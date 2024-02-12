Чи можна неповнолітнім працювати в Польщі?

Це допустимо, але чітко регламентовано – питанню працевлаштування неповнолітніх присвячено цілий ІХ Розділ Кодексу праці. Працювати до досягнення 18 років можна лише при виконанні трьох основних правил:

Вік – від 15 до 18 років. Неповнолітній закінчив щонайменше 8 класів школи. Є медичний висновок, що підтверджує можливість роботи на обраній посаді.

Це звичайно не всі правила та вимоги, та й у зазначених існують винятки, але це три основні умови, навколо яких і будуватиметься все інше.

Чи можуть працювати неповнолітні іноземці?

Прямо питання працевлаштування неповнолітніх іноземців не регулюється. Окрім іншого, це означає відсутність заборони на таку роботу.

У 2018 році Палата ремесел та малого бізнесу в Радомі робила офіційний запит до Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики (далі, Міністерство) щодо можливості працевлаштування іноземців до 18 років. У листі у відповідь Міністерство підтвердило, що в законодавстві відсутні обмеження для роботи підлітків-іноземців, за умови дотримання тих самих норм, які застосовні для неповнолітніх поляків.

Окреме питання – отримання дозволу на роботу в Польщі. Ця ситуація регламентується на загальних підставах. Але якщо йдеться про студентів чи інші типи учнів, то працевлаштування допустиме без додаткового дозволу. Про всі випадки, коли іноземець може працювати без документа, що дозволяє роботу, можна дізнатися в цій статті.

Зі скількох років можна працювати в Польщі?

Стаття 190 Кодексу праці Польщі визначає неповнолітнього, про якого йдеться, як підлітка віком від 15 до 18 років. При цьому вказано на неприпустимість працевлаштування осіб віком до 15 років.

Одночасно у статті 191 зазначено ряд винятків:

Якщо підліток закінчив восьмирічку, але йому ще немає 15 років, він може працевлаштовуватися на зазначених умовах на рік, коли йому виповниться 15 років.

До 15 років, які не закінчили вісім класів, можуть працювати у формі професійної підготовки з освоєння конкретної роботи (przyuczenia do wykonywania określonej pracy). Таке працевлаштування можливе терміном не більше 3-6 місяців.

У всіх випадках-виключеннях один з батьків/опікунів повинен дати згоду на працевлаштування підлітка до 15 років, а у другому випадку (незакінчена восьмирічка) працевлаштування для професійної підготовки має дозволити і директор восьмикласної школи.

Є й зворотна ситуація – тим, кому виповниться 18 років під час навчання у восьмирічці, можуть працювати на підліткових умовах до року закінчення школи, включно (art.1911 k.p.).

Особливості регулювання праці неповнолітніх

Яким би типом не виявилася робота неповнолітнього (а це може бути легка робота, професійна підготовка, учнівство, стажування тощо) існує низка обмежень, недотримання яких роботодавцем є серйозним правопорушенням.

Де та ким (не) дозволено працювати?

Насамперед виключимо неможливі для працевлаштування випадки — на яку роботу дітей не беруть. Профільне міністерство складає та публікує переліки небезпечних робіт. Доступ неповнолітніх до таких робіт заборонено, але у виняткових випадках, коли це необхідно для здобуття професійної освіти, Міністерство може надати окремий дозвіл на таке працевлаштування (art.204 k.p.).

У схожих ситуаціях підліток може влаштуватися на т.зв. легку роботу. Відповідно до положень статті 2001 Кодексу праці, легкою вважається робота, якщо вона:

Не становить загрози життю, здоров’ю, психофізичному розвитку дитини.

Не перешкоджає здобуттю освіти.

Має офіційну згоду від лікаря медицини праці вважати роботу саме легкою.

Затверджена інспектором PIP як легка робота.

Перед працевлаштуванням роботодавець зобов’язаний сформувати перелік професій легкої праці на підприємстві, погодити його з вищевказаними лікарем та інспектором PIP, випустити окремим наказом в компанії та ознайомити зі списком неповнолітнього перед працевлаштуванням.

