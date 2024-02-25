Urlop na żądanie: что это?

Отпуск по требованию (польск., urlop na żądanie) – это до 4х дней оплачиваемого отпуска в календарном году, которые можно взять в счет очередного отпуска , то есть снизив количество дней urlop wypoczynkowy на число использованных в urlop na żądanie дней.

На данный момент в среде иностранцев в Польше еще до конца не установился разговорный термин, и, вне зависимости от правильности произношения, данный отпуск называют и урлопом:

на жандание;

на жондание;

на жадание;

и даже на задание.

Пройдет время, и терминология станет более точной. Пока же надо понимать, что какое бы из перечисленных понятий не использовалось в тексте далее, речь всегда идет об одном и том же – отпуске по требованию (urlope na żądanie).

Условия предоставления

Начнем сразу с норм Трудового кодекса РП, со статьи 1672 k.p.:

Art.1672. Отпуск по требованию. Kodeks pracy Работодатель обязан предоставить отпуск продолжительностью не более 4 дней в каждом календарном году по желанию работника и в указанные им сроки. Работник подает заявление на отпуск не позднее дня начала отпуска.

Что вытекает из этой короткой нормы? Во-первых, речь идет о трудовом законодательстве, а значит все, сказанное далее в полной мере относится только к трудоустройству по умовам о праце. Трудящиеся по гражданско-правовым контрактам (умовам злецения и умовам о дзело) по умолчанию не имеют право на какие-либо отпуска, но такая возможность может быть заложена в тексте самого договора (см. Отпуск по умове злецения).

Далее, заявление на предоставление отпуска должно быть подано работодателю заранее. Работодатель вправе устанавливать внутренние нормы, по которым подача заявления может быть осуществлена и позднее, но на практике такое встречается не очень часто.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Мы не случайно выделили слово «обязан» в тексте статьи, указанной выше. Такое указание в ней действительно есть («Pracodawca jest obowiązany…»), однако не стоит считать, что отпуск можно взять в любой момент только по желанию работника. Далее мы будем подробно рассматривать, когда работодатель может отказать, и будет ясно, что эта «обязанность» довольно ограниченная.

Сколько дней в году можно использовать?

Общее количество дней урлопа на жондание, согласно нормам art.1672 k.p., 4 дня в календарном году. Не существует требований предоставлять этот отпуск единым блоком, а значит он может быть взят и 4 раза по одному дню, и одновременно 4 дня, и в других вариациях, чтобы сумма за календарный год не превысила 4 положенных дней.

Как рассчитывать дни при работе по совместительству?

Если вторая (и каждая последующая) работа по совместительству осуществляется по умове о праце, то каждый из работодателей должны предоставить 4 дня отпуска.

При этом они не обязаны согласовывать друг с другом совпадение этих дней. Если у работника есть такая необходимость, он может предложить всем работодателям предоставить ему urlop na żądanie в одно и то же время, но не может требовать этого.

Как считаются дни отпуска, если в течение года менялся работодатель?

Если в течение года работа менялась, ситуация иная. Это прямо прописано в art.1673 k.p.:

Art.1673. Количество дней отпуска по требованию. Kodeks pracy Общий объем отпуска, использованного работником на условиях, указанных в art.1672 не может превышать 4 дней в календарном году независимо от количества работодателей, с которыми работник состоит в последующих трудовых отношениях в данном году.

То есть 4 дня положены в календарном году в сумме, независимо от числа последовательно участвующих работодателей. Если, например, перед увольнением у одного работодателя все 4 дня были использованы, то у нового работодателя в этом же календарном году права на урлоп на жандание уже не будет.

Кто может получить урлоп на жондание?

Резюмируем. Рассчитывать на отпуск по требование могут работники:

Имеющие умовы о праце.

Не использовавшие в текущем году права на этот отпуск в полном объеме.

Не использовавшие ранее все дни очередного отпуска.

Своевременно подавшие заявление на urlop na żądanie.

Кроме этого, как выясним далее, согласовавшие с работодателем даты такого отпуска.

