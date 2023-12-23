Некоторые вводные параметры, в частности, причины ввода данных мер, уберем под спойлер – желающие ознакомиться с ними, могут кликнуть по кнопке далее:

Показать



Инфляция в Польше: антирекорд за 20 лет Интересующиеся причинами кризисных явлений и статистическими данными могут ознакомиться с данной информацией, кликнув по соответствующей кнопке. Остальные, кто уже знаком с этими сведениями, могут пропустить данные разделы. Инфляция приняла действительно всемирные масштабы. Причиной единогласно называют COVID-19, вернее монетарную политику правительств, буквально заливающих экономики деньгами в кризис. В Польше рост цен стал не только рекордным за последние 20 лет, но и продолжает набирать обороты. Вот так, к примеру, выглядят официальные данные последних месяцев: июль – 5%;

август – 5,5%;

сентябрь – 5,9%;

октябрь – 6,8%. Для сравнения – годом ранее этот показатель не превышал 3%. Речь, разумеется, идет о средних показателях по экономике. На конкретные товарные позиции инфляция составляет двузначные цифры. Например, по данным отчета «Индекс цен в розничных магазинах», публикуемого UCE RESEARCH, Hiper-Com Poland и AdRetail Group, рекордно выросли цены (в годовом выражении – за 12 месяцев) на следующие товары: Растительное масло – 58,8%.

Соль – 39,3%.

Маргарин – 23%.

Сливочное масло – 20%.

Мясо птицы – 16,5%.

Туалетная бумага – 15,8%.

Зубная паста – 11%.

Говядина – 9,5%. Недавно мы сообщали о значительном увеличении затрат домохозяйств на газ, электричество и отопление. Еще ранее поступала информация о росте цен на бензин и дизельное топливо, о подорожании общественного транспорта. Очевидно, что все эти явления лишь подстегивают инфляционные процессы. Логистический кризис: угроза дополнительного роста цен Некоторые экономисты бьют тревогу и из-за предстоящей адаптации в польское правовое поле европейской программы «Пакет мобильности», направленной, кроме прочего, на стандартизацию условий труда всех водителей-международников, работающих в ЕС. Подробности можно узнать по ссылке, а если говорить кратко – польские логистические компании будут вынуждены поднять заработные платы своим водителям до средних показателей тех стран, где они фактически работают. В результате, как считают некоторые эксперты от бизнеса, многие компании разорятся, что приведет к дефициту логистических услуг. Товары просто некому будет возить, как это произошло в Великобритании. Нехватка продукции моментально приведет к росту цены на нее. [expert_bq id="35134"]С одной стороны, такие последствия выглядят вполне логично. С другой – бизнес всегда бьется в истерике, когда речь заходит о необходимости повышать зарплаты. И всегда это «мы все обязательно разоримся», а дальше шантаж ростом цен, безработицы и т.п. Сказанное не значит, что проблемы не существует, но ее масштабы могут быть несколько преувеличены.[/expert_bq] Антиинфляционный щит: меры правительства Польши Общая стоимость предпринимаемых мер оценивается в 10 миллиардов злотых. При этом часть решений подразумевает экономию за счет снижения некоторых цен, а другие – прямые выплаты нуждающимся. #TarczaAntyinflacyjna to łącznie do 10 mld zł oszczędności❗️ pic.twitter.com/0Nl7h8GxWh — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 25, 2021

Компенсационные выплаты — dodatek osłonowy

Начнем с самого важного – с компенсационных выплат (dodatek osłonowy), призванных облегчить жизнь некоторым слоям населения РП, более всего пострадавшим от «коронавирусной» инфляции. Выплаты охватят примерно 6,8 миллионов домохозяйств (именно домохозяйство является адресатом получения денег, а не каждый из людей).

Размер защитного пособия

Величина dodatek osłonowy зависит от дохода на 1 члена семьи нетто. Выплаты назначаются на домохозяйство, но рассчитывается от числа членов семьи. Далее обозначены полные суммы пособия, в размере, как оно вводилось в 2022 году, однако в большинстве случаев на 2024 год будет применены ополовиненные выплаты, то есть указанные цифры деленые на два. Уточнять точные величины необходимо непосредственно в гминах.

Членов семьи Доход на одного члена, злотых в месяц нетто Сумма выплат на домохозяйство, злотых в год 1 до 2100 400 2 – 3 до 1500 600 4 – 5 850 6 и более 1150

Обратите внимания, на официальной инфографике значения выплат указаны через слеш. Вторая (бо́льшая) цифра – это отдельные размеры компенсаций для домохозяйств, использующих для обогрева твердое топливо (уголь). Информация об этом необходимо подать одновременно с основным заявлением.

Выплаты будут производиться в течение 2024 года, однако для этого необходимо подать заявление с 1 января до 30 апреля 2024 года, и подтверждать доход за соответствующих год, который зависит от срока подачи.

Как и какой доход должен быть указан?

Прежде всего – учитывается доход нетто, то есть после всех необходимых отчислений в бюджеты, социальные фонды и другие обязательные платежи, положенные конкретному лицу.

Подтверждать доход какими-либо документами не надо, он просто обозначается в заявлении. Однако соискатель подпишет предупреждение об уголовной ответственности за неверно предоставленные данные.

Могут ли иностранцы получить dodatek osłonowy?

Иностранцы, проживающие на территории Республики Польша, могут рассчитывать на выплату защитного пособия, но исключительно имея следующие статусы:

Обладатели карт сталего побыту.

Имеющие карты долгосрочного резидента ЕС, выданные Польшей.

Имеющие карты долгосрочного резидента Евросоюза, выданные другими странами ЕС, если такие лица: намереваются выполнять работу или вести коммерческую деятельность на территории РП на основании положений, действующих в этой области на этой территории, или намереваются начать или продолжить на территории Польши учебу или профессиональную подготовку, или доказывают наличие других обстоятельств, оправдывающих их проживание на территории Республики Польша.

Обладатели карт временного пребывания беженца или для дополнительной защиты.

Получившие статус беженца или дополнительной защиты.

Получившие разрешение на пребывание в РП по гуманитарным причинам или разрешения на толерантное пребывание

Граждане государств-членов Европейского Союза, государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли, проживающие на территории Польши, а также члены их семей.

Несмотря на довольно широкий список, как видно из перечисленного, далеко не все категории иностранцев из третьих стран могут рассчитывать на выплаты, компенсирующие инфляцию.

Как подать заявление на защитное пособие?

Заявление подается местным властям по месту жительства – главе коммуны, мэру или президенту города. Подача возможна как при личном посещении, так и в электронном формате через инструменты, предоставляемые властями. Во втором случае необходимо иметь заверенную цифровую подпись или доверенный профиль.

Для личной подачи бланк заявления можно скачать по этой ссылке (формат .doc): 📄 wniosek dodatek osłonowy.

С инструкцией по заполнению на польском языке можно ознакомиться далее:

Или скачать на свое устройство: 📄 инструкция.

Заключение

В завершении материала напомним, что данное компенсационное пособие вводилось в рамках Антиинфляционного щита 2022 года, и с тем пор несколько видоизменилось. Основания для dodatek osłonowy точно остались прежними, однако суммы выплат и способы подачи документов могут отличаться в зависимости от места жительства. Рекомендуется перед подачей документов обратиться за детальными разъяснениями в администрацию своей гмины.