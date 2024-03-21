Чому доводиться так довго чекати на карту побиту в Польщі, і що з цим робити?
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Час очікування рішення по карті побиту завжди був одним із найнеприємніших етапів оформлення виду на проживання в Польщі. Терміни встановлювалися законодавчо, але рідко дотримувалися. В результаті іноземці могли (та й зараз ще можуть) перебувати у стані невизначеності місяцями, а в деяких ситуаціях упродовж року та більше.
Додає складнощів і зміна профільного законодавства, яка то посилює терміни розгляду запиту, то знімає обмеження.
Так як це питання викликає підвищений інтерес читачів, у цьому матеріалі «Польського консультанта» консолідуємо розрізнені дані щодо термінів розгляду заяв на карти побиту та можливі методи впливу на чиновників, і будемо оновлювати його у міру змін, що відбуваються.
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- Етапи отримання карти побиту
- Скільки чекати на рішення за законом і реально?Які раніше були терміни розгляду запиту? Введення відповідальності чиновників за недотримання термінів Які терміни розгляду зараз?
- Що робити, якщо термін розгляду минув?
- Як подати до суду за довге очікування на карту побиту?
Етапи отримання карти побиту
Для початку нагадаємо основні кроки з оформлення карти побиту (будь-якого типу), щоб розуміти на яких етапах можливі затримки. Більш досвідчені читачі, які не вперше стикаються з процедурою оформлення ВНП, можуть пропустити цей розділ.
Основні етапи:
- Заповнення анкети-заяви (див. як заповнити анкету, а також що таке Додаток 1).
- Збір документів, у тому числі фотографій, страховки.
- Оплата гербового збору.
- Подання документів до уженду, у тому числі традиційною поштою.
- Розгляд запиту, в рамках якого проходить перебування «на штампі», можливий процес доповнення чи виправлення документів на вимогу уженда.
- Здача біометричних даних.
- Винесення децизії.
- Оплата, виготовлення та отримання пластикової карти побиту.
Найзатратніший за часом крок – п’ятий, тобто розгляд запиту. Однак іноді можна витратити час і на донесення документів, і на очікування виготовлення карти.
Скільки чекати на рішення за законом і реально?
Саме на етапі прийняття рішення і сконцентровано основну плутанину та складність. Тут треба трохи поринути в історію питання, щоб розуміти те, що відбувається зараз, і дані, які можна зустріти в застарілих джерелах.
Які раніше були терміни розгляду запиту?
У принципі, терміни розгляду були встановлені завжди, проте були в законах і послаблення, що дають змогу чиновникам продовжувати періоди «в особливо складних ситуаціях». І «складність», і «особливість» визначалися суб’єктивною думкою чиновника. Неважко здогадатися, що призводило це до затягування процедури у ряді випадків.Тут варто зупинитися на одній важливій обставині. Будь-які встановлені законом терміни розгляду відраховуються не з дати подання анкети-заяви, а з моменту, коли претендент надасть до воєводського ужонду всі документи, які чиновники вважають обов’язковими. У разі надсилання запитів та відповідей поштою – це може зайняти тривалий час, а в деяких обставинах навіть призвести до призупинення розгляду. Все це призведе до збільшення терміну очікування.
Введення відповідальності чиновників за недотримання термінів
Наприкінці 2021 – початку 2022 років було розглянуто та прийнято поправки до Закону про іноземців, відповідно до яких встановлювалися жорсткі терміни розгляду запиту на карти побиту:
- з тимчасового перебування – не більше 60 днів;
- на постійне перебування – не більше 180 днів.
Але головне навіть не в цьому – було законодавчо визначено відповідальність чиновників за перевищення періодів розгляду. І ця безперечно хороша норма діяла… менше 2х місяців і була скасована!
Які терміни розгляду зараз?
Після лютого 2022 року до Польщі масово ринули біженці. На захист громадян України, які вимушено опинилися на території РП, влада ухвалила Спеціальний закон, яким, крім іншого, скасували відповідальність чиновників за недотримання термінів видачі децизії по картам побиту. Передбачався великий наплив заявників до ужондів і надмірне навантаження на чиновників. Незважаючи на те, що на практиці ситуація зі спеціальними картами побиту для біженців пішла іншим шляхом, відповідальність за недотримання термінів повернута не була.
Обмеження відповідальності задекларовано як тимчасовий захід (відповідно до art.100d Specustawy), але закінчення її дії переносилося вже неодноразово. На даний момент норма діє до 4 березня 2024 року.Важливо розуміти, що обмеження відповідальності не є прямим дозволом нічого не робити або спеціально затягувати з рішенням. Норми часу (60/180 днів) так само ніхто не скасовував, тому не йдеться про заморожування розгляду справ, у тому числі й тих, що розпочато до 24.02.2022.
