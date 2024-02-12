Можно ли работать несовершеннолетним?

Это допустимо, но четко регламентировано – вопросу трудоустройства несовершеннолетних посвящен целый IX Раздел Трудового кодекса РП. Работать до достижения 18 лет можно только при выполнении трех главных правил:

Возраст подростка находится в пределах 15 – 18 лет. Несовершеннолетний закончил как минимум восемь классов школы. Такой работник имеет медицинское заключение, подтверждающее возможность работы на выбранной должности.

Это конечно не все правила и требования, да и в указанных существуют исключения, но это три основных условия, вокруг которых и строиться все остальное.

Могут ли работать несовершеннолетние иностранцы?

Напрямую вопрос трудоустройства несовершеннолетних иностранцев не регулируется. Кроме прочего, это означает и отсутствие запрета на такую работу.

В 2018 году Палата ремесел и малого бизнеса в Радоме делала официальный запрос в Министерство семьи, труда и социальной политики (далее, Министерство) на предмет возможности трудоустройства иностранцев до 18 лет. В ответном письме Министерство подтвердило, что в законодательстве отсутствуют ограничения для работы подростков-иностранцев, при условии соблюдения все тех же норм, которые применимы и для несовершеннолетних поляков.

Отдельный вопрос – получение документа, разрешающего работать в РП. Эта ситуация так же регламентируется на общих основаниях, но, если речь идет о студентах или других типах учащихся, то трудоустройство допустимо без дополнительного разрешения. Обо всех случаях, когда иностранец может трудиться без документа, разрешающего работу, можно узнать в этой статье.

Со скольких лет можно официально работать в Польше?

Статья 190 Кодекса праци Польши определяет несовершеннолетнего, о котором идет речь, как подростка в возрасте от 15 до наступления 18 лет. При этом указано на недопустимость трудоустройства лиц моложе 15 лет.

Одновременно в статье 191 указано на ряд исключений:

Если подросток окончил восьмилетку, но ему еще нет 15 лет, он может трудоустраиваться на указанных условиях в год, в который ему исполнится 15 лет.

До 15 лет и не закончившие восемь классов, могут работать в форме профессиональной подготовки по освоению конкретной работы (przyuczenia do wykonywania określonej pracy). Такое трудоустройство возможно на срок не более 3 – 6 месяцев.

Во всех случаях-исключениях родитель / опекун должен дать согласие на трудоустройство подростка до 15 лет, а во втором случае (незаконченная восьмилетка) трудоустройство для профессиональной подготовки должен разрешить и директор восьмиклассной школы.

Есть и обратная ситуация – тем, кому исполнится 18 лет во время обучения в восьмилетке, могут работать на подростковых условиях до года окончания школы, включительно (art.1911 k.p.).

Особенности регулирования труда несовершеннолетних

Каким бы типом не оказалась работа несовершеннолетнего (а это может быть легкая работа, профессиональная подготовка, ученичество, стажировка и т.п.) существует целый ряд ограничений, несоблюдение которых работодателем является серьезным правонарушением.

Где и кем (не) разрешено работать?

Прежде всего исключим невозможные для трудоустройства случаи — на какую работу детей не берут. Профильное министерство составляет и публикует перечни опасных работ. Доступ несовершеннолетних к таким работам запрещен, но в исключительных случаях, когда это необходимо для получения профессионального образования, Министерство может дать отдельное разрешение на такое трудоустройство (art.204 k.p.).

В расхожих ситуациях подросток может устроиться на т.н. легкую работу. В соответствии с положениями статьи 2001 Трудового кодекса РП, легкой считается работа, если она:

Не представляет угрозы жизни, здоровью, психофизическому развитию ребенка.

Не препятствует получению образования.

Обладает официальным согласием от врача медицины труда считать работу именно легкой.

Утверждена инспектором PIP в качестве легкой работы.

Перед трудоустройством работодатель обязан сформировать перечень профессий легкого труда на предприятии, согласовать его с вышеуказанными врачом и инспектором PIP, выпустить отдельным приказом по компании, и ознакомить со списком несовершеннолетнего перед трудоустройством.

В соответствии с положениями § 1 ст.3045 k.p., лица до 16 лет могут быть трудоустроены исключительно в организации, осуществляющие культурную, художественную, спортивную или рекламную деятельность. При этом такое трудоустройство должно быть согласовано родителем / опекуном и подтверждено инспектором PIP, а также психолого-педагогическим консультационным центром.

Какие работы запрещены несовершеннолетним?

С 30.09.2023 вступило в силу новое Распоряжение правительства РП, изменяющее виды работ, запрещенные для несовершеннолетних, и тех, которые могут быть доступны для лиц, старше 16 лет.

Данные перечни размещаем в виде самого нормативно-правового акта, а после указанной даты (после вступления в силу), если не будет изменений, перенесем в текст:

Медосмотр при приеме на работу подростка

Статья 201 Кодекса праци устанавливает обязательный медицинский осмотр подростка перед трудоустройством, а также периодические и контрольные осмотры в процессе работы.

Если врачом будет установлена опасность труда для здоровья ребенка, работодатель обязан предложить ему другую работу, а при невозможности — расторгнуть трудовой договор с выплатой компенсации в размере оплаты труда за период уведомления.

