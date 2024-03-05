Законодательные изменения

Проект постановления, подготовленный Министерством национальной обороны РП, является следствием внесения поправок в Уголовный кодекс Польши и некоторые другие законы.

Так, поправка к Ustawe o obronie Ojczyzny (Закону РП о защите Родины) предусматривает добавление ust.6, art.616а, запрещающего без разрешения фотографировать, снимать на видео или иным образом фиксировать определенные изображения, среди которых:

объекты, имеющие особое значение для безопасности или обороны государства;

объекты Минобороны РП, не признанные объектами особого значения для безопасности или обороны государства;

объекты критической инфраструктуры, если они обозначены графическим знаком, выражающим этот запрет («знак запрета на фотографирование»);

лица или движимое имущество, находящееся на этих объектах.

Нарушение запрета будет считаться правонарушением, наказуемым арестом или штрафом, а также конфискацией предметов, используемых для записи или видеосъемки (например, фотоаппарата или смартфона). Причем даже в том случае, если они не является собственностью преступника.

Как выглядит знак о запрете?

На данный момент Минобороны Польши опубликовало проект постановления, в котором уточняет вид знака, запрещающего съемку, как он должен быть виден, зафиксирован и размещен на объектах.

Согласно документу, знак, запрещающий фотографирование, представляет собой белый квадрат со стороной 60 см и красной каймой шириной 3,35 см по периметру. Вверху посередине черными буквами высотой 7,45 см нанесена надпись «ZAKAZ», а под ней в центре черными буквами высотой 3,35 см написано слово «FOTOGRAFOWANIA».

Ниже размещены три черно-белых рисунка на белом фоне с изображением фотоаппарата, видеокамеры и мобильного телефона, которые расположены в трех кругах диаметром 16 см с красной каймой шириной 1,5 см. Эти три рисунка перечеркнуты по диагонали от левой верхней части круга к правой нижней части круга линией шириной 1,5 см.

Кроме польской надписи выше, внизу размещается предупреждение еще на четырех языках (сверху вниз):

английском;

немецком;

русском;

арабском.

В прежних версиях аналогичного знака арабский язык не использовался, что, как считают некоторые эксперты, указывает на направление возможной угрозы.

Где размещаются знаки?

Такие вывески размещаются:

на ограждениях с интервалом не более 300 м, когда запрет распространяется на всю огороженную территорию;

непосредственно на объекте (на элементах конструкции), движимом имуществе — когда запрет распространяется только на этот конкретный объект.

Как это будет применяться в условиях той же дамбы или другого объекта инфраструктуры, не имеющего ограждения, на данный момент неизвестно.

Как получить разрешение на съемку?

Предлагаемые правила предусматривают, что фотографирование, видеосъемка или иная фиксация объектов, изображений лиц или движимого имущества, находящегося на таких объектах, производятся после получения письменного разрешения, выданного органом, уполномоченным охранять данный объект.

Заявление на получение разрешения (wniosek o zezwolenie) должно включать в себя следующие данные:

имя, фамилия, адрес места жительства обратившегося лица;

вид, серия и номер документа, удостоверяющего его личность;

наименование и адрес юрлица, ходатайствующего о совершении действия (если заявителем является представитель юридического лица);

причина обращения за разрешением;

наименование и адрес объекта и цель планируемых мероприятий;

срок осуществления деятельности.

Разрешение будет выдано по заявлению заинтересованного физического или юридического лица, поданному в бумажном или электронном виде. На рассмотрение заявления у уполномоченного органа будет не более 14 дней с момента подачи прошения.

В свою очередь, готовое разрешение (zezwolenie) будет содержать следующие данные:

имя и фамилию заявителя;

вид, серию и номер документа, удостоверяющего его личность;

наименование и адрес юрлица, ходатайствующего о совершении действия (если заявителем является представитель юридического лица);

указание названия объекта и его адрес;

срок действия разрешения;

имя и фамилию сопровождающего лица из органа, уполномоченного по охране объекта, в присутствии которого может осуществляться разрешенная деятельность;

государственная печать, имя и фамилия лица, ответственного за охрану данного объекта;

другая информация, которая может иметь значение для принятия решения по данному вопросу.

В Минобороны РП поясняют, что указание номера документа, удостоверяющего личность (как в заявлении, так и в разрешении), призвано облегчить идентификацию и подтверждение персональных данных человека, претендующего на получение допуска.

Выданные зезволения подлежат регистрации в «Книге учета выданных разрешений на фотосъемку, видеосъемку или иную фиксацию изображения объектов, отмеченных знаком, запрещающим фотографирование, изображения лиц или движимого имущества, находящегося на этих объектах». Она призвана стать источником информации для лиц, контролирующих мероприятие, а также в случае возникновения чрезвычайных событий, угрожающих безопасности объектов.

Когда можно обойтись без разрешения?

В проекте НПА перечислены четыре ситуации, при которых разрешительные документы не потребуются:

Фотографирование объекта представителями администратора и управляющего недвижимостью с целью документирования технического состояния. Фотографирование на память по случаю подписания особо важных соглашений представителями иностранных делегаций. Запись совещаний руководства Министерства национальной обороны РП по телевидению или запись интервью. Проверочная деятельность, связанная с выполнением Польшей обязательств, вытекающих из международных соглашений о контроле над вооружениями, разоружении и мерах укрепления доверия и безопасности.

Как и кем будет контролироваться выполнение данных условий, будет ясно после практического применения норм.

Планируемый результат: под запретом 25 000 объектов

По расчетам польских журналистов, планируется запретить съемки почти на 25 тысячах объектов, из них только 790 принадлежат Министерства национальной обороны РП (в частности, воинские части, объекты организационных подразделений, находящихся в составе или подчинении Минобороны и пр.).

Под пристальным вниманием находятся также объекты критической инфраструктуры (которые перечислены в Ustawa o zarządzaniu kryzysowym) и объекты, отнесенные к особо важным для обороны или безопасности государства. Это целых 24 вида объектов, среди которых мосты, туннели, виадуки, большие плотины, некоторые компании, офисы и штаб-квартиры учреждений.

Министерство обороны Польши оценило только стоимость маркировки объектов в 1 млн злотых. Расходы будут финансироваться за счет Госказначейства, но из бюджетов соответствующих министерств, которым подчиняются данные объекты.

Цель, которую трудно достичь

Многие польские эксперты считают, что заявленная цель такого регулирования вполне позитивна, однако они не убеждены, что такой формат и масштаб ограничений на фото- и видеосъемку сможет обеспечить эффективное и рациональное осуществление запрета.

Более того, эти новации в сфере безопасности не совсем соответствуют сегодняшней реальности, полной технологических инноваций и возможностей. Ведь в нынешний век тотальной диджитализации, когда у каждого есть камера на телефоне, очень сложно представить себе полный контроль за фотографированием и полную конфиденциальность.

По мнению специалистов, введение табу на фотографирование определенных объектов снаружи нецелесообразно и нефункционально, ведь не позволяет преследовать реальные опасности:

Во-первых, потому что такой запрет легко обойти. Во-вторых, потому что благодаря развитию технологий у иностранных сил уже есть такие фотографии и записи. Следовательно, ограничение гражданских свобод в этом случае выглядит не совсем оправданно.

В заключение скажем, если это положение и не повысит реально безопасность Польши, то одновременно может подвергнуть граждан серьезным неприятностям, связанным с задержанием службами безопасности. Иногда неуместная съемка может повлечь за собой и уголовные последствия, даже если люди совершают правонарушение по незнанию.