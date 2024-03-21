Этапы получения карты побыту

Для начала напомним основные шаги по оформлению карты побыту (любого типа), чтобы понимать на каких этапах возможны проволочки. Более опытные читатели, не в первый раз сталкивающиеся с процедурой оформления ВНЖ, могут пропустить этот раздел.

Основные этапы:

Самый затратный по времени шаг – пятый, то есть рассмотрение запроса. Однако иногда можно потратить время и на донесение документов, и в ожидании изготовления карточки.

Сколько ждать решение по закону и реально?

Именно на этапе принятия решение и сконцентрирована основная путаница и сложности. Тут надо немного погрузиться в историю вопроса, чтобы понимать и происходящее сейчас, и данные, которые можно встретить в устаревших источниках.

Какие были раньше нормы времени на рассмотрение запроса?

В принципе, сроки рассмотрения были установлены всегда, однако имелись в законах и послабления, дающие возможность чиновникам продлевать периоды «в особо сложных ситуациях». И «сложность», и «особенность» определялись субъективным мнением чиновника. Несложно догадаться, что приводило это к затягиванию процедуры в ряде случаев.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Здесь необходимо остановиться на одном важном обстоятельстве. Любые установленные законом сроки рассмотрения отсчитываются не с даты подачи анкеты-заявления, а с момента, когда соискатель предоставит в воеводский ужонд все документы, которые чиновники считают обязательными. В случае отправки запросов и ответов по почте – это может занять продолжительное время, а при некоторых обстоятельствах привести и к приостановке рассмотрения . Все это однозначно увеличит период ожидания.

Введение ответственности чиновников за несоблюдение сроков

В конце 2021 – начале 2022 годов были рассмотрены и приняты поправки в польское законодательство, в соответствии с которыми устанавливались жесткие сроки рассмотрения запроса на карты побыту:

по временному пребыванию – не более 60 дней;

по постоянному пребыванию – не более 180 дней.

Но главное даже не в этом – была законодательно определена ответственность чиновников за превышение периодов рассмотрения. Эта несомненно хорошая норма действовала… менее 2х месяцев и была отменена!

Какие сроки рассмотрения по картам побыту сейчас?

После февраля 2022 года в Польшу массово хлынули беженцы. В защиту граждан Украины, вынужденно оказавшихся на территории РП, власти приняли Специальный закон, которым, кроме прочего, отменили ответственность чиновников за несоблюдение сроков выдачи децизии по картам побыту. Предполагался большой наплыв заявителей в уженды, и чрезмерную нагрузку на чиновников. Несмотря на то, что на практике ситуация со специальными картами для беженцев пошла по иному пути, ответственность за несоблюдение сроков возвращена не была.

Ограничение ответственности задекларировано как временная мера (в соответствии с art.100d Specustawy), но окончание ее действия переносилось уже неоднократно. На данный момент норма действуют до 4 марта 2024 года.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Важно понимать, что ограничение ответственности не является прямым разрешением ничего не делать и / или специально затягивать с решением. Нормы времени (60 / 180 дней) так же никто не отменял, поэтому речь не идет о заморозке рассмотрения дел, в том числе и тех, что начаты до 24.02.2022.

Что происходит на практике сейчас? По большому счету, все осталось на том же уровне, что было до принятия поправок в 2021/22 годах. Срок рассмотрения колеблется от ~3х месяцев у отдельных счастливчиков до года и более у «менее удачливых». Спрогнозировать заранее время ожидания – невозможно.

Отчет Верховной контрольной палаты РП

В 2024 году Верховная контрольная палата Польши огласила результаты проверки работы нескольких воеводских ужендов, в том числе на скорость и правильность принятия решения по картам побыту. Нарушения были выявлен в 60% случаев, среди которых затягивание дел является одним из основных.

