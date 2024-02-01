Кто и зачем проводит подобные исследования?

Некоторые польские организации систематически публикуют опросы работодателей РП о методах, с помощью которых они набирают себе персонал из иностранцев, и прежде всего украинцев, как наиболее массово представленных на местном рынке труда. Эта информация может быть интересна работникам, чтобы понимать, как и где их предпочитают рекрутировать.

Данные опросов публикуются в ежегодном режиме агентствами по подбору персонала (например, отчет «Барометр польского рынка труда» от Personnel Service) или специализированными сайтами по поиску работы в Польше (к примеру, портала Workport). В связи с этим надо отметить несколько важных моментов:

Мы ссылаемся на данные исследований, называя их авторов. Но это ни в коем случае не означает, что «Польский консультант» рекомендует кого-то из перечисленных или, наоборот, высказывает негативное к ним отношение. Это просто констатация фактов.

ТОП-5 способов подбора иностранного персонала польскими работодателями сформирован по методам наиболее часто упомянутым в различных исследованиях, а в некоторых конкретных отчетах очередность может быть иной.

Использование данных от заинтересованных организаций может натолкнуть на мысль об их ангажированности, стремлении вытянуть на лидирующие места именно свои услуги. Но тем и интересен данный TOP, что даже указанные компании вынуждены признать лидерство за другими методами подбора персонала.

ТОП-5 способов, которыми польские работодатели ищут себе иностранных работников

Речь пойдет об иностранцах – гражданах стран, не входящих в Евросоюз. То есть тех, кому в большинстве случаев необходимо оформлять документ, разрешающий работать (освядчение, зезволение или сезонное разрешение, также стоит не забывать, что есть категории лиц, которым разрешения не требуются).

Рассмотрим пятерку популярных методов по возрастанию – от пятого места к первому.

V место . Уженды праци

Речь пойдет про официальные Urzędy Pracy – воеводские и повятовые бюро по трудоустройству, деятельность которых направлена на борьбу с безработицей и содействие в коммуникациях между потенциальными работниками и работодателями.

Базы данных всех ужендов праци объединены в общую — Centralna Baza Ofert Pracy, и на первый взгляд кажется немного незаслуженным, что способ оказался замыкающим в ТОПе. С другой стороны, сами виноваты – если посмотреть на имеющиеся предложения на официальном сайте или через специальное приложение, можно увидеть, что отдельных фильтров вакансий для иностранцев там пока нет. Это очень затрудняет поиск, что и делает метод менее популярным.

IV место . Социальные сети

Поиск через интернет – один из самых популярных, однако к нему можно отнести большинство из перечисленного. Исследователи конкретизируют способы, и выделяют социальные сети в отдельный метод.

Выделяют прежде всего Facebook, Instagram и LinkedIn, но используют работодатели и другие – более локальные или более популярные в стране поиска. Работодатели уверяют, что ищут тематические группы, находят потенциальных работников, связываются с ними напрямую через те же социальные сети и проводят собеседование (нередко онлайн).

III место . Тематические интернет – ресурсы (сайты)

Сайты для поиска работы в Польше традиционно занимают высокое место среди всех методов. Даже несколько удивительно, что это всего лишь третья ступень пьедестала. Удобство заключается и в том, что тематические порталы и приложения позволяют как размещать бесплатные объявления о поиске работы, т.е. работодатель может просмотреть резюме готовых сотрудников, так и публиковать свои объявления, приглашая к себе.

По заявлениям некоторых работодателей, метод комфортен еще и тем, что позволяет формировать стратегии подбора. Например, если сотрудники нужны срочно, представитель польской компании мониторит резюме соискателей. Если же времени на это нет, размещает свое объявление и ждет результата. Конечно, нередко эти стратегии объединяются.

II место . Агентства временной занятости

Кадровые агентства Польши, при всей массе претензий со стороны работников к качеству работы некоторых из них, до сих пор очень и очень популярны. Это логично, ведь удобство схемы работы агенций неоспоримо:

Работнику – иностранцу, особенно не обладающему необходимым опытом и знаниями, не нужно забивать голову юридическими нюансами. Получил «приглашение», оформил визу, пошел работать куда сказали.

Работодателю не надо тратить время на подбор персонала, не нужно нести ответственность перед работником, оплачивать за него налоги и сборы – заплатил агентству необходимый гонорар, и используй труд работника для своей прибыли.

Само агентство зарабатывает на этом деньги.

Конечно, это, мягко говоря, не всегда выглядит так идеально, и недобросовестных агентств, к сожалению, много. Однако данный факт не делает невыгодным такое сотрудничество между агенцией и работодателем-выгодоприобретателем, а именно их мнение указанно в опросах.

I место . Сарафанное радио

Пожалуй, это главная неожиданность всего рейтинга. Да, наиболее популярным у работодателей в Польше до сих пор остается способ поиска работников через уже трудоустроенных иностранцев.

Спросить у знакомых, не желают ли они трудоустроиться на то же предприятие, порекомендовать приятелям (друзьям, родным) перейти на данную фирму, если они уде работают в РП, пригласить на собеседование людей, остающихся дома, но подумывающих о работе в Польше – именно этими способами большинство работодателей РП предпочитают рекрутировать персонал из-за границ Евросоюза.

Сюда же относятся и методы набора кадров другими вышеперечисленными методами, но с предложением рассказать о наличии вакансий и другим знакомым. Например, украинец в соцсетях нашел вакансию на рыбном заводе. Условия понравились, с работодателем договорились, и тут же представитель польской фирмы предлагает рассказать об аналогичных вакансиях и другим людям, желающим работать в Польше. В результате оформляется сразу несколько разрешений, а на работу въезжает практически целая бригада.

Заключение

Знать, как работодатели Польши ищут себе кадры среди иностранцев – это не только любопытно, но еще и полезно. Если цель найти работу в РП, то на пересечении возможностей иностранца и желаний специалистов по персоналу польских компаний может находиться та самая вожделенная вакансия, которая на долгое время принесет вам высокий и стабильный доход.

Ищите там, где ищут вас! И пусть на пути встретится как можно меньше мошенников, лгунов и просто малопорядочных людей.