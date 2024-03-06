Как взять отпуск за свой счет в Польше по UoP?
Отпуск за свой счет, отпуск без сохранения зарплаты, бесплатный отпуск – у этого урлопа много названий, особенно когда дело касается перевода. Но в каждом случае речь идет об одном и том же – возможности использовать нерабочие дни.
Что такое отпуск за свой счет, как его правильно оформить и что необходимо знать о его последствиях, читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Что такое urlop bezpłatny в Польше?
- В каком случае можно взять неоплачиваемый отпуск?
- Сколько дней в году можно взять отпуск за свой счет?
- Последствия отпуска без оплаты в Польше
- Какие права остаются у работника в отпуске за свой счет?
- Образец заявления на отпуск без сохранения заработной платы
- Когда работодатель может отказать?
- Частые вопросы
Что такое urlop bezpłatny в Польше?Отпуск за свой счет в Польше (urlop bezpłatny) – это согласованное с работодателем и уважительное отсутствие сотрудника на работе, за время которого не выплачивается заработанная плата.
Фактически неоплачиваемый отпуск является временной приостановкой (но не прекращением!) трудовых отношений, во время которой стороны освобождаются от своих обязанностей по трудовому договору (за исключением некоторых аспектов, о которых поговорим отдельно).
Положения отпуска за свой счет прописаны в art.174 Kodeksu pracy (далее — k.p.). Отсюда вытекает и еще один важный аспект. Бесплатный отпуск регулируется нормами трудового права РП только для умов о праце, и не затрагивает гражданско-правовые контракты.По умовам злецения и умовам о дзело стороны также могут прийти к соглашению о приостановке отношений, если закрепят это отдельным соглашением, приложением к действующему договору или другим законным способом. Однако условия этой процедуры будут согласованы индивидуально. Далее в этой статье к гражданско-правовым контрактам возвращаться не будем.
Отпуск за свой счет для работы в другом месте
Существует отдельный тип бесплатного отпуска – отпуск за свой счет для выполнения работы у другого работодателя. Он регулируется отдельной статьей Трудового кодекса Польши – art.1741 k.p.
Существенным отличием является именно цель такого отпуска, то есть работодатель соглашаясь предоставить урлоп, заведомо понимает для чего он берется.
Оба вида бесплатных урлопов являются самостоятельными, никак не связанными с другими типами отпусков. То есть, к примеру, на продолжительности очередного отпуска взятые дни урлопа за свой счет никак не отражаются.
В каком случае можно взять неоплачиваемый отпуск?
Рассмотрим положения первого параграфа art.174 k.p.:По письменному заявлению работника работодатель может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы.
В этой короткой фразе в принципе есть почти все, что нам необходимо:
- Отпуск предоставляется по письменному заявлению, то есть инициирует урлоп за свой счет работник, а о намерении его взять обязан предупредить заранее.
- Работодатель может (но не обязан) предоставить бесплатный отпуск, соответственно, urlop bezpłatny будет считаться законным только при согласовании его с работодателем.
Аналогичная норма содержится и в §1, art.1741 k.p., когда речь идет об отпуске для работы в другом месте, с учетом того, что согласовываться будет и цель такого урлопа.
Может ли работодатель отправить в неоплачиваемый отпуск?
Из сказанного выше ясно, что работодатель не имеет права принудительно отправить сотрудника в отпуск. Отпуск без оплаты обязан быть согласован обеими сторонами, но инициировать его, как уже выяснили выше, должен работник.Нередко возникают ситуации, когда работодатель, ссылаясь на финансовые сложности, настаивает на отпуске за свой счет. Это незаконно! В случае приостановки деятельности или при других проблемах, он должен оформить простой, что влечет за собой, кроме прочего, обязанность выплачивать определенное вознаграждение.
Сколько дней в году можно взять отпуск за свой счет?
Продолжительность отпуска законодательно не установлена, а значит может быть любой – от одного дня до неопределенной продолжительности.
