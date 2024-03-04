Що таке Zasiłek dla bezrobotnych?

Дослівно Zasiłek dla bezrobotnych так і перекладається – допомога для безробітних. Це офіційний термін, який використовується в документах і законах, однак нерідко в розмовній мові поляки застосовують жаргонізм kuroniówkę.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Коротко нагадаю, що у 90-х роках ХХ століття у складному економічному становищі на вулицях Варшави роздавали безкоштовну їжу (зазвичай, гороховий суп) для тих, хто особливо потребує. Цю юшку і називали kuroniówkę, але згодом вона перекочувала в лексикон безробітних, як аналог допомоги. Треба розуміти, що сьогодні, говорячи «Kroniówkę» чи «Zasiłek dla bezrobotnych», мають на увазі те саме.

Розмір допомоги по безробіттю у 2023 році

Розмір встановлюється щорічно та залежить від цілого ряду різних параметрів. Насамперед, від стану ринку праці. Більше того, у призначенні допомоги має значення локальний фактор – ситуація у конкретному воєводстві. Наприклад, від нього залежить тривалість виплати, яка становить 3, 6 чи 12 місяців.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від реального трудового стажу, який безробітний зможе підтвердити:

80% – призначається тим, хто має стаж менше 5 років.

100% (стандартна ставка) – за наявності стажу від 5 до 20 років.

120% – для працівників зі стажем понад 20 років.

Крім того, перші три місяці виплачується повна сума допомоги, а далі зменшена. Наприклад , розміри допомоги по безробіттю, встановленої з 01.06.2023:

Стаж / Ставка Перші 3 місяці Наступні місяці Від 5 до 20 років / 100% 1491,90 zł 1171,60 zł До 5 років / 80% 1193,52 zł 937,28 zł Понад 20 років / 120% 1790,28 zł 1405,92 zł

Для отримання допомоги необхідно стати на облік до місцевого центру зайнятості та відповідати цілій низці умов. Далі поговоримо, як іноземцю отримувати допомогу з безробіття.

Як впливає на допомогу спосіб звільнення?

Як правило, спосіб звільнення – розірвання з ініціативи працівника, угода сторін, розірвання з ініціативи роботодавця не впливає на надання права на допомогу. Однак від цього залежить коли і за який період почнуть виплачувати допомогу. Іншими словами, спосіб звільнення не впливає на сам факт призначення допомоги та на її розмір, але прямо стосується терміну, протягом якого будуть надаватися виплати.

При цьому служба зайнятості перевіряє всі договори, розірвані протягом шести місяців, що передують реєстрації, а це, відповідно, не завжди лише остання робота.

Розірвання договору роботодавцем

У разі розірвання договору з ініціативи роботодавця, допомога, якщо вона надана, нараховується з дня реєстрації та виплачується за весь період на який вона була надана.

Це найкращий варіант для отримання допомоги. Інші мають обмеження.

Розірвання договору з ініціативи працівника

Якщо звільнення ініціював робітник, допомога буде нарахована через 90 днів (якщо є право на неї), а тривалість цього періоду буде скорочено. Наприклад, якщо безробітний має право на допомогу по безробіттю протягом 6 місяців, і він сам розриває договір, допомога почне нараховуватися через 90 днів та виплачуватиметься протягом 3 місяців.

Винятком є розірвання працівником договору у зв’язку із зміною місця проживання або серйозним порушенням основних обов’язків щодо працівника. У цьому випадку допомога нараховуватиметься з дня реєстрації.

За згодою сторін

У разі згоди між сторонами, коли безробітний відповідає умовам надання допомоги, виплати також будуть нараховані через 90 днів, а період виплат скорочений.

Тут треба розуміти, що під згодою сторін цілком може бути звільнення по умові о праце без відпрацювання, про яке домовилися сторони. Якщо це ініціатива роботодавця, варто добре подумати, чи приймати таку пропозицію.

У цьому випадку законом також передбачено винятки. Якщо згода сторін мала місце у зв’язку з банкрутством, ліквідацією бізнесу або скороченням зайнятості з причин, пов’язаних з місцем роботи або у зв’язку зі зміною місця проживання, допомога, у разі її надання, обчислюватиметься з дня реєстрації.

