Де українцям можна зробити закордонний паспорт?

Існує два способи оформлення закордонного паспорта за кордоном:

Через консульство України (тут і далі під консульством розуміється й консульський відділ посольства). Через ДП «Документ» (Паспортний сервіс).

Способи значно відрізняються і за процедурою подання документів (про що нижче говоритимемо докладніше), і за вартістю послуг, і за часом виготовлення закордонного паспорта.

Скільки коштує закордонний паспорт у Польщі?

Вартість послуг залежить від обраного способу отримання закордонного паспорта. Якщо йдеться про консульство, то доведеться заплатити:

166 злотих при оформленні паспорта для дитини до 16 років.

при оформленні паспорта для дитини до 16 років. 539 злотих, якщо заявнику понад 16 років.

Оплата здійснюється саме в злотих, і може бути використана будь-яка картка з цією валютою.

При оформленні закордонного паспорта через ДП Документ вік заявника не має значення. Вартість послуг наступна:

Звичайний режим (~20 днів) Прискорений режим (~7 днів) Гербовий збір 856 грн 1496 грн Послуги оператора 375 злотих 375 злотих Надсилання документів 400 грн 400 грн

Дуже важливо розуміти, що ціни вказані у двох різних валютах. Відповідно, платіжний засіб (банківська карта) має передбачати можливість оплати у цих грошових одиницях. Крім того, це може призвести до додаткових витрат на комісію банків та конвертацію. Уточнити їх величини можна у своїй фінансовій установі.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Питання можливої оплати при виборі ДП «Документ» (Паспортний сервіс) потрібно вирішити заздалегідь. Факт оплати українськими картками, можливість конвертації чи застосування різних платіжних інструментів – це, на жаль, непостійні параметри. Їх необхідно уточнювати безпосередньо перед відвідинами обраного офісу, щоб не витратити марно часу. Ціни завжди однакові всім громадян, зокрема й біженцям.

Які документи потрібні українцям?

Документи необхідно підготувати заздалегідь. Переліки залежать від типу обраного паспорта, віку заявника та ще більшої кількості різних факторів. Тому теми необхідних документів розібрано в окремих статтях:

Відповідно, перш ніж продовжити читати, необхідно детально вивчити матеріал(и) за посиланнями.

Консультант Юлія Володимирівна ☕️ Підтримати проєкт Крім цього, слід уважно стежити за можливими змінами у списках необхідних документів. Не виключено, що влада може вимагати відомостей про військовий облік або іншу додаткову інформацію.

Скільки часу робиться біометричний закордонний паспорт?

При виготовленні закордонного паспорта через ДП Документ вказано два терміни:

20 днів при звичайному форматі виготовлення документа;

при звичайному форматі виготовлення документа; 7 днів, якщо вибрати терміновий формат.

Однак у «окремих випадках» представники сервісу залишають за собою право продовжити термін виготовлення до 3 місяців.

При замовленні паспорта через консульство вказаний термін у 90 днів, не враховуючи час на доставку документів.

Як зробити закордонний паспорт у Польщі?

Як уже повідомлялося, основних способів два – через консульство та через ДП Документ. Розглянемо їх окремо.

Оформити через консульство України у Польщі

Розглядаючи обидва варіанти, вважатимемо, що всі документи вже підготовлені, а питання оплати вирішено (з’ясовано можливість переказу).

Крок 1. Подання заявки через електронну чергу

На практиці це один із найскладніших етапів. Справа в тому, що відвідування консульства можливе виключно за попередньою онлайн-реєстрацією, а скарги на відсутність вільних місць надходять постійно.

Крім цього, нагадаємо, що з 15 листопада 2023 року ведені нові правила Е-Черги – тепер записатися на прийом можна лише з використанням Дія.Підпис чи BankID від НБУ (з ідентифікацією через портал id.gov.ua).

Крок 2. Подання документів

Зібрані документи подаються до обраного консульства на день та годину, зазначені під час попередньої реєстрації. Тут є кілька нюансів:

Прийти до закладу варто заздалегідь. Може знадобитися реєстрація в електронній черзі. При відвідуванні консульства кількома членами однієї сім’ї попередній запис повинен бути у кожного з них. Повнолітні подають документи самостійно. За неповнолітніх – батьки чи опікуни (достатньо одного, але факт спорідненості / опікунства має бути підтверджений документально). Діти віком до 12 років можуть особисто не відвідувати консульство.

