В Польше вводится запрет на продажу энергетиков детям до 18 лет
Президент Польши подписал закон, вводящий запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним.
С чем связан запрет, на кого распространяется и когда начинает действовать, читайте в данном материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
- Какие именно напитки будут запрещены?
- Что и где запрещено?
- О запрете рекламы энергетиков
- С чем связан запрет продажи энергетиков детям?
- Когда заработает запрет?
Какие именно напитки будут запрещены?
Речь идет о т.н. энергетиках – напитках, имеющих в своем составе таурин и / или кофеин. Данная мера вводится по согласованию с Еврокомиссией.
Кроме прочего, законопроект предполагает возможность проверки документов у покупателей, чей внешний вид может дать повод продавцу подумать, что перед ним ребенок до 18 лет.
Что и где запрещено?
Согласно закону, кроме запрета на непосредственную продажу энергетиков детям, будет также запрещена их реализация:
- с помощью торговых автоматов (вне зависимости от места расположения);
- на территории школ и других учреждений системы образования (независимо от способа реализации).
Кроме этого, на единичной упаковке (банке, бутылке) обяжут размещать видимую и несмываемую информацию о том, что данная продукция является энергетическим напитком с содержанием таурина или кофеина.
О запрете рекламы энергетиков
Одна из редакций законопроекта предусматривала запрет на рекламу напитков с добавлением кофеина и / или таурина, в том числе:
- в кинотеатрах и театрах (исключение — реклама, проводимая организаторами конкурсного или профессионального спортивное мероприятие во время такого мероприятия);
- в молодежной и детской прессе;
- на обложках газет и журналов;
- на плакатах (вне зависимости от формата, в т.ч. на больших рекламных постерах);
- на радио и телевидении;
- на столбах, рекламных щитах и других неподвижных и подвижных поверхностях, используемых для размещения рекламы.
Однако закон был принят без этих ограничений. Реклама энергетиков не запрещена.
С чем связан запрет продажи энергетиков детям?
Авторы запрета ориентируются на исследования, результаты которых утверждают, что у подростков, употребляющих энергетические напитки, возникают сердечно-сосудистые заболевания, их осложнения, нарушения системы кровообращения. Энергетики могут приводить к нарушениям сна, повышенной возбудимости, тревожности и потере контроля.
Согласно данным Национального института общественного здравоохранения, потребление энергетических напитков среди подростков 13 – 18 лет довольно сильно распространено. Около 25% опрошенных участников исследования признались, что регулярно употребляют этот вид напитков, а еще 40% — время от времени.
Когда заработает запрет?
Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним вступает в силу с 1 января 2024 года.
Остались вопросы? Задайте их:
Каждый нерешенный вопрос – это незаконченное дело, которое висит над нами как облака. Откладывая его, мы теряем время, энергию и даже спокойствие. Не откладывайте решения на потом, а беритесь за них сейчас. Не бойтесь изменений, не бойтесь принимать сложные решения, потому что именно они могут привести к лучшему будущему.
- Под статьей в виде комментария.
- В нашем ТГ-чате.
- Через платную консультацию.