Дисциплінарне звільнення

Якщо протягом 6 місяців до реєстрації у повітовій службі зайнятості дії чи бездіяльність безробітного призвели до припинення трудових або службових відносин без попереднього повідомлення, тобто він був звільнений у дисциплінарному порядку, допомога виплачуватиметься через 180 днів з дати реєстрації.

Це означає, що особі, якій призначено 6-місячну допомогу, допомога взагалі не виплачуватиметься, а при 12-місячній допомозі вона почне нараховуватися через півроку і виплачуватиметься лише протягом наступних 6 місяців.

Хто може зареєструватися як безробітний або шукач роботи?

Ми невипадково винесли в заголовок два терміни – безробітний та шукач роботи. Юридично вони мають низку відмінностей:

Безробітний (osoba bezrobotna) – людина, яка не має роботи і відповідає низці умов (про які далі поговоримо детально), зареєстрована на польській біржі праці та має право на допомогу. Шукач роботу (poszukująca pracy) – це ширше поняття. Людина також зареєстрована в місцевому центрі зайнятості, має можливість переглядати вакансії та/або отримувати консультації, але цілком може на даний момент мати дохід (наприклад, здача житла в оренду або роботу, яку бажає змінити).

Оскільки, в більшості випадків шукачам допомога не надається, зробімо акцент у подальшому розгляді саме на osoba bezrobotna.

Чи можуть іноземці отримати Zasiłek dla bezrobotnych?

Так, це можливо. Причому виходячи з досить широкого кола фактів. Ми не розглядатимемо умови для громадян ЄС/ЄЕЗ чи поляків, і зосередимо увагу на українцях.

Громадяни третіх країн можуть зареєструватися безробітними, а значить і претендувати на допомогу по безробіттю в Польщі, якщо:

Мають сталий побит чи карту резидента ЄС.

Мають статус біженця, захист або інші гуманітарні обставини.

Є членами сімей громадян країн ЄС чи членами сімей поляків. Причому допомога можлива, як за наявності часового побиту так і при перебуванні на «штампі».

Власники Блакитних карт або ВНЖ з наукової діяльності, а також карт резидентів ЄС, виданих в інших країнах, але бажаючі працювати, вести бізнес, навчатися, стажуватися в РП.

На допомогу можуть розраховувати й іноземці з країн СНД в інших статусах. За умови, що до подання заяви безперервно пропрацювали у Польщі щонайменше 6 місяців, kuroniówkę можуть отримувати:

Власники часового побиту по роботі. Ті, хто мають КЧП на підставі роботи в радах директорів (за умови, що не мають часток або акцій у цих юридичних особах). Власники робочих віз.

Нагадаємо, оскільки це дуже важливо, ці три категорії іноземців можуть претендувати на допомогу по безробіттю тільки за умови безперервної роботи протягом мінімум півроку до моменту реєстрації на біржі праці.

Інші обставини отримання допомоги по безробіттю

Разом з описаними вище повинні скластися й інші обставини:

Центр зайнятості не може запропонувати відповідної вакансії, в т.ч. стажування чи навчання. Протягом щонайменше 12 місяців (365 днів) із попередніх 18-ти іноземець отримував заробітну плату або інший дохід (наприклад, від підприємницької діяльності) не менше мінімальної встановленої зарплати, і повною мірою виплачував усі необхідні податки та соціальні збори (у т.ч. до Фонду зайнятості).

Зауважте, що за наявності всіх необхідних виплат за зазначений період, вид трудового договору значення не має. Це може бути і умова о праце , і цивільно-правові форми контрактів, тощо.

Крім цього, у необхідні 12 місяців можуть бути включені відпустка по догляду за дитиною, пенсія з непрацездатності та час військової служби.

Чи можуть отримувати допомогу біженці зі Статусом УКР?

