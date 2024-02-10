О дееспособности несовершеннолетних

В первую очередь нужно напомнить о дееспособности в Польше. Дееспособность – это возможность выступать субъектом прав и обязанностей. Полная дееспособность, по польским законам, обретается по достижении совершеннолетия (возраста 18 лет) или при вступлении несовершеннолетнего в брак.

Дееспособностью не обладают лица до 13 лет и лица, отдельными процедурами признанные полностью недееспособные.

Несовершеннолетние старше 13 лет считаются в Польше частично дееспособными лицами, то есть имеют ограниченную дееспособность.

Почему это важно? Потому что любой бизнес – это прежде всего договоры. От регистрации до продажи – все это сделки сторон, и от возможности эти сделки совершать и зависит возможность несовершеннолетнего вести бизнес.

Какие сделки могут совершать лица до 18 лет?

Положениями гражданского законодательства Польши предусмотрены правила относительно действительности юридических сделок, совершаемых несовершеннолетними. Юридическое действие, совершенное лицом, не обладающим дееспособностью, недействительно. Таким образом, лицам, не достигшим 13 лет, совершать серьезные сделки запрещено.

В исключительных случаях, если недееспособным лицом заключен договор (осуществлена сделка), обычно заключаемый по мелким, бытовым вопросам, договор вступает в силу, если только это не повлечет причинения тяжкого вреда недееспособному лицу.

Лицо ограниченно дееспособное, то есть несовершеннолетний в возрасте от 13 до 18 лет, так же может без согласия законного представителя заключать договоры, относящиеся к сделкам, обычно заключаемым по мелким, текущим вопросам повседневной жизни.

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Подытожим. Лица до 13 лет точно не могут заниматься бизнесом в Польше. Какие возможности есть у подростков старше 13 лет – рассмотрим далее.

Принятие обязательств лицами с ограниченной дееспособностью

Для действительности юридического акта, которым лицо с ограниченной дееспособностью принимает на себя обязательство или распоряжается своими правами, необходимо согласие его законного представителя с учетом исключений, предусмотренных Законом.

То есть в обычных условиях подросток от 13 до 18 лет может совершить сделку, но она станет действительной только после подтверждения ее законным представителем. При этом, сторона, заключившая договор с лицом с ограниченной дееспособностью, может установить определенный период для подтверждения договора представителем, а после истечения этого срока признавать сделку недействительной (если подтверждения не произойдет).

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! При этом распоряжаться своим заработком, полученным от таких договоров, подросток может без согласия законного представителя. Исключения составляют случаи, когда опекунский суд принимает решение по ограничению такого права несовершеннолетнего.

Определение предпринимательской деятельности и перечень лиц, которые могут быть предпринимателями

Разобравшись с дееспособностью и возможностью подростков заключать сделки, обратимся к параметрам предпринимательской деятельности.

Экономическая деятельность – это организованная приносящая доход деятельность, осуществляемая от своего имени и на постоянной основе. Закон о предпринимательстве гласит, что начало, ведение и прекращение предпринимательской деятельности могут быть свободными для всех и на равных правах.

Предпринимателем может быть:

физическое лицо;

законопослушный гражданин;

организационная единица, не являющаяся юридическим лицом, которой отдельным законом предоставлена ​​правоспособность;

партнеры гражданского товарищества в сфере своей предпринимательской деятельности.

Соответственно, закон не запрещает детям от 13 до 18 лет заниматься бизнесом. Несовершеннолетний может заниматься индивидуальным предпринимательством в Польше.

Роль законного представителя при ИП несовершеннолетнего

В соответствии с положениями Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Кодекса РП о семье и опеке), родители являются законными представителями ребенка под своей родительской властью, а при нахождении ребенка под родительской властью обоих родителей, каждый из них может действовать самостоятельно, как законный представитель ребенка.

Принцип независимого представительства не распространяется на важные вопросы, касающиеся ребенка, если один из родителей высказал возражение. Тогда необходимо обратиться в опекунский суд за решением важных для ребенка вопросов.

Ни один из родителей не может представлять ребенка:

в юридических сделках между детьми, находящимися под родительской опекой;

в юридических сделках между ребенком и одним из родителей или его супругом, если сделка не предполагает безвозмездную передачу ребенку или не касается средств на существование и воспитание, причитающихся ребенку от другого родителя.

Родители также обязаны проявлять должную осмотрительность в управлении имуществом ребенка, находящимся под их родительской властью, и управление, осуществляемое родителями, не распространяется на доходы ребенка или предметы, переданные ему в безвозмездное пользование.

Следует помнить, что родители не могут без разрешения опекунского суда осуществлять деятельность, выходящую за рамки обычного управления или согласия на такую ​​деятельность со стороны ребенка.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! Что все это означает? Что для заключения договора ограниченно дееспособного, имеющего серьезные последствия, подтверждения родителя потребуется, а для простых, постоянно применимых сделок – нет. Например, если для бизнеса нужен договор аренды оборудования для производства лимонад, законный представитель должен одобрить этот договор. А каждую сделку по продаже лимонада несовершеннолетний вправе осуществлять самостоятельно.

Как несовершеннолетнему зарегистрировать свое ИП?

Для регистрации JDG несовершеннолетним потребуется одобрение законного представителя. Начиная от получения записи в CEIDG (Центре регистрации информации о хозяйственной деятельности) и заканчивая заключением договоров с контрагентами.

CEIDG, напомним, это официальный государственный реестр, содержащий информацию о JDG (ИП), занимающихся индивидуальным предпринимательством в Польше. Запись в CEIDG включает регистрационные данные и информационные данные предпринимателя.

Для регистрации ИП несовершеннолетним в CEIDG необходимо указать дополнительно данные законного представителя, в том числе:

имя и фамилия;

сведения о гражданстве;

адрес для корреспонденции;

другие контактные данные, в частности, адрес электронной почты, номер телефона, при условии, что эти данные были указаны в заявлении на вступление в CEIDG;

номер PESEL.

Резюмируем. Противопоказаний для ведения бизнеса несовершеннолетним старше 13 лет – не существует. Однако их возможности ограничены необходимостью подтверждать серьезные договоры родителями / законными представителями. При этом осуществлять простейшие сделки и расходовать заработанные средства (если нет отдельных судебных решений) подростки могут самостоятельно.

Сейчас нередко возникают разговоры о возможных законодательных изменениях в этой области, но на данный момент никаких поправок не принято и законопроектов не зарегистрировано. Если изменения произойдут, данный материал будет обновлен.