінності у різних воєводствах.
Розглянемо основні нюанси, куди треба звернути увагу, а за відсутності інформації – уточнити її.
Як, коли і скільки оплачувати за виготовлення карти побиту?
З одного боку, питання начебто просте – первинне виготовлення пластикової карти побиту коштує 100 злотих. Але в цьому процесі багато підводних каменів.
- По-перше, коли оплачується процес виготовлення карти побиту? Оплата може передувати процесу виробництва, тобто без переказу коштів картку робити не почнуть. Такий варіант передбачає, що іноземець повинен кілька разів зв’язатися з ужендом: для підтвердження оплати, а потім, щоб забрати документ. Проте деякі воєводства починають виготовлення за фактом виходу позитивної децизії, і тоді підтвердити оплату потрібно на момент отримання документа.
- По-друге, кожен уженд має свій рахунок для перерахування платежу. Ці реквізити непостійні, можуть змінюватися. Переказ за застарілими даними оплатою не вважатиметься. Уточнюйте інформацію перед оплатою.
- По-третє, способи оплати та її підтвердження так само можуть відрізнятися: від можливості онлайн-платежу з наданням надалі параметрів переказу (наприклад, повідомляється лише номер транзакції), до вимоги оплачувати в касі уженда або в конкретному банку з додатком до пакету документів паперової квитанції.
Все це говорить про одне – параметри платежу, його час та спосіб підтвердження необхідно уточнювати заздалегідь та у всіх деталях.
В який термін потрібно з’явитися в ужонд?
В інформаційному повідомленні від воєводи може бути вказана конкретна дата та час для явки в ужонд. У цьому випадку необхідно діяти по інструкції та прийти до офісу в указаний час. Якщо це неможливо, доведеться погоджувати з ужендом нову дату.
Однак частіше вказують не точну дату, а певний період (наприклад, потрібно з’явитися до певної дати). У такому разі треба з’ясовувати необхідність попередньої реєстрації та її спосіб. При записі (якщо вона потрібна) обов’язково звертайте увагу на детальний опис послуги – нерідко прийом документів та видача готових карт рознесені за часом протягом робочого дня.
Які документи потрібні, щоб забрати пластик?
Іноземці, які особисто забирають карти, повинні підтвердити свою особу. У переважній більшості випадків використовується той самий закордонний паспорт, за яким і подавалися документи.КонсультантДмитро КостянтиновичСкладнощі можуть виникнути, якщо людина змінювала паспорт у процесі розгляду. Про цей факт необхідно повідомити уженд якомога раніше, щоб інформація про новий документ фігурувала у справі. Бажано, щоб децизія вже видавалася за новим паспортом. Це допоможе уникнути багатьох складнощів.
Крім паспорта можуть знадобитися:
- Підтвердження опіки над неповнолітньою особою (наприклад, свідоцтво про народження, документ про встановлення опіки та ін.).
- Довіреність, якщо йдеться про подання інтересів іншої особи.
- Квитанція за виготовлення картки, якщо конкретний уженд вимагає її на паперовому носії, а раніше вона не надавалася.
Вочевидь, що всі документи не польською мовою повинні мати присяжний переклад.
Скільки часу виготовляється карта побиту?
Загальний період залежить від завантаженості уженду, але в більшості випадків займає 2-4 тижні.
Складність у моменті початку відліку. Якщо пластик почнуть робити відразу після виходу позитивної децизії, період виготовлення буде меншим. Але якщо треба спочатку надати квитанцію або інші додаткові документи, то без цього виготовлення не почнеться, і вказані тижні слід рахувати з моменту закриття всіх вимог уженда.
Що буде, якщо не забрати карту побиту?
Якщо немає можливості отримати карту у зазначений термін, треба зв’язатися з ужендом і перенести дату. Якщо карта взагалі не потрібна, варто повідомити про це воєводство.
Чи можна не робити нічого, наприклад, покинути Польщу та забути про готову карту в ужонді? Теоретично, так. Порушенням це не буде, оскільки немає точних законодавчих норм, котрі встановлюють обмеження у термінах зберігання документа.