Особи, які оформили Статус УКР, отримали повний доступ до всіх допомог на тих же правах, що й громадяни Польщі. Однак, і умови для оформлення допомоги з безробіття для них ті ж, у тому числі й вимога про легальну роботу в Польщі протягом не менше ніж 365 днів у попередні 18 місяців.

Очевидно, що більшість біженців, які нещодавно прибули в країну, фізично не можуть відповідати цим параметрам, а значить і розраховувати на допомогу не можуть (принаймні до виконання умов).

Одночасно у біженців зберігається право стати на облік, приймати участь у програмах пошуку роботи, навчанні та перенавчанні, грантів на відкриття бізнесу, тощо. Через певний час, коли необхідні параметри будуть дотримані, з’явиться можливість оформити й допомогу по безробіттю.

Права та обов’язки безробітного в Польщі

Osoba bezrobotna має право користуватися послугами центру зайнятості з пошуку роботи та іншими можливостями. Головні з них:

Отримувати відомості про наявні вакансії, можливості стажувань або навчання (перенавчання). Мати страховку NFZ, внески за яку сплачуватиме держава. Включати у свою страховку дружину, чоловіка чи неповнолітніх дітей (у разі навчання, дитину – до 26 років). Батьки-одинаки можуть претендувати на відшкодування витрат на догляд за дітьми до 7 років. Особи до 30 років можуть отримувати гранти на навчання.

Крім цього, існують місцеві програми, які можна використовувати. Наприклад, допомога для початку підприємницької діяльності, компенсація проїзду у громадському транспорті, тощо. Уточнювати можливості необхідно у місцевому центрі зайнятості, оскільки отримання повної інформації – невід’ємне право безробітного.

При всіх правах, на osoba bezrobotna накладається і чимало зобов’язань, за недотримання норм іноземець може бути позбавлений статусу безробітного:

Відвідувати офіс центру у призначений час для отримання інформації. Протягом тижня повідомляти центр про працевлаштування, а отже, про втрату права на допомогу. Приймати пропоновану допомогу (працевлаштування, стажування, навчання). Протягом 7 днів повідомляти про зміни до реєстраційних даних. У випадках зміни місця проживання, повідомляти центр за новою адресою протягом 14 днів. Пройти медогляд та/або психологічне тестування щодо вимог центру зайнятості. Повідомляти про призначення, отримання іншої допомоги, наприклад, за станом здоров’я або доглядом за хворим родичем.

Інші випадки, коли безробітний може бути позбавлений статусу, а отже й допомоги, розглянемо нижче.

Як стати на біржу праці в Польщі?

Реєстрація в центрі зайнятості – обов’язкова умова отримання Zasiłek dla bezrobotnych. Оформлення відбувається на біржі праці за місцем постійної чи тимчасової реєстрації. Якщо реєстрація відсутня, можна звернутися до будь-якого доступного центру, але при подачі заяви необхідно вказати на цей факт.

Розглянемо технологію реєстрації до центру зайнятості у Варшаві. При цьому покроково вкажемо на оформлення для українців під час особистого відвідування, а далі розглянемо онлайн-спосіб.

Крок 1. Збір документів на подання в ужонд праці

Незалежно від способу реєстрації, загальний пакет документів для іноземця повинен включати:

Діючий паспорт з візою або карта побиту. Документи про освіту. У випадках проведення нострифікації обов’язково надати відомості про неї. Оригінали всіх трудових договорів, довідок з роботи, відомостей про отримання доходу, тощо, якими можна підтвердити стаж визначення розміру допомоги. Відомості про сім’ю. PESEL (за наявності). Медичні висновки про обмеження або їх відсутність (інвалідність, допуск до певних видів робіт та ін.). Заява про взяття на облік як безробітного (📄 бланк). Підписане ознайомлення з правами та обов’язками. Згода на обробку персональних даних.

Важливо розуміти, що кожне відділення з працевлаштування може запросити додаткові відомості. Крім того, деякі дані доведеться надавати і на вимогу конкретного роботодавця, якщо буде запропонована його вакансія.

