Где украинцам можно сделать загранпаспорт?

Существует два способа оформления загранпаспорта Украины:

Через украинское консульство (здесь и далее под консульством понимается, в том числе и консульский отдел посольства).

Через представительство украинского сервиса ГП Документ (Паспортный сервис) в Польше.

Способы значительно отличаются и по процедуре подачи документов (о чем ниже будем говорить подробнее), и по стоимости услуг, и по времени изготовления загранпаспорта.

Сколько стоит сделать загранпаспорт в Польше?

Стоимость услуг зависит от выбранного метода получения заграничного паспорта. Если речь идет о консульстве, то придется заплатить:

166 злотых , при оформлении паспорта для ребенка до 16 лет.

, при оформлении паспорта для ребенка до 16 лет. 539 злотых, если заявителю более 16 лет.

Здесь оплата производится именно в злотых, и может быть использована любая карта с этой валютой.

При оформлении загранпаспорта через ГП Документ возраст заявителя значения не имеет. Стоимость услуг следующая:

Обычный режим (около 20 дней): 856 гривен (гербовый сбор) + 375 злотых (услуги оператора) + 400 гривен (за услугу отправки документов).

(гербовый сбор) + (услуги оператора) + (за услугу отправки документов). Ускоренный режим (около 7 дней): 1496 гривен (гербовый сбор) + 375 злотых (услуги оператора) + 400 гривен (за услугу отправки документов).

Очень важно понимать, что цены указаны в двух разных валютах. Соответственно, платежное средство (банковская карта) должна предполагать возможность оплаты в этих денежных единицах. Кроме прочего, это может привести к дополнительным расходам на комиссию банков и конвертацию. Уточнить их величины можно непосредственно в своем финансовом учреждении.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Вопрос возможной оплаты при выборе ГП Документ (Паспортный сервис) нужно решить заранее. Факт оплаты украинскими картами, возможность конвертации или применения разных платежных инструментов – к сожалению, это непостоянные параметры. Их необходимо уточнять непосредственно перед посещением выбранного офиса, чтобы не потратить впустую время. Цены во всех случаях одинаковы для всех типов граждан, в том числе и для беженцев.

Какие документы нужны для украинцев?

Документы необходимо подготовить заранее. Перечни зависят от типа выбранного паспорта, возраста заявителя и еще большого числа различных факторов. Поэтому темы необходимых документов разобраны в отдельных статьях:

Соответственно, прежде чем продолжить чтение, необходимо детально изучить материал(-ы) по ссылкам.

Сколько делается биометрический загранпаспорт?

При изготовлении загранпаспорта через ГП Документ указано два срока: около 20 дней при обычном формате изготовления документа и 7 дней, если выбрать срочный формат. Однако в «отдельных случаях» представители сервиса оставляют за собой право продлить срок изготовления до 3х месяцев.

При заказе паспорта через консульства, указан срок в 90 дней, не считая времени на доставку документов.

Как сделать загранпаспорт в Польше?

Как уже сообщалось, основных способов два – через консульство и через ГП Документ. Рассмотрим их по отдельности.

Оформить через консульство Украины в Польше

Рассматривая оба варианта, будем считать, что все документы уже подготовлены, а вопросы оплаты решены (выяснена возможность перевода).

Шаг 1. Подача заявки через электронную очередь

На практике это один из самых сложных этапов. Дело в том, что посещение консульства возможно исключительно по предварительной онлайн-регистрации, а жалобы на отсутствие свободных мест поступают постоянно.

Кроме этого, напомним, что с конца 2023 года ведены новые правила онлайн-очереди – теперь записаться на прием можно только с использованием Дія.Підпис или BankID от НБУ (с идентификацией через портал id.gov.ua).

Шаг 2. Подача документов

Собранные документы подаются в выбранное консульство в день и час, указанные при предварительной регистрации. Здесь есть несколько нюансов:

Прийти в учреждение стоит заранее. Может потребоваться регистрация в электронной очереди. При посещении консульства несколькими членами одной семьи, предварительная запись должна быть у каждого из них. Совершеннолетние подают документы сами. За несовершеннолетних – родители или опекуны (достаточно одного, но факт родства / опекунства должен быть подтвержден документально). Дети до 12 лет могут лично не посещать консульство.

Подаваемые документы пройдут первичную проверку в присутствии заявителей. Если не хватает чего-то важного, об этом будет сообщено сразу же. Если все в норме, документы будут приняты и переданы на рассмотрение.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! После принятия документов будет выдана специальная справка об этом факте. Кроме прочего, в документе содержится уникальный код, который потребуется на следующем этапе.