Вместе с тем существуют положения §3, art.174 k.p., в соответствии с которыми, если отпуск за свой счет взят на срок более 3х месяцев, стороны могут предусмотреть допустимость отзыва работника из отпуска по важным причинам. То есть и здесь это может быть только обоюдным решением. В art.1741 k.p. такой нормы нет.
Последствия отпуска без оплаты в Польше
Еще раз подчеркнем – отпуск за свой счет фактически является временем приостановки трудовых отношений. Соответственно, такой урлоп приведет и к приостановке прав и обязанностей сторон (кроме отдельных, к которым вернемся ниже).
В частности, это означает:
- Перерыв в начислении взносов в ZUS на весь период бесплатного отпуска.
- Стаж работы не будет включать в себя время, проведенное в отпуске без сохранения заработной платы. Причем, как общий стаж, от которого зависит, например, продолжительность отпуска, так и стаж на данном предприятии, влияющий на период уведомления при увольнении.
- Бесплатный отпуск в свидетельстве о праце не влияет на общую продолжительность работы (то есть включается в нее). Однако в документе отмечается общая продолжительность всех отпусков за свой счет, оформленных работником за все время работы у данного работодателя.Очень важно понимать последствия прекращения выплат в ЗУС, особенно медицинского страхования. Через 30 дней после начала отпуска, если он не прекратиться, доступ к медицинскому страхованию будет приостановлен. Это прямо прописано в §3, art.69 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych (Закона РП об услугах здравоохранения, финансируемых за счет государственных средств). Кроме этого, с первого дня отпуска приостанавливаются возможные социальные выплаты, например, оплата больничного листа.
Какие права остаются у работника в отпуске за свой счет?
Трудовые отношения, а значит и вытекающие из них права, практически полностью приостанавливаются на время отпуска за свой счет, однако в соответствии с art.41 k.p.:Работодатель не может расторгнуть трудовой договор во время отпуска работника, а также во время иного обоснованного отсутствия работника на работе, если еще не истек срок, дающий право на расторжение трудового договора без предупреждения.
То есть уволить работника во время бесплатного отпуска нельзя. Но если речь идет о договоре на определенный срок, и период его действия истек во время urlop bezpłatny, договор прекратит свое действие.
Образец заявления на отпуск без сохранения заработной платы
Заявление для отпуска за свой счет в Польше должно иметь письменную форму и подаваться заранее. По внутренним правилам предприятия может быть установлена возможно подачи заявления задним числом.
Способ подачи также может быть установлен внутренними нормами, а если этого нет, он должен гарантировать получение заявления (например, личная подача или заказным письмом с уведомлением). В любом случае одного факта подачи недостаточно для оформления отпуска – урлоп без сохранения зарплаты обязан быть согласован с работодателем.
Бланк заявления законодательно не установлен. Можно использовать данный:wniosek-o-urlop-bezplatnyОбратите внимание, что указывать причины предоставления отпуска работник не обязан, однако памятуя о необходимости согласования урлопа, это может повысить шанс сотрудника получить urlop bezpłatny.
Когда работодатель может отказать?
Из-за необходимости согласовывать отпуск за свой счет работодатель обладает правом отказать работнику от его предоставления, без объяснения причин.
Другими словами, предоставление урлопа без сохранения зарплаты по запросу работника – это добрая воля работодателя. Отказать он может в любой момент.
Частые вопросыНужно ли указывать причину для отпуска за свой счет в Польше?Можно ли выполнять другую работу во время неоплачиваемого отпуска?Можно ли расторгнуть умову о праце с сотрудником во время неоплачиваемого отпуска?В уведомлении ZUS о предоставлении работнику отпуска за свой счет указывается код 350?Какими символами в графике рабочего времени отмечается urlop bezpłatny?
Подытожим. Отпуск за свой счет в Польше прописан в Трудовом кодексе. Оформить его можно на любой период, однако сам факт отпуска должен быть обязательно согласован с работодателем, который имеет право отказать без объяснения причин.
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