Нюансы составления трудового контракта

Трудовой кодекс указывает на необходимость заключения с несовершеннолетним умовы о праце на неопределенный срок. Расторгнут такой договор (art.196 k.p.) может быть только в четырех случаях:

Невыполнение несовершеннолетним обязательств, вытекающих из трудового договора или обязанности по обучению, несмотря на применение к нему воспитательных мер. Банкротство или ликвидация предприятия работодателя. Реорганизация предприятия, в результате которой дальнейшее профессиональное обучение невозможно. Указание на непригодность подростка к работе, в рамках которой он проходит профессиональную подготовку.

Из описания видно, что речь идет исключительно о договоре с целью ученичества. Другие случаи регулируются на общих условиях.

Можно ли заключать с лицом до 18 лет гражданско-правовой договор?

Несмотря на вышеуказанное положение Трудового кодекса, Гражданский кодекс наделяет частичной дееспособностью лиц с 13 лет. При этом в Трудовом кодексе в описаниях норм для несовершеннолетних часто указывают на «работу или другой тип получения дохода».

Таким образом, если условия работы позволяют заключить умову о дзело или умову злецения, то она может быть подписана, но на условиях, обозначенных Кодексом праци. Другими словами, на условиях, описанных в настоящем материале.

Сколько часов можно работать? Продолжительность рабочего дня

Если подросток уже не проходит обучение в школе, то его рабочий день формируется на основании статьи 202 Трудового кодекса:

До 16 лет – не более 6 часов в день.

После 16 лет – не более 8 часов.

При работе более 4,5 часов в день у подростка есть право на дополнительный 30-минутный отдых.

Если несовершеннолетний еще учится в школе, то его график выстраивается на основании положений статьи 2002 k.p.:

Не более 12 часов в неделю.

В день, когда есть школьные занятия – не более 2 часов.

Во время каникул не более 7 часов в день (до 16 лет – 6 часов) или 35 часов в неделю.

При этом указанное время применяется суммарно, в случаях, когда подросток трудоустроен в более чем одном месте.

Статья 203 k.p. вводит однозначный запрет на сверхурочную и ночную работу для подростков. Для лиц в возрасте от 15 до 18 лет работа считается ночной в период с 22:00 до 6:00, для более молодых с 20:00 до 6:00.

Отдых и отпуск несовершеннолетних работников

Время на отдых между рабочими сменами должен составлять не менее 14 часов (§ 2, art.203 k.p.). Выходные в неделю – не менее 48 часов подряд, включая воскресение (§ 3, art.203 k.p.).

За первые полгода работы несовершеннолетний сотрудник имеет право на 12 дней отпуска. За год этот показатель возрастает до 26 дней. Учащимся в школе предоставляется отпуск во время каникул, либо отдельный отпуск по требованию в счет таких каникул (art.205 k.p.).

Оплата труда несовершеннолетних лиц

Положения о минимальной оплате труда распространяется на всех работников, независимо от возраста. Однако здесь речь идет о полноценной работе – отдельно рассматриваются случаи платной практики несовершеннолетних студентов польских вузов.

Эти параметры определяются отдельными правительственными постановлениями, и устанавливаются в процентах от средней зарплаты по экономике на определенный период.

В частности, в IV квартале 2023 года средняя зарплата составила 7540,36 злотых, а значит с 1 марта 2024 года (новым постановлением) установлены следующие размеры:

Для первокурсников – не менее 8% или 603,23 злотых.

Для второго курса – не менее 9% или 678,63 злотых.

Для третьего курса – не менее 10% или 754,04 злотых.

Отдельно тарифицируется период обучения конкретной работе (w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy) – не менее 7% или 527,83 злотого.

Документы, необходимые при оформлении на работу

Рассмотрим максимально возможный пакет, понимая, что в ряде случаев некоторые документы не требуются. Для трудоустройства несовершеннолетнего необходимо предъявить:

Паспорт.

Декларация от подростка об отсутствии другой работы или подтверждение графика рабочего времени на другой работе.

Заключение врача об отсутствии противопоказаний для выполнения ребенком работы или другой оплачиваемой деятельности.

До 16 лет — письменное согласие родителя / опекуна на выполнение ребенком работы или другой оплачиваемой деятельности.

До 16 лет — заключение психолого-педагогического консультационного центра об отсутствии у ребенка противопоказаний к работе.

Если подросток еще учится в школе и ему нет 15 лет — согласие директора школы, которую посещает ребенок.

Перечисленное не исключает необходимость заполнения внутренних документов предприятия: заявления, согласия на обработку данных, ознакомления с инструкциями и пр. Подписывается договор.

Что делать, если ребенок работает без разрешения родителей?

Бывают ситуации, когда родителям и детям не удалось согласовать факт трудоустройства, и несовершеннолетние, нуждающиеся в согласии взрослых, идут работать без него.

Если родители выступают категорически против, и найти компромисс с ребенком не удается, можно использовать следующие возможности:

Уведомить работодателя, что он трудоустроил ребенка без разрешения родителя, а значит несовершеннолетний работает незаконно. Если п.1 не поможет, можно сообщить в Трудовую инспекцию уже о нарушениях работодателя.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! При всей эффективности этих методов, они вряд ли улучшат отношение с самим подростком. Поэтому поиск компромисса все-таки должен использоваться, как основной метод, и только если он не поможет – прибегать к вышеуказанным.

Работать в возрасте до 18 лет реально, в т.ч. и иностранцам. Однако время на формальности требуется немалое. Если есть желание подработать на каникулах, стоит заранее заняться поиском работы и трудоустройством. Что для этого требуется, мы постарались подробно описать в данной статье.