Ведомство установило многочисленные случаи бездействия или необоснованных перерывов в производстве. Продолжительность разбирательства иногда была ужасающей. Среднее время, необходимое для рассмотрения заявлений на получение вида на жительство иностранцев, составило, например:

В Лодзинском воеводском управлении – 384 дня в 2021 году и 171 день в 2023 году.

В Силезском воеводском управлении – 381 день в 2021 году и 365 дней в 2023 году.

Как видно, в первом случае управления явно демонстрирует положительные изменения, а во втором, наоборот, все осталось на том же уровне. Напомним, это в общем соответствует данным нашего исследования о том, где в Польше быстрее получить карту побыту.

В Силезии зафиксирован и главный антирекорд – одно из дел ведется уже 7 лет и 5 месяцев (на момент проверки).

Кроме этого, выявлены следующие распространенные нарушения:

Иностранцев неоднократно заставляли являться в ужонд или заполнять документацию для проведения отдельной, формальной и предметной оценки поданных ими заявлений. Это противоречило принципам, изложенным в Кодексе административного судопроизводства РП.

От иностранцев требовали предоставить документы, которые уже были в ведомстве, или повторно сдать документы, срок действия которых истек до разрешения дела, или те, которые не были необходимы для разрешения дела.

Иностранцев не проинформировали об их правах и обязанностях, а также о процедуре, вопреки требованиям, указанным в Законе РП об иностранцах.

По результатам проверок Верховная контрольная палата РП потребовала от воевод исправить недочеты, выдвинув ряд требований. Насколько они помогут в ускорении вопроса с картами побыту – покажет время.

Что делать, если срок рассмотрения вышел?

Сразу скажем, есть несколько законных способов ускорить процесс рассмотрения запроса на карту побыту, и все они уже рассматривались в отдельных статьях ранее (ссылки будут далее). Однако ни один из них, к сожалению, не гарантирует успеха.

Тем не менее напомним:

Понагление или Приспишение. Это специальная, законодательно предусмотренная процедура (ponaglenie – официальный термин, przyspieszenie — разговорный), подразумевающая документированное напоминание чиновникам, что положенные на ответ сроки уже прошли или заканчиваются. Инструмент удобен тем, что закон обязывает дать ответ в установленный период. О том, как составить и подать понагление, можно прочитать в данной статье.

Другие методы. По ссылке собраны различные способы, позволяющие не тратить время на ошибки, а также меры воздействия на чиновников.

Один из серьезных способов воздействия, а именно суд, рассмотрим далее более подробно.

Как подать в суд за долгое ожидание карты побыту?

Если не помогает ни понагление, ни другие способы ускорения процесса, остается иск в суд. Это всегда непростая, длительная, а порой и дорогостоящая процедура, в настоящее время осложненная и неоднозначными нормами законодательства.

Что требовать в суде, если ответственность за несоблюдение сроков снята Спецзаконом? Приостановка ответственности не означает, что чиновникам дарована вседозволенность и «право на ничегонеделание» — они обязаны выполнять свои функции, и необоснованные проволочки являются нарушением ими обязанностей.

Кроме этого, если из-за ожидания решения иностранец понес какие-либо убытки, упустил выгоду или длительное время был ограничен в правах (например, из-за невозможности выехать на родину, навестить семью и т.д.), суд может назначить компенсацию от уженда.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! К счастью, это не только отдельное мнение «Польского консультанта». Современная судебная практика демонстрирует довольно много примеров, когда иностранцы выигрывали процессы и получали не только компенсационные выплаты, но и судебные решения, устанавливающие точный срок, в течение которого воеводства должны решить вопрос с их картами. Подробно эти примеры рассмотрены в данной статье

Заключение

Резюмируем. Сроки рассмотрения по картам побыту в настоящее время остаются практически нерегламентированными. Несмотря на несколько попыток установить жесткие меры ответственности, на данный момент ни одна из них не работает.

Существуют законные механизмы ускорить процесс, но и они не гарантируют результата. В случаях слишком долгого разбирательства и отсутствия эффекта от других мер, остается только судебное разбирательство с чиновниками.