Что такое urlop bezpłatny в Польше?

Отпуск за свой счет в Польше (urlop bezpłatny) – это согласованное с работодателем и уважительное отсутствие сотрудника на работе, за время которого не выплачивается заработанная плата.

Фактически неоплачиваемый отпуск является временной приостановкой (но не прекращением!) трудовых отношений, во время которой стороны освобождаются от своих обязанностей по трудовому договору (за исключением некоторых аспектов, о которых поговорим отдельно).

Положения отпуска за свой счет прописаны в art.174 Kodeksu pracy (далее — k.p.). Отсюда вытекает и еще один важный аспект. Бесплатный отпуск регулируется нормами трудового права РП только для умов о праце, и не затрагивает гражданско-правовые контракты.

Отпуск за свой счет для работы в другом месте

Существует отдельный тип бесплатного отпуска – отпуск за свой счет для выполнения работы у другого работодателя. Он регулируется отдельной статьей Трудового кодекса Польши – art.1741 k.p.

Существенным отличием является именно цель такого отпуска, то есть работодатель соглашаясь предоставить урлоп, заведомо понимает для чего он берется.

Оба вида бесплатных урлопов являются самостоятельными, никак не связанными с другими типами отпусков. То есть, к примеру, на продолжительности очередного отпуска взятые дни урлопа за свой счет никак не отражаются.

В каком случае можно взять неоплачиваемый отпуск?

Рассмотрим положения первого параграфа art.174 k.p.:

По письменному заявлению работника работодатель может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы.

В этой короткой фразе в принципе есть почти все, что нам необходимо:

Отпуск предоставляется по письменному заявлению, то есть инициирует урлоп за свой счет работник, а о намерении его взять обязан предупредить заранее. Работодатель может (но не обязан) предоставить бесплатный отпуск, соответственно, urlop bezpłatny будет считаться законным только при согласовании его с работодателем.

Аналогичная норма содержится и в §1, art.1741 k.p., когда речь идет об отпуске для работы в другом месте, с учетом того, что согласовываться будет и цель такого урлопа.

Может ли работодатель отправить в неоплачиваемый отпуск?

Из сказанного выше ясно, что работодатель не имеет права принудительно отправить сотрудника в отпуск. Отпуск без оплаты обязан быть согласован обеими сторонами, но инициировать его, как уже выяснили выше, должен работник.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Нередко возникают ситуации, когда работодатель, ссылаясь на финансовые сложности, настаивает на отпуске за свой счет. Это незаконно! В случае приостановки деятельности или при других проблемах, он должен оформить простой , что влечет за собой, кроме прочего, обязанность выплачивать определенное вознаграждение.

Сколько дней в году можно взять отпуск за свой счет?

Продолжительность отпуска законодательно не установлена, а значит может быть любой – от одного дня до неопределенной продолжительности.

Вместе с тем существуют положения §3, art.174 k.p., в соответствии с которыми, если отпуск за свой счет взят на срок более 3х месяцев, стороны могут предусмотреть допустимость отзыва работника из отпуска по важным причинам. То есть и здесь это может быть только обоюдным решением. В art.1741 k.p. такой нормы нет.

Последствия отпуска без оплаты в Польше

Еще раз подчеркнем – отпуск за свой счет фактически является временем приостановки трудовых отношений. Соответственно, такой урлоп приведет и к приостановке прав и обязанностей сторон (кроме отдельных, к которым вернемся ниже).

В частности, это означает:

Перерыв в начислении взносов в ZUS на весь период бесплатного отпуска.

Стаж работы не будет включать в себя время, проведенное в отпуске без сохранения заработной платы. Причем, как общий стаж, от которого зависит, например, продолжительность отпуска, так и стаж на данном предприятии, влияющий на период уведомления при увольнении.

Бесплатный отпуск в свидетельстве о праце не влияет на общую продолжительность работы (то есть включается в нее). Однако в документе отмечается общая продолжительность всех отпусков за свой счет, оформленных работником за все время работы у данного работодателя.

Какие права остаются у работника в отпуске за свой счет?

Трудовые отношения, а значит и вытекающие из них права, практически полностью приостанавливаются на время отпуска за свой счет, однако в соответствии с art.41 k.p.:

Работодатель не может расторгнуть трудовой договор во время отпуска работника, а также во время иного обоснованного отсутствия работника на работе, если еще не истек срок, дающий право на расторжение трудового договора без предупреждения.

То есть уволить работника во время бесплатного отпуска нельзя. Но если речь идет о договоре на определенный срок, и период его действия истек во время urlop bezpłatny, договор прекратит свое действие.

Образец заявления на отпуск без сохранения заработной платы

Заявление для отпуска за свой счет в Польше должно иметь письменную форму и подаваться заранее. По внутренним правилам предприятия может быть установлена возможно подачи заявления задним числом.

Способ подачи также может быть установлен внутренними нормами, а если этого нет, он должен гарантировать получение заявления (например, личная подача или заказным письмом с уведомлением). В любом случае одного факта подачи недостаточно для оформления отпуска – урлоп без сохранения зарплаты обязан быть согласован с работодателем.

Бланк заявления законодательно не установлен. Можно использовать данный:

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Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Обратите внимание, что указывать причины предоставления отпуска работник не обязан, однако памятуя о необходимости согласования урлопа, это может повысить шанс сотрудника получить urlop bezpłatny.

Когда работодатель может отказать?

Из-за необходимости согласовывать отпуск за свой счет работодатель обладает правом отказать работнику от его предоставления, без объяснения причин.

Другими словами, предоставление урлопа без сохранения зарплаты по запросу работника – это добрая воля работодателя. Отказать он может в любой момент.

Частые вопросы Нужно ли указывать причину для отпуска за свой счет в Польше? Нет, обязанности указывать причины у работника не существует. Однако это может повысить шанс согласовать отпуск, без чего урлоп не будет считаться законным. Можно ли выполнять другую работу во время неоплачиваемого отпуска? Отпуск за свой счет может быть изначально оформлен для работы у другого работодателя. Это прямо прописано в art.1741 k.p. Однако и в случае обычного бесплатного отпуска (art.174 k.p.), работа возможна, если она не противоречит соглашению о неконкуренции с первым работодателем. Можно ли расторгнуть умову о праце с сотрудником во время неоплачиваемого отпуска? Работника нельзя уволить во время отпуска за свой счет. Однако срочный договор, окончание которого приходится на время urlop bezpłatny, будет считаться расторгнутым в установленные сроки. В уведомлении ZUS о предоставлении работнику отпуска за свой счет указывается код 350? Это не совсем так. Действительно в описании кода 350 есть указание на «urlop bezpłatny – inne świadczenia i przerwy», однако это относится только к особым случаям, когда у работника есть другие основания для выплат в ZUS (например, он получает пособия, с которых платятся взносы). Для стандартных случаев неоплачиваемого отпуска используется не kod 350, а коды 111 – для бесплатного отпуска по §1, art.174 k.p. (обычный случай), и 112 – для бесплатного урлопа для работы у другого работодателя (§1, art.1741 k.p.) Какими символами в графике рабочего времени отмечается urlop bezpłatny? Чаще всего это символы «Ub», однако законодательно такой обязанности не установлено, и на конкретном предприятии это могут быть свои обозначения. Главное, чтобы существовали пояснения по используемым сокращениям.

Подытожим. Отпуск за свой счет в Польше прописан в Трудовом кодексе. Оформить его можно на любой период, однако сам факт отпуска должен быть обязательно согласован с работодателем, который имеет право отказать без объяснения причин.