Какие ограничения скорости действуют в Польше?

Каждый отдельный участок дороги может иметь свои скоростные ограничения. В таком случае они будут однозначно указаны с помощью дорожных знаков. Однако есть и ограничения, установленные, что называется, по умолчанию, то есть зависящие от типа шоссе / дороги.

Данные ограничения действуют в Польше и без отдельного обозначения знаками:

Жилой сектор (кроме спальных районов) – 50 км/ч.

Спальные районы – 20 км/ч.

Национальные однополосные дороги (здесь и далее – за пределами населенных пунктов) – 90 км/ч.

Однополосные скоростные и национальные с числом полос от 2х – 100 км/ч.

Скоростные шоссе – 120 км/ч.

Автомагистрали – 140 км/ч.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Указанные ограничения действуют для легкового транспорта и мотоциклов. Для грузовиков, легковушек с прицепом и автобусов на однополосных национальных дорогах ограничение до 70 км/ч, а на многополосных, скоростных и автомагистралях – до 80 км/ч.

Дорожные знаки ограничения скорости

Дорожные знаки ограничения скорости в Польше используются мирового стандарта – это максимально допустимая цифра в красном круге.

Иногда дизайн может немного отличаться (например, красный круг нарисован на квадратном белом знаке), но в целом запрещающие знаки легко узнаются водителями из всех стран.

Часто устанавливаются комбинированные знаки, к примеру, указание полос движения, где у каждой свои ограничения. Вот такие знаки, подтверждающие вышеперечисленные ограничения, можно встретить на въезде в Польшу:

Есть ли в Польше допустимое превышение скорости?

Официально не установлено допустимого уровня нарушений. Минимальный штраф, как увидим далее, назначается за превышение скорости до 10 км/ч.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Иногда действительно полиция закрывает глаза на нарушение до 10 км/ч. Дело в том, что у многих контролирующих приборов данная величина является погрешностью. Но, во-первых, закон дает право штрафовать нарушителя и за нарушение до 10 км/ч, а, во-вторых, если, к примеру, превышать на 10 км/ч, а прибор покажет еще на 10 км/ч больше, то зафиксировано может быть превышение на 20 км/ч. Лучше подобным образом не рисковать.

Какой штраф за превышение скорости в Польше?

Ниже будут предоставлены точные величины штрафов, но сначала напомним, что сам факт наложения штрафа установлен в art.92a. Kodeksu wykroczeń. Однако точных цифр там нет (только во втором параграфе указано, что при превышении свыше 30 км/ч штраф не может быть ниже 800 злотых).

Точные параметры штрафов определяются специальным Распоряжением правительства РП. Кроме этого, за одно и то же нарушение, кроме денежного штрафа будут начислены еще и штрафные баллы, превышение которых (20 – для молодых водителей и 24 – для более опытных) приведет к лишению прав.

Ответственность за повторное нарушение

Еще один очень существенный момент – повышенная ответственность, введенная за т.н. рецидив.

Под этим термином (польск., recydyw) понимается повторное нарушение той же нормы, в течение 2х лет с момента первой фиксации правонарушения.

Нередко можно встретить информацию, что за рецидив (рецидивизм) по нарушению скорости штраф всегда удваивается. Это не так. Двукратное увеличение штрафа происходит только при повторном нарушении скорости на 30 км/ч и более.

Таблица штрафов за превышение скорости

Соберем в таблицу все возможные штрафы, с учетом вышесказанных нюансов:

Диапазон превышения скорости Штраф, злотые Штраф за рецидивизм, злотые Штрафные баллы до 10 км/ч 50 — 1 от 11 до 15 км/ч 100 — 2 от 16 до 20 км/ч 200 — 3 от 21 до 25 км/ч 300 — 5 от 26 до 30 км/ч 400 — 7 от 31 до 40 км/ч 800 1 600 9 от 41 до 50 км/ч 1 000 2 000 11 от 51 до 60 км/ч 1 500 3 000 13 от 61 до 70 км/ч 2 000 4 000 14 более 71 км/ч 2 500 5 000 15

Еще раз подчеркнем – назначается одновременно и денежный штраф, и штрафные баллы. При этом последние суммируются с полученными ранее за любое другое нарушение ПДД.

Кто может выписать штраф за превышение скорости?

Очевидно, что такими полномочиями обладает полиция. Однако выписать штраф (в рамках своих полномочий) могут и другие специальные службы, например, пограничники на приграничных территориях. Если дело передано в суд, размер наказания определяет судья.

Отдельного внимания заслуживают камеры фиксации скорости. С помощью этих устройств нарушение может быть определено автоматически. Штраф поступит по почте или может быть найден онлайн через специальные сервисы (см. далее).

Оплата штрафа за превышение скорости в Польше

Штраф, выписанный на месте сотрудником соответствующих органов, должен быть оплачен в течение 7 дней. Если штраф сформирован без присутствия водителя (например, за нарушение, зафиксированное камерой), то на его оплату дается 14 дней с момента получения.

Несвоевременная оплата приведет к инициации исполнительного производства, и сумма штрафа будет взыскана принудительно с пени и сопутствующими расходами.

Оплата штрафа возможна на месте – у большинства полицейских экипажей имеются технические возможности принять оплату кредитной картой и/или с помощью BLIK. Возможно оплата на почте или через интернет-банкинг.

Увидеть свои штрафы можно в любом полицейском отделении, сделав платный запрос. Для бесплатного выяснения штрафов онлайн можно использовать системы ePUAP или e-Dowod. Подробнее о том, как узнать и заплатить свой штраф за нарушение ПДД.

Частые вопросы Можно ли превышать скорость на 20 км в Польше? Любое превышение скорости в Польше является нарушением. Но размер штрафа зависит от величины нарушения. Например, за превышение в 20 км/ч это будет 200 злотых и 3 штрафных балла, а за 21 км/ч будет уже 300 злотых и 5 баллов. Сколько баллов в Польше за превышение скорости? Количество штрафных баллов, которые назначаются вместе с денежным штрафом, зависит от величины превышения. Минимальное число баллов – один. Он назначается при превышении до 10 км/ч. Максимальное – пятнадцать – за 71 км/ч и более. Какой самый большой штраф за превышение скорости в Польше? Максимально – за превышение на 71 км/ч или более – может быть выписан штраф на 2 500 злотых. Но если это же нарушение повторится еще раз в течение 2х лет – это будет уже 5 000 злотых. В каждом из случаев будет начислено по 15 штрафных баллов. Как быстро приходят штрафы с камер? В крупных городах система оповещения о штрафах налажена относительно нормально. Штраф, как правило, поступает в течение 1 – 2 недель. Однако бывают и противоположные примеры. Законодательство разрешает выставлять штраф за нарушение, зафиксированное камерами, в течение 180 дней. Какая максимальная скорость для грузовиков в Польше? По многополосным, скоростным и автомагистралям грузовики более 3,5 тонн могут перемещаться со скоростью до 80 км/ч. По однополостной – 70 км/ч. В остальных случаях правила для всех видов транспорта общие, если на конкретном участке прямо не указано на обратное.

Подытожим. Размер штрафа за превышение скорости в Польше зависит от величины нарушения – насколько превышен лимит, а также от частоты таких нарушений. Максимально штраф может составлять 5 000 злотых и 15 штрафных баллов.