Підтвердження стажу

Одним із найскладніших та неоднозначних питань для іноземців, які бажають отримувати kuroniówkę – підтвердження трудового стажу. У залік роки роботи йдуть по-різному і багато в чому залежить від міждержавних домовленостей та місцевих правил.

Консультант Юлія Володимирівна ☕️ Підтримати проєкт Візьміть із собою всі наявні документи ( завірені переклади ). На місці урядовець зможе визначити, що піде в залік, а що використати не вийде.

Якщо витрати на перекази неприпустимі (неможливі, небажані), можна розраховувати лише на 80-відсоткову допомогу.

Крок 2. Відвідування Ужонда Праці

Існує кілька адрес Ужондів Праці, куди подаються документи:

Адреса у Варшаві Райони обслуговування ul. Grochowska 171 B, 04-111 Warszawa, sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer, Wesoła ul. Ciołka 10 A, 01-402 Warszawa, sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy ul. Młynarska 37A, 01-175 Warszawa, mlynarska@up.warszawa.pl Обслуговування людей з обмеженими можливостями з будь-якого району

Усі офіси працюють з 8:00 до 16:00. Прийом відвідувачів з 8:00 до 15:00. Видача номерів електронної черги – до 14:30. Поштові відправлення можна надсилати за тими самими адресами. Електронна пошта для реєстрації не використовується.

Крок 3. Співбесіда та рішення

Ймовірно, це найпростіший крок, адже всі документи вже зібрано. При особистому спілкуванні урядовець перевірить все необхідне, вкаже на можливі коригування та зареєструє заяву.

Відповідь, за наявності всіх відомостей, буде отримано у день відвідування. Вартість процедури – безкоштовно.

Онлайн реєстрація безробітного у центрі зайнятості

Цей спосіб зручний. Однак, відгуку про наявність помилок або документів, яких бракує, можна чекати деякий час, а особистого відвідування офісу все одно не уникнути. Для онлайн-реєстрації:

Перейдіть на сайт praca.gov.pl. Виберіть «Rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy» . Перейдіть за посиланням «Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy» . Виберіть повітовий уженд праці та натисніть «Dalej» . Заповніть всі необхідні поля та надішліть їх на перевірку. Визначтесь із методом подання документів: Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (4) – документи подаються у повітове управлінні праці.

(4) – документи подаються у повітове управлінні праці. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy (5) – онлайн подача документів, потрібен довірений профіль Заповніть особисті дані, додайте скани документів. Дочекайтеся підтвердження реєстрації.

Зверніть увагу, що цей спосіб підходить для всіх воєводств Польщі. Географічна прив’язка вибирається першому етапі реєстрації.

Терміни отримання допомоги для іноземців

При задовільному вирішенні запиту на Zasiłek dla bezrobotnych його виплати будуть проводитися з 7-го дня після реєстрації. Розраховується допомога щодня на 90 або 180 днів, якщо підстави не зникнуть раніше. У деяких воєводствах, особливо для людей зі стажем понад 20 років, виплата допомоги може бути продовжена до року.

Втрата права на отримання допомоги з безробіття

Вище було зазначено обов’язки безробітного, невиконання яких може зупинити виплату допомоги. Крім цього втрата права на kuroniówkę може статися через:

Відмова від запропонованої вакансії, стажування чи навчання.

Відмова проходження (без поважних причин) медкомісії.

Відновити статус безробітного, при появі підстав, можна буде не раніше ніж через 120 днів.

Підсумуємо процес отримання допомоги. Нехай це стане коротким нагадуванням про необхідні кроки, а детальніше кожен етап можна згадати, прогортавши статтю вгору:

Визначення достатності стажу отримання kuroniówkę. Перевірка необхідного статусу іноземця. Збір документів. Подача заяви. Розгляд. Призначення розміру допомоги. Пошук роботи та нове працевлаштування.

Допомога для безробітних у Польщі – інструмент підтримки тих, хто бажає працевлаштуватися. Використовувати його як спосіб існування за рахунок держави, навряд чи вдасться. Найімовірніше, вакансію знайдуть досить швидко. Але ці кошти не завадять у момент зміни роботи, і тепер ви знаєте, як їх отримати.