Відповідно до положень §1 art.3045 k.p., особи до 16 років можуть бути працевлаштовані виключно в організації, які здійснюють культурну, мистецьку, спортивну чи рекламну діяльність. При цьому таке працевлаштування має бути узгоджене батьками/опікунами та підтверджено інспектором PIP, а також психолого-педагогічним консультаційним центром.

Які роботи заборонені неповнолітнім?

З 30.09.2023 набуло чинності нове Розпорядження уряду РП, яке змінює види робіт, заборонені для неповнолітніх, та тих, які можуть бути доступні для осіб віком від 16 років.

Дані переліки розміщуємо у вигляді самого нормативно-правового акта, а після зазначеної дати (після набрання чинності), якщо не буде змін, перенесемо до тексту:

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Попередній медогляд при прийомі на роботу

Стаття 201 Кодексу праці встановлює обов’язковий медичний огляд неповнолітніх осіб перед працевлаштуванням, а також періодичні та контрольні огляди в процесі роботи.

Якщо лікарем буде встановлено небезпеку праці для здоров’я дитини, роботодавець зобов’язаний запропонувати їй іншу роботу, а за неможливості — розірвати трудовий договір із виплатою компенсації у розмірі оплати праці за період повідомлення.

Нюанси укладання трудового контракту

Трудовий кодекс вказує на необхідність укладання з неповнолітнім умови о праце на невизначений термін. Розірвати такий договір (art.196 k.p.) можна лише у чотирьох випадках:

Невиконання неповнолітнім зобов’язань, що випливають із трудової угоди чи обов’язків з навчання, незважаючи на застосування виховних заходів. Банкрутство чи ліквідація підприємства роботодавця. Реорганізація підприємства, внаслідок якої подальше професійне навчання неможливе. Вказівка на непридатність неповнолітньої особи до роботи, у якій вона проходить професійну підготовку.

З опису видно, що йдеться виключно про договір із метою учнівства. Інші випадки регулюються на загальних умовах.

Чи можна укладати з особою до 18 років цивільно-правовий договір?

Незважаючи на вищезгадане положення Трудового кодексу, Цивільний кодекс наділяє частковою дієздатністю осіб з 13 років. При цьому в Трудовому кодексі в описах норм для неповнолітніх часто вказують на роботу або інший тип отримання доходу.

Таким чином, якщо умови роботи дозволяють укласти умову о дзело або умову злеценя, то такий договір може бути підписаний, але на умовах, зазначених Кодексом праці. Іншими словами, на умовах, описаних у цьому матеріалі.

Скільки годин можна працювати? Тривалість робочого часу

Якщо підліток не проходить навчання у школі, його робочий день формується виходячи з статті 202 Трудового кодексу:

До 16 років – не більше 6 годин на день.

Після 16 років – не більше 8 годин.

При роботі понад 4,5 години на день неповнолітні мають право на додатковий 30-хвилинний відпочинок.

Якщо неповнолітній ще навчається у школі, його графік вибудовується виходячи з положень статті 2002 k.p.:

Не більше 12 годин на тиждень.

У день, коли є шкільні заняття – не більше 2 годин.

Під час канікул не більше ніж 7 годин на день (до 16 років – 6 годин) або 35 годин на тиждень.

При цьому зазначений час застосовується сумарно в випадках коли підліток працевлаштований у більш ніж одному місці.

Стаття 203 к.р. вводить однозначну заборону на понаднормову та нічну роботу для неповнолітніх. Для осіб віком від 15 до 18 років робота вважається нічною в період з 22:00 до 06:00, для молодших з 20:00 до 06:00.

Відпочинок та відпустка неповнолітніх працівників

Час на відпочинок між робочими змінами має становити не менше ніж 14 годин (§2, art.203 k.p.). Вихідні на тиждень – не менше 48 годин поспіль, включаючи неділю (§3, art.203 k.p.).

За перші півроку роботи неповнолітній працівник має право на 12 днів відпустки. За рік цей показник зростає до 26 днів. Учням у школі надається відпустка під час канікул, або окрема відпустка на вимогу за рахунок таких канікул (art.205 k.p.).

