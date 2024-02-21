Статья 100d

Данное решение закреплено в Спецуставе принятыми поправками. В тексте закона появилась новая статья – 100d, согласно которой в период до 30 июня 2024 года:

Положения о бездействии органа и обязанности органа, ведущего производство, в случаях рассмотрения документов по нижеуказанным основаниям, не распространяются на уведомление стороны или участника процесса о том, что дело не разрешено в установленный срок. Орган, ведущий производство по таким делам, штраф и денежные компенсации не присуждается заявителям за непринятие решений в установленные законом сроки.

Речь идет о следующих документах:

Изменение коснется всех случаев рассмотрение: выдача новых карт, изменение имеющегося статуса, а также аннулирования карт (по инициативе иностранца).

Под действие нормы попадают все типы карт указанных категорий, получение которых планировалось по любым основаниям, включая работу, учебу, воссоединение семьи, иные обстоятельства и т.д. Останавливается выдача децизий и по Голубым картам.

Ответственность чиновников за несоблюдение сроков

Напомним, что с 29.01.2022 вступили в силу серьезные изменения в законодательство РП, связанное с иностранцами. Кроме прочего, установлены жесткие рамки рассмотрения дел по картам побыту:

До 60 дней – временный побыт.

До 180 дней – для ПМЖ (сталый побыт и долгосрочное резидентство).

За превышение этих периодов чиновников могли наказать. Эти нормы и отменены поправками в Спецзакон. Отдельно указано, что прекращение рассмотрения дел органом, осуществляющим производства по указанным делам, или рассмотрением их с задержкой, не могут быть основанием для принятия мер судебного воздействия в связи с бездействием, чрезмерной продолжительностью или нарушением права стороны на рассмотрение дела без неоправданной задержки.

Другими словами, воеводства не несут до 30.06.2024 никакой ответственности за задержку сроков рассмотрения запросов на карты побыту. Обращаться в суд за несоблюдение сроков бесперспективно.

Можно ли подавать документы на новые карты побыту?

Подобных запретов не установлено – принимать документы на карты побыту по любым имеющимся основаниям должны в прежнем порядке.

Более того, сохраняются нормы, делающие пребывание законным на весь срок рассмотрения запроса на карту (т.н. пребывание на штампе), независимо от приостановки рассмотрения по Спецзакону. Продолжают действовать и положения о продлении имеющихся документов из-за пандемии и по нормам Спецуставы, которые действовали ранее.

Таким образом, нововведения влияют исключительно на сроки принятия решений по картам, но не на возможности подать документы, продлить на этом основании законность своего пребывания и сам факт получения в конечном итоге ВНЖ.