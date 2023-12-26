Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! UPD.26.12.2023 Закон о конфискации ТС у пьяных водителей вступает в силу с 14.03.2024 Вступление в силу данного закона перенесено с 2023 года на 14 марта 2024 года. Конфискация будет возможна при наличии 1,5 промилле без участия транспортного средства в ДТП и 0,5 промилле – при наличии аварии.

При каких условиях будут конфисковаться машины?

Новые правила предусматривают, что пьяный водитель, потеряет машину при одном из двух условий:

Если у него в крови не менее 1,5 промилле алкоголя. Причем независимо от того, стал ли он виновником дорожно-транспортного происшествия – достаточно самого факта фиксации подобного опьянения. Если у водителя – виновника ДТП в крови более 0,5 промилле алкоголя.

При этом суд обязан конфисковать машину в указанных случаях, но может использовать конфискацию и в случае более 0,5 промилле без ДТП.

Процедура конфискации

Юридически последовательность действий следующая:

Полиция, установившая факт опьянения, временно изымает машину на срок до 7 дней. Далее прокуратура накладывает арест на транспортное средство. Наконец, суд в обязательном порядке выносит решение о конфискации автомобиля.

Еще раз повторим, обязательный порядок распространяется на вышеуказанные условия: 1,5 промилле без ДТП или 0,5 промилле при участии в аварии, то есть в данных случаях альтернативы конфискации нет.

Консультант Дмитрий Константинович ☕️ Поддержите нас прямо сейчас! По официальной статистике, за 10 месяцев 2022 года полиция задержала более 88 тысяч человек за вождение в нетрезвом виде. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом более половины пойманных находились в состоянии алкогольного опьянения с 0,5 и более промилле, что уже сейчас подразумевает преступление, наказуемое лишением свободы на срок до 2 лет.

Что произойдет, если пьяный управлял не своим автомобилем?

Если машина не принадлежит пьяному водителю (например, лизинг или ее владельцем является родственник, знакомый, но не работодатель), суд должен принять решение о взыскании с виновного штрафа, эквивалентного стоимости транспортного средства, на котором он находился.

То есть пьяному за рулем придется заплатить столько, сколько стоит автомобиль, на котором он совершил аварию или был остановлен полицией.

Как будут оценивать автомобили? Здесь, согласно закону, суды должны брать «среднюю рыночную стоимость транспортного средства, соответствующую автомобилю, которым управлял преступник». Индивидуальную оценку конкретного транспортного средства, тем более его оценку после ДТП, производить не будут. Заплатить придется как за исправный автомобиль.

«Оценка стоимости транспортного средства для целей определения его эквивалента будет осуществляться без привлечения экспертов. Стоимостью автотранспортного средства с целью конфискации его эквивалентной стоимости будет считаться оценочная, среднерыночная стоимость транспортного средства, соответствующая транспортному средству, которым управляет виновный, определенная в порядке, указанном в постановлении, на день совершения преступление», — пояснили в правительстве РП.

Что будет, если пьяный водитель управлял рабочей машиной?

Новые правила также вводят санкции для профессиональных водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль, например, грузовика, принадлежащего их работодателю.

В этом случае не будет применяться конфискации автомобиля и его эквивалента. Суд наложил штраф в размере не менее 5000 злотых. Средства пойдут в Фонд помощи жертвам и постпенитенциарной помощи.

Лишение свободы

Еще одно серьезное изменение касается лишения свободы. В настоящее время за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в качестве альтернативного наказания может применяться штраф или ограничение свободы. После изменений штраф будет исключен – водитель будет заключен в тюрьму.

За совершение серьезного ДТП в состоянии алкогольного опьянения сегодня предусмотрено наказание от 2 до 12 лет лишения свободы. После вступления в силу новых правил виновному грозит минимум 3 года за нанесение тяжких телесных повреждений и 5 лет за причинение смерти.

Максимальное наказание, которое может быть наложено за причинение серьезной аварии, также увеличится. За причинение тяжких телесных повреждений или смерти виновник ДТП в состоянии алкогольного опьянения может быть приговорен к 16 годам лишения свободы (сейчас до 12 лет).

«Иногда водители, желая избежать уголовной ответственности, объясняют, что выпивали после аварии, потому что нервничали. Согласно новым правилам, такие же санкции, как и пьяный водитель, понесет водитель транспортного средства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения после ДТП, но до проверки полицией», — пояснили в Минюсте.

Когда начнет применяться конфискация автомобиля?

В соответствии с текстом закона, использовать конфискацию начнут с 14.03.2024.