Що відбувається на практиці зараз? За великим рахунком все залишилося на тому ж рівні, що було до прийняття поправок у 2021/22 роках. Термін розгляду коливається від ~3-х місяців у окремих щасливчиків до 1 року і більше у менш щасливих. Спрогнозувати заздалегідь час очікування неможливо.
Що робити, якщо термін розгляду минув?
Відразу скажімо, є кілька законних способів прискорити процес розгляду запиту на карту побиту і всі вони розглядалися в окремих статтях раніше (посилання будуть далі). Однак жоден із них, на жаль, не гарантує успіху.
Проте нагадаємо:
- Понаглєніє або Приспішеніє. Це спеціальна законодавчо передбачена процедура (ponaglenie – офіційний термін, przyspieszenie – розмовний), що передбачає документоване нагадування чиновникам, що терміни, покладені на відповідь, вже минули або закінчуються. Інструмент зручний тим, що закон зобов’язує дати відповідь у встановлений період. Про те, як скласти і подати скаргу можна прочитати у цій статті.
- Інші методи. За посиланням зібрано різні способи, що дозволяють не витрачати час на помилки, а також заходи впливу на посадових осіб.
Один із серйозних способів впливу, а саме суд, розглянемо далі докладніше.
Як подати до суду за довге очікування на карту побиту?
Якщо не допомагає ні понаглєніє, ні інші способи прискорення процесу, залишається позов до суду. Це завжди непроста, тривала, а часом і дорога процедура, яка нині ускладнена і неоднозначними нормами законодавства.
Що вимагати в суді, якщо відповідальність за недотримання термінів знято Спецзаконом? Припинення відповідальності не означає, що чиновникам даровано вседозволеність і «право на байдикування» — вони зобов’язані виконувати свої функції, і необґрунтовані тяганини є порушенням ними обов’язків.
Крім цього, якщо через очікування рішення іноземець зазнав будь-яких збитків, втратив вигоду або тривалий час був обмежений у правах (наприклад, через неможливість виїхати на батьківщину, відвідати сім’ю тощо), суд може призначити компенсацію від уженда.На щастя, це не лише окрема думка «Польського консультанта». Сучасна судова практика демонструє чимало прикладів, коли іноземці вигравали процеси та отримували не лише компенсаційні виплати, а й судові рішення, що встановлюють точний термін, протягом якого воєводства мають вирішити питання з їхніми картами. Докладно ці приклади розглянуті у цій статті.
Резюмуємо. Період розгляду карт побиту нині залишається практично нерегламентованим. Незважаючи на кілька спроб встановити жорсткі заходи відповідальності, наразі жодна з них не працює.
Існують законні механізми прискорити процес, але вони не гарантують результату. У випадках надто тривалого розгляду та відсутності ефекту від інших заходів залишається лише судовий розгляд.
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Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
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Доброго дня, подалась на карту побиту 4.10.2023, поліція приходила перевіряла 5.11.2023.Ніякого рішення ще не отримала, уженді говорять що чекають відповіді від поліції. Що це значить? І чому так довго?
Це може означати, що завгодно. Немає жодних підстав припускати найгірший варіант. Спробуйте звернутися безпосередньо до поліції – вони цілком могли забути передати необхідні дані.
Вітаю. Через імміграційного консультанта подали анкету, далі консультант сказала чекати призначення дати на подачу документів в urząnd. Пройшов місяць, дату досі не призначили. Підкажіть, скільки можна очікувати на призначення дати подачі оригіналів документів?
Це залежить від черг – терміни дуже відрізняються. Якщо закінчується термін перебування, документи можна надіслати поштою.
Добрий день,
Я подалася на карту побиту (pobyt czasowy, praca) в куявсько-поморському ужонді 16 травня 2022 р. Від цього часу не отримала жодного листа – нічого. У відповідь на мої e-mail повідомлення ужонд прикривається art. 100d закону від 12 березня 2022, який дозволяє їм нібито нічого не робити. Говорять, що справа в току і я маю чекати, але ж це вже 16 місяців пройшло. Чи я можу щось зробити в цій ситуації?
Вітаю. Теоретично Ви можете подати понаглєніє, проте на практиці це навряд чи дасть результат. З них справді тимчасово зняли відповідальність за недотримання термінів. Однак Ваше перебування в Польщі та робота залишаються законними весь термін розгляду, скільки б він не тягнувся.
Вітаю. Виграла суд за те, що чекаю довго на карту. Рішення було 10 травня 2023 року. Компенсація не прийшла досі. Може ви знаєте, коли вони зобов’язані її виплатити? Чи куди звертатися за цією інформацією?
Звертатися спершу необхідно до органу, зобов’язаний зробити виплату. Звертайтеся офіційно – наприклад, рекомендованим листом із повідомленням. Нагадайте про їхні зобов’язання. Якщо гроші так і не надійдуть, треба ініціювати виконавче провадження. Як це зробити, подивіться тут.