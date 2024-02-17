Размер бедствия: у украинцев все чаще находят фальшивые права

Является ли эта проблема серьезной? С одной стороны – общее число подобных преступлений постоянно и значительно снижается. Например, в 1999 году было зафиксировано более 44,5 тысяч аналогичных правонарушений, а к 2020 году их было уже чуть больше 17,5 тысяч.

С другой стороны – резкое увеличение в Польше числа украинских граждан привело к росту числа подобных преступлений среди них. Подтверждается этот факт не только польскими правоохранителями, но и украинским пограничниками – только за 3 недели января 2024 года на КПП было зафиксировано несколько десятков аналогичных прецедентов.

Как в Польше наказывают за поддельные водительские права?

Чтобы разобраться в ситуации сразу обратимся к нормам Уголовного кодекса Польши:

Art.270 Kodeksu karnego. Подделка документов §1. Тот, кто с целью использования в качестве подлинного подделывает или изменяет документ либо использует такой документ как подлинный, наказываются лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

§2. Такому же наказанию подлежит тот, кто заполнит бланк с чужой подписью вопреки воле подписавшего и во вред ему или воспользуется таким документом.

§2а. В случае, если преступление квалифицируется как небольшое, нарушитель подлежит штрафу, ограничению свободы или лишению свободы на срок до 2 лет.

§3. Кто готовит преступление, предусмотренное §1, подлежит штрафу, ограничению свободы или лишению свободы на срок до 2 лет.

Из первого и третьего параграфов видно, что само преступное деяние может иметь несколько форм:

подделка;

изменение;

использование;

подготовка к преступлению.

Рассмотрим каждый из них более подробно.

Что считается подделкой водительского удостоверения?

Подделкой считается незаконное изготовление документа таким образом, чтобы в результат он имитировал настоящие права. То есть речь идет о полном изготовлении водительского удостоверения незаконными методами.

При этом преступление может выражаться и в частичной подделке – в добавлении в права информации, которой там быть не должно (например, внесение в официальные права дополнительной категории, которая водителю не присуждалась).

Изменение (переделывание) прав

Данное правонарушение предполагает, что кто-то злонамеренно внес незаконные корректировки в документ, который изначально считался официальным.

Изменения, к примеру, могут носить следующие формы:

удаление части документа;

изменение срока действия прав;

переделывание номера / серии удостоверения;

изменение другой (кроме вышеуказанных) части информации.

Последний пункт может включать любое незаконное изменение, в том числе, добавление своего фото на чужие права.

Использование поддельных или незаконно измененных прав

Использование таких водительских удостоверений будет считаться преступлением, если владелец прав изначально знал, что документ фальсифицирован.

Кроме этого, сам факт хранения поддельных прав может быть признан небольшим нарушением (может применяться §2а вышеуказанной статьи), но если такое водительское удостоверение было использовано – например, для управления транспортным средством или для удостоверения личности в банке, госучреждении и т.п. – преступление будет считаться серьезным (наказание по §1).

Приготовление к преступлению

Подготовкой к преступлению, согласно §3, art.270 k.k., признается, в частности:

покупка специальной бумаги, бланков, форм;

приобретение специальных копировальных машин;

подготовка поддельных штампов, печатей и т.д.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Важно понимать, что, согласно правоприменительной практике, если подделанные или незаконно измененные права представляются кому бы то ни было с целью умышленно ввести в заблуждение, то уголовная ответственность может наступить и по статье за мошенничество.

Другие случаи подделки документов, связанные с правами

Есть и другие правонарушения, связанные с водительскими удостоверениями, но не являющиеся в прямом смысле подделкой прав.

Ложная декларация о запрете на управление

Получая польские права, требуется подписать декларацию об отсутствии запрета на управление, в том числе, в других странах мира. Часто в данной ситуации скрывают правду те, кого ранее лишили прав за границей Польши.

Собственно, сама эта декларация подразумевает предупреждение за предоставление ложной информации. Наказание за это преступление – до 8 лет лишения свободы (art.233 k.k.).

Документ, удостоверяющий ложь

Эта достаточно специфическая формулировка означает подтверждение чего-либо, чего не было на самом деле. Но в данном случае речь уже не о лжесвидетельстве! Речь о случаях злонамеренных действий другого характера – например, чиновник, принимающий экзамены на права, видит, что экзаменуемый не соответствует условиям предоставления водительского удостоверения, но все же подписывает документ о положительной сдаче экзамена (к примеру, за вятку).

Ответственность такого чиновника наступает по нормам art.271 k.k. (до 5 лет), но есть в Уголовном кодексе РП и art.273, которая устанавливает, что:

«…тот, кто пользуется документом, указанным в art.271, наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до 2 лет».

Если водитель получил права на основании такой «купленной» справки об экзаменах, он нарушает нормы art.273 k.k.

Подытожим. За подделку, незаконное изменение или использование водительских удостоверений в Польше назначают срок заключения от 3 месяцев до 5 лет. Если случай признан судом несерьезным, наказание могут заменить штрафом или ограничением свободы. Штраф, ограничение или лишение свободы до 2х лет положены и за подготовку к совершению перечисленных правонарушений.