Какие именно напитки будут запрещены?

Речь идет о т.н. энергетиках – напитках, имеющих в своем составе таурин и / или кофеин. Данная мера вводится по согласованию с Еврокомиссией.

Кроме прочего, законопроект предполагает возможность проверки документов у покупателей, чей внешний вид может дать повод продавцу подумать, что перед ним ребенок до 18 лет.

Что и где запрещено?

Согласно закону, кроме запрета на непосредственную продажу энергетиков детям, будет также запрещена их реализация:

с помощью торговых автоматов (вне зависимости от места расположения);

на территории школ и других учреждений системы образования (независимо от способа реализации).

Кроме этого, на единичной упаковке (банке, бутылке) обяжут размещать видимую и несмываемую информацию о том, что данная продукция является энергетическим напитком с содержанием таурина или кофеина.

О запрете рекламы энергетиков

Одна из редакций законопроекта предусматривала запрет на рекламу напитков с добавлением кофеина и / или таурина, в том числе:

в кинотеатрах и театрах (исключение — реклама, проводимая организаторами конкурсного или профессионального спортивное мероприятие во время такого мероприятия);

в молодежной и детской прессе;

на обложках газет и журналов;

на плакатах (вне зависимости от формата, в т.ч. на больших рекламных постерах);

на радио и телевидении;

на столбах, рекламных щитах и ​​других неподвижных и подвижных поверхностях, используемых для размещения рекламы.

Однако закон был принят без этих ограничений. Реклама энергетиков не запрещена.

С чем связан запрет продажи энергетиков детям?

Авторы запрета ориентируются на исследования, результаты которых утверждают, что у подростков, употребляющих энергетические напитки, возникают сердечно-сосудистые заболевания, их осложнения, нарушения системы кровообращения. Энергетики могут приводить к нарушениям сна, повышенной возбудимости, тревожности и потере контроля.

Согласно данным Национального института общественного здравоохранения, потребление энергетических напитков среди подростков 13 – 18 лет довольно сильно распространено. Около 25% опрошенных участников исследования признались, что регулярно употребляют этот вид напитков, а еще 40% — время от времени.

Когда заработает запрет?

Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним вступает в силу с 1 января 2024 года.