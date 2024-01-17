Який час вважається нічним?

Ці параметри суворо встановлені законом: нічним вважається час з 21:00 до 7:00. При цьому додатковій оплаті підлягає будь-яка кількість годин, що випали на ніч – і у випадках постійної роботи такого плану, і коли нічна робота в Польщі виникає іноді.

Якщо робота хоча б частково випадає на нічний час, кількість робочих годин у такий день (добу) не може перевищувати восьми. Людина, яка відпрацювала 3 години на добу або від 25% всього часу за розрахунковий період вночі, вважається працюючою в нічний час. Важливо знати:

Щодо 8-годинного дня, то винятки становлять роботи рятувальників, якщо від їхніх дій залежать життя та здоров’я інших людей, а також керівників підприємств.

Оплата нічних змін у Польщі

Кожна нічна година має бути оплачена додатково. До звичайної ставки має бути додано не менше 20% мінімальної оплати праці.

Закон встановлює нижню межу доплати, але роботодавець має право збільшувати розмір. Однак не може зменшувати її або скасовувати зовсім.

Підвищена ставка нічної доплати може бути закріплена у договорі. Мінімальна має бути виплачена незалежно від наявності у контракті такого пункту.

Розрахунок доплати за роботу у нічний час

У розрахунках мінімальної доплати є певні тонкощі. Не секрет, що мінімальна зарплата встановлюється державою і у розмірі за місяць, і погодинно.

Для розрахунку мінімальних доплат за нічний час використовується місячна величина мінімальної зарплати.

Для обчислення мінімальної доплати мінімальна заробітна плата протягом місяця ділиться на фактично відпрацьовану кількість годин у розрахунковий місяць. Далі отримана величина множиться на кількість відпрацьованих нічних годин. Розраховуються 20%.

Наприклад , з липня 2024 року вступні дані:

Мінімальна зарплата – 4300 злотих на місяць.

Відпрацьовано годин загалом – 160.

Із них нічних – 50.

Нагадаємо, йдеться про доплату, причому в мінімально можливому варіанті. Тобто це сума, яка буде доплачена за 50 нічних годин понад належну оплату праці.

Оскільки вартість кожної години нічної роботи залежить від кількості робочих годин на місяць, розцінки в кожному місяці можуть відрізнятися, а якщо мінімальна оплата праці змінюється більше одного разу на рік, то на кінцевий результат вплине і цей факт (нагадаємо, що у 2024 році з 1 січня мінімум становить 4242 злотих, а з липня – вже 4300 злотих (брутто на місяць).

Наприклад , у червні 2024 року надбавка становитиме 5,30 злотих за кожну годину роботи у нічний час. Щоб це порахувати, необхідно перевірити, скільки робочих годин має бути відпрацьовано цього місяця (у липні 2024 року це 160 годин). Далі мінімальну заробітну плату, яка діє цього місяця, ділять на цю кількість годин і множать на 20%. Тобто 4242: 160 x 20% = 5,30 злотих брутто за 1 годину роботи.

За цим же принципом весь 2024 виглядає так:

Робочі години Мін. з/п, zł Доплата за нічні години (брутто на годину), zł січень 168 4242 5,05 лютий 168 4242 5,05 березень 168 4242 5,05 квітень 168 4242 5,05 травень 160 4242 5,30 червень 160 4242 5,30 липень 184 4300 4,67 серпень 168 4300 5,12 вересень 168 4300 5,12 жовтень 184 4300 4,67 листопад 152 4300 5,66 грудень 160 4300 5,38

Аналогічно проводиться розрахунок і в інші місяці, не забуваючи, що параметр мінімальної оплати може змінюватися.

Як розраховується зарплата, якщо нічний час є понаднормовим?

Якщо в ніч довелося залишатися після робочого дня, то оплачуватиметься одночасно і понаднормова робота (100%), і нічний час, відповідно до вищенаведених правил.

Докладніше про понаднормову роботу можна уточнити у цій статті.

Кого заборонено залишати на нічну зміну в Польщі?

Перелік осіб, на яких повністю або частково розповсюджується заборона, встановлює закон:

Не можна залучати до роботи в нічний час вагітних та неповнолітніх. Робота в нічні зміни неприпустима особам, яким встановлено пряму заборону таку роботу довідкою від лікаря. Особи, які доглядають дитину до 4-х років, можуть бути залишені на ніч тільки за їх письмовою згодою. Інваліди можуть бути залучені до нічної роботи лише за наявності довідки від лікаря. При цьому ініціювати отримання такої довідки має право лише сам інвалід.

Якщо наймається працівник виключно для роботи вночі, то про цей факт роботодавець зобов’язаний поінформувати державного інспектора праці у своїй місцевості.