Уменьшение дней очередного отпуска на число использованных дней урлопа на жадание

В определении urlop na żądanie мы безапелляционно заявили, что данный отпуск берется в счет очередного. То есть, если работнику положены 20 (при стаже до 10 лет) или 26 (при стаже более 10 лет) дней очередного отпуска, но он использовал 4 дня отпуска по требованию, у него останется, соответственно, только 16 или 22 дня.

Вместе с тем, прямого указания на это в законах нет. Откуда же берется эта норма?

Основными видами отпуска, выделяемыми в соответствии с положениями Трудового кодекса РП, являются ежегодный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, отпуск по уходу за ребенком и специальный отпуск. Отпуск по требованию указан отдельно, следовательно, он не увеличивает период, в который работник имеет право на отдых.

Исходя из этого, если работник имеет право на 26 дней ежегодного отпуска в данном году, возможность взять отпуск по требованию (максимум 4 дня) не увеличивает его до 30 дней, а значит входит в эти 26.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! С одной стороны, это объяснение выглядит, мягко говоря, неоднозначно, путанно, но с другой – на практике этот вопрос не вызывает сомнений ни у работодателей, ни у контролирующих структур, ни у судов и т.д. Все годы существования урлопа на жандание в законодательстве Польши, его использованные дни уменьшали очередной отпуск.

Оплачивается ли урлоп на жадание?

Да, urlop na żądanie является оплачиваемым отпуском. Это вытекает из тех же вышеуказанных норм, которые относят дни этого отпуска к очередному.

Соответственно, расчет оплаты за дни отпуска по требованию происходит на тех же основаниях, что и для очередного отпуска.

Как взять отпуск по требованию в Польше?

Из положений art.1672 k.p. видно, что для получения отпуска по требованию необходимо подать работодателю заявление. Бланк заявления для urlop na żądanie законодательно не установлен, но его основное содержание вытекает из смысла документа и перечисленных норм.

Образец заявления можно скачать далее:

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Как и когда подать заявление на отпуск по требованию?

Как указано в art.1672 k.p., заявление должно быть предоставлено «не позднее дня начала отпуска». Согласно судебной практике считается, что об этом типе отпуска следует сообщать до времени начала работы, вытекающего из графика. При этом ничто не мешает подать заявление на отпуск накануне или еще ранее.

При этом в трудовом распорядке работодатель может установить более поздний, чем указан в Трудовом кодексе РП, срок подачи заявления на отпуск по требованию.

Нужно ли указывать причину для отпуска?

Законодательно таких требований не установлено. В предлагаемом выше бланке также не указано поля для причины.

Однако если работник считает, что с указанием причины ему будет проще согласовать отпуск по требованию, не существует норм, препятствующих внесению данной информации в заявление.

Получение разрешения на урлоп на задание

Это момент очень принципиальный. Так как отпуск по требованию непосредственно связан с очередным, то и согласование его необходимо.

Здесь можно руководствоваться судебной практикой, например:

В решении от 16 сентября 2008 года (II PK 26/08) содержится: «По мнению Верховного суда Польши, отсутствуют рациональные доводы в обоснование позиции о том, что в положениях art.1672 k.p. термину «предоставление отпуска» следует придать иное нормативное значение, чем в случае обычного отпуска. Следовательно, работник не может начать отпуск «по требованию» до тех пор, пока работодатель не даст на это согласия, т.е. не предоставит ему такой отпуск. […] Начало отпуска «по требованию» до его предоставления работодателем может быть признано необоснованным прогулом на работе, представляющим собой серьезное нарушение основных обязанностей работника».

Вывод здесь один – отпуск по требованию должен быть согласован с работодателем. Без этого отсутствие на работе будет считаться прогулами, что может привести к дисциплинарному увольнению.

Отказ в предоставлении урлопа на жондание

Из сказанного выше вытекает и право работодателя отказать предоставить отпуск по требованию в даты, желаемые работником. В уже упомянутом судебном решении читаем также:

«Согласно Трудовому кодексу РП, работодатель «обязан предоставить работнику» отпуск в том календарном году, в котором работник приобрел право на него. На фоне этого положения нет сомнений в том, что выраженное в нем обязательство работодателя не является абсолютным. К предоставлению отпуска применяются общие правила, в том числе предусмотренные §11, art.163 k.p., согласно которому заявление работника на отпуск учитывается работодателем, но не является для него обязательным. Работодатель должен это учитывать, если отпуск на запрашиваемый период не мешает обеспечению нормальной работы».