Оплата праці неповнолітніх осіб

Положення про мінімальну оплату праці поширюється на всіх працівників, незалежно від віку. Однак тут йдеться про повноцінну роботу – окремо розглядаються випадки платної практики неповнолітніх студентів польських вишів.

Ці параметри визначаються окремими урядовими постановами та встановлюються у відсотках від середньої зарплати з економіки на певний період.

Зокрема, у IV кварталі 2023 року середня зарплата становила 7540,36 злотих, а отже, з березня 2024 року (новою постановою) буде встановлено такі розміри:

Для першокурсників – не менше ніж 8% або 603,23 злотих. Для другого курсу – не менше ніж 9% або 606,01 злотих. Для третього курсу – не менше ніж 10% або 754,04 злотих.

Окремо тарифікується період навчання конкретної роботи (w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy) – не менше 7% або 527,83 злотих.

До вересня 2023 року кожен із цих параметрів на 3% нижчий і розраховувався від іншої середньої величини оплати праці.

Документи, необхідні при оформленні на роботу

Розглянемо максимально можливий пакет, розуміючи, що в деяких випадках деякі документи не потрібні. Для працевлаштування неповнолітнього необхідні:

Паспорт.

Декларація від неповнолітньої особи про відсутність іншої роботи чи підтвердження графіка робочого дня на іншій роботі.

Висновок лікаря про відсутність протипоказань для виконання роботи чи іншої оплачуваної діяльності.

До 16 років – письмова згода одного з батьків/опікуна на виконання дитиною роботи або іншої оплачуваної діяльності.

До 16 років – висновок психолого-педагогічного консультаційного центру про відсутність у дитини протипоказань до роботи.

Якщо підліток ще навчається у школі та йому немає 15 років — згода директора школи, яку відвідує дитина.

Перераховане не виключає потреби заповнення внутрішніх документів підприємства: заяви, згоди на обробку даних, ознайомлення з інструкціями та ін. Підписується договір.

Що робити, якщо дитина працює без дозволу батьків?

Бувають ситуації, коли батькам та дітям не вдалося погодити факт працевлаштування і неповнолітні, які потребують згоди дорослих, йдуть працювати без нього.

Якщо батьки виступають категорично проти і знайти компроміс з дитиною не вдається, можна використовувати такі можливості:

Повідомити роботодавця, що він працевлаштував дитину без дозволу батьків, а отже, неповнолітній працює незаконно. Якщо п.1 не допоможе, можна повідомити Трудову інспекцію вже про порушення роботодавця.

Консультант Дмитро Костянтинович ☕️ Підтримати проєкт За всієї ефективності цих методів, вони навряд чи покращать ставлення до самого підлітка. Тому пошук компромісу все-таки повинен використовуватися як основний метод, і тільки якщо він не допоможе – вдаватися до вищевказаних.

Поширені запитання Чи потрібен дозвіл від батьків на працевлаштування неповнолітньої дитини в Польщі? До 15 років потрібно обов'язково. За легкої роботи – до 16 років. З 16 до 18 років дозвіл не потрібен, але батьки/опікуни мають право повідомити інспектора праці про незгоду, і той може анулювати видану раніше згоду. За яких умов діти 15-18 років можуть працювати в Польщі? У звичайних умовах це наявність 8 класів освіти, а також медичний висновок про можливість працювати на цій посаді. Однак існує і цілий перелік винятків, коли може бути знижена і вікова межа, та інші параметри. Чи є обмеження робочого часу в Польщі для неповнолітніх працівників? Якщо шкільна освіта закінчена, то у віці до 16 років працювати можна не більше 6 годин на день, а підлітки старші – не більше 8 годин. При цьому категорично заборонено надурочні та нічні години.

Працювати неповнолітнім особам до 18 років реально, зокрема іноземцям. Однак час на формальності потрібен чималий. Якщо є бажання підробити на канікулах, варто заздалегідь зайнятися пошуком роботи та працевлаштуванням. Що для цього потрібно, ми постаралися докладно описати цю статтю.