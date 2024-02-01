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Работа в Польше

Как польские работодатели ищут себе иностранных работников?

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Дата обновления: 01.02.2024

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Подглядывать некрасиво. А если сами показывают? Не беспокойтесь, никакого эротического подтекста в этой статье не будет – она, как и множество других, посвящена работе иностранцев в Польше.

О том, как трудоустроиться в РП, мы уже подробно рассказывали ранее. Теперь предлагаем посмотреть на вопрос со стороны самих польских компаний – где и как работодатели Польши предпочитают набирать иностранный персонал, подробно расскажем в данном материале «Польского консультанта».

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Кто и зачем проводит подобные исследования?

Некоторые польские организации систематически публикуют опросы работодателей РП о методах, с помощью которых они набирают себе персонал из иностранцев, и прежде всего украинцев, как наиболее массово представленных на местном рынке труда. Эта информация может быть интересна работникам, чтобы понимать, как и где их предпочитают рекрутировать.

Данные опросов публикуются в ежегодном режиме агентствами по подбору персонала (например, отчет «Барометр польского рынка труда» от Personnel Service) или специализированными сайтами по поиску работы в Польше (к примеру, портала Workport). В связи с этим надо отметить несколько важных моментов:

  • Мы ссылаемся на данные исследований, называя их авторов. Но это ни в коем случае не означает, что «Польский консультант» рекомендует кого-то из перечисленных или, наоборот, высказывает негативное к ним отношение. Это просто констатация фактов.
  • ТОП-5 способов подбора иностранного персонала польскими работодателями сформирован по методам наиболее часто упомянутым в различных исследованиях, а в некоторых конкретных отчетах очередность может быть иной.

Использование данных от заинтересованных организаций может натолкнуть на мысль об их ангажированности, стремлении вытянуть на лидирующие места именно свои услуги. Но тем и интересен данный TOP, что даже указанные компании вынуждены признать лидерство за другими методами подбора персонала.

ТОП-5 способов, которыми польские работодатели ищут себе иностранных работников

Речь пойдет об иностранцах – гражданах стран, не входящих в Евросоюз. То есть тех, кому в большинстве случаев необходимо оформлять документ, разрешающий работать (освядчение, зезволение или сезонное разрешение, также стоит не забывать, что есть категории лиц, которым разрешения не требуются).

Консультант
Дмитрий Константинович
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Напомним, что из числа всех иностранцев, находящихся в РП, украинцы составляют 56%, белорусы – 7%, россияне – 2,5%. Но если учитывать только выходцев из третьих стран, число граждан Украины приближается к 70%.

Рассмотрим пятерку популярных методов по возрастанию – от пятого места к первому.

V место. Уженды праци

Речь пойдет про официальные Urzędy Pracy – воеводские и повятовые бюро по трудоустройству, деятельность которых направлена на борьбу с безработицей и содействие в коммуникациях между потенциальными работниками и работодателями.

Базы данных всех ужендов праци объединены в общую — Centralna Baza Ofert Pracy, и на первый взгляд кажется немного незаслуженным, что способ оказался замыкающим в ТОПе. С другой стороны, сами виноваты – если посмотреть на имеющиеся предложения на официальном сайте или через специальное приложение, можно увидеть, что отдельных фильтров вакансий для иностранцев там пока нет. Это очень затрудняет поиск, что и делает метод менее популярным.

IV место. Социальные сети

Поиск через интернет – один из самых популярных, однако к нему можно отнести большинство из перечисленного. Исследователи конкретизируют способы, и выделяют социальные сети в отдельный метод.

Выделяют прежде всего Facebook, Instagram и LinkedIn, но используют работодатели и другие – более локальные или более популярные в стране поиска. Работодатели уверяют, что ищут тематические группы, находят потенциальных работников, связываются с ними напрямую через те же социальные сети и проводят собеседование (нередко онлайн).

III место. Тематические интернет – ресурсы (сайты)

Сайты для поиска работы в Польше традиционно занимают высокое место среди всех методов. Даже несколько удивительно, что это всего лишь третья ступень пьедестала. Удобство заключается и в том, что тематические порталы и приложения позволяют как размещать бесплатные объявления о поиске работы, т.е. работодатель может просмотреть резюме готовых сотрудников, так и публиковать свои объявления, приглашая к себе.

По заявлениям некоторых работодателей, метод комфортен еще и тем, что позволяет формировать стратегии подбора. Например, если сотрудники нужны срочно, представитель польской компании мониторит резюме соискателей. Если же времени на это нет, размещает свое объявление и ждет результата. Конечно, нередко эти стратегии объединяются.

II место. Агентства временной занятости

Кадровые агентства Польши, при всей массе претензий со стороны работников к качеству работы некоторых из них, до сих пор очень и очень популярны. Это логично, ведь удобство схемы работы агенций неоспоримо:

  • Работнику – иностранцу, особенно не обладающему необходимым опытом и знаниями, не нужно забивать голову юридическими нюансами. Получил «приглашение», оформил визу, пошел работать куда сказали.
  • Работодателю не надо тратить время на подбор персонала, не нужно нести ответственность перед работником, оплачивать за него налоги и сборы – заплатил агентству необходимый гонорар, и используй труд работника для своей прибыли.
  • Само агентство зарабатывает на этом деньги.

Конечно, это, мягко говоря, не всегда выглядит так идеально, и недобросовестных агентств, к сожалению, много. Однако данный факт не делает невыгодным такое сотрудничество между агенцией и работодателем-выгодоприобретателем, а именно их мнение указанно в опросах.

I место. Сарафанное радио

Пожалуй, это главная неожиданность всего рейтинга. Да, наиболее популярным у работодателей в Польше до сих пор остается способ поиска работников через уже трудоустроенных иностранцев.

Спросить у знакомых, не желают ли они трудоустроиться на то же предприятие, порекомендовать приятелям (друзьям, родным) перейти на данную фирму, если они уде работают в РП, пригласить на собеседование людей, остающихся дома, но подумывающих о работе в Польше – именно этими способами большинство работодателей РП предпочитают рекрутировать персонал из-за границ Евросоюза.

Сюда же относятся и методы набора кадров другими вышеперечисленными методами, но с предложением рассказать о наличии вакансий и другим знакомым. Например, украинец в соцсетях нашел вакансию на рыбном заводе. Условия понравились, с работодателем договорились, и тут же представитель польской фирмы предлагает рассказать об аналогичных вакансиях и другим людям, желающим работать в Польше. В результате оформляется сразу несколько разрешений, а на работу въезжает практически целая бригада.

Заключение

Знать, как работодатели Польши ищут себе кадры среди иностранцев – это не только любопытно, но еще и полезно. Если цель найти работу в РП, то на пересечении возможностей иностранца и желаний специалистов по персоналу польских компаний может находиться та самая вожделенная вакансия, которая на долгое время принесет вам высокий и стабильный доход.

Ищите там, где ищут вас! И пусть на пути встретится как можно меньше мошенников, лгунов и просто малопорядочных людей.

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