Шаг 3. Ожидание и проверка готовности паспорта

Как уже говорилось, срок ожидание – 90 дней плюс время на доставку документов. Величина последнего непредсказуема. Однако каждый заявитель имеет возможность отслеживать через интернет состояние своего запроса.

Для этого необходимо выполнить следующее:

Кликните по этой ссылке и перейдите на страницу проверки готовности паспорта. Если появится ошибка, попробуйте перейти на данную страницу, а далее кликните по «Перевірити стан виготовлення паспорта» . В открывшемся окне введите уникальный код, присвоенный заявке, о котором говорилось выше. Нажмите «Пошук» и ознакомьтесь с полученными результатами.

Важно понимать, что статус, означающий, что готовый документ можно забирать, выглядит, как «Документ прибув до ЗДУ» , в то время, как «Документ виготовлено» — демонстрирует лишь готовность паспорта в месте его производства.

Шаг 4. Получения готового загранпаспорта

Доставят готовый документ в то же консульство, в которое подавались документы. Дополнительно должно прийти оповещение по СМС, однако рекомендуется все же контролировать процесс изготовления (см. предыдущий шаг), так как бывают случаи, что сообщения не приходят.

Непосредственно перед получением документа стоит зайти на сайт выбранного консульства и проверить действующие правила получения документов. Дело в том, что в зависимости от нагрузки, выдавать готовые паспорта могут и в порядке живой очереди, и через предварительную запись. Во втором случае регистрация производится так же как это указано в Шаге 1, но цель посещения выбирается соответствующая (получение готового паспорта).

Получить через ГП «Документ»

Получение загранпаспорта через ГП Документ имеет свои неоспоримые плюсы:

Во-первых, во многих отделения возможна подача документов в порядке живой очереди. Однако такой способ не гарантирует, что хватит времени в выбранный день. Во-вторых, сроки изготовления могут быть значительно меньше.

Однако есть и свои минусы. Уже упоминалось, что необходимо оплачивать процедуру в двух валютах (злотые и гривны), что возможно сделать не по каждой карте.

Шаг 1. Регистрация на посещение ГП Документ

Предварительная регистрация может не являться обязательной (есть живая очередь), однако она значительно повышает шанс, что в указанный день заявитель сможет подать документы. Это особенно актуально в периоды высокого спроса на услуги ГП Документ (Паспортного сервиса Украины).

Чтобы записаться в онлайн очередь для подачи документов, нужно выбрать город, в котором будет происходить обращение. В каждом из отделений своя система регистрации.

Шаг 2. Посещение ГП Документ

Здесь все стандартно – в выбранное место и время необходимо явиться с полным пакетом документов. Сведения пройдут первичную проверку. Оплата производится на месте.

Шаг 3. Как отследить и узнать готов ли загранпаспорт?

При заказе загранпаспорта через Паспортный сервис (ГП Документ) проверка готовности осуществляется через отдельный сервис:

Перейдите на сайт услуги. На открывшейся странице выберите тип документа (заграничный паспорт), для кого он заказывался (взрослый или ребенок), документ-основание и введите код, присвоенный при подаче. Ознакомьтесь с результатами.

В данном случае оповещение о готовности также должно быть продублировано по СМС.

Шаг 4. Получение загранпаспорта в Польше

После сообщения о готовности, паспорт необходимо забрать. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность, желательно тот, на основании которого подавались документы.

Следует помнить, что хранение готового загранпаспорта осуществляется в течение ограниченного времени – в обычных условиях это не более 3х месяцев. Далее документ может быть возвращен изготовителю, и через некоторое время уничтожен.

Как оставить себе предыдущий паспорт?

Наличие двух заграничных паспортов – законное право гражданина Украины. Распространяется это и на старый, уже недействующий паспорт, и на тот, чей срок еще не истек.

Однако по умолчанию прежний паспорт изымается. Чтобы этого не произошло, необходимо подать специальное заявление. Такая услуга является платной.

Подытожим. Процедуру получения украинских документов за границей не назовешь очень простой. Однако жизнь без действующего загранпаспорта за пределами своей страны – еще бо́льшая сложность.

Чтобы снизить трудозатраты на этот процесс, стоит детально изучить необходимую процедуру заранее, и тогда получить загранпаспорт через консульство Украины в Польше будет значительно проще.