Які обмеження швидкості діють у Польщі?

Кожна окрема ділянка дороги може мати свої швидкісні обмеження. У такому разі вони будуть однозначно вказані за допомогою дорожніх знаків. Однак є й обмеження, встановлені, як то кажуть, за умовчанням, тобто залежать від типу шосе/дороги.

Дані обмеження діють у Польщі та без окремого позначення знаками:

Житловий сектор (крім спальних районів) – 50 км/год.

Спальні райони – 20 км/год.

Національні односмугові дороги (тут і далі – за межами населених пунктів) – 90 км/год.

Односмугові швидкісні та національні від 2х смуг– 100 км/год.

Швидкісні шосе – 120 км/год.

Автомагістралі – 140 км/год.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Зазначені обмеження діють для легкового транспорту та мотоциклів. Для вантажівок, легковиків з причепом та автобусів на односмугових національних дорогах обмеження до 70 км/год, а на багатосмугових, швидкісних та автомагістралях – до 80 км/год.

Дорожні знаки обмеження швидкості

Дорожні знаки обмеження швидкості руху в Польщі використовуються за світовим стандартом – це максимально допустима цифра у червоному колі.

Іноді дизайн може трохи відрізнятися (наприклад, червоне коло намальоване на квадратному білому знаку), але загалом заборонні знаки легко розпізнаються водіями з усіх країн.

Часто встановлюють комбіновані знаки, наприклад, вказівка на смуги руху, де у кожної свої обмеження. Ось такі знаки, що підтверджують перелічені вище обмеження, можна зустріти на в’їзді до Польщі:

Чи є в Польщі допустиме перевищення швидкості?

Офіційно не встановлено допустимого рівня порушень. Мінімальний штраф, як побачимо далі, призначається за перевищення швидкості до 10 км/год.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт Іноді справді поліція заплющує очі на порушення до 10 км/год. Справа в тому, що у багатьох контролюючих приладів ця величина являється похибкою. Але, по-перше, закон дає право штрафувати порушника і за порушення до 10 км/год, а, по-друге, якщо, наприклад, перевищувати на 10 км/год, а прилад покаже ще на 10 км/год більше, то може бути зафіксовано перевищення на 20 км/год. Краще так не ризикувати.

Який штраф за перевищення швидкості в Польщі?

Нижче будуть надані точні величини штрафів, але спочатку нагадаємо, що сам факт накладення штрафу встановлено у art.92a. Kodeksu wykroczeń. Однак точних цифр там немає (тільки у другому параграфі зазначено, що при перевищенні на понад 30 км/год штраф не може бути нижчим за 800 злотих).

Точні параметри штрафів визначаються спеціальним Розпорядженням уряду РП. Крім цього, за те саме порушення, крім грошового штрафу будуть нараховані ще й штрафні бали, перевищення яких (20 – для молодих водіїв та 24 – для більш досвідчених) призведе до позбавлення прав.

Відповідальність за повторне правопорушення

Ще один момент – підвищена відповідальність, запроваджена за т.зв. рецидив.

Під цим терміном (пол. Recydyw) розуміється повторне порушення тієї ж норми протягом 2х років з моменту першої фіксації правопорушення.

Нерідко можна зустріти інформацію, що за повторне порушення швидкості штраф завжди подвоюється. Це не так. Дворазове збільшення штрафу відбувається лише при повторному порушенні швидкості на 30 км/год і більше.

Таблиця штрафів за перевищення швидкості

Зберемо до таблиці всі можливі штрафи, з урахуванням вищезазначених нюансів:

Діапазон перевищення швидкості Штраф, zł Штраф за рецидив, zł Штрафні бали до 10 км/год 50 – 1 від 11 до 15 км/год 100 – 2 від 16 до 20 км/год 200 – 3 від 21 до 25 км/год 300 – 5 від 26 до 30 км/год 400 – 7 від 31 до 40 км/год 800 1 600 9 від 41 до 50 км/год 1000 2000 11 від 51 до 60 км/год 1 500 3000 13 від 61 до 70 км/год 2000 4 000 14 понад 71 км/год 2 500 5 000 15

Ще раз підкреслимо – призначається одночасно і грошовий штраф, і штрафні бали. При цьому останні підсумовуються до раніше отриманих за будь-яке інше порушення ПДР.

Хто може виписати штраф за перевищення швидкості?

Очевидно, що такі повноваження має поліція. Проте виписати штраф (у межах своїх повноважень) можуть й інші спеціальні служби, наприклад, прикордонники на прикордонних територіях. Якщо справу передано до суду, то розмір покарання визначає суддя.

На окрему увагу заслуговують камери фотовідеофіксації. За допомогою цих пристроїв порушення може бути визначене автоматично. Штраф надійде поштою або може бути знайдений онлайн через спеціальні сервіси (див. далі).

Оплата штрафу за перевищення швидкості в Польщі

Штраф, виписаний на місці співробітником відповідних органів, має бути сплачений протягом 7 днів. Якщо штраф сформовано без присутності водія (наприклад, порушення зафіксоване камерою), то на його оплату надається 14 днів з моменту отримання.

Несвоєчасна оплата призведе до ініціації виконавчого провадження, суму штрафу буде стягнуто примусово з пенею та супутніми витратами.

Оплата штрафу можлива на місці – більшість поліцейських екіпажів мають технічні можливості прийняти оплату кредитною карткою та/або за допомогою BLIK. Можлива оплата на пошті або через інтернет-банкінг.

Побачити свої штрафи можна у будь-якому поліцейському відділенні, зробивши платний запит. Для безкоштовного з’ясування штрафів онлайн можна використовувати ePUAP чи e-Dowod.

Дізнайтеся більше про те, як дізнатися та сплатити штраф за порушення ПДР.

Поширені запитання Чи можна перевищувати швидкість на 20 км у Польщі? Будь-яке перевищення швидкості у Польщі є порушенням. Але розмір штрафу залежить від величини порушення. Наприклад, за перевищення на 20 км/год це буде 200 злотих та 3 штрафні бали, а за 21 км/год буде вже 300 злотих та 5 балів. Скільки балів у Польщі за перевищення швидкості? Кількість штрафних балів, які призначаються разом із штрафом, залежить від величини перевищення. Мінімальна кількість балів – 1. Він призначається за перевищення до 10 км/год. Максимальне – 15 – за перевищення на 71 км/год і більше. Який найбільший штраф за перевищення швидкості у Польщі? Максимально – за перевищення на 71 км/год або більше може бути виписаний штраф на 2500 злотих. Але якщо це порушення повториться ще раз протягом 2х років – це буде вже 5000 злотих. У кожному випадку буде нараховано по 15 штрафних балів. Як швидко приходять штрафи з камер? У великих містах систему сповіщення про штрафи налагоджено відносно нормально. Штраф, як правило, надходить протягом 1-2 тижнів. Проте, бувають і протилежні приклади. Законодавство дозволяє виставляти штраф за порушення, зафіксоване камерами протягом 180 днів. Яка максимальна швидкість для вантажівок у Польщі? По багатосмуговій, швидкісній дорозі та автомагістралях вантажівки більше 3,5 тон можуть переміщатися зі швидкістю до 80 км/год. По односмуговій – 70 км/год. В інших випадках правила для всіх ТЗ загальні, якщо на конкретній ділянці прямо не вказано на протилежне.

Підсумуємо. Розмір штрафу за перевищення швидкості в Польщі залежить від величини порушення – наскільки перевищено ліміт, а також частоти таких порушень. Максимально штраф може становити 5000 злотих та 15 штрафних балів.