Подані документи пройдуть первинну перевірку у присутності заявників. Якщо не вистачає чогось важливого, про це буде повідомлено одразу. Якщо все гаразд, документи будуть прийняті та передані на розгляд.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Після прийняття документів буде видано спеціальну довідку про цей факт. Також у документі буде вказано унікальний код, який знадобиться на наступному етапі.

Крок 3. Очікування та перевірка готовності паспорта

Як уже говорилося, термін очікування – 90 днів плюс час на доставку документів. Розмір останнього непередбачуваний. Однак, кожен заявник має можливість відстежувати через інтернет стан свого запиту.

Для цього необхідно виконати таке:

Натисніть на це посилання і перейдіть на сторінку перевірки готовності паспорта. Якщо з’явиться помилка, спробуйте перейти на цю сторінку, а далі клацніть по «Перевірити стан виготовлення паспорта» . У вікні введіть унікальний код, присвоєний заявці, про який говорилося вище. Натисніть «Пошук» та ознайомтеся з отриманими результатами.

Статус «Документ прибув до ЗДУ» указує, що документ готовий і його можна забирати. А «Документ виготовлено» демонструє лише готовність паспорта в місці його виробництва.

Крок 4. Отримання готового закордонного паспорта

Доставлять готовий документ до того ж консульства, до якого подавалися документи. Додатково має прийти СМС, проте рекомендується все ж таки контролювати процес виготовлення і онлайн (див. попередній крок), оскільки бувають випадки, що повідомлення не надходять.

Безпосередньо перед отриманням документа варто зайти на сайт обраного консульства та перевірити чинні правила отримання документів. Справа в тому, що залежно від навантаження, видавати готові паспорти можуть і в порядку живої черги, і через попередній запис. У другому випадку реєстрація проводиться так само, як це зазначено в Кроці 1, але мета відвідування вибирається відповідна (отримання виготовленого закордонного паспорта).

Отримати через ДП «Документ»

Отримання закордонного паспорта через ДП Документ має свої незаперечні плюси:

По-перше, у багатьох відділеннях можлива подача у порядку живої черги. Однак такий спосіб не гарантує, що вистачить часу у вибраний день. По-друге, терміни виготовлення можуть бути значно меншими.

Однак, є і свої мінуси. Вже згадувалося, що необхідно оплачувати процедуру у двох валютах (злотих і гривнях), що можливо зробити не кожною картою.

Крок 1. Реєстрація на відвідування ДП Документ

Попередня реєстрація може не бути обов’язковою (є жива черга), проте вона значно підвищує шанс, що в зазначений день заявник зможе подати документи. Це особливо актуально в період високого попиту на послуги ДП Документ (Паспортного сервісу України).

Щоб записатися в онлайн чергу потрібно вибрати місто, де відбуватиметься звернення. У кожному із відділень своя система реєстрації.

Крок 2. Відвідування ДП Документ

Тут все стандартно – у вибране місце та час необхідно з’явитися з повним пакетом документів. Документи пройдуть первинну перевірку. Оплата провадиться на місці.

Крок 3. Як відстежити та дізнатися чи готовий закордонний паспорт?

При замовленні закордонного паспорта через Паспортний сервіс перевірка готовності здійснюється наступним чином:

Перейдіть на сайт послуги. На сторінці виберіть тип документа (закордонний паспорт), для кого він замовлявся (дорослий або дитина), документ-основу і введіть код, присвоєний при подачі. Ознайомтеся з результатами.

У цьому випадку сповіщення про готовність також має бути продубльовано в СМС.

Крок 4. Отримання закордонного паспорта

Після повідомлення про готовність паспорт необхідно забрати. При собі необхідно мати документ, що підтверджує особу. Бажано той, на підставі якого подавалися документи.

Слід пам’ятати, що зберігання готового закордонного паспорта здійснюється протягом обмеженого часу – у звичайних умовах це не більше трьох місяців. Далі документ може бути повернутий виробнику і через деякий час знищено.

Як залишити собі попередній паспорт?

Наявність двох закордонних паспортів – законне право громадянина України. Поширюється це і на старий, уже недіючий паспорт, і на той, чий термін ще не минув.

Проте за умовчанням колишній паспорт вилучається. Щоб цього не сталося, необхідно подати спеціальну заяву. Така послуга є платною.

Підсумуємо. Процедуру отримання українських документів за кордоном не назвеш простою. Однак життя без чинного закордонного паспорта за межами своєї країни – ще більша складність.

Щоб зменшити трудовитрати на цей процес, варто детально вивчити необхідну процедуру заздалегідь, і тоді отримати закордонний паспорт через консульство України в Польщі буде значно простіше.