Однак на практиці робити так не варто. Як саме поведеться воєводство – сказати неможливо. У багатьох випадках чиновники так само не роблять жодних дій.
Нагадаємо, що статус ВНП у базах даних з’являється з моменту виходу децизії. Якщо не вживати жодних заходів, то надалі можуть виникнути труднощі з отриманням віз чи посвідчень на проживання в Польщі чи інших країнах Євросоюзу.
Висновок
Процедура отримання пластикової карти побиту – одна з найпростіших і приємних вже тим, що є заключною на довгому шляху оформлення посвідки на проживання. Тепер ви знаєте, що потрібно, щоб забрати карту побиту, і розумієте масу нюансів, які необхідно уточнювати перед цим.
Якщо у читачів є свої історії про проблеми та складнощі, з якими вони стикалися на етапі отримання картки, ними можна поділитись у коментарях під статтею, тільки, будь ласка, вказуйте воєводство.
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Доброго вечора.Була погоджена карта побиту 2023 року в січні ,коли знаходився в Україні.Після погибелі брата вирішив поїхати закордон.Чи можу я ще забрати карту побиту,чи вона за рік анулюється?
Навряд чи карта чекає на вас більше року. Але в будь-якому випадку, це питання має бути адресовано до ужонду. Тільки вони знають.
Чи можна десь дізнатися скільки зараз приблизно триває розгляд справи після прийому всіх документів в Познані? Може є якийсь сайт чи форум
На жаль, таких даних немає.
Добрий день! 07.09.23 доніс необхідні документи, здав відбитки, отримав штамп у паспорт. Хочу написати Ponaglenie, але не знаю як правильно його написати у моїм випадку. Чи можете мені скласти якийсь зразок?
Почитайте цей матеріал. Сподіваюсь, допоможе.
Чи можна забрати карту з продовженим паспортом?
Як правило, так, якщо саме його дані вказувалися для отримання картки. Але іноді чиновники стають у позу і вимагають чинного документа. Як буде у вашому випадку, сказати не можу.
Чекаю на децизію. Закінчився мельдунок, продовжити його у найближчий час не маю можливості. Чи уженд вишле децизію на адрес, вказаний у справі? Якщо я продовжу мельдунок за тією самою адресою, чи потрібно повідомити про це ужонд?
У ужонді є ваші координати для кореспонденції. Автоматично вони не змінюються. Усі листи надходитимуть на вказану адресу. Якщо адреса змінюється, потрібно повідомляти ужонд.
Доброго дня. Чи потрібно брати із собою дітей до 12 років для отримання карти побиту (пластику)? Чи вистачить документів?
За неповнолітніх дітей карту отримують ті самі батьки / опікуни, які за них подавали документи. Особиста присутність, щоб забрати пластик, не потрібна. Однак для здачі відбитків пальців, яка передує процедурі, необхідна явка дітей, старших 6 років.
Як можна змінити дату візиту в ужонд після оплати за сам пластик.
Тільки якщо домовитеся безпосередньо з ужондом. Інших офіційних варіантів немає. Однак для початку уважно прочитайте повідомлення – іноді там вказана точна дата, а часом пишуть “після такого-то числа”. У другому варіанті Ви можете вибрати найбільш зручний для Вас день.
Доброго вечора. Заплатив за карту. Чи обов’язково підтвердження для ужонду? Якщо так, то як це зробити?
Вітаю. На жаль, на це запитання Вам можуть відповісти тільки в ужонді, оскільки правила в різних воєводствах відрізняються.
Доброго дня.Чи правдива інформація щоб забрати готовий пластик в Вроцлаві живої черги вже немає ,потрібно реєструватись через інтернет де неможливо це зробити бо весь час немає вільних дат
Доброго вечора.На гарячі лінії ужонду скали що пластик карта готова.Але смс ще не приходила.Чи можна забрати ?
Якщо до ужонду далеко, а Ви підозрюєте помилку, зачекайте кілька днів, може надійде СМС. Якщо повідомлення так і не буде, краще доїхати до офісу (спочатку спробуйте ще раз зателефонувати).