Таким образом, вышеупомянутое решение суда означает, что реализация права работника на отдых корректируется потребностями работодателя относительно необходимости присутствия на предприятии данного сотрудника. Поэтому отпуск по желанию работника может быть не предоставлен работодателем в некоторых особых случаях.

Что делать, если в отпуске по требованию незаконно отказали?

Сложность в том, что доказать незаконность отказа довольно сложно. Работодатель в каждом случае может утверждать, что производственная необходимость не допускает отсутствия сотрудника, и для доказательства обратного работнику придется предоставить достаточно серьезные аргументы.

Парадоксальность ситуации еще и в том, что фактически работодатель не может отказать работнику только за 4 рабочие смены до окончания календарного года (и то, в случае реальной производственной необходимости варианты есть).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Если нечестный подход работодателя к предоставлению отпуска по требованию все же будет доказан, то к нему будут применены санкции в виде штрафа до 30 000 злотых. А если будет доказана дискриминация на рабочем месте , работник получит и право на дополнительную компенсацию.

Как неиспользованные дни отпуска по требованию переносятся на следующий год?

Поскольку 4 дня urlop na żądanie входят в состав ежегодного (очередного) отпуска, то работник, который в данном году использовал все дни очередного отпуска (26 или 20 дней в зависимости от стажа работы), уже не имеет права претендовать на отпуск по требованию.

Однако, что произойдет, если не использованными остались и дни отпуска по требованию, и очередного отпуска? Последний, напомним, может быть взят до 30 сентября следующего года. К urlop na żądanie это не относится.

4 дня отпуска по требованию переносятся на следующий год в рамках очередного урлопа, если такие дни остались. То есть, например, у работника осталось 14 дней, из которых 4 дня отпуска по требованию он также не использовал. В следующем году до 30 сентября он сможет взять все 14 дней только в качестве очередного. Новые 4 дня «по требованию» у него появятся из-за наступления нового календарного года, а в одном году их не может быть более четырех.

После 30 сентября следующего года все неиспользованные дни отпуска за предыдущий год сгорят.

Часто задаваемые вопросы Можно ли подать заявку на урлоп на жондание по электронной почте? Форма подачи заявления законодательно не установлена. Если использование email зафиксировано внутренними нормами предприятия, то это будет допустимой формой. Если работодатель никак не указал на формы предоставления заявлений, то может использоваться любая, в том числе и по электронной почте. Однако работник должен быть уверен, что работодатель получил документ и одобрил предоставление отпуска в указанные даты. Является ли урлоп на жадание дополнительным отпуском? Отпуск по требованию предоставляется в счет очередного отпуска, а не прибавляется к положенным по нему дням. Например, если человек имел право на 26 дней ежегодного уролопа, но уже использовал 4 дня «на жадание», то очередного останется только 22 дня. Нужно ли использовать отпуск до конца сентября? Неиспользованные дни отпуска по требованию переносятся на следующий календарный год только в виде дней в составе очередного отпуска и должны быть использованы до 30 сентября. Переходит ли неиспользованный урлоп на задание на следующий год? Неиспользованные 4 дня переносятся на новый календарный год только в рамках неиспользованных дней очередного отпуска. В новом году работник получает право на 4 новых дня урлопа на жаднания, и они не могут быть увеличены на число дней, не взятых в прошлом году. Что происходит с неиспользованным отпуском по требованию? Если неиспользованные дни отпуска по требованию перенесены на следующий год, они могут быть использованы как дни очередного отпуска (если не были израсходованы в его рамках ранее). После 30 сентября следующего года все неиспользованные дня ежегодного отпуска за прошлый период сгорают.

Подытожим. Все, работающие по умова о праце, имеют право взять до 4 оплачиваемых дней в календарном году в счет очередного отпуска. Однако даты такого отпуска должны быть согласованы с работодателем, а заявление подается до наступления рабочей смены, с которой urlop na żądanie должен начаться.