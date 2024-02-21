Ответственность воевод за несоблюдение сроков по картам побыту снята до 30.06.2024
Очередные поправки в Специальный закон, связанный с защитой украинских беженцев, приостановили до 30 июня 2024 года ответственность воеводств за нарушение за несоблюдение сроков рассмотрения дел по картам побыту. Ожидается, что это значительно увеличит периоды получения документов.
Что означает это для иностранцев, причем как тех, кто только собирается подать документы, так и тех, кто уже ожидает решения по карте побыту, читайте в материале «Польского консультанта».
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- Статья 100d
- Ответственность чиновников за несоблюдение сроков
- Можно ли подавать документы на новые карты побыту?
Статья 100d
Данное решение закреплено в Спецуставе принятыми поправками. В тексте закона появилась новая статья – 100d, согласно которой в период до 30 июня 2024 года:
- Положения о бездействии органа и обязанности органа, ведущего производство, в случаях рассмотрения документов по нижеуказанным основаниям, не распространяются на уведомление стороны или участника процесса о том, что дело не разрешено в установленный срок.
- Орган, ведущий производство по таким делам, штраф и денежные компенсации не присуждается заявителям за непринятие решений в установленные законом сроки.
Речь идет о следующих документах:
- Разрешение на временное проживание (часовый побыт).
- Разрешение на постоянное пребывание (сталый побыт).
- Разрешение на пребывание для долгосрочных резидентов ЕС.
Изменение коснется всех случаев рассмотрение: выдача новых карт, изменение имеющегося статуса, а также аннулирования карт (по инициативе иностранца).
Под действие нормы попадают все типы карт указанных категорий, получение которых планировалось по любым основаниям, включая работу, учебу, воссоединение семьи, иные обстоятельства и т.д. Останавливается выдача децизий и по Голубым картам.
Ответственность чиновников за несоблюдение сроков
Напомним, что с 29.01.2022 вступили в силу серьезные изменения в законодательство РП, связанное с иностранцами. Кроме прочего, установлены жесткие рамки рассмотрения дел по картам побыту:
- До 60 дней – временный побыт.
- До 180 дней – для ПМЖ (сталый побыт и долгосрочное резидентство).
За превышение этих периодов чиновников могли наказать. Эти нормы и отменены поправками в Спецзакон. Отдельно указано, что прекращение рассмотрения дел органом, осуществляющим производства по указанным делам, или рассмотрением их с задержкой, не могут быть основанием для принятия мер судебного воздействия в связи с бездействием, чрезмерной продолжительностью или нарушением права стороны на рассмотрение дела без неоправданной задержки.
Другими словами, воеводства не несут до 30.06.2024 никакой ответственности за задержку сроков рассмотрения запросов на карты побыту. Обращаться в суд за несоблюдение сроков бесперспективно.
Можно ли подавать документы на новые карты побыту?
Подобных запретов не установлено – принимать документы на карты побыту по любым имеющимся основаниям должны в прежнем порядке.
Более того, сохраняются нормы, делающие пребывание законным на весь срок рассмотрения запроса на карту (т.н. пребывание на штампе), независимо от приостановки рассмотрения по Спецзакону. Продолжают действовать и положения о продлении имеющихся документов из-за пандемии и по нормам Спецуставы, которые действовали ранее.Таким образом, нововведения влияют исключительно на сроки принятия решений по картам, но не на возможности подать документы, продлить на этом основании законность своего пребывания и сам факт получения в конечном итоге ВНЖ.
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Zdrastvuyti ya poluchil ditsiziya 15.12.2022 a zaplatil 16.12.2022. 3 mess proshlo dosix por plastik nigatovi Wrostlave
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой период законного пребывания на территории Польши после окончания визы ? Срок визы заканчивается 20.09.2022, слышала , что в связи с действующими ковидными ограничениями , срок законного нахождения продлевается до конца года , так ли это ? Когда лучше подавать на карту побыта ? Юристы говорят , что можно подать в конце года , электронная запись на 17.01.2023. Не будет ли это нарушением сроков ? С уважением , Оксана
Оксана, по «ковидным» законам виза продлевает до окончания особого режима, введенного из-за пандемии, плюс еще 30 дней. Когда закончится этот режим – никому не известно. Пока ему только сменили статус, что не повлияло на продленные визы. Подаваться на карту (при наличии оснований) можно в любой момент законного пребывания, в т.ч. и по продленной визе. Если вдруг времени будет не хватать, всегда можно отправить документы почтой – тогда датой подачи будет считаться дата принятия документов почтой.
До конца года продлеваются визы для украинских беженцев по Спецзакону. Если Вы под него подпадаете, тогда это и Ваш срок. Если нет, то для Вас информация в предыдущем абзаце.
Ковидные ограничения уже сняли давно.По ним теперь оставаться легально в стране нельзя.Лучще податься на карту
Добрый день!Имеется карта часовего побыту,выдана в поморском воевудстве!Что нужно для смены работы в том же воевудстве (нужно ли оповещать ужонд или просто меняю работу и всё?)И что нужно для смены работы в другом воевудстве?
Алексей, если у Вас украинское гражданство, то для смены работы достаточно, чтобы новый работодатель оповестил ужонд по месту нахождения в течение 14 дней о том, что Вы приступили к работе. Если гражданство другое, посмотрите этот материал.
День добрый! Скажите пожалуйста — 28го апреля вышла положительная децизия на выдачу карты на 3 года. Но пластика до сих пор нет. Означает ли это что на дело начал действовать этот закон? Спасибо
Андрей, эти нормы относятся к рассмотрению дела, а в Вашем случае решение уже принято. Если Вы оплатили изготовление пластика, стоит обратиться в ужонд за разъяснениями.
Здравствуйте
Будет ли задержка в изготовление карт побыта после положительного решения?
Валерий, не должно быть. Задержки возможны как раз при принятии решения. А изготовить «пластик» должны своевременно.
Добрый день, если приехал с Украины после 24.02.2022г. и хочешь податься на карту побыта как водитель международник, её рассмотрят ? Вроде для водителей международников продолжают рассматривать. Прокомментируйте пожалуйста.
Слава, по закону никакие категории не выделены, однако на практике действительно нередко водителям-международникам, в силу востребованности профессии, дают преимущества. Но, сами понимаете, ничего гарантировать в таких условиях невозможно.
Здравствуйте! Я из РБ, сейчас работаю в Польше. В апреле закончилась виза, но подались документы на карту побыта. В июне еду на отпечатки пальцев. У меня такой вопрос: смогу ли я после откатки пальцев и печатью в паспорте выехать с территории Польши и въехать обратно для получения карты. Спасибо!
Сергей, штамп в паспорте дает право на законное пребывание, но не на пересечение границы. Выехать на родину Вы можете, но без других оснований не сможете вернуться.
Можно ли выезжать из Польши и перемещаться по территории шенгена, если закончилась виза, но стоит штамп об ожидании карты побыта.
Алиса, штамп разрешает пребывание в Польше, но не в других странах. И не дает право на пересечение границы.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я уже получила децизию, но еще не получила саму карту, мое дело так же приостановится до следующего года?
Юлия, не должно. Приостанавливается принятие решения, а децизия – это и есть решение. Надо оплатить изготовление карты и получить ее.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на скоки рассмотрения «Kartę pobytu członka rodziny obywatela UE» это тоже влияет?
Здравствуйте! Поясните пожалуйста, что значит «речь идет о приостановке рассмотрения по Спецзакону – ситуация специфическая и уникальная. К приостановке дела в обычных условиях она отношения не имеет.» Касается ли статья всех иностранцев или только граждан Украины?
Дима, касается всех. «Обычная приостановка» — это вот об этом.