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В Польше вводится запрет на продажу энергетиков детям до 18 лет

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Дата обновления: 23.12.2023

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Президент Польши подписал закон, вводящий запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

С чем связан запрет, на кого распространяется и когда начинает действовать, читайте в данном материале «Польского консультанта».

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Какие именно напитки будут запрещены?

Речь идет о т.н. энергетиках – напитках, имеющих в своем составе таурин и / или кофеин. Данная мера вводится по согласованию с Еврокомиссией.

Кроме прочего, законопроект предполагает возможность проверки документов у покупателей, чей внешний вид может дать повод продавцу подумать, что перед ним ребенок до 18 лет.

Что и где запрещено?

Согласно закону, кроме запрета на непосредственную продажу энергетиков детям, будет также запрещена их реализация:

  • с помощью торговых автоматов (вне зависимости от места расположения);
  • на территории школ и других учреждений системы образования (независимо от способа реализации).

Кроме этого, на единичной упаковке (банке, бутылке) обяжут размещать видимую и несмываемую информацию о том, что данная продукция является энергетическим напитком с содержанием таурина или кофеина.

О запрете рекламы энергетиков

Одна из редакций законопроекта предусматривала запрет на рекламу напитков с добавлением кофеина и / или таурина, в том числе:

  • в кинотеатрах и театрах (исключение — реклама, проводимая организаторами конкурсного или профессионального спортивное мероприятие во время такого мероприятия);
  • в молодежной и детской прессе;
  • на обложках газет и журналов;
  • на плакатах (вне зависимости от формата, в т.ч. на больших рекламных постерах);
  • на радио и телевидении;
  • на столбах, рекламных щитах и ​​других неподвижных и подвижных поверхностях, используемых для размещения рекламы.

Однако закон был принят без этих ограничений. Реклама энергетиков не запрещена.

С чем связан запрет продажи энергетиков детям?

Авторы запрета ориентируются на исследования, результаты которых утверждают, что у подростков, употребляющих энергетические напитки, возникают сердечно-сосудистые заболевания, их осложнения, нарушения системы кровообращения. Энергетики могут приводить к нарушениям сна, повышенной возбудимости, тревожности и потере контроля.

Согласно данным Национального института общественного здравоохранения, потребление энергетических напитков среди подростков 13 – 18 лет довольно сильно распространено. Около 25% опрошенных участников исследования признались, что регулярно употребляют этот вид напитков, а еще 40% — время от времени.

Когда заработает запрет?

Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним вступает в силу с 